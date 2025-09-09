Prima zi de școală la Iași: între festivități pline de trăiri și sindicaliști care au protestat în Capitală

03:20

După ce și-a atacat cuscrii cu un cuțit, un ieșean a scăpat de o parte din pedeapsă tocmai grație acestora. Cei doi și-au retras plângerile și chiar au dat declarații în favoarea agresorului. Judecătorii au remarcat că victimele țineau să-și scoată ruda prin alianță basma curată și le-au acceptat jocul. Au micșorat pedeapsa agresorului, mai ales că acesta a achitat daunele civile până la judecarea apelului. El va petrece totuși mai bine de cinci ani după gratii.