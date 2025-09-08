George Pușcaș, aproape de un acord cu noua echipă! Atacantul negociază cu o formație dintr-un campionat important
Fanatik, 8 septembrie 2025 22:50
Liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, George Pușcaș este aproape de un acord cu un club dintr-un campionat important al Europei.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
23:20
Pontul zilei de marți, 9 septembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Cipru – România # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 9 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,25 la meciul Cipru - România
Acum 30 minute
23:10
Cum au marcat Universitatea Craiova şi FCU Craiova ziua în care Ilie Balaci ar fi împlinit 69 de ani # Fanatik
Universitatea Craiova şi FCU Craiova nu au trecut cu vederea peste ziua în care Ilie Balaci ar fi împlinit 69 de ani. Află cum au decis să marcheze momentul
Acum o oră
22:50
George Pușcaș, aproape de un acord cu noua echipă! Atacantul negociază cu o formație dintr-un campionat important # Fanatik
Liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, George Pușcaș este aproape de un acord cu un club dintr-un campionat important al Europei.
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 9 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 507 de lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale.
Acum 2 ore
22:10
Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și partenera lui s-au căsătorit în acest weekend # Fanatik
Ce studii are proaspăta soție a lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și frumoasa Sarah și-au unit destinele într-un cadru de poveste.
22:00
Ilie Dumitrescu a criticat public o decizie luată recent de patronul FCSB-ului, Gigi Becali. Ce l-a deranjat pe fostul mare internațional.
21:40
Neluțu Varga, anunț despre viitorul lui Louis Munteanu în ultima zi de mercato din SuperLiga: „I-am arătat ofertele” # Fanatik
Patronul Neluțu Varga i-a decis viitorul lui Louis Munteanu în ultima zi de mercato! Ce se întâmplă cu atacantul lui CFR Cluj
21:30
Omar El Sawy, debut amânat la U Cluj! Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de meciul cu Rapid. Exclusiv # Fanatik
Omar El Sawy a fost împrumutat de Rapid la U Cluj, dar FANATIK a aflat că tânărul jucător trebuie să-și amâne pentru moment debutul în tricoul ”șepcilor roșii”.
Acum 4 ore
21:10
Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți. Motivul pentru care instanța a solicitat interogatoriul Oanei Tașcău # Fanatik
Oana Tașcău, fostă directoare la penitenciarul Pelendava, și-a creat un cont pe platforma OnlyFans după ce s-a pensionat. Ea e implicată în două dosare de la Judecătoria Craiova.
20:40
Fiul Iolandei Balaş Soter, comparaţie dură între atleţi şi fotbalişti: „Unii sar peste poartă, alţii nu ating bara nici cu mâna, dar iau zeci de milioane de euro!”. Interviu exclusiv # Fanatik
Doru Soter, fiul legendarei Iolanda Balaş Soter, a făcut o comparaţie dură între atleţi şi fotbalişti într-un interviu pentru FANATIK, spunând că sumele investite în "sportul rege" au ajuns la un nivel deplasat.
20:20
Marius Marin, montat la maxim înainte de Cipru – România: ”Ne așteaptă patru finale și vrem să le câștigăm pe toate”. Video # Fanatik
Marius Marin este conștient că naționala Ciprului se află în creștere, dar nu concepe ca România să rateze cele 3 puncte puse în joc.
20:00
Toată lumea știe ce presiune pune Gigi Becali pe jucătorii de la FCSB, dar Mihai Pintilii a dat numele fotbalistului care nu este deloc afectat.
19:40
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a spulberat orice îndoială cu o simplă imagine # Fanatik
Lamine Yamal iese la înaintare după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora acesta s-ar fi despărțit de iubita sa.
19:40
Bayer Leverkusen a numit un nou antrenor după dezastrul Erik ten Hag! Nu a mai pregătit o echipă de club din 2019 # Fanatik
Bayer Leverkusen l-a demis pe Erik ten Hag după doar două etape, iar noul tehnician al echipei a fost prezentat oficial.
Acum 6 ore
19:10
Se ”prostește” România? Studiul care pune în umbră prima zi de școală: cât a scăzut IQ-ul la noi față de alte state ale lumii. Reacția psihologilor # Fanatik
Un studiu dezastruos legat de nivelul IQ pune România într-o lumină proastă. Raportul care umbrește prima zi de școală.
19:10
Selecționerul Ciprului, mesaj pentru Mircea Lucescu înainte de meciul cu România: „Avem șanse să câștigăm” # Fanatik
O victorie în Cipru ar fi esențială pentru naționala României în grupa preliminară pentru Cupa Mondială, însă misiunea „tricolorilor” va fi una dificilă la Nicosia.
18:40
Mircea Lucescu a spus de ce a preferat să rămână cu un singur atacant pentru Cipru – România: ”La asta trebuie să reflecteze cei care comentează” # Fanatik
Criticat pentru faptul că nu a mai chemat un atacant la națională după accidentarea lui Louis Munteanu, Mircea Lucescu s-a apărat înaintea meciului Cipru - România.
