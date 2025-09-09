O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final
Antena Sport, 9 septembrie 2025 04:10
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026. La Malabo, tunisienii au avut de aşteptat până în al patrulea minut al prelungirilor pentru golul victoriei şi […] The post O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 2 ore
04:10
O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final # Antena Sport
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026. La Malabo, tunisienii au avut de aşteptat până în al patrulea minut al prelungirilor pentru golul victoriei şi […] The post O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
00:10
Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial! # Antena Sport
Kosovo a produs o surpriză de proporţii în preliminariile World Cup 2026. Kosovo a învins-o cu 2-0 pe Suedia, naţională care îi are în componenţă pe Viktor Gyokeres şi Alexander Isak. Elvis Rexhbecaj a deschis scorul în minutul 26, iar Vedat Muriqi a marcat şi el, în minutul 42. Alexander Isak, atacant transferat în această […] The post Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial! appeared first on Antena Sport.
8 septembrie 2025
23:50
Ilie Dumitrescu (56 de ani) l-a criticat pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani) fiindcă acesta a vorbit despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la campioana României. Becali a făcut, iniţial, o ofertă de 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu (23 de ani), după care a crescut suma la 4.5 milioane de […] The post Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Gigi Becali: “Cum să faci aşa ceva?” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
23:30
Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
Meciul Cipru – România va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii trebuie neapărat să câştige, în încercarea lor de a se califica la Campionatul Mondial direct, fără baraj. Principalele contracandidate ale naţionalei la primul loc în grupa H de calificare la World Cup 2026 au mers fără greşeală până […] The post Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
22:40
Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali # Antena Sport
Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund al FCSB-ului, a dat detalii despre cum e alcătuit primul 11 la echipa campioană a României. Pintilii a subliniat că Gigi Becali este de acord să joace un anumit fotbalist atunci când staff-ul îi transmite că acesta a dat randament bun la antrenamente. Mihai Pintilii, despre cum se […] The post Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
22:40
E gata! Dani Coman a anunţat ce se întâmplă cu Mario Tudose, după negocierile cu FCSB: “Am încheiat discuţiile” # Antena Sport
Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a anunţat că Mario Tudose nu se va mai transfera la FCSB. În ultimele zile, cele două cluburi au negociat transferul tânărului de 20 de ani. După ce s-a creat o adevărată telenovelă în jurul acestei mutări, în condiţiile în care jumătate din suma de transfer pe […] The post E gata! Dani Coman a anunţat ce se întâmplă cu Mario Tudose, după negocierile cu FCSB: “Am încheiat discuţiile” appeared first on Antena Sport.
22:00
O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final # Antena Sport
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026. La Malabo, tunisienii au avut de aşteptat până în al patrulea minut al prelungirilor pentru golul victoriei şi […] The post O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final appeared first on Antena Sport.
21:40
Surpriza neplăcută avută de Gabi Tamaş şi Dan Alexa la Asia Express! Primul a început să înjure fără oprire # Antena Sport
Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au avut parte de o surpriză neplăcută atunci când au plecat în căutarea unui loc de dormit la Asia Express, pe Drumul Eroilor. Văzând unde trebuie să doarmă şi unde trebuia să meargă la toaletă, Gabi Tamaş a înjurat încontinuu. Alexa a fost mai […] The post Surpriza neplăcută avută de Gabi Tamaş şi Dan Alexa la Asia Express! Primul a început să înjure fără oprire appeared first on Antena Sport.
21:40
Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc # Antena Sport
EA Sports se pregăteşte să lanseze noul joc EA Sports FC 26, noua versiune a jocului cunoscut până în 2022 sub numele de FIFA. În cursul zilei de luni, compania americană a publicat rating-urile generale ale celor mai buni 26 de jucători. Noul joc se va lansa în toată lumea pe data de 26 septembrie […] The post Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
21:00
CFR Cluj a anunţat oficial despărţirea de jucătorul francez Beni Nkololo (28 de ani). Acesta a fost transferat de CFR la formaţia Panetolikos, din prima ligă a Greciei. CFR Cluj a anunţat astăzi şi plecarea lui Virgiliu Postolachi, ce a fost cedat chiar la marea rivală a lui CFR, U Cluj. Beni Nkololo, cedat de […] The post OFICIAL | Beni Nkololo a plecat de la CFR Cluj! Francezul va evolua în Grecia appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Mii de fani din Moldova au fost la cursa din raliul României appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Elias Charalambous vrea să îmbătrânească pe bancă, la fel ca Mircea Lucescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Elias Charalambous vrea să îmbătrânească pe bancă, la fel ca Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Stadionul din Cipru se umple de români la meciul naţionalei appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Cipru – România, meci de totul sau nimic pentru tricolori appeared first on Antena Sport.
