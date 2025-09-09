O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final

12:10

Rapid riscă să fie depunctată şi să primească chiar şi interdicţie la transferuri din cauza unei sume infime, neplătite. Giuleştenii încă nu şi-au încheiat procesul cu fostul jucător Ionuţ Stancu, care în prezent este secundul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Rapid trebuie să-i plătească lui Ionuţ Stancu suma de 110.000 de euro, după decizia […] The post Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti appeared first on Antena Sport.