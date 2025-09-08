Javier Zanetti vrea România la World Cup 2026: “Sper din toată inima să se califice”. Cum l-a caracterizat pe Mircea Lucescu
Antena Sport, 8 septembrie 2025 16:50
Javier Zanetti, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria lui Inter, vrea ca România să se califice la World Cup 2026, turneu final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena. Zanetti a lucrat la Inter cu Mircea Lucescu, actualul selecţioner al României. “Il Luce” […] The post Javier Zanetti vrea România la World Cup 2026: “Sper din toată inima să se califice”. Cum l-a caracterizat pe Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
17:20
Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică # Antena Sport
Kasper Hjulmand, fostul selecţioner al Danemarcei, semifinalistă la EURO 2020, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei germane de fotbal Bayer Leverkusen, la o săptămână după demiterea tehnicianului olandez Erik ten Hag, a anunţat, luni, clubul, într-un comunicat citat de AFP. La 53 de ani, tehnicianul danez a semnat până în vara anului […] The post Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică appeared first on Antena Sport.
17:20
Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari # Antena Sport
FC Voluntari şi CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul fundaşului central Daniel Dumbrăvanu (23 de ani), internaţional al Republicii Moldova. Format la Zaria Bălţi, a evoluat în preliminariile Ligii Europa, iar la 17 ani a fost transferat de Genoa, unde a debutat în Cupa Italiei contra lui Juventus. Daniel Dumbrăvanu, împrumutat de […] The post Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
16:50
16:50
Alţi doi fotbalişti pleacă de la CFR Cluj! Unul dintre ei semnează cu o echipă din Liga 1 # Antena Sport
Alte două plecări de la CFR Cluj, pe final de mercato. Aşa cum anunţa, patronul Neluţu Varga “revoluţionează” lotul vicecampioanei României. După ce a adus cel mai scump jucător din Liga 1, pe Kurt Zouma, cotat la 10 milioane de euro, CFR Cluj e aproape să rezolve şi transferul lui Islam Slimani, atacant cu 47 […] The post Alţi doi fotbalişti pleacă de la CFR Cluj! Unul dintre ei semnează cu o echipă din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
16:30
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de cele două transferuri realizate de Rapid, în ultima zi de mercato. Giuleştenii s-au înţeles cu Alin Fică şi cu Leo Bolgado. AntenaSport Update 8 septembrie 1. Şucu i l-a “furat” lui Becali […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:00
Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: “Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj” # Antena Sport
Islam Slimani va semna luni cu CFR Cluj. Atacantul de 37 de ani cu 47 de goluri marcate pentru naţionala Algeriei va deveni jucătorul grupării din Gruia, după ce va efectua vizita medicală. După ce l-a luat pe Kurt Zouma şi Emannuel Dennis a licitat cu clubul, CFR Cluj a dat o altă lovitură şi […] The post Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: “Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj” appeared first on Antena Sport.
15:30
Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB # Antena Sport
Elias Charalambous a oferit ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cei doi atacanţi de la FCSB s-au accidentat încă de dinaintea pauzei datorate meciurilor echipelor naţionale. Daniel Bîrligea “s-a rupt” în duelul disputat de FCSB cu CFR Cluj, în ultima etapă de campionat. Atacantul a ratat şi convocarea la echipa naţională, din cauza […] The post Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:20
Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni # Antena Sport
Omar El Sawy a fost cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Giuleştenii l-au împrumutat pe mijlocaşul de 21 de ani la U Cluj. El Sawy va juca la formaţia lui Ioan Ovidiu Sabău până la finalul sezonului. Giuleştenii au menţionat o clauză specială în contractul mijlocaşului, urmând ca acesta să nu aibă […] The post Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni appeared first on Antena Sport.
15:00
Suspendare de 10 luni în La Liga! Jucătorul lui Bilbao după ce a picat un test antidoping # Antena Sport
Fundaşul Yeray Alvarez, de la Athletic Bilbao, a fost suspendat zece luni pentru un test antidoping pozitiv după un meci din Europa League, a anunţat, luni, Uniunea Europeană de Fotbal, citată de Reuters. Jucătorul de 30 de ani a fost testat pozitiv la canrenon, o substanţă interzisă, după meciul pierdut de echipa bască la Bilbao, […] The post Suspendare de 10 luni în La Liga! Jucătorul lui Bilbao după ce a picat un test antidoping appeared first on Antena Sport.