20:20
Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium” # Antena Sport
Britanicul Lewis Hamilton nu a urcat pe podium în Formula 1 de când este pilot al echipei Ferrari, dar şeful scuderiei, Frederic Vasseur, nu are niciun dubiu că septuplul campion mondial va ajunge acolo înainte de finalul sezonului, potrivit agenţiei Reuters. Hamilton a pornit de pe locul 10, duminică, în Marele Premiu al Italiei, după […] The post Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium” appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Tamaş şi Alexa au dat de greu din prima la Asia Express appeared first on Antena Sport.
20:10
Mihai Pintilii: “Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali”! Cine e antrenorul principal al campioanei # Antena Sport
Mihai Pintilii (40 de ani) a tranşat problema antrenorului principal de la FCSB. El nu a avut nicio problemă să recunoască faptul că la campioana României deciziile le ia Gigi Becali. Pintilii a spus răspicat că antrenorul principal e cipriotul Elias Charalambous (44 de ani). Pintilii este antrenorul secund al FCSB-ului din 2020, de dinainte […] The post Mihai Pintilii: “Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali”! Cine e antrenorul principal al campioanei appeared first on Antena Sport.
20:00
Preşedintele clubului turc Fenerbahce Istanbul, Alic Koç, a detaliat luni, într-un interviu oferit publicaţiei turceşti Fanatik, motivele care l-au determinat să se despartă de antrenorul Jose Mourinho la sfârşitul lunii august, în urma eliminării lui Fener de către Benfica Lisabona, în playoff-ul Ligii Campionilor (0-0, 0-1). Întrebat de reporterii de la publicaţia turcă Fanatik, Alic […] The post Fenerbahce a anunţat de ce l-a demis pe Jose Mourinho: “A fost inacceptabil” appeared first on Antena Sport.
19:40
Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
7 meciuri se dispută în această seară, de la ora 21:45, în preliminariile World Cup 2026. Campionatele Mondiale din 2026 şi din 2030 se vor vedea în exclusivitate în Universul Antena. Italia o întâlneşte în deplasare pe fosta adversară a României din preliminariile EURO 2024, Israel. Totodată, Croaţia se va duela cu Muntenegru. Elveţia, o […] The post Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
19:40
Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost întrebat dacă va face schimbări pentru meciul cu Cipru şi dacă se va baza pe vreun jucător de la FCSB încă din primul minut. La meciul amical cu Canada, pierdut la scor de neprezentare de naţionala României, niciun jucător de la campioana României nu a fost titular. Mihai Popescu […] The post Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor” appeared first on Antena Sport.
19:20
Virgiliu Postolachi (25 de ani) a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală a echipei patronate de Neluţu Varga, U Cluj. CFR Cluj a anunţat oficial, pe Facebook, plecarea lui Postolachi la echipa antrenată de Neluţu Sabău. Virgiliu Postolachi, transferat de CFR Cluj la U Cluj “Mulțumim, Virgiliu Postolachi! Clubul CFR 1907 […] The post OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj! appeared first on Antena Sport.
19:00
“Interesele sunt mari” Mircea Lucescu, un nou discurs dur la adresa arbitrajului: “Sunt obligat să fac nişte comparaţii” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a lăudat echipa Ciprului, înaintea meciului direct din preliminariile World Cup 2026. Adversara de marţi a României a pierdut la limită meciul de sâmbătă din Austria, scor 0-1, în urma unei lovituri de la 11 metri controversate. Marcel Sabitzer a marcat golul unei victorii catalogate drept “norocoasă” chiar şi de către […] The post “Interesele sunt mari” Mircea Lucescu, un nou discurs dur la adresa arbitrajului: “Sunt obligat să fac nişte comparaţii” appeared first on Antena Sport.
19:00
Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: “Să nu chemăm răul” # Antena Sport
Foştii fotbalişti Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au ajuns la o închisoare din Filipine în noul sezon Asia Express “Drumul Eroilor”, de la Antena 1. Cei doi s-au pozat în spatele gratiilor şi au glumit în privinţa experienţei. Până la prima probă, Tamaş şi Alexa au explorat străzile din […] The post Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: “Să nu chemăm răul” appeared first on Antena Sport.
