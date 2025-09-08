Statisticienii au făcut calculele pentru play-off-ul CM 2026 » Cu cine ar putea juca România în martie 2026
Gazeta Sporturilor, 8 septembrie 2025 21:20
În cazul în care nu prinde nici măcar locul secund în grupa H, din care fac parte Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, naționala României ajunge la baraj pe ruta de Liga Națiunilor. Pentru că ar fi în ultima urnă valorică, „tricolorii” pot înfrunta în semifinale, în deplasare într-o unică manșă, Italia (cel mai probabil), Turcia sau Ucraina, toate aflate între capii de serie dacă nu se vor califica direct din preliminarii. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
21:50
Andrei Nicolescu a dezvăluit când poate intra ultimul transfer tare al lui Dinamo # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că Adrian Mazilu (19 ani), extremă dreapta, va putea să se antreneze cu echipa peste o lună.Mazilu a venit de la Brighton, după un an în care a suferit din cauza accidentărilor și nu a jucat deloc. Momentan, el se pregătește separat, neavând condiția fizică necesară pentru a face față sub comanda lui Kopic. ...
Acum 30 minute
21:40
Daniel Bîrligea, interviu special: „Sensibilitatea e o chestie frumoasă, nu trebuie să regreți că o ai” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei României, FCSB, a vorbit pentru EAD (deținătorul drepturilor TV pentru Superligă), despre echilibrul dintre sensibilitate și forță, dar și despre importanța de a-ți arăta emoțiile.Întrebat despre cum vede raportul dintre sensibilitate și forță, Bîrligea a spus: „Cred că 50/50. Trebuie să le echilibrezi foarte bine, pentru că prea multă forță sau prea multă sensibilitate nu te ajută. ...
21:30
Fostul mare fotbalist Luis Figo (52 de ani) va rămâne mereu un nume detestat de fanii Barcelonei, după ce a fost protagonistul a ceea ce suporterii consideră a fi cea mai mare trădare posibilă: trecerea de la Barcelona la Real Madrid.Fostul internațional portughez, care era chiar unul dintre căpitanii Barcelonei, s-a transferat la marea rivală în anul 2000. Echipa lui Florentino Perez achita 60 de milioane de euro. ...
Acum o oră
21:20
Statisticienii au făcut calculele pentru play-off-ul CM 2026 » Cu cine ar putea juca România în martie 2026 # Gazeta Sporturilor
În cazul în care nu prinde nici măcar locul secund în grupa H, din care fac parte Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, naționala României ajunge la baraj pe ruta de Liga Națiunilor. Pentru că ar fi în ultima urnă valorică, „tricolorii” pot înfrunta în semifinale, în deplasare într-o unică manșă, Italia (cel mai probabil), Turcia sau Ucraina, toate aflate între capii de serie dacă nu se vor califica direct din preliminarii. ...
21:20
Panduru vede un titular out, după ultimele transferuri de la Rapid: „Nu m-ar mira să-l scoată” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru a analizat ultimele mutări făcute de Rapid. Giuleștenii s-au înțeles cu CFR Cluj pentru transferurile lui Leo Bolgado (27 de ani, fundaș central) și Alin Fică ( 24 de ani, mijlocaș).Analistul TV e de părere că Leo Bolgado ar putea să-i ia locul în echipa de start lui Denis Ciobotariu, declarând că „nu m-aș mira să-l scoată”. ...
21:20
U-BT Cluj-Napoca, start reușit al presezonului, în ciuda unor probleme mari de lot » Victorie cu AEK Atena după un coș în ultima secundă # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca a început presezonul cu 2 victorii obținute împotriva lui CS Vâlcea 1924 (99-90) și AEK Atena (95-93). Meciurile s-au disputat în cadrul Nurvil Autumn Cup, un turneu de pregătire organizat de formația din Râmnicu Vâlcea.U-BT Cluj-Napoca se pregătește de cel mai spectaculos sezon din istorie, unul în care va participa atât în EuroCup, cât și în Liga ABA. ...
Acum 2 ore
20:50
Ilie Dumitrescu este convins că Rapid a dat lovitura: „Fac pariu pe o sticlă de vin roșu” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) o felicită pe Rapid pentru transferul mijlocașului Alin Fică (24 de ani), care ar urma să vină de la CFR Cluj.Rapid și CFR Cluj au bătut pentru trecerea lui Alin Fică și Leo Bolgado în Giulești. Dan Șucu va achita suma de un milion de euro în schimbul celor doi. ...
20:40
Plecări pe bandă rulantă de la CFR Cluj în ultima zi de mercato » Un alt jucător a fost cedat în Liga 2 # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că atacantul Emmanuel Mensah (21 de ani) va evolua în această stagiune în Liga 2, la Gloria Bistrița, sub formă de împrumut.Ghanezul a bifat doar două apariții în această stagiune, în „dubla” cu Lugano din preliminariile Europa League, unde a prins 4 minute în manșa tur și 3 în al doilea meci. ...
20:40
Imagini tari de la antrenamentul României » Ce a făcut Lucescu pe gazon + Cine a fost în tribune # Gazeta Sporturilor
Luni seară, cu o zi înainte de meciul cu Cipru, naționala României a efectuat antrenamentul oficial, care a fost parțial deschis presei. Mircea Lucescu a pus la punct ultimele detalii înaintea duelului din preliminariile Campionatului Mondial.Cipru - România are loc marți seară, de la 21:45, pe Prima TV. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro. ...
20:40
„E 9 dimineața, nu te îngrijora” » Carlos Alcaraz, galant după gafa făcută de Aryna Sabalenka într-o emisiune # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a făcut o gafă în cadrul unei emisiuni televizate la care a participat și Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), fiind aproape de a-i spune „Jannik” proaspătului campion de la US Open.Aryna Sabalenka și Carlos Alcaraz, în calitate de campioni ai competițiilor individuale de la US Open, au participat luni dimineața la emisiunea TODAY, difuzată în direct pe postul NBC News. ...
20:20
Marius Marin, înainte de Cipru - România: „Ne așteaptă patru finale, vrem să le câștigăm pe toate” # Gazeta Sporturilor
Marius Marin (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a prefațat meciul României cu Cipru, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026.Partida se joacă mâine, de la 21:45, pe Prima TV. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro.Alături de Marius Marin, la conferință a fost prezent și Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale. ...
20:20
Mihai Pintilii nu mai are emoții cu regula U21 » Pe cine mizează la FCSB: „Îl ajută și fizicul” # Gazeta Sporturilor
Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund de la FCSB, are mare încredere în calitățile fundașului dreapta Ionuț Cercel (18 ani). Mihai Pintilii consideră că Ionuț Cercel, principala variantă a celor de la FCSB pentru regula under 21, s-a descurcat bine în acest început de sezon. Este convinsă că jucătorul adus de la Farul își va îmbunătăți considerabil nivelul. ...
Acum 4 ore
19:50
La conferința de presă premergătoare meciului cu Cipru, Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit despre problema atacanților de la echipa națională.Cipru - România are loc marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul va fi transmis pe Prima TVJustin Gafiuc, reporter special al Gazetei Sporturilor, și Cristi Preda, fotoreporter GSP, sunt în Cipru și transmis cele mai tari informații de la fața locului. ...
19:50
Mihai Pintilii a semnalat problema celor de la FCSB din această vară: „Parcă este mai rău anul acesta” # Gazeta Sporturilor
Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund de la FCSB, a vorbit despre startul de sezon greoi al echipei campioane.Mihai Pintilii consideră că startul de sezon greoi al campioanei a fost influențat de faptul că majoritatea fotbaliștilor importanți au avut foarte puține zile de vacanță. Spune că acum echipa reacționează foarte bine și se așteaptă ca jocul să crească. ...