14:50
Previziuni zilnice pentru marile competiții Fotbalul modern nu mai înseamnă doar spectacolul de pe teren, ci și analiza detaliată a cifrelor și statisticilor din spatele fiecărui meci. Platforma TipStrike a devenit un reper pentru fanii care își doresc să înțeleagă mai bine contextul partidelor și să afle, zi de zi, care sunt tendințele ce pot […] The post (P) TipStrike, platforma care aduce analiza sportivă în prim-plan appeared first on Antena Sport.
14:40
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare # Antena Sport
Vera Wang este cunoscută în toată lumea că, deşi ajunsă la 76 de ani, arată ca o adolescentă. Celebra creatoare de modă nu s-a ferit să anunţe care este dieta secretă care o ajută. Wang bea în fiecare zi câte un pahar cu vodcă şi a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la […] The post Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare appeared first on Antena Sport.
14:30
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Zeljko Kopic îşi doreşte în continuare un fundaş central, iar noua ţintă a “câinilor” este Anton Kresic, un alt jucător de la CFR Cluj. Dinamo încearcă să oficializeze transferul în ultima zi de mercato din Liga 1. “Câinii” poartă negocieri avansate pentru a […] The post Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.
14:10
SuperFAZE, după Asia Express, la Antena 1! Gică Craioveanu comentează cele mai tari faze de la Mondial # Antena Sport
Nu rata al doilea episod din SuperFAZE, luni seara, după Asia Express, Gică Craioveanu este invitatul lui Dan Pavel şi Florin Răducioiu, la Antena 1! Diseară, la Antena 1, ora 00:00, suntem împreună cu mari fotbalişti şi vedem la SuperFAZE cele mai emoţionante momente cu România la World Cup şi marile faze ale Mondialului! Săptămâna […] The post SuperFAZE, după Asia Express, la Antena 1! Gică Craioveanu comentează cele mai tari faze de la Mondial appeared first on Antena Sport.
14:00
Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: “La revedere, tată” # Antena Sport
Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei a anunţat că a blocat transferul tânărului fundaş central. După ce a încercat să facă o “românească” cu FC Argeş şi să le plătească piteştenilor suma de 400.000 de euro, pe care aceştia să o […] The post Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: “La revedere, tată” appeared first on Antena Sport.
13:30
Portughezii, uluiţi de “româneasca” lui Gigi Becali! Articol în deschiderea site-ului A Bola despre Mario Tudose # Antena Sport
Portughezii au luat foc când au aflat ce a vrut să facă Gigi Becali pentru a o fenta pe Benfica, la transferul lui Mario Tudose. Cei de la A Bola au ieşit deschidere de site cu “româneasca” încercată de patronul de la FCSB cu FC Argeş, o schemă dezvăluită chiar de omul de afaceri. “Incredibil! […] The post Portughezii, uluiţi de “româneasca” lui Gigi Becali! Articol în deschiderea site-ului A Bola despre Mario Tudose appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:10
Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB # Antena Sport
Dan Şucu i-a dat lovitura decisivă lui Gigi Becali. Leo Bolgado, fundaşul central dorit şi de FCSB în această vară, va ajunge în cele din urmă la Rapid. În ultima zi de mercato din Liga 1, Rapid urmează să transfere doi jucători de la rivala CFR Cluj. Pe lângă Leo Bolgado, în Giuleşti va mai […] The post Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB appeared first on Antena Sport.
13:00
Asia Express – lider de audiență cu prima ediție din acest sezon. Începe lupta pentru prima imunitate de pe Drumul Eroilor # Antena Sport
Sezonul 8 al celui mai dur reality show din România a început aseară, la Antena 1, cu un spectacol plin de adrenalină și emoții. În primele momente de pe Drumul Eroilor, concurenții au fost nevoiți să-și care singuri bagajele și să înfrunte valurile mării pentru a ajunge la destinație, misiuni care i-au pus serios la […] The post Asia Express – lider de audiență cu prima ediție din acest sezon. Începe lupta pentru prima imunitate de pe Drumul Eroilor appeared first on Antena Sport.
