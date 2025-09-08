Mircea Lucescu pregătește o echipă de start total neașteptată pentru meciul cu Cipru » Din nou, fără jucători de la FCSB în primul „11”

19:20

Echipa națională a Braziliei s-a redresat, din punctul de vedere al rezultatelor, dar și al jocului, odată cu venirea lui Carlo Ancelotti. Antrenorul italian de 66 de ani a reușit performanța ca Seleçao să nu primească gol în cele trei meciuri conduse de pe bancă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.De trei ani și jumătate, Brazilia nu a mai legat cel puțin trei partide pe care să le fi terminat cu poarta neatinsă. ...