19:40
Trei românce în Top 100 după US Open » Alexandra Dulgheru le-a analizat parcursul la Open GSP și a vorbit despre acest moment din cariera lor # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani), Sorana Cîrstea (35 de ani) și Gabriela Ruse (27 de ani) sunt cele trei românce din Top 100 după ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Tot ele au fost singurele prezente pe tabloul principal de la US Open. Alexandra Dulgheru (36 de ani), fostă jucătoare de Top 30, a vorbit la Open GSP despre drumul lor la New York și despre viitor. ...
19:20
Lovitură uriașă pentru Athletic Bilbao! Fundașul central Yeray Alvarez (30 de ani) a fost sancționat de UEFA cu 10 luni de suspendare, după ce a picat un control antidoping efectuat la începutul lunii mai, la finalul unui meci din Europa League.Analizele realizate într-un laborator acreditat WADA au arătat o prezență de canrenonă, substanță interzisă și încadrată de Agenția Mondială Antidoping în categoria S5 (diuretice și agenți de mascare). ...
19:20
Apostolos Mantzios (55 de ani), selecționerul Ciprului, se teme înainte de meciul cu România de faptul că „tricolorii” au avut o zi de odihnă în plus.Cipru - România, în preliminariile Campionatului Mondial, are loc mâine, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima TV. ...
19:20
Ancelotti a ridicat „zidul” în Brazilia: „Fotbalul modern e la mâna atacanților! Dar eu sunt italian și nu uitați asta” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a Braziliei s-a redresat, din punctul de vedere al rezultatelor, dar și al jocului, odată cu venirea lui Carlo Ancelotti. Antrenorul italian de 66 de ani a reușit performanța ca Seleçao să nu primească gol în cele trei meciuri conduse de pe bancă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.De trei ani și jumătate, Brazilia nu a mai legat cel puțin trei partide pe care să le fi terminat cu poarta neatinsă. ...
19:00
Javier Zanetti vrea România la Mondial: „Sper din toată inima să se califice”. Cum l-a descris pe Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
Javier Zanetti (51 de ani), unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Internazionale Milano, își dorește ca România să ajungă la Campionatul Mondial din 2026, competiție care va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.Fostul fundaș, care a jucat 19 ani pentru Inter, între 1995 și 2014, l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu (80 de ani) în 1999 și a vorbit cu respect despre actualul selecționer al României, dar și despre spiritul echipei naționale. ...
18:50
Marko Gjorgjievski (25 de ani), atacantul sosit în această vară la CFR Cluj, va juca pentru Hermannstadt. Clujenii au anunțat și plecarea vârfului Virgiliu Postolachi la U Cluj.Nelu Varga continuă „curățenia” la CFR Cluj. Este al 7-lea fotbalist care se desparte de „feroviari” astăzi, după Leo Bolgado, Alin Fica, Emmanuel Mensah, Daniel Dumbrăvanu, Virgiliu Postolachi și Beni Nkololo. ...
18:40
Râșnov, gazda unei importante competiții de sărituri cu schiurile: „Echipa noastră are sportivi valoroși, care au muncit mult” # Gazeta Sporturilor
În perioada 13-14 septembrie, Complexul Olimpic pentru Sporturi de Iarnă din Râșnov va găzdui FIS Ski Jumping Summer Grand Prix, o competiție importantă din circuitul internațional de sărituri cu schiurile.La finalul acestei săptămâni, 85 de sportivi (34 de femei și 51 de bărbați) vor concura la FIS Ski Jumping Summer Grand Prix, a treia etapă a circuitului internațional de sărituri cu schiurile. Primele 2 au avut loc în Courchevel (Franța) și Wisla (Polonia). ...