12:50
“Va fi mult mai dificil”. Elias Charalambous, avertisment pentru “tricolorii” lui Lucescu înaintea meciului cu Cipru # Antena Sport
Elias Charalambous a transmis un avertisment pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu, înaintea partidei cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Antrenorul FCSB-ului s-a declarat convins că duelul de la Larnaca nu va fi unul uşor pentru România. În meciul tur din grupa preliminară pentru Mondial, România a învins-o clar pe Cipru, la Bucureşti, scor […] The post “Va fi mult mai dificil”. Elias Charalambous, avertisment pentru “tricolorii” lui Lucescu înaintea meciului cu Cipru appeared first on Antena Sport.
12:40
LPF a publicat programul etapei a 10-a din Liga 1. FCSB se va duela cu Botoşani, în primul meci al rundei. Partida se va disputa vineri, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Până la confruntarea cu Botoşani, în etapa a noua din Liga 1, FCSB se va duela […] The post Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani appeared first on Antena Sport.
12:10
Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti # Antena Sport
Rapid riscă să fie depunctată şi să primească chiar şi interdicţie la transferuri din cauza unei sume infime, neplătite. Giuleştenii încă nu şi-au încheiat procesul cu fostul jucător Ionuţ Stancu, care în prezent este secundul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Rapid trebuie să-i plătească lui Ionuţ Stancu suma de 110.000 de euro, după decizia […] The post Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti appeared first on Antena Sport.
12:00
Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025 # Antena Sport
Jannik Sinner, învins de spaniolul Carlos Alcaraz în finala turneului US Open, a declarat că regretă că a fost “previzibil” în finala de duminică de la New York. “Am fost foarte previzibil. Acum depinde de mine să decid dacă vreau sau nu să fac schimbări. Cu siguranță voi lucra la asta, pentru a încerca să […] The post Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025 appeared first on Antena Sport.
11:30
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă # Antena Sport
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 43, după o urcare de 7 poziţii, cu 1.281 puncte. Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi este pe 66, cu 998 puncte. Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open […] The post Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:00
Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut un anunţ cu privire la transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1. Oficialul campioanei a dat de înţeles că sunt şanse mici să mai ajungă vreun nou jucător în lotul lui Elias Charalambous. Gigi Becali şi-a exprimat dorinţa de a mai transfera un fundaş central, până […] The post Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
10:30
Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: “E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis” # Antena Sport
Lewis Hamilton a fost copleşit de emoţii după primul Mare Premiu al Italiei alături de Ferrari. Pilotul britanic a luat startul în cursă de pe locul zece, după penalizarea de cinci locuri pe grilă, şi a reuşit să se claseze pe şase la final. Cursa de la Monza a fost câştigată de Max Verstappen, cel […] The post Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: “E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis” appeared first on Antena Sport.
10:20
Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu: “Asta trebuie să facă” # Antena Sport
FCSB şi CFR Cluj au primit un sfat preţios în lupta cu Universitatea Craiova la titlu. Giovanni Becali consideră că cele două echipe nu ar trebui să-şi mai menajeze jucătorii în meciurile de campionat. Universitatea Craiova e lider neînvins în Liga 1, cu 20 de puncte, după opt etape disputate. FCSB şi CFR Cluj sunt […] The post Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu: “Asta trebuie să facă” appeared first on Antena Sport.
10:10
“Nu e la capacitate maximă”. Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru – România, după gafa uriaşă din meciul cu Canada # Antena Sport
Dani Coman a oferit un verdict despre Horaţiu Moldovan, înaintea partidei dintre Cipru şi România, din preliminariile World Cuo. Acesta consideră că portarul lui Real Oviedo încă nu este la capacitate maximă pentru a fi titular la naţională. Horaţiu Moldovan a gafat în partida amicală cu Canada, pierdută de România cu scorul de 0-3. El […] The post “Nu e la capacitate maximă”. Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru – România, după gafa uriaşă din meciul cu Canada appeared first on Antena Sport.
09:40
Erling Haaland s-a amuzat după accidentarea stupidă suferită. Ce a păţit starul lui Manchester City # Antena Sport
Erling Haaland a fost victima unui incident destul de neaşteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei Manchester City s-a lovit cu capul de uşa maşinii. Rănit la buză şi la partea inferioară a feţei, atacantul în vârstă de 25 de ani a […] The post Erling Haaland s-a amuzat după accidentarea stupidă suferită. Ce a păţit starul lui Manchester City appeared first on Antena Sport.
09:40
Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei în barul satului de 92 de persoane # Antena Sport
Jorge de Frutos a avut parte de cel mai important moment al carierei. În minutul 68 al meciului Turcia – Spania 0-6, jucătorul de 28 de ani al lui Rayo Vallecano a debutat pentru Furia Roja, fiind trimis pe teren în locul lui Pedri. A fost al 25-lea jucător debutat în era “Luis de la […] The post Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei în barul satului de 92 de persoane appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:10
Probleme pentru Lamine Yamal, după ce Spania a dat recital cu Turcia. Ce s-a întâmplat la plecarea din stadion # Antena Sport
Lamine Yamal s-a confruntat cu mari probleme, după ce Spania a dat recital cu Turcia. Campioana Europei s-a impus la scor de tenis, 6-0, în duelul din preliminariile World Cup 2026. La plecarea de pe stadion, nu toţi jucătorii au fost însă fericiţi. Lamine Yamal a avut mari motive de îngrijorare, după ce şi-ar fi […] The post Probleme pentru Lamine Yamal, după ce Spania a dat recital cu Turcia. Ce s-a întâmplat la plecarea din stadion appeared first on Antena Sport.
09:00
Gluma genială făcută de Carlos Alcaraz după ce l-a bătut pe Jannik Sinner în finala US Open şi i-a furat nr. 1 mondial # Antena Sport
Carlos Alcaraz a făcut o glumă genială pe seama relaţiei pe care o are cu rivalul său Jannik Sinner. Cei doi sunt foarte buni prieteni în afara terenului. “Te văd mai des decât îmi văd familia”, i-a spus ibericul lui Sinner, imediat după ce l-a învins în finala de la US Open şi l-a înlocuit […] The post Gluma genială făcută de Carlos Alcaraz după ce l-a bătut pe Jannik Sinner în finala US Open şi i-a furat nr. 1 mondial appeared first on Antena Sport.
09:00
Carlos Alcaraz a anunţat următorul obiectiv, după cele două Grand Slam-uri câştigate în 2025 # Antena Sport
După ce a câştigat US Open duminică, unde a spus că a jucat cel mai bun turneu din cariera sa, Carlos Alcaraz şi-a dezvăluit următorul obiectiv: să triumfe în sfârşit la Australian Open pentru a deţine toate trofeele de Grand Slam ale sezonului. Duminică, spaniolul a câştigat al şaselea Grand Slam din cariera sa, învingându-l […] The post Carlos Alcaraz a anunţat următorul obiectiv, după cele două Grand Slam-uri câştigate în 2025 appeared first on Antena Sport.
08:50
Andrei Nicolescu a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “Ne-am propus să nu forţăm” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo. Preşedintele “câinilor” a dezvăluit că tânărul mijlocaş mai are de aşteptat până să prindă primele minute în tricoul alb-roşilor. Adrian Mazilu s-a întors în fotbalul românesc în această vară, după ce Dinamo a plătit suma de 400.000 de euro pentru a-l transfera de la […] The post Andrei Nicolescu a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “Ne-am propus să nu forţăm” appeared first on Antena Sport.
08:40
Mirel Rădoi a descris-o pe Universitatea Craiova într-un singur cuvânt. Cum s-a schimbat faţă de primul mandat în Bănie # Antena Sport
Mirel Rădoi a descris-o pe Universitatea Craiova, echipă pe care o antrenează, într-un singur cuvânt: “puternică”. Antrenorul oltenilor a recunoscut însă că se teme în această perioadă, dată fiind pauza pentru echipele naţionale. Rădoi a transmis că mai mulţi jucători ai săi vor reveni la echipă, după convocări, cu trei zile înaintea partidei de campionat […] The post Mirel Rădoi a descris-o pe Universitatea Craiova într-un singur cuvânt. Cum s-a schimbat faţă de primul mandat în Bănie appeared first on Antena Sport.
08:30
Niciodată să nu spui ”niciodată”, mai ales când e vorba de Formula 1 și mai ales de Max Verstappen. Pilotul Red Bull a reușit să întrerupă o serie de cinci victorii consecutive ale celor de la McLaren și a câștigat la Monza. O transformare extraordinară Specificul traseului lombard – lipsa aproape în totalitate a virajelor […] The post Formula 1 din nou la Max. Analiza lui Adrian Georgescu, după MP al Italiei appeared first on Antena Sport.
