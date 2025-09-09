Primăria Râșnov a început să monteze camere de supraveghere mobile în oraș, pentru siguranța cetățenilor

14:20

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au întocmit un dosar penal și au dispus reținerea unui bărbat după ce au fost sesizați cu privire la faptul că pe o stradă din comuna Apața, o persoană ar fi lovit un câine „cu un corp contondent și i-ar fi provocat decesul”. Sesizarea a fost făcută ieri. [...]