18:30
Beni Nkololo, extrema dreapta de la CFR Cluj, a părăsit echipa din Gruia în ultima zi de mercato în Superliga. El a ajuns în Grecia, la Panetolikos.CFR Cluj a făcut revoluție în lot pe finalul perioadei de transferuri, după ratarea grupelor cupelor europene. Așa cum a anunțat după eliminarea suferită în fața lui Hacken, Varga a renunțat la mai mulți jucători.Leo Bolgado și Alin Fică au plecat la Rapid, definitiv. ...
18:30
Eugenie Bouchard, on fire în timpul finalei Alcaraz - Sinner » Spam în social media: poze și o inovație cerută: „Cum de nu există asta în timpul reclamelor TV?” # Gazeta Sporturilor
Fosta tenismenă Eugenie Bouchard (31 de ani) s-a „dezlănțuit” pe rețelele de socializare în timpul și înaintea meciului câștigat de Carlos Alcaraz în fața lui Jannik Sinner, scor 6-4, 6-1, 3-6, 6-2, în finala de la US Open. Eugenie Bouchard a făcut show pe rețeaua de socializare X, fostul Twitter, în timpul meciului în care spaniolul s-a impus după două ore și 44 de minute. ...
18:30
Mircea Lucescu, conferință de presă înainte de Cipru - România: „Asta m-a deziluzionat” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, susține acum conferința de presă înainte de meciul dintre „tricolori” și Cipru, din preliminariile CM 2026.Cipru - România are loc mâine, de la 21:45, pe Prima TV. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.roAlături de Mircea Lucescu, la conferință a fost prezent și Marius Marin, titularul de drept de la mijlocul terenului. ...
18:20
Favorita la câștigarea EuroBasket 2025 a rămas fără antrenor principal » Motivul pentru care acesta nu va mai putea conduce naționala # Gazeta Sporturilor
Alex Mumbru (46 de ani), antrenorul principal al naționalei de baschet masculin a Germaniei, nu va mai putea sta pe banca tehnică a echipei pentru restul campaniei de la EuroBasket 2025, din cauza unei boli care l-a ținut internat în spital timp de mai multe zile.În calitate de campioană mondială, Germania a început Campionatul European de Baschet drept una din principalele favorite la titlu. ...
18:20
Antrenor de tenis român, stabilit de 18 ani în Cipru: „Lucrurile au luat-o razna” » Cât costă chiriile în Limassol + cine e sportivul-fenomen în țara Afroditei: „Ca Halep și Năstase” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Petrea locuiește în Cipru din 2007, e antrenor principal la unul dintre cele mai mari cluburi de tenis de pe insulă și vorbește despre felul cum performanțele lui Marcos Baghdatis din circuitul ATP au produs un fenomen social în ținutul Afroditei. Descrie plusurile și minusurile vieții de zi cu zi din Cipru.Ciprian Petrea, 45 ani, e unul dintre cei peste 30.000 de români care-și duc traiul în Cipru. ...
18:00
Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a anunțat că transferul lui Emmanuel Dennis (27 de ani, atacant) în Gruia a picat. Atitudinea fostului atacant de la Nottingham Forest l-a enervat pe acționarul formației din Gruia.Dennis era liber de contract din vară, după despărțirea de Nottingham Forest. Potrivit lui Ioan Varga, mutarea la CFR a picat pentru că nigerianul a vrut „să facă licitație”. ...
18:00
Ciprioții au mare încredere înaintea meciului cu România, care se va juca marți, 9 septembrie, în runda 5 a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026.Cipru are 3 înfrângeri la rând în grupă, iar Pieros Sotiriou (32 de ani), atacantul de la Apoel, spune că această serie trebuie să ia sfârșit. „E momentul să câștigăm”, a spus acesta. În tur, „tricolorii” lui Mircea Lucescu s-a impus pe propriul teren cu scorul de 2-0. ...
Acum 6 ore
17:50
Rapid, dependentă de CFR Cluj: 16 jucători în 5 ani transferați din Gruia » Care este bilanțul financiar # Gazeta Sporturilor
De la revenirea celor de la Rapid în elita fotbalului românesc, în vara lui 2021, giuleștenii s-au abonat la jucători din Ardeal, mai exact de la CFR Cluj. Odată cu oficializarea transferurilor lui Alin Fică și Leo Bolgado, se ajunge la 16 tranzacții pe ruta Gruia–Giulești. ...
17:40
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #10 în Superliga, care va avea loc în perioada 19-22 septembrie. Runda va fi deschisă de FC Botoșani - FCSB.Partida din Moldova va avea loc vineri, pe 19 septembrie, de la 20:30. Pentru prima dată în acest sezon, FCSB va juca vinerea în Liga 1. De asemenea, e prima dată când campiona deschide o etapă în actuala stagiune. ...
17:40
Transfer la limită » Universitatea Craiova îl putea pierde pe Assad Al Hamlawi! Mirel Rădoi: „Și-a păstrat cuvântul” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a dat o lovitură pe piața transferurilor în această vară, aducându-l pe palestinianul Assad Al Hamlawi, atacantul de 24 de ani care a convins deja prin goluri și determinare. Totuși, mutarea nu a fost lipsită de emoții: Mirel Rădoi a recunoscut că, la un moment dat, transferul era aproape să se prăbușească. ...
17:40
Costel Gâlcă are în obiective în cascadă la Rapid » Tot planul, dezvăluit în dialogul cu GSP # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit în exclusivitate cu Gazeta Sporturilor despre startul de sezon, jucătorii recuperați în pauza competițională, dar și despre obiectivele echipei.Rapid a profitat de pauza competițională pentru a reface lotul. Răzvan Onea și Cristi Manea au revenit, iar Drilon Hazrollaj este în recuperare. ...
17:40
Fernando Santos, out după 3 luni! » Selecționerul fostei campioane a Europei a suferit 9 înfrângeri în 11 meciuri # Gazeta Sporturilor
Fernando Santos (70 de ani) n-a rezistat decât 88 de zile de la numirea ca selecționer al naționalei din Azerbaidjan. Eșecul la scor (0-5) suferit vineri în Islanda i-a semnat sentința. Federația din Baku l-a demis pe antrenorul portughez, care n-a învins pe nimeni, înregistrând două remize și nouă înfrângeri.În 2025, reprezentativa din Azerbaidjan a pierdut toate partidele, cu excepția unui egal (0-0) în Letonia, într-un meci amical. ...
17:30
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a dezvăluit că va sărbători triumful de la New York cu două tatuaje noi. El l-a învins duminică noaptea pe Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 în finala de la US Open, câștigând al șaselea trofeu de Mare Șlem al carierei.Lui Carlos Alcaraz îi place să marcheze triumfurile majore cu câte un tatuaj. ...
17:20
Gabi Tamaș și Dan Alexa au ajuns în spatele gratiilor în prima zi de „Asia Express”: „E risc mare... Voi nu vă imaginați” # Gazeta Sporturilor
Noul sezon al „Asia Express” a debutat duminică seară la Antena 1. Dan Alexa (45 de ani) și Gabriel Tamaș (41 de ani) participă la show-ul care trece prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.„Drumul Eroilor” a început cu o călătorie obositoare, de peste 30 de ore. Echipele au ajuns într-un port exotic, de unde au plecat pe o insulă cu bărcile pescarilor. „Experiența asta va rămâne marcantă pe viață”, a spus Dan Alexa.+1 FOTOGALERIE FOTO. ...
17:00
Fundașul pe care Chivu îl ținea rezervă la Parma, out din Serie A! » Internaționalul a fost împrumutat în Turcia # Gazeta Sporturilor
Botond Balogh (22 de ani), fundașul central maghiar, va juca în sezonul acesta în Super Lig, la Kocaelispor. Internaționalul cu opt selecții în echipa lui Marco Rossi a fost trimis de Parma, sub formă de împrumut, la nou promovata în elita fotbalului turc.Antrenorul italian de 60 de ani criticase alegerile lui Cristi Chivu în perioada februarie-mai 2025 în care românul a pregăti-o pe Parma. „Înțeleg că în ierarhiile stabilite de Chivu, Balogh a pierdut teren. ...
16:50
Sportul a luat de multe ori chipul și asemănarea dictatorilor lumii - mijlocitor al gloriei, al imaginii dorit-benigne, al progresului unidirecțional, al simbolisticii, al capetelor care au rămas lipite de gât, al unei false mântuiri și al unei asocieri care ne-a rămas lipită de memorie: dacă sportul dintr-o țară oarecare e bogat și spectaculos, atunci și conducătorul suprem trebuie să fie sufletist, generos și important. ...
16:40
România participă cu nouă sportivi la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo » COSR a onorat memoria Iolandei Balaș înainte de plecare atleților spre Japonia # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie), printre aceștia aflându-se Alina Rotaru Kottmann (32 de ani), medaliată cu bronz mondial în 2023 la săritura în lungime, și Andrei Rareș Toader (27 de ani), campion european în sală la aruncarea greutății. ...
16:40
Lovitură uriașă în șah: reprezentantul României, lăsat fără titlul de Mare Maestru și suspendat 3 ani # Gazeta Sporturilor
Scandal de proporții în lumea șahului unde, Kirill Shevchenko, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai României, a fost deposedat de titlul de Grand Master și suspendat timp de 3 ani din toate competițiile. Șahistul în vârstă de 22 de ani a fost prins că folosea telefonul mobil în toaletă în timpul Campionatului pe echipe al Spaniei, din octombrie 2025. ...
16:30
Steven Nsimba, „Jucătorul lunii august 2025” » Interviu EXCLUSIV pentru GSP: „Nimic nu mă poate opri acum! Am început să tremur” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu acordat în exclusivitate Gazetei Sporturilor, Steven Nsimba (29 de ani) vorbește despre transferul reușit în România, la Universitatea Craiova, despre planuri și obiective și marele vis al francezului în SuperligăSteven Nsimba a semnat în iulie, iar în august a oferit un adevărat spectacol, demonstrându-și clasa de fotbalist, adjudecându-și și premiul de „Fotbalistul lunii” în proiectul Gazetei Sporturilor. ...
16:20
Sezonul trecut, FCSB s-a reinventat odată cu accesul pe tabloul principal din Europa League: a gestionat perfect programul cu două meciuri pe săptămână, s-a calificat în primăvara europeană și a câștigat titlul.Calificată pe tabloul principal din Europa League, FCSB e într-o poziție delicată în Superliga, acum la 7 puncte distanță de play-off, pe locul 13, cu numai 6 puncte acumulate în 8 runde. ...
16:20
După ce i-a cedat definitiv pe Alin Fica (24 de ani) și Leo Bolgado (27 de ani) la Rapid, și pe Emmanuel Mensah (21 de ani) sub formă de împrumut la Gloria Bistrița, CFR Cluj a anunțat și plecarea lui Daniel Dumbrăvanu (24 de ani) la FC Voluntari, tot sub formă de împrumut.Adus în această vară de la Messina, formație din Serie C, al treilea eșalon din Italia, internaționalul moldovean a bifat doar două meciuri pentru CFR Cluj, ambele în Superliga. ...
16:10
Dezvăluire a fostului căpitan al Parmei: „Antrenorul a înnebunit când l-a văzut în lac! Apoi a jucat fenomenal” # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Minotti (58 de ani), fostul fundaș de la Parma timp de 9 sezoane (1987-1996), a povestit un episod, întâmplat în ediția 1992-1993 a Cupei Cupelor, care l-a avut protagonist pe Faustino Asprilla. Faimosul atacant columbian a fugit din hotel și a căzut din barcă într-un lac din Degerfors, fiind văzut de Nevio Scala. ...
16:10
Iată că, împotriva tuturor calculelor, Bosnia-Herțegovina conduce în grupa noastră de calificare la Mondialele 2026, în care România e obligată să câștige marți în Cipru, la Nicosia, pentru a continua cursa pentru CM din preliminarii. Altfel, ar mai putea ajunge la turneul final din SUA-Mexic-Canada după barajul din Liga Națiunilor, drept dobândit după câștigarea grupei C. Să convenim însă că totdeauna e riscant să aștepți ultimul tren. ...
16:00
Eugen Neagoe, în direct, despre un titular al naționalei: „Nu l-aș fi băgat cu Canada. Trebuie scos pentru meciul cu Cipru!” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani) a fost invitatul din această dimineață al emisiunii GSP Live și a discutat, printre altele, despre Horațiu Moldovan, portarul titularizat în amicalul împotriva Canadei, pierdut de tricolori cu scor de neprezentare, 0-3.Actualul portar al celor de la Real Oviedo a fost preferatul dintre buturi al selecționerului Mircea Lucescu, decizie ce a stârnit multe discuții. ...
16:00
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat la Dinamo Kiev și l-a impresionat pe președintele clubului, Igor Surkis. Atacantul achiziționat de la FCU Craiova a jucat în a doua repriză a meciului cu Lesniki, liderul eșalonului secund din Ucraina.Atacantul a fost cumpărat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova pentru 1,8 milioane de euro. Suma poate ajunge la 2,4 milioane de euro, dacă sunt îndeplinite anumite clauze din contractul fotbalistului. ...
Acum 8 ore
15:40
Ilie Balaci, „Prințul” fotbalului românesc, ar fi împlinit astăzi 69 de ani » Cine a fost legenda „simbolului resurect al mirajului” # Gazeta Sporturilor
Ilie Balaci rămâne una dintre figurile nemuritoare ale fotbalului românesc, un nume care trezește emoție ori de câte ori este rostit. Supranumit „Minunea blondă”, Balaci a redefinit rolul mijlocașului ofensiv prin talent, eleganță și o viziune de joc care păreau mereu cu un pas înaintea timpului său. ...
15:30
U Cluj s-a întărit în ultima zi de mercato. În afara lui Virgiliu Postolachi, 25 de ani, transfer definitiv de la CFR Cluj, l-a adus împrumut un sezon și pe Omar El Sawy, 21 de ani, de la RapidU Cluj închide mercato estival cu două lovituri: Virgiliu Postolachi, 25 de ani, și Omar El Sawy, 21 de ani, amândoi soluții pentru zona ofensivă. Astfel, Ioan Ovidiu Sabău va avea soluții suplimentare în atac după plecarea lui Mamadou Thiam, 30 de ani, la FCSB. ...
15:30
Pus pe liber în urmă cu o săptămână, George Pușcaș este aproape de un transfer într-un campionat de top # Gazeta Sporturilor
Dat afară de la Bodrumspor în urmă cu o săptămână, George Pușcaș (29 de ani) se află în negocieri cu Vitoria Guimaraes, ocupanta locului 11 din prima divizie a Portugaliei, club care l-a transferat în această vară și pe internaționalul român de tineret, Tony Strata (21 de ani).Potrivit tuttomercatoweb.com, Guimaraes a început negocierile cu agenții lui George Pușcaș, iar atacantul român este pregătit să dea curs ofertei. ...
15:20
Și-a transformat numărul de pe tricou în business de succes » Marco Materazzi, între padel, modă și studio # Gazeta Sporturilor
Marco Materazzi (52 de ani) își face din nou apariția pe gazon, la „Legends Charity Game”, meciul caritabil al toamnei, programat pe 15 septembrie, la Lisabona. Fostul fundaș de la Inter și câștigător al Cupei Mondiale în 2006 va juca alături de alți foști mari fotbaliști într-un meci-spectacol organizat pentru strângerea de fonduri destinate victimelor conflictelor globale. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.