18:40
“Mergem la Mondial?” Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru – România: “Trebuie” # Antena Sport
Marius Marin este în continuare încrezător în şansele României de calificare la World Cup 2026, înaintea meciului pe care tricolorii îl vor disputa marţi seară, în Cipru. Chiar dacă echipa lui Mircea Lucescu a pierdut fără drept de apel meciul amical cu Canada, scor 0-3, încrederea a lotul echipei lui Mircea Lucescu. Înaintea meciului cu […] The post “Mergem la Mondial?” Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru – România: “Trebuie” appeared first on Antena Sport.
18:30
Virgiliu Postolachi (25 de ani) a fost împrumutat de CFR Cluj la marea rivală a echipei patronate de Neluţu Varga, U Cluj. CFR Cluj a anunţat oficial, pe Facebook, împrumutul lui Postolachi la echipa antrenată de Neluţu Sabău. Virgiliu Postolachi, împrumutat de CFR Cluj la U Cluj “Mulțumim, Virgiliu Postolachi! Clubul CFR 1907 […] The post OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost împrumutat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj! appeared first on Antena Sport.
18:10
A fost corect ce a făcut McLaren? Să reluăm faptele. În turul 46 al Marelui Premiu al Italiei, ordinea era după cum urmează. Pe prima poziție era Lando Norris (McLaren). La 3,3 secunde în urma sa se afla Oscar Piastri (McLaren). Pe poziția a treia era Verstappen (Red Bull). Primii doi nu făcuseră însă schimbul […] The post A fost corect ce a făcut McLaren? Opinia lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
18:10
Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: “Avem şanse să câştigăm” # Antena Sport
Apostolos Mantzios, selecţionerul Ciprului, este plin de încredere înaintea partidei cu România, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. Chiar dacă tricolorii lui Mircea Lucescu s-au impus cu 2-0 în meciul din luna iunie, de pe Arena Naţională, Cipru are încredere după prestaţia din Austria. Sâmbătă, Austria a câştigat cu 1-0 meciul cu […] The post Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: “Avem şanse să câştigăm” appeared first on Antena Sport.
17:20
Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică # Antena Sport
Kasper Hjulmand, fostul selecţioner al Danemarcei, semifinalistă la EURO 2020, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei germane de fotbal Bayer Leverkusen, la o săptămână după demiterea tehnicianului olandez Erik ten Hag, a anunţat, luni, clubul, într-un comunicat citat de AFP. La 53 de ani, tehnicianul danez a semnat până în vara anului […] The post Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică appeared first on Antena Sport.
17:20
Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari # Antena Sport
FC Voluntari şi CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul fundaşului central Daniel Dumbrăvanu (23 de ani), internaţional al Republicii Moldova. Format la Zaria Bălţi, a evoluat în preliminariile Ligii Europa, iar la 17 ani a fost transferat de Genoa, unde a debutat în Cupa Italiei contra lui Juventus. Daniel Dumbrăvanu, împrumutat de […] The post Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari appeared first on Antena Sport.
16:50
Javier Zanetti vrea România la World Cup 2026: “Sper din toată inima să se califice”. Cum l-a caracterizat pe Mircea Lucescu # Antena Sport
Javier Zanetti, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria lui Inter, vrea ca România să se califice la World Cup 2026, turneu final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena. Zanetti a lucrat la Inter cu Mircea Lucescu, actualul selecţioner al României. “Il Luce” […] The post Javier Zanetti vrea România la World Cup 2026: “Sper din toată inima să se califice”. Cum l-a caracterizat pe Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
16:50
Alţi doi fotbalişti pleacă de la CFR Cluj! Unul dintre ei semnează cu o echipă din Liga 1 # Antena Sport
Alte două plecări de la CFR Cluj, pe final de mercato. Aşa cum anunţa, patronul Neluţu Varga “revoluţionează” lotul vicecampioanei României. După ce a adus cel mai scump jucător din Liga 1, pe Kurt Zouma, cotat la 10 milioane de euro, CFR Cluj e aproape să rezolve şi transferul lui Islam Slimani, atacant cu 47 […] The post Alţi doi fotbalişti pleacă de la CFR Cluj! Unul dintre ei semnează cu o echipă din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
16:30
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de cele două transferuri realizate de Rapid, în ultima zi de mercato. Giuleştenii s-au înţeles cu Alin Fică şi cu Leo Bolgado. AntenaSport Update 8 septembrie 1. Şucu i l-a “furat” lui Becali […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie appeared first on Antena Sport.
