O cursă inedită va avea loc la Brașov, pentru achiziționarea de aparatură nouă pentru Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
BizBrasov.ro, 9 septembrie 2025 01:40
Cursa cu Rățuște este un eveniment caritabil, organizat de Asociația Masa Rotundă 6 Brașov (Round Table 6 Brașov), în parteneriat cu Primăria Brașov. Pe 20 septembrie 2025, între orele 12:00 și 16:00, pe Aleea După Ziduri, sute sau mii (în funcție de câți brașoveni doresc să participe la această cursă inedită) de rățuște galbene din [...]
• • •
Acum o oră
01:40
Acum 6 ore
21:00
ULTIMA ORĂ Sinucidere macabră în Brașov. Un tânăr în vârstă de 36 de ani a intrat intenționat cu mașina sub un tir staționat # BizBrasov.ro
Un tânăr în vârstă de 36 de ani a murit în această seară în urma unui accindent cumplit. Din surse neconfirmate încă, tânărul a fost părăsit de iubită și a decis să-și pună capăt vieții. La volanul unui autoturism VW cu numere de Constanța, a intrat cu viteză sub un camion cu remorcă staționat pe [...]
Acum 8 ore
20:00
FOTO Accident mortal în Bartolomeu în această seară. Un autoturism a lovit din spate un autocamion # BizBrasov.ro
Un grav accident de circulație a avut loc în această seară pe strada Nicolae Pop din cartierul brașovean Bartolomeu. Din primele informații, un autoturism a intrat cu viteză într-un autotren parcat. Bărbatul de la volan a decedat în urma impactului. Martorii oculari susțin că ar fi vorba de o sinucidere. Revenim cu detalii.
Acum 12 ore
17:30
Astăzi, în jurul orei 17.00, între localitățile Budila și Teliu, o mașină a fost lovit de un tren. „În urma impactului a rezultat o victimă, conștientă. La fața locului au fost direcționate de urgență un echipaj de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SAJ”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.
16:40
Primul tren electric interregional construit de polonezii de la Pesa va sosi în România la sfârşitul lui septembrie şi va intra în teste și pe rute spre Brașov # BizBrasov.ro
Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) produsă în Polonia va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificare, autorizarea de tip şi introducerea pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional, a anunţat luni Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Potrivit unei postări pe pagina [...]
16:20
Brașovul a primit acceptul pentru împrumutul de 30 de milioane de euro de la BERD pentru a eficientiza energetic și moderniza mai multe clădiri. Printre acestea, și Colegiul Național Andrei Șaguna # BizBrasov.ro
Pentru elevii de gimnaziu de la Colegiul Național Andrei Șaguna, noul an școlar nu a venit doar cu mobilier și echipamente noi, ci și cu o nouă clădire. Începând din acest an, clădirea în care a funcționat facultatea de muzică a devenit corpul C al colegiului, elevii beneficiind în acest fel de spațiul optim necesar [...]
16:00
Mai multe parcuri din Brașov s-au transformat în campinguri pentru „nomazii” care au venit cu diverse „afaceri” prin oraș # BizBrasov.ro
În ultima perioadă, polițiștii locali din Brașov au intensificat acțiunile de verificare pe domeniul public, în special în parcuri și zonele cu spații verzi, ca urmare a sesizărilor primite de la brașoveni cu privire la faptul că locurile sunt ocupate de diverși „nomazi”. În urma acestor verificări, au fost identificate mai multe corturi amplasate nelegal, [...]
15:30
Mâine se închide traficul pe Transfăgărășan pentru realizarea unui spot publicitar. „Marți, 09.09.2025, în intervalul orar 07:00 – 11:00 și 14:30 – 20:00 se va închide circulația rutieră pe DN7C – Transfăgărășan, pe sectorul cuprins intre Bâlea Lac și Bâlea Cascadă”, au transmis reprezentații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.
14:50
Măsuri drastice pe șoselele din Bulgaria: Camere care calculează viteza medie pe diverse porțiuni de drum și amendează automat șoferii care încalcă limitele # BizBrasov.ro
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune, începând de ieri, 7 septembrie, un sistem de camere care calculează viteza medie a vehiculelor pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi pentru șoferii care încalcă limitele legale de viteză. Fiecare mașină este înregistrată la începutul și la sfârșitul fiecărei secțiuni de drum, iar viteza medie este [...]
14:10
Cinema Modern din Brașov va găzdui proiecția documentarului „O familie aproape perfectă” # BizBrasov.ro
Cinema Modern din Brașov va găzdui pe 12 septembrie, de la ora 18:00, proiecția specială a filmului „O familie aproape perfectă”, regizat de Tudor Platon, urmată de o discuție cu Florența Simion (psiholog). La evenimentul ce are loc în cadrul proiectului „Clubul de Film Apollonia”, intrarea este liberă. „Am văzut cum filmul deschide conversații despre [...]
14:10
Caravana „TIFF Unlimited” ajunge la Brașov: Cinefilii vor descoperi unele dintre cele mai așteptate producții ale toamnei/ Programul complet # BizBrasov.ro
Caravana TIFF Unlimited ajunge la Brașov în weekendