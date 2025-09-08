Javier Zanetti vrea România la World Cup 2026: “Sper din toată inima să se califice”. Cum l-a caracterizat pe Mircea Lucescu

20:10

Gigi Becali s-a reorientat, după transferul ratat al lui Mario Tudose. Patronul de la FCSB a revenit la o țintă mai veche, anume Leo Bolgado, fundașul central al celor de la CFR Cluj. Becali insistă pentru aducerea unui stopper, pe ultima sută de metri. Perioada de mercato din Liga 1 se va încheia luni. Gigi […]