16:00
Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: “Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj” # Antena Sport
Islam Slimani va semna luni cu CFR Cluj. Atacantul de 37 de ani cu 47 de goluri marcate pentru naţionala Algeriei va deveni jucătorul grupării din Gruia, după ce va efectua vizita medicală. După ce l-a luat pe Kurt Zouma şi Emannuel Dennis a licitat cu clubul, CFR Cluj a dat o altă lovitură şi […] The post Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: “Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj” appeared first on Antena Sport.
15:30
Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB # Antena Sport
Elias Charalambous a oferit ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cei doi atacanţi de la FCSB s-au accidentat încă de dinaintea pauzei datorate meciurilor echipelor naţionale. Daniel Bîrligea “s-a rupt” în duelul disputat de FCSB cu CFR Cluj, în ultima etapă de campionat. Atacantul a ratat şi convocarea la echipa naţională, din cauza […] The post Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB appeared first on Antena Sport.
15:20
Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni # Antena Sport
Omar El Sawy a fost cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Giuleştenii l-au împrumutat pe mijlocaşul de 21 de ani la U Cluj. El Sawy va juca la formaţia lui Ioan Ovidiu Sabău până la finalul sezonului. Giuleştenii au menţionat o clauză specială în contractul mijlocaşului, urmând ca acesta să nu aibă […] The post Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni appeared first on Antena Sport.
15:00
Suspendare de 10 luni în La Liga! Jucătorul lui Bilbao după ce a picat un test antidoping # Antena Sport
Fundaşul Yeray Alvarez, de la Athletic Bilbao, a fost suspendat zece luni pentru un test antidoping pozitiv după un meci din Europa League, a anunţat, luni, Uniunea Europeană de Fotbal, citată de Reuters. Jucătorul de 30 de ani a fost testat pozitiv la canrenon, o substanţă interzisă, după meciul pierdut de echipa bască la Bilbao, […] The post Suspendare de 10 luni în La Liga! Jucătorul lui Bilbao după ce a picat un test antidoping appeared first on Antena Sport.
14:50
Previziuni zilnice pentru marile competiții Fotbalul modern nu mai înseamnă doar spectacolul de pe teren, ci și analiza detaliată a cifrelor și statisticilor din spatele fiecărui meci. Platforma TipStrike a devenit un reper pentru fanii care își doresc să înțeleagă mai bine contextul partidelor și să afle, zi de zi, care sunt tendințele ce pot […] The post (P) TipStrike, platforma care aduce analiza sportivă în prim-plan appeared first on Antena Sport.
14:40
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare # Antena Sport
Vera Wang este cunoscută în toată lumea că, deşi ajunsă la 76 de ani, arată ca o adolescentă. Celebra creatoare de modă nu s-a ferit să anunţe care este dieta secretă care o ajută. Wang bea în fiecare zi câte un pahar cu vodcă şi a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la […] The post Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare appeared first on Antena Sport.
14:30
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Zeljko Kopic îşi doreşte în continuare un fundaş central, iar noua ţintă a “câinilor” este Anton Kresic, un alt jucător de la CFR Cluj. Dinamo încearcă să oficializeze transferul în ultima zi de mercato din Liga 1. “Câinii” poartă negocieri avansate pentru a […] The post Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.
14:10
SuperFAZE, după Asia Express, la Antena 1! Gică Craioveanu comentează cele mai tari faze de la Mondial # Antena Sport
Nu rata al doilea episod din SuperFAZE, luni seara, după Asia Express, Gică Craioveanu este invitatul lui Dan Pavel şi Florin Răducioiu, la Antena 1! Diseară, la Antena 1, ora 00:00, suntem împreună cu mari fotbalişti şi vedem la SuperFAZE cele mai emoţionante momente cu România la World Cup şi marile faze ale Mondialului! Săptămâna […] The post SuperFAZE, după Asia Express, la Antena 1! Gică Craioveanu comentează cele mai tari faze de la Mondial appeared first on Antena Sport.