08:30
Dezvăluiri din mandatul lui Edi Iordănescu! Motivele rezultatelor importante ale României # Antena Sport
Edi Iordănescu este cel mai de succes antrenor pe care l-a avut naţionala României de la Victor Piţurcă încoace. Gică Mihali (59 de ani), fostul fundaş al Generaţiei de Aur (32 de selecţii), a dezvăluit secretul care i-a adus lui Edi optimile de la EURO 2024, după o grupă câştigată în faţa Belgiei, Slovaciei şi […] The post Dezvăluiri din mandatul lui Edi Iordănescu! Motivele rezultatelor importante ale României appeared first on Antena Sport.
08:20
Motivul pentru care Gigi Becali a cedat un jucător la o rivală din Liga 1. Mihai Stoica a dat cărţile pe faţă # Antena Sport
Mihai Stoica a explicat motivul pentru care Gigi Becali l-a cedat pe Andrei Gheorghiţă, în această vară, la rivala U Cluj. Oficialul campioanei a dezvăluit că tânărul mijlocaş nu mai avea loc la FCSB nici măcar în echipa de rezerve. Andrei Gheorghiţă a fost lăsat de Gigi Becali să plece la U Cluj înaintea returului […] The post Motivul pentru care Gigi Becali a cedat un jucător la o rivală din Liga 1. Mihai Stoica a dat cărţile pe faţă appeared first on Antena Sport.
08:10
Laurenţiu Reghecampf nu înţelege decizia luată de Mircea Lucescu: “Dă șanse jucătorilor care au anumite probleme” # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf se aştepta ca în poarta României să se afle la dubla cu Canada (0-3) şi Cipru (marţi, 21:45) Ştefan Târnovanu sau Răzvan Sava, doi portari cu evoluţii constante la echipele de club. Mircea Lucescu l-a folosit pe Arena Naţională pe Horaţiu Moldovan, cel care nu a prins niciun minut la Oviedo, echipa unde […] The post Laurenţiu Reghecampf nu înţelege decizia luată de Mircea Lucescu: “Dă șanse jucătorilor care au anumite probleme” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:30
Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară # Antena Sport
Aflată în căutarea unui mijlocaș, Rapid se va despărți de Omar El Sawy în ultima zi de mercato. Fotbalistul revenit în Giulești după împrumutul la Sepsi Sfântu Gheorghe va fi cedat din nou timp de un sezon. De această dată, jucătorul în vârstă de 21 de ani va avea ocazia de a evolua pentru una […] The post Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară appeared first on Antena Sport.
23:10
„Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru: „Nu au datorii după un meci amical” # Antena Sport
Mihai Stoichiță a făcut „scut” în jurul „tricolorilor”, după eșecul suferit în partida amicală cu Canada. Directorul tehnic din cadrul FRF a declarat că jucătorii naționalei erau cu gândul la duelul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026, duel care se va disputa marți, de la ora 21:45. România a fost învinsă categoric de Canada, […] The post „Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru: „Nu au datorii după un meci amical” appeared first on Antena Sport.
22:50
„Tiki taka”, dus la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei # Antena Sport
Spania joacă pe terenul Turciei, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Campioana europeană a făcut spectacol în prima parte a partidei de pe Konya Buyuksehir Belediye Stadium. Selecționata pregătită de Luis de la Fuente a marcat nu mai puțin de trei goluri în primele 45 de minute, însă reușita de 2-0 a venit la […] The post „Tiki taka”, dus la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei appeared first on Antena Sport.
22:40
Cum au reacționat fanii americani când Donald Trump și-a făcut apariția la finala Sinner – Alcaraz # Antena Sport
Startul finalei masculine a US Open, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi numărul 2 Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu o jumătate de oră din cauza măsurilor de securitate suplimentare, iar preşedintele SUA, Donald Trump, a fost întâmpinat cu ovaţii, dar şi cu huiduieli de către spectatori, când a salutat din loja arenei Arthur […] The post Cum au reacționat fanii americani când Donald Trump și-a făcut apariția la finala Sinner – Alcaraz appeared first on Antena Sport.
22:30
Șeful McLaren intervine după momentul bizar din Marele Premiu al Italiei. Cu ce explicații a venit # Antena Sport
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei, după ce tot el a plecat din pole-position. Cursa de la Monza a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Lando Norris și Oscar Piastri au completat podiumul, după ce australianul i-a cedat locul al doilea coechipierului său, ca urmare a unei gafe […] The post Șeful McLaren intervine după momentul bizar din Marele Premiu al Italiei. Cu ce explicații a venit appeared first on Antena Sport.
