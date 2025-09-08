Giovanni Becali, vești proaste pentru FCSB și CFR Cluj în lupta la titlu din SuperLiga: „E greu să-i prinzi”. Ce sfat a avut pentru cele două rivale
Fanatik, 8 septembrie 2025 09:20
Giovanni Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul luptei la titlu din SuperLiga. Ce a spus despre FCSB și CFR Cluj, cele două forțe cu un start dezamăgitor de sezon.
Acum 30 minute
09:20
09:10
Adrian Mazilu, asaltat de fani înaintea transferului la Dinamo: „Am simțit o mare susținere din partea lor!” # Fanatik
Adrian Mazilu a povestit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum a fost prima interacțiune pe care a avut-o cu fanii formației din Ștefan cel Mare.
Acum o oră
09:00
Destinație surpriză pentru ciocnirea dintre Messi și Lamine Yamal. Unde vrea FIFA să organizeze meciul dintre Argentina, campioana Americii de Sud, și Spania, campioana Europei # Fanatik
FIFA vrea să ducă Finalissima la Montevideo, pe stadionul Centenario pe care s-a jucat finala primei Cupe Mondiale, cea din 1930
08:50
Miodrag Belodedici s-a săturat! Decizie înainte de Steaua Roșie – FCSB. Reacție surprinzătoare despre Universitatea Craiova: „Acolo te huiduie imediat” # Fanatik
Miodrag Belodedici a vorbit despre un subiect sensibil pentru el când a fost întrebat despre meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB din Europa League
08:40
Alcaraz a câștigat în 2025 mai mult decât Sorana Cârstea în toată cariera. Bornă financiară uluitoare atinsă de campionul de la US Open # Fanatik
Spaniolul și-a adjudecat ultimul Grand Slam al anului, răsplătit cu cinci milioane de dolari, și a ajuns la o sumă amețitoare în 2025
Acum 2 ore
08:30
Fostul internațional italian și-a anunțat retragerea la doar 32 de ani! „Fotbalul nu e doar despre driblinguri și aplauze. Este și depresie și singurătate” # Fanatik
Un fost internațional italian care a evoluat în mai multe campionate importante și-a anunțat retragerea printr-un mesaj pe Instagram, la vârsta de 32 de ani.
08:10
Nu l-au iertat! Luis Suarez și-a aflat suspendarea primită după ce a scuipat un membru din staff-ul echipei adverse. „Am greșit și îmi pare sincer rău” # Fanatik
Luis Suarez și-a cerut public scuze pentru gestul său, dar nu a fost iertat. Ce suspendare a primit atacantul de la Inter Miami.
07:50
Dezvăluiri incredibile despre o mutare efectuată recent de două forțe ale Europei: „Fotbalistul și impresarul au plătit 3 milioane de euro. Nu îl vom transfera definitiv” # Fanatik
Un personaj important din conducerea lui Bayern a oferit detalii incredibile despre împrumutul lui Nicolas Jackson la formația germană.
07:40
Schimbare istorică la naționala lui Cruyff, Van Basten și Bergkamp. Cine este noul golgheter all-time al Portocalei Mecanice # Fanatik
Memphis Depay a reușit o dublă cu Lituania și a ajuns la 52 de reușite, devenind cel mai bun marcator din istoria naționalei Țărilor de Jos
Acum 4 ore
07:30
Adevăratul motiv pentru care FCSB a renunțat la Andrei Gheorghiță: „Nu putea figura nici măcar în a doua garnitură, cea de rezerve!” # Fanatik
Andrei Gheorghiță a fost cedat de FCSB în această vară la U Cluj. De ce a renunțat campioana României la fotbalistul care marca în poarta lui PAOK.
