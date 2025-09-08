Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași: grupul turcesc CCN, declarat câștigător și în instanță. O afacere de 1,7 miliarde

03:20

În 1899, statisticile din Iași consemnau 111 morți într-un singur an din cauza alcoolului și zeci de crime, accidente și sinucideri puse pe seama beției. Capitala Moldovei era descrisă ca un templu al „cultului alcoolului", unde se bea dimineața, la prânz și seara, la masă și în afara ei. După un secol, datele nu sunt mai blânde: România rămâne printre statele cu cel mai ridicat consum din Europa, cu până la 17 litri de alcool pur pe cap de locuitor, peste media continentală de 9,2 litri. Între rachiu de cazan și rafturile din supermarket, alcoolul continuă să fie oglinda fidelă a unei societăți care nu și-a pierdut obiceiul vechi de a bea mult și des.