22:00
„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe # Antena Sport
„Tricolorii” au fost întâmpinați de fani români la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu, alături de mai mulți jucători, s-au oprit să ofere autografe. România va înfrunta Cipru în al cincilea meci din grupa preliminară de calificare la Campionatul Mondial 2026. Partida se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format […] The post „Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe appeared first on Antena Sport.
21:30
Andrei Nicolescu a anunțat ce sumă poate plăti Dinamo, de fapt, pentru transferul lui Matei Ilie # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunțat ce sumă poate plăti Dinamo, de fapt, pentru transferul lui Matei Ilie. Președintele „câinilor” a confirmat interesul lui fundașul central al celor de la CFR Cluj. Nicolescu a dezvăluit că Dinamo poate achita „doar” 450.000 de euro pentru transferul lui Matei Ilie, după ce CFR Cluj a cerut suma de 700.000 […] The post Andrei Nicolescu a anunțat ce sumă poate plăti Dinamo, de fapt, pentru transferul lui Matei Ilie appeared first on Antena Sport.
21:20
Memphis Depay a stabilit un record unic în tricoul naționalei Olandei. Fotbalistul legitimat în prezent la Corinthians Paulista a devenit cel mai important marcator din istoria „Portocalei Mecanice”, reușind să depășească recordul lui Robin van Persie. Atacantul în vârstă de 31 de ani a punctat în meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, contra […] The post Unic în istorie! Memphis Depay, record absolut în tricoul naționalei Olandei appeared first on Antena Sport.
21:00
Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. Anunțul făcut de Universitatea Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. David Barbu a fost împrumutat de Universitatea Craiova la UTA, până la finalul acestui sezon. Mijlocașul de 19 ani a fost crescut în academia Universității Craiova, fiind promovat la echipa mare în iarna lui 2024. Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din […] The post Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. Anunțul făcut de Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
20:40
Mihai Stoica, noi detalii despre Vlad Chiricheș. Cum mai poate juca la FCSB, după decizia luată de Gigi Becali # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit noi detalii despre Vlad Chiricheș. După gafa comisă în remiza cu CFR Cluj, Gigi Becali a decis să-l scoată din lot pe veteranul campioanei. Vlad Chiricheș a fost exclus de pe listele de Liga 1 și de Europa League, Gigi Becali fiind dispus însă să-i ofere o poziție în cadrul […] The post Mihai Stoica, noi detalii despre Vlad Chiricheș. Cum mai poate juca la FCSB, după decizia luată de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
20:40
Victor Angelescu confirmă interesul Rapidului pentru Alin Fică: „Suntem în negocieri” # Antena Sport
Rapidul s-a interesat în ultimele zile de situația lui Alin Fică de la CFR Cluj, iar clubul giuleștean a reușit să ajungă la un acord cu fotbalistul. Acum, oficialii alb-vișinii au trecut la următoarea etapă și negociază direct cu cei din conducerea ardelenilor. Suma cerută de Varga este în jurul a 1,3 milioane de euro, […] The post Victor Angelescu confirmă interesul Rapidului pentru Alin Fică: „Suntem în negocieri” appeared first on Antena Sport.
20:10
Gigi Becali s-a reorientat, după ce l-a ratat pe Mario Tudose. Fundașul din Liga 1 care e la un pas să ajungă la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali s-a reorientat, după transferul ratat al lui Mario Tudose. Patronul de la FCSB a revenit la o țintă mai veche, anume Leo Bolgado, fundașul central al celor de la CFR Cluj. Becali insistă pentru aducerea unui stopper, pe ultima sută de metri. Perioada de mercato din Liga 1 se va încheia luni. Gigi […] The post Gigi Becali s-a reorientat, după ce l-a ratat pe Mario Tudose. Fundașul din Liga 1 care e la un pas să ajungă la FCSB appeared first on Antena Sport.
19:50
Fostul selecționer al României avertizează înaintea meciului cu Cipru: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va disputa un meci crucial contra selecționatei din Cipru, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Trupa pregătită de Mircea Lucescu este cu moralul la pământ, după eșecul clar suferit în fața Canadei. Disputa cu Cipru, programată pe 9 septembrie de la ora 21:45, va fi transmisă în direct pe […] The post Fostul selecționer al României avertizează înaintea meciului cu Cipru: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit” appeared first on Antena Sport.