07:10
Rușii au distrus locuința unui internațional ucrainean, în care se aflau soția, însărcinată în opt luni, și copilul acestuia # Fanatik
Heorhiy Sudakov, mijlocaș ofensiv la naționala Ucrainei a trăit spaima vieții, la puțin timp după ce a semnat cu Benfica
07:10
Kylian Mbappe a atins o nouă bornă importantă în tricoul Franței. Doar legendarul Thierry Henry se mai poate mândri cu așa ceva # Fanatik
Kylian Mbappe a realizat o nouă performanță în cariera sa. Ce bornă importantă a atins pentru echipa națională a Franței.
06:50
O formație de Champions League a făcut o ofertă pentru un jucător important de la Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu.
06:30
Samuel Teles, unul dintre jucătorii providențiali ai Universității Craiova, are motive de bucurie și în afara terenului de joc.
06:10
Presa spaniolă jubilează după succesul istoric obținut de echipa națională, 6-0 cu Turcia: „Recital!” Cine au fost remarcații # Fanatik
Spania s-a impus cu 6-0 pe terenul Turciei în preliminariile CM, iar rezultatul istoric a fost analizat în presa internațională.
05:50
Cum s-a descurcat naționala României U18 la primele meciuri cu Ion Marin la timonă. „Săpăligă” a „coborât” treapta la tineret după experiența de la U19 # Fanatik
Ion Marin a preluat naționala României U18. Ce rezultate a obținut în primele două meciuri la cârma echipei de tineret.
05:50
Câți bani a dat Ministerul Apărării pentru achiziția de armament în 2025. Suveraniștii, speriați că-i trimite Bolojan la război # Fanatik
Suma uriașă cheltuită de către MApN pentru achiziția de tehnică militară și armament în anul curent. De ce critică partidele suveraniste eforturile pentru dotarea Armatei Române
Acum 12 ore
01:20
Carlos Alcaraz l-a egalat pe Rafael Nadal la titluri de Grand Slam câștigate până la 23 de ani. E clar peste Federer și Djokovic, dar depășit de o altă legendă a tenisului # Fanatik
Carlos Alcaraz și-a adjudecat un nou trofeu în palmares după victoria de la US Open cu Jannik Sinner. Ibericul l-a egalat pe conaționalul Rafael Nadal la numărul de titluri de Grand Slam câștigate până la vârsta de 23 de ani
00:10
Pep Guardiola, Sting, Jessica Alba și alte zeci de vedete la finala US Open! Cine a stat în loja lui Trump la duelul Jannik Sinner – Carlos Alcaraz # Fanatik
Personalități importante din lumea sportului, dar și din showbiz, au fost prezente în tribunele arenei Arthur Ashe pentru a urmări finala de la US Open.
00:00
Zodiile pentru care Universul are un mesaj clar. Se schimbă totul de duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00 # Fanatik
Nativii pentru care destinul vine cu o lămurire importantă. Lucrurile se transformă radical de duminică, 7 septembrie, de la ora 15:00.
7 septembrie 2025
23:50
De ce nu a titularizat Mircea Lucescu niciun jucător de la FCSB contra Canadei? Răspunsul lui Laurențiu Reghecampf # Fanatik
Mircea Lucescu a convocat șase jucători de la FCSB, dar nu a trimis niciunul din primul minut contra Canadei. De ce crede Laurențiu Reghecampf că a procadeat astfel.
23:30
Giovanni Becali, caracterizare fantastică pentru Mirel Rădoi: „Surpriza fotbalului românesc. E un fel de Mourinho când antrena Chelsea” # Fanatik
Mirel Rădoi, antrenorul momentului în fotbalul românesc. Comparație cu Jose Mourinho făcută de Giovanni Becali. Cum l-a caracterizat.
23:20
Pontul zilei de luni, 8 septembrie. Bet Builder de cotă 4,50 la Superbet pentru Israel – Italia # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 8 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,50 la meciul Israel - Italia
23:10
Delegația României a ajuns la hotelul din Cipru. „Tricolorii”, sesiune prelungită de autografe pentru fanii care i-au întâmpinat # Fanatik
Naționala României se pregătește pentru meciul cu Cipru, programat marți, 9 septembrie, de la 21:45. Cum au fost primiți „tricolorii” la sosirea la hotelul unde s-au cazat
23:00
Finala US Open, 40 de minute întârziere și haos la porțile de acces din cauza lui Donald Trump! Ce reacție au avut fanii din tribune la adresa președintelui SUA. Video # Fanatik
Donald Trump s-a aflat în tribună la finala US Open dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, iar prezența sa a dat peste cap organizarea partidei.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 8 septembrie 2025, poate aduce un câștig de peste 243 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:20
Cum a reacționat familia lui Adrian Mazilu când a aflat de transferul la Dinamo: „O mare bucurie!” # Fanatik
Adrian Mazilu a dezvăluit în direct la emsiunea FANATIK DINAMO cum s-a simțit familia sa atunci când a semnat cu Dinamo.
22:10
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitv din țară. Destinația spectaculoasă aleasă pentru a începe o nouă viață # Fanatik
Legenda din sport care a luat o decizie radicală și greu de înțeles. Acesta și-a vândut trei medalii olimpice şi casa. A decis să plece definitiv din țara sa.
22:00
Cristiano Ronaldo, reacție fabuloasă după momentul viral din partida Armenia – Portugalia! Ce mesaj a transmis portughezul # Fanatik
Cristiano Ronaldo a reacționat printr-un mesaj pe rețelele sociale după momentul emoționant din partida câștigată de Portugalia cu 5-0 contra Armeniei.
21:40
Victor Angelescu a confirmat mutarea pregătită de Rapid de la rivala din SuperLiga: „Este profilul de mijlocaş care ne trebuie!” # Fanatik
Rapid pregătește un nou transfer în ultimele ore de mercato. Cine este jucătorul pe care giuleștenii îl vor de la o rivală din SuperLiga.
21:20
Universitatea Craiova a renunțat la încă un fotbalist! Jucătorul a fost prezentat oficial de o formație din SuperLiga # Fanatik
Un fotbalist de la Universitatea Craiova a fost împrumutat la o altă grupare din Superligă. Mutarea a fost confirmată oficial de ambele cluburi.
21:10
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt # Fanatik
Ilie Năstase a fost căsătorit de mai multe ori, însă cine sunt femeile din viața sa? O căsnicie mediatizată a fost cea cu Brigitte Sfăt.
20:50
Ilie Năstase, derapaj după ce Serena Williams a recunoscut că a slăbit cu medicamente pentru diabetici. ”Ea mai grasă trebuia să se facă” # Fanatik
Ilie Năstase, o nouă declarație controversată despre Serena Williams. Ce spune fostul tenismen român despre transformarea americancei.
Acum 24 ore
20:20
Giovanni Becali, laude la scenă deschisă la adresa lui Andrei Nicolescu după transferul lui Adrian Mazilu: „Dinamo nu are jucător ca el. Excepțional!” # Fanatik
Giovanni Becali este impresionat de transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo. Ce a spus despre Andrei Nicolescu și ce consideră că a făcut bine până acum la echipa bucureșteană.
20:10
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc # Fanatik
Simona Halep s-a retras în februarie 2025 din circuitul profesionist. Ce avere a adunat fostul numărul 1 WTA și care sunt afacerile care îi aduc în continuare succesul.
20:00
Mihai Stoica a găsit soluția pentru problema lui Mircea Lucescu. Cine poate juca atacant în Cipru. „Schimbi sistemul” # Fanatik
Pe cine ar putea folosi Mircea Lucescu pe postul de atacant în meciul cu Cipru. Mihai Stoica, propunere inedită pentru selecționer.
