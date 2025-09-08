Vioara „Sanctus Seraphino” care i-a aparținut lui George Enescu, în concert la Târgu Mureș

23:10

Două parohii din Republica Moldova s-au înfrățit cu două cercuri pastorale din Arhiepiscopia Iașilor. Episcopul Antonie de Bălți apreciază că astfel de înfrățiri contribuie la descoperirea identității române de către basarabeni. Momentul a fost marcat prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Antonie, împreună cu preoți reprezentați ai comunităților înfrățite la Biserica „Sfântul Ierarh…