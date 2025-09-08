Vioara „Sanctus Seraphino” care i-a aparținut lui George Enescu, în concert la Târgu Mureș
Basilica.ro, 8 septembrie 2025 19:50
Vioara „Sanctus Seraphino”, care i-a aparținut lui George Enescu, va fi prezentă la Târgu Mureș, în cadrul concertului Orchestrei Simfonice de Stat din Istanbul, dirijată de Hasan Niyazi Tura, a anunțat Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, pe Facebook. Violonistul Vlad Stănculeasa este cel care va cânta alături de celebrul instrument muzical pe scena mureșeană.…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum o oră
19:50
Vioara „Sanctus Seraphino” care i-a aparținut lui George Enescu, în concert la Târgu Mureș # Basilica.ro
Vioara „Sanctus Seraphino”, care i-a aparținut lui George Enescu, va fi prezentă la Târgu Mureș, în cadrul concertului Orchestrei Simfonice de Stat din Istanbul, dirijată de Hasan Niyazi Tura, a anunțat Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, pe Facebook. Violonistul Vlad Stănculeasa este cel care va cânta alături de celebrul instrument muzical pe scena mureșeană.…
Acum 2 ore
19:00
Pelerinii s-au închinat la Brâul Maicii Domnului, cu ocazia hramului Mănăstirii Giurgeni # Basilica.ro
Pelerinii s-au putut închina la Brâul Maicii Domnului, adus la Mănăstirea Giurgeni, județul Neamț, cu ocazia hramului sfântului lăcaș. Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a fost întregită de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. „Această mare sărbătoare ne amintește de drepții si dumnezeieștii Părinți, Ioachim…
Acum 4 ore
17:30
Comunitatea românească din Marea Britanie, în special cea din zona Londrei, are la dispoziție o nouă parohie ortodoxă, a anunțat Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord. Parohia, cu hramul „Duminica Sfântului Apostol Toma”, a fost inaugurată sâmbătă, în zona metropolitană Londra, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Cu…
16:30
PS Timotei Prahoveanul: Nașterea Maicii Domnului a fost bucuria pe care Dumnezeu a adus-o tuturor popoarelor! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat luni Sf. Liturghie la la parohia „Sfântul Gheorghe” Capra, Protoieria Sector 2 Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a vorbit credincioșilor despre bucuria nașterii Maicii Domnului: „Bucuria, după o lungă așteptare, a fost bucuria întregii lumi! Chiar dacă lumea nu știa atunci, la nașterea Maicii Domnului, nu știa nici…
Acum 6 ore
16:20
Începerea Noului An Bisericesc, întâlniri ale tinerilor ortodocși, pelerinaje sau hirotonia noului episcop vicar de la Cluj sunt doar câteva dintre temele fotografiilor surprinse în perioada 1-7 septembrie 2025 și incluse în articolul nostru Săptămâna în imagini. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram…
16:00
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă: Ministerul Transporturilor a autorizat proiectul # Basilica.ro
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă, după ce Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară pentru demararea proiectului, informează siteul instituției. Potrivit documentului, durata de execuție a lucrărilor este de 46 de luni, de la data începerii efective a acestora, iar valoarea lor este 537.988.809,93 lei fără TVA. Autorizarea…
15:50
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă: Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire # Basilica.ro
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă, după ce Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară pentru demararea proiectului, informează siteul instituției. Potrivit documentului, durata de execuție a lucrărilor este de 46 de luni, de la data începerii efective a acestora, iar valoarea lor este 537.988.809,93 lei fără TVA. Autorizarea…
15:10
Patriarhul Daniel: Maica Domnului ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, iar copiii să fie educați în credință # Basilica.ro
Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este o reamintire a faptului că Sfânta Fecioară Maria este o protectoare a familiei și ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, luni, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. „Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului trebuie să fie o încurajare pentru toți…
Acum 8 ore
14:20
PS Paisie Sinaitul: Alte femei sterpe au născut în mod minunat, însă doar Ana va naște o fată, pe care Fiul lui Dumnezeu o va alege să-I fie mamă # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a rostit o omilie despre Nașterea Maicii Domnului: „Știm că și alte femei sterpe din Vechiul Testament s-au învrednicit să nască prunci în mod minunat. Însă toate au născut băieți, doar Ana, soția dreptului Ioachim, va naște o fată, pe…
14:10
FOTO: Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului la Parohia Sf. Gheorghe-Capra: PS Timotei Prahoveanul a hirotonit un preot # Basilica.ro
De sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie la parohia bucureșteană Sf. Gheorghe-Capra. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Bogdan Neacșiu. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
13:20
Peste 100 de copii aparținând corului „Tronos Junior” au oferit răspunsurile liturgice, vineri, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Copiii i-au încântat pe cei prezenți cu vocile lor și la finalul Sfintei Liturghii au fost recompensați cu câte o icoană…
Acum 12 ore
12:10
Ziua Internațională a Alfabetizării: Pentru 2025 s-a propus „Promovarea alfabetizării în era digitală” # Basilica.ro
Ziua Internațională a Alfabetizării este marcată anual în data de 8 septembrie, la inițiativa UNESCO. În 2025, tema sub care se desfășoară această zi este „Promovarea alfabetizării în era digitală”, reflectând transformările profunde prin care trece educația în contextul avansului tehnologic. Celebrarea acestei zile a fost instituită în 1966, în urma unei conferințe internaționale desfășurate…
11:40
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 8 septembrie 2025, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
10:40
Primăria Capitalei invită bucureștenii la o serie de concerte în aer liber: Camerata Regală surprinde cu un repertoriu adaptat spațiului urban # Basilica.ro
Primăria Capitalei invită publicul să ia parte, în perioada 17 și 21 septembrie, la o serie de concerte gratuite în Piața George Enescu din centrul Bucureștiului. Una dintre cele mai așteptate apariții muzicale ale toamnei vine din partea Orchestrei Camerata Regală, care va surprinde auditoriul cu un repertoriu adaptat spațiului urban. Ajuns la a VI-a…
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos „Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos. Este semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni”, a…
Acum 24 ore
00:10
Calendar Ortodox, 8 septembrie Nașterea Maicii Domnului Cea dintâi mare sărbătoare din anul bisericesc ortodox este Naşterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie. Se cuvenea, de altfel, să întâlnim sfinţenia Maicii Domnului din cele dintâi zile ale anului nou, Maica Domnului fiind sfinţenia omenească cea mai înaltă, cunoscută şi preacinstită în Biserică. Sărbătoarea a fost stabilită în…
7 septembrie 2025
21:40
Noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului a fost hirotonit: Episcopul trebuie să îi ajute pe toţi să îşi ducă crucea # Basilica.ro
Arhimandritul Samuel Cristea a fost hirotonit arhiereu duminică, la Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfinția Sa este noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, purtând titulatura de Bistrițeanul. Hirotonia noului ierarh a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, condus de Mitropolitul Andrei al Clujului,…
Ieri
20:00
PS Timotei Prahoveanul a sfințit noua biserică a unei parohii ilfovene: A primit hramul Sf. Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a sfințit duminică Biserica „Sf. Ioachim și Ana și Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a Parohiei Boltașu din localitatea ilfoveană Ștefăneștii de Jos. Ierarhului i s-au alăturat în slujire părintele protoiereu Cristian Burcea de la Protopopiatul Ilfov Nord, ieromonahul David Gălbează de la Schitul Lacu din Sfântul Munte…
18:40
De sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji…
18:00
A fost sfințită biserica unei parohii prahovene: Este un mare dar și o binecuvântare, spune PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a sfințit duminică biserică Parohiei Pântești din satul Făget, județul Prahova. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Mihail Peneș, protopopul de Ploiești Nord, părintele Gabriel Pitulice, secretar al Protoieriei Vălenii de Munte, părintele Laurențiu‑Marian Dobra, preot paroh și alți slujitori. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evindențiat importanța construirii unui…
17:10
A fost sfințită o nouă biserică în județul Prahova: Este un mare dar și o binecuvântare, spune PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a sfințit duminică noua biserică a Parohiei Pântești din satul Făget, județul Prahova. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Mihail Peneș, protopopul de Ploiești Nord, părintele Gabriel Pitulice, secretar al Protoieriei Vălenii de Munte, părintele Laurențiu‑Marian Dobra, preot paroh și alți slujitori. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evindențiat importanța…
16:10
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, 7 septembrie 2025, Sfânta Liturghie în Parohia Comarnic din județul Prahova, unde a sfințit noul așezământ al comunității. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
15:30
Să ne folosim de Sfânta Cruce ca de o scară, ca și noi să urcăm la cer, îndeamnă PS Varlaam Ploieșteanul # Basilica.ro
„Să ne folosim de Sfânta Cruce ca de o scară, ca și noi să urcăm la cer împreună cu Hristos cel mort și înviat”, îndeamnă Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. Preasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Parohia Comarnic din județul Prahova, unde a sfințit noul așezământ al comunității. Ierarhul s-a referit în predica…
14:50
Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos # Basilica.ro
„Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos. Este semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni”, a spus Patriarhul Daniel duminică în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat Evanghelia Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, în care…
00:10
Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați; Sf. Cuv. Casiana Imnografa; Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 7 septembrie Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului Pentru pregătirea sufletească a credincioșilor toate sărbătorile împărătești, inclusiv cele ale Maicii Domnului, sunt precedate de un timp de pregătire, de anticipare sau introducere, numit pre-serbare, înainte-serbare sau înainte-prăznuire. Sfântul Mucenic Sozont Era din Licaonia (Asia Mică). Fiind păstor, ajunge cu turmele sale în apropierea cetății Pompeiol…
6 septembrie 2025
21:00
Ipopsifierea episcopului vicar ales al Arhiepiscopiei Clujului: Răspund cu smerenie și frică de Dumnezeu # Basilica.ro
Ipopsifierea Arhimandritului Samuel Cristea, Episcop vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a avut loc sâmbătă seară la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Slujba de chemare la arhierie (ipopsifierea) a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopii Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Visarion al Tulcii, Benedict al Sălajului, Macarie…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gherorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji…
17:20
O copie a Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” a fost adusă la Mănăstirea Paltin. Aceasta a fost realizată după o icoană făcătoare de minuni, care se află la Biserica „Sfântul Dimitrie”, din Nea Elvetia Vironas, aflată în apropierea Atenei și este denumită Maica Domnului „Parigoritria”, Izvorâtoarea de mir și Plângătoare. Această icoană s-a arătat făcătoare de…
16:20
Moaștele Sfintei Filofteia au fost purtate în procesiune la Moinești: Peste 5000 de persoane au participat la pelerinaj # Basilica.ro
Moaștele Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeș au fost purtate în procesiune vineri în orașul Moinești din județul Bacău. Peste 5.000 de pelerini au luat parte la manifestarea religioasă. Evenimentul a făcut parte din programul Zilelor Protopopiatului Moinești, care se desfășoară între 30 august și 16 septembrie. Procesiunea Calea Sfinților a fost condusă de…
13:40
Lucrările de modernizare a Centurii București au debutat cu binecuvântarea șantierului # Basilica.ro
Lucrările de modernizare a Centurii București au debutat cu o slujbă de binecuvântare a șantierului și cu sfințirea unei troițe amplasate în apropierea drumului. Slujba de sfințire a fost oficiată de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de clerici din care au făcut parte arhimandriții Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul…
12:10
Un grup de pelerini din județul Iași a vizitat Centrul eparhial al Episcopiei de Bălți # Basilica.ro
Un grup de pelerini din județul Iași a vizitat joi Centrul eparhial al Episcopiei de Bălți. Aceștia au fost întâmpinați de Preasfințitul Părinte Antonie. Ierarhul le-a prezentat istoria bisericii din Republica Moldova și încercările prin care a trecut eparhia pe care o coordonează. Preasfinția Sa a apreciat că asemenea pelerinaje sunt binevenite, pentru că pot…
00:10
Calendar Ortodox, 6 septembrie Pomenirea minunii Sfântul Arhanghel Mihail în Colose Între orașul Colose din Frigia – veche regiune istorică din partea central-vestică a Asiei Mici (azi Turcia) – și orașul Ieripoli se afla o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail, zidită deasupra unui izvor unde veneau mulți bolnavi și se tămăduiau. Sfântul locaș a fost…
5 septembrie 2025
19:00
IPS Petru s-a întâlnit cu Comisarul European Marta Kos: Libertatea religioasă, printre subiectele discutate # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei a primit vineri vizita Excelenței Sale Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere. Printre subiectele abordate s-au numărat libertatea religioasă și parcursul european al Republicii Moldova. Întrevederea a avut loc la Reședința Mitropolitană din Chișinău. Înaltpreasfințitul Părinte Petru a evidențiat că Mitropolia Basarabiei privește cu…
18:20
În toată agitația zilelor noastre, este posibil să fi ratat o informație interesantă. Știați că primii cinci sfinți ortodocși, care au trăit până în secolul 21 și au fost canonizați, sunt români? Aceștia sunt Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu, Sfântul Cuviosul Petroniu Prodromitul, Sfânta Cuvioasă Antonina de la…
18:10
Specialist în educație: Să nu criticăm tinerii! Să nu le prezentăm informația liniar – nu au răbdare – provocați-i să gândească! # Basilica.ro
În cadrul unui interviu acordat în 1 septembrie, pentru Ziarul Lumina, Oana Moșoiu, specialist în științele educației, a vorbit despre percepțiile greșite asupra generației tinere, blamate adesea pentru dependența de tehnologie și lipsa de motivație, pledând totodată pentru schimbări la nivel educațional: „Ar trebui să fim un pic mai blânzi cu tinerii de azi. Sunt…
17:50
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să ajute familiile sinistrate din Broșteni: Sunt construite case noi # Basilica.ro
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să ajute familiile afectate de inundațiile din localitatea Broșteni. În această perioadă se desfășoară lucrările de construcție la mai multe locuințe pentru familiile care au rămas fără adăpost. Șantierele au început în a doua jumătate a lunii august, în prezent o parte dintre clădirile ridicate fiind deja acoperite sau în…
17:20
Festivalul George Enescu: Un recital baroc surprinde patru tablouri sonore la Muzeul Național de Artă # Basilica.ro
Muzeul Național de Artă al României va găzdui, vineri, de la ora 19:00, un recital baroc susținut de clavecinista Raluca Enea. În eleganta Sufragerie Regală, evenimentul „Naturalia” va aduce publicului lucrări de Jean-Philippe Rameau, François Couperin și Jean-Baptiste Antoine Forqueray, ca parte a Festivalului Internațional George Enescu. Evenimentul este un recital solistic tematic, construit în…
16:10
Grupul Psaltic Tronos Junior au oferit miercuri răspunsurile la Sf. Liturghie oficiată de arhim. Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc, din județul Bihor. Peste o sută de copii și tineri au fost felicitați de arhim. Mihail Tărău, care a prezentat istoricul așezământului monahal și a mulțumit Patriarhului Daniel pentru binecuvântarea oferită grupului de tineri. De asemenea, a…
16:10
Zeci de studenți s-au întâlnit cu ucenici ai Sf. Paisie și Cleopa într-o tabără la Mănăstirea Neamț # Basilica.ro
Aproape 40 de studenți din țară și străinătate au participat la tabăra organizată de ASCOR Iași, între 24 și 28 august, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, în cinstea Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Activitățile taberei au debutat la Iași. Tinerii s-au întâlnit la Catedrala Mitropolitană unde s-au închinat la…
15:30
Oana Moșoiu: Ca adulți este greșit să blamăm o generaţie de copii pe care noi i-am născut, îi creștem și îi modelăm # Basilica.ro
Oana Moșoiu, lector universitar, trainer, formator şi consultant în educaţie spune că este o eroare ca adulții să blameze tinerii pe care chiar ei i-au crescut și format. „Da, este greşit ca adulţi să blamăm o întreagă generaţie de copii pe care noi i-am născut, noi îi creştem, îi modelăm şi ne punem speranţele în…
14:20
La sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași vor fi aduse moaștele Sf. Grigorie Palama # Basilica.ro
Un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama va fi adus în pelerinaj la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Cinstitele moaște vor fi aşezate spre închinare, ca de obicei, alături de racla cu sfintele moaşte ale ocrotitoarei Moldovei în baldachinul special amenajat din curtea Catedralei Mitropolitane. Moaștele Sfântului Grigorie Palama vor fi aduse de…
14:00
Copiii Fundației „Sfânta Teofana Basarab” din Constanța au primit ghiozdane și rechizite școlare # Basilica.ro
Mai mulți copii aflați în grija Fundației „Sfânta Teofana Basarab”, sub ocrotirea Mănăstirii „Sfântul Apostol Filip” din Constanța, au primit ghiozdane și rechizite școlare, prin intermediul inițiativei filantropice „Educație pentru toți”. Proiectul este coordonat de părintele stareț Atanasie de la Schitul din Kent, Marea Britanie, cu sprijinul enoriașilor Parohiei „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din…
13:00
Se apropie Zilele Muzeului Național al Țăranului Român. Expoziții, târguri, ateliere, proiecții: Programul evenimentelor # Basilica.ro
În perioada 10-21 septembrie 2025, Muzeul Național al Țăranului Român celebrează toamna și sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci prin cea de-a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului, informează un comunicat remis agenției de știri Basilica. Evenimentul aduce un program bogat, cu expoziții, târguri tradiționale, ateliere meșteșugărești, conferințe și proiecții de film, invitând publicul să descopere patrimoniul…
11:20
Episcopul românilor ortodocși din Spania și Portugalia se alătură mesajelor de solidaritate după tragedia din Lisabona # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, și-a exprimat solidaritatea cu poporul portughez după accidentul care a avut loc miercuri în Lisabona și care a cauzat moartea a 17 persoane, iar alte 21 persoane au fost rănite. Într-un mesaj adresat președintelui Portugaliei și primarului Lisabonei, Preasfințitul Părinte Timotei a mărturisit că se…
09:50
Elevii români au obținut zece medalii la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025, găzduită de România, la Deva, a anunțat Ministerul Educației. Au fost acordate patru medalii de aur, trei de argint și trei de bronz. La nivelul B1, rezultatele individuale sunt: Tudor-Ioan Giurca, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Sibiu, premiul I, medalie de aur. Mihai-Alexandru…
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul României, mesaj la începutul anului școlar 2025-2026: Educația creștină este și mărturisire a lui Hristos Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu ocazia debutului noului an școlar. Citește mai mult. Starețul Mănăstirii Cernica: Dragostea Lui Dumnezeu față de noi este aceeași și…
00:20
Calendar ortodox, 5 septembrie Sf. Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul, era preot din Legea Veche la Templul din Ierusalim în timpul Împăratului Cezar August (63 î.Hr.-14 d.Hr.) de la Roma, iar în Țara Sfântă domnea Irod cel Mare, pe vremea nașterii Domnului Hristos. Zaharia…
4 septembrie 2025
23:10
Parohii de pe ambele maluri ale Prutului s-au înfrățit: Contribuie la descoperirea identității românești # Basilica.ro
Două parohii din Republica Moldova s-au înfrățit cu două cercuri pastorale din Arhiepiscopia Iașilor. Episcopul Antonie de Bălți apreciază că astfel de înfrățiri contribuie la descoperirea identității române de către basarabeni. Momentul a fost marcat prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Antonie, împreună cu preoți reprezentați ai comunităților înfrățite la Biserica „Sfântul Ierarh…
19:10
MNAR îmbină meșteșugul tradițional cu tehnologiile digitale: Expoziția „Covoare Zburătoare” – un dialog între Orient și Occident # Basilica.ro
Vernisajul „Covoare Zburătoare – Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia” va avea loc la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), în data de 18 septembrie. Expoziția va fi curatoriată de Erwin Kessler și îmbină meșteșugul tradițional cu tehnologiile digitale, explorând dialogul dintre Orient și Occident, dintre trecut și prezent. Proiectul aduce cincisprezece covoare anatoliene…
18:10
Episcopia Canadei a organizat cea mai recentă ediție a Taberei de vară „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan Casian” între 18 și 22 august. 37 de copii ai românilor din Canada s-au bucurat de activitățile care au avut loc în provincia Quebec. Programul taberei a inclus cateheze, ateliere creative, un turneu de șah, activități în…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.