19:40
Scandal fără precedent! Raphinha acuză aspru Disneyland de rasism: „Angajați mizerabili! Vă urăsc!”. De la ce a pornit totul. Video # Fanatik
Raphinha, atacantul brazilian al Barcelonei, a acuzat grav Disneyland! Fotbalistul catalanilor susține că fiul său a fost victima unui act de rasism
19:10
Cosmin Contra, avertisment pentru Mircea Lucescu și „tricolori” înainte de Cipru – România: „Orice echipă ne poate pune probleme”. Ce a spus despre înfrângerea contra Canadei # Fanatik
Cosmin Contra a vorbit pentru FANATIK despre situația de la echipa națională. Ce a spus despre eșecul dur contra Canadei și despre duelul din Cipru de marți seară
19:00
Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de perioada mea la Rapid” # Fanatik
Dani Coman știe ce sfat i-ar da lui Horațiu Moldovan, omul care a gafat în România - Canada 0-3. Este același sfat pe care Dani Coman l-a primit când juca portar la Rapid.
18:40
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul? # Fanatik
Anca Surdu și Denis Alibec sunt împreună de ceva timp. Cum se înțeleg însă cei doi? Despre fotbalist se spunea că ar avea un trecut ”tumultuos”.
18:30
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei! Moment uluitor cu cei doi piloți ai McLaren în prim-plan. Video # Fanatik
Max Verstappen a câștigat a treia sa cursă din acest sezon de Formula 1 la Monza, unde cei doi piloți ai McLaren au fost implicați într-un moment incredibil.
18:10
Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari pe mână # Fanatik
Cum arată topul celor mai scumpe ceasuri purtate în 2025 de vedetele tenisului la Grand Slamul de la US Open. O vedetă din ATP a avut la mână o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari
18:00
Sorin Grindeanu trimite săgeţi către Ilie Bolojan: „Nu putem trece cu buldozerul peste ţară, doar tăind şi concediind” # Fanatik
Sorin Grindeanu avertizează că austeritatea extremă poate arunca România în recesiune şi atacă tăierile şi concedierile promovate de Ilie Bolojan.
17:40
Susținere pentru Mircea Lucescu de la cel mai înalt nivel! Legenda lui Inter, poziție fermă: „Este un antrenor mare, sper ca România să se califice la Cupa Mondială” # Fanatik
Susținerea naționalei lui Mircea Lucescu nu vine doar de la români, ci și de la uriașele nume pe care le-a antrenat de-a lungul vremii. Cine este legenda lui Inter ce ține pumnii „tricolorilor”
17:30
Clubul Dinamo Kiev, pus la zid în Ucraina pentru situația în care a ajuns Vladislav Blănuță! Ce li se reproșează oficialilor # Fanatik
Nu toată lumea „aruncă cu pietre” în Blănuță! Conducerea clubului ucrainean Dinamo Kiev a fost luată la rost de susținători
17:10
Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există doar câteva exemplare în întreaga lume # Fanatik
Zlatin Ibrahimovic a mai adăugat un bolid la colecție. Câți bani a scos fostul golgheter suedez din buzunar pentru bijuteria patru roți produsă în serie limitată.
16:50
Favoritul surpriză al suporterilor naționalei! Ștefan Baiaram este „tricolorul lunii august“ # Fanatik
Ștefan Baiaram a ajuns în premieră la echipa națională a României și, chiar dacă nu a evoluat în amicalul cu Canada, a fost votat de către fani ca fiind „tricolorul“ lunii august
16:40
Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția # Fanatik
Camila Giorgi a furat privirile la Festivalul de Film de la Veneția. Fosta sportivă a revenit în forță în spațiul public după o absență îndelungată.
16:30
Gigi Becali a rezolvat problema! A anunțat cum îl ia în cele din urmă pe Mario Tudose la FCSB # Fanatik
S-a decis soarta transferului lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB. Ce a transmis Gigi Becali în legătură cu tânărul fundaș central.
16:20
Cristi Chivu, susținut de un membru important din conducerea lui Inter: „Va avea o carieră de antrenor de succes” # Fanatik
Cristi Chivu este apreciat la Inter de unul dintre oamenii importanți din conducere. Cine l-a lăudat pe antrenorul român.