14:00
Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: “La revedere, tată” # Antena Sport
Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei a anunţat că a blocat transferul tânărului fundaş central. După ce a încercat să facă o “românească” cu FC Argeş şi să le plătească piteştenilor suma de 400.000 de euro, pe care aceştia să o […] The post Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: “La revedere, tată” appeared first on Antena Sport.
13:30
Portughezii, uluiţi de “româneasca” lui Gigi Becali! Articol în deschiderea site-ului A Bola despre Mario Tudose # Antena Sport
Portughezii au luat foc când au aflat ce a vrut să facă Gigi Becali pentru a o fenta pe Benfica, la transferul lui Mario Tudose. Cei de la A Bola au ieşit deschidere de site cu “româneasca” încercată de patronul de la FCSB cu FC Argeş, o schemă dezvăluită chiar de omul de afaceri. “Incredibil! […] The post Portughezii, uluiţi de “româneasca” lui Gigi Becali! Articol în deschiderea site-ului A Bola despre Mario Tudose appeared first on Antena Sport.
13:10
Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB # Antena Sport
Dan Şucu i-a dat lovitura decisivă lui Gigi Becali. Leo Bolgado, fundaşul central dorit şi de FCSB în această vară, va ajunge în cele din urmă la Rapid. În ultima zi de mercato din Liga 1, Rapid urmează să transfere doi jucători de la rivala CFR Cluj. Pe lângă Leo Bolgado, în Giuleşti va mai […] The post Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB appeared first on Antena Sport.
13:00
Asia Express – lider de audiență cu prima ediție din acest sezon. Începe lupta pentru prima imunitate de pe Drumul Eroilor # Antena Sport
Sezonul 8 al celui mai dur reality show din România a început aseară, la Antena 1, cu un spectacol plin de adrenalină și emoții. În primele momente de pe Drumul Eroilor, concurenții au fost nevoiți să-și care singuri bagajele și să înfrunte valurile mării pentru a ajunge la destinație, misiuni care i-au pus serios la […] The post Asia Express – lider de audiență cu prima ediție din acest sezon. Începe lupta pentru prima imunitate de pe Drumul Eroilor appeared first on Antena Sport.
12:50
“Va fi mult mai dificil”. Elias Charalambous, avertisment pentru “tricolorii” lui Lucescu înaintea meciului cu Cipru # Antena Sport
Elias Charalambous a transmis un avertisment pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu, înaintea partidei cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Antrenorul FCSB-ului s-a declarat convins că duelul de la Larnaca nu va fi unul uşor pentru România. În meciul tur din grupa preliminară pentru Mondial, România a învins-o clar pe Cipru, la Bucureşti, scor […] The post “Va fi mult mai dificil”. Elias Charalambous, avertisment pentru “tricolorii” lui Lucescu înaintea meciului cu Cipru appeared first on Antena Sport.
12:40
LPF a publicat programul etapei a 10-a din Liga 1. FCSB se va duela cu Botoşani, în primul meci al rundei. Partida se va disputa vineri, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Până la confruntarea cu Botoşani, în etapa a noua din Liga 1, FCSB se va duela […] The post Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani appeared first on Antena Sport.
12:10
Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti # Antena Sport
Rapid riscă să fie depunctată şi să primească chiar şi interdicţie la transferuri din cauza unei sume infime, neplătite. Giuleştenii încă nu şi-au încheiat procesul cu fostul jucător Ionuţ Stancu, care în prezent este secundul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Rapid trebuie să-i plătească lui Ionuţ Stancu suma de 110.000 de euro, după decizia […] The post Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti appeared first on Antena Sport.
12:00
Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025 # Antena Sport
Jannik Sinner, învins de spaniolul Carlos Alcaraz în finala turneului US Open, a declarat că regretă că a fost “previzibil” în finala de duminică de la New York. “Am fost foarte previzibil. Acum depinde de mine să decid dacă vreau sau nu să fac schimbări. Cu siguranță voi lucra la asta, pentru a încerca să […] The post Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025 appeared first on Antena Sport.
11:30
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă # Antena Sport
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 43, după o urcare de 7 poziţii, cu 1.281 puncte. Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi este pe 66, cu 998 puncte. Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open […] The post Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă appeared first on Antena Sport.
11:00
Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut un anunţ cu privire la transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1. Oficialul campioanei a dat de înţeles că sunt şanse mici să mai ajungă vreun nou jucător în lotul lui Elias Charalambous. Gigi Becali şi-a exprimat dorinţa de a mai transfera un fundaş central, până […] The post Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.