18:30
Elias Charalambous a anunțat cum se simt cei doi atacanți de bază de la FCSB, Daniel Bîrligea și Denis Alibec. În ce stadiu se află fotbaliștii după accidentări.
18:10
A încălcat legea la US Open 2025, după ce huiduielile la adresa lui Donald Trump au fost interzise. Ce a putut să spună în timp ce se afla în direct. Video # Fanatik
La finalul primului set din finala Sinner - Alcaraz, Donald Trump a fost ținta huiduielilor publicului. O fostă jucătoare de tenis ar putea avea probleme cu legea după ce nu a respectat regulile privind prezența președintelui
17:40
Victor Becali la ”Fanatik Dinamo”, marți, 9 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de cunoscutul impresar de jucători # Fanatik
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 9 septembrie, de la ora 13:30, alături de Victor Becali.
17:40
Naționala României reia campania de calificare la Cupa Mondială din 2026 cu o deplasare dificilă în Cipru, unde tricolorii nu au altă variantă în afara victoriei pentru a continua să spere la obținerea biletelor pentru […]
17:30
Greva profesorilor: ce a făcut Carmen Iohannis în prima zi de școală. Liceul la care predă fosta primă doamnă, păzit de BMW-ul poliției # Fanatik
Carmen Iohannis, soția fostului președinte este dirigintă la clasa a XII-a la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu. Cum a fost prima zi de școală?
Acum 8 ore
17:20
Horațiu Moldovan, apărat după gafa din amicalul cu Canada: ”Important este cum și cât de repede ne ridicăm”. Reacțiile fanilor. Video # Fanatik
Naționala României a pierdut fără drept de apel amicalul cu Canada, scor 0-3, iar Horațiu Moldovan a comis o gafă uluitoare la golul doi.
17:10
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul” # Fanatik
Un scenariu exploziv a fost lansat în spațiul public zilele trecute: creșterea TVA la 24%. Când s-ar putea lua această măsură și ce spune un renumit economist despre asta?
17:10
„Liniște, sare Iolanda Balaș!” Prima campioană olimpică din atletismul românesc, celebrată într-un eveniment select la COSR. Pleiadă de vedete la festivitate. Foto # Fanatik
Iolanda Balaş a devenit, în 1960 la Roma, prima atletă din România care câştiga titlul olimpic. Luni, la sediul COSR, a fost organizat un eveniment la împlinirea a 65 de ani de la performanţa legendarei sportive.
16:50
Universitatea Craiova, transfer surpriză în ultima zi de mercato! Cu ce talent s-au înțeles alb-albaștrii # Fanatik
Universitatea Craiova a mai parafat un transfer interesant în ultima zi de mercato. Află cu cine a bătut palma liderul din SuperLiga
16:40
Cum s-a afișat Maria Sharapova în fața fanilor. Fostul lider din clasamentul WTA, apariție incendiară # Fanatik
Maria Sharapova i-a lăsat fără cuvinte pe fanii săi cu cea mai recentă apariție. Cum a decis să se afișeze rusoaica pe Instagram.
16:40
Competiția e acerbă la Don.ro. Pregătește-ți umbrela, prognoza meteo arată Ploaie de Câștiguri între 8 și 14 septembrie! Don Giovanni dă startul turneului cu premii totale de 50.000 RON. Joacă sloturile pline de adrenalină, emoție […]
16:30
Încă doi jucători, OUT de la CFR Cluj! Unul merge la Hermannstadt, celălalt pleacă în Grecia. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj continuă curățenia după ce a ratat calificarea în cupele europene. Alți doi jucători au fost puși de patronul Neluțu Varga pe lista neagră.
16:20
Cum s-a descurcat Vladislav Blănuță la primul meci după scandalul de la Dinamo Kiev. Atacantul român a fost decisiv. Foto exclusiv # Fanatik
Vladislav Blănuță, după ce a fost protagonistul unui scandal în Ucraina, a debutat pentru Dinamo Kiev. Cum s-a descurcat atacantul român.
16:00
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii # Fanatik
Ilie Balaci, fotbalistul uriaș al Craiovei, s-a născut pe 8 septembrie, dar a fost declarat oficial cinci zile mai târziu. Află povestea completă.
15:50
Andrei Vochin a vorbit la „Oldies But Goldies” despre dezastrul fotbalistic din prima participare a echipelor românești în cupele europene. Cine i-a dat 8 goluri lui Dinamo
15:30
Neluțu Varga anunță încă un transfer de Premier League la CFR Cluj, după cel al lui Zouma. „Face vizita medicală și semnează”. Exclusiv # Fanatik
După transferul lui Kurt Zouma, CFR Cluj este foarte aproape să transfere un nou jucător cu CV de Premier League. Care a fost reacția lui Neluțu Varga pentru Fanatik.ro.
15:30
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și foștii deținuți politici, scutiți de CASS # Fanatik
PSD a depus la parlament două proiecte prin care anumite categorii să fie scutite de la plata contribuţiilor la asigurările de sănătate.
Acum 12 ore
14:40
Cine este soția ministrului Daniel David. Oana l-a transformat pe șeful învățământului în personaj de joc video # Fanatik
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, e prezentat ca un personaj într-un joc creat de soția lui, Oana, colegă de catedră la Universitatea Babeș-Bolyai.
14:40
Portughezii nu au stat la discuții după ce au aflat de „româneasca” pusă la cale de patronul FCSB cu FC Argeș: „Au vrut să păcălească Benfica! Să aibă grijă!” # Fanatik
Tentativa lui Gigi Becali și a lui FC Argeș de a face o „românească” împotriva lui Benfica a ajuns în presa din Portugalia! Ce au scris lusitanii despre acest caz: „Să aibă grijă!”
13:50
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit # Fanatik
Carlos Alcaraz s-a impus în fața lui Jannik Sinner și astfel că a pus mâna pe premiul record de la US Open. Cu câți bani rămâne ibericul după aplicarea de taxe și impozite.
13:40
„Sunt de acord să-l dea!”. Gigi Becali a făcut anunțul final în privința transferului lui Tudose la FCSB # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că FC Argeș e de acord să-l cedeze pe Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei României a făcut anunțul final.
13:20
Elias Charalambous a divulgat planul ciprioților și a avertizat naționala României: „Așa vor să joace. Un meci foarte, foarte dificil” # Fanatik
Elias Charalambous, antrenorul cipriot al FCSB, a vorbit despre naționala împotriva căreia România urmează să joace. Ce avertismente a lansat pentru Mircea Lucescu
13:00
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv # Fanatik
Rapid a detonat bomba chiar în ultima zi de mercato. Leo Bolgado, fundașul lui CFR Cluj, va ajunge în Giulești. Fanatik a aflat toate detaliile.
12:50
Gigi Becali, patronul lui FCSB, a fost contrat în direct după ce a decis să-l scoată pe Chiricheș din lotul lui FCSB și să-i ofere un loc în conducere
12:50
Sondaj INSCOP: Cum văd românii independența națională raportată la statutul țării de membră UE. Votanții PSD și AUR, în aceeași ”tabără” # Fanatik
Un sondaj INSCOP dat publicității luni, 8 septembrie, arată câți români cred că apartenența României la UE limitează independența națională.
12:30
Vasile Blaga înșiră greșelile lui Nicușor Dan după 100 de zile: „L-a cam folosit pe Bolojan”. Ce spune despre relația Udrea-Băsescu # Fanatik
Vasile Blaga l-a taxat pe Nicușor Dan pentru primele sale luni de mandat. Ce a spus despre relația cu Băsescu și Elena Udrea?
12:20
Suma uriașă pe care Rapid a plătit-o pentru a scăpa de depunctare! Fostul jucător cere o diferență de 2.000 de euro # Fanatik
Unul dintre foștii jucători ai Rapidului ce se judecă cu clubul a primit 107.000 de euro, însă a cerut încă 2.000. De la ce sumă a plecat, de fapt, datoria
12:00
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!” # Fanatik
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tristă despre cum a fost nevoit să se retragă de tânăr din fotbal. Ce a pățit la o vârstă fragedă.
11:40
Imagini uluitoare cu Lamine Yamal după Turcia – Spania 0-6. Superstarul ibericilor a rămas fără pașaport. Video # Fanatik
Lamine Yamal a avut mai multe probleme după meciul cu Turcia, decât în timpul lui. „Perla” Barcelonei și-a pierdut pașaportul și l-a căutat în tot stadionul timp de minute în șir
11:20
LPF a anunțat programul etapei a 10-a din SuperLiga, în care vor avea loc dueluri extrem de interesante. Care este mare surpriză
11:10
Lorena Balaci, mesaj sfâșietor în ziua în care „legenda“ Ilie Balaci ar fi împlinit 69 ani: „Ai lăsat un gol pe care nimic nu-l poate umple” # Fanatik
Ilie Balaci, „legenda“ Universității Craiova, ar fi împlinit 69 de ani pe 8 septembrie 2025. Fiica „Minunii Blonde” a oferit câteva declarații emoționante
10:50
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv # Fanatik
Cosmin Contra a analizat calificările lui FCSB și Universitatea Craiova în fazele principale din Europa League, respectiv Conference League. Doar cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi
10:30
Mihai Stoica, anunț despre transferurile de la FCSB în ultima zi de mercato: „Este o problemă foarte mare”. Care este situația lui Vlad Chiricheș # Fanatik
Mihai Stoica a anunțat care este situația transferurilor la FCSB, campioana en-titre. Perioada de mercato se închide în România luni, 8 septembrie, ora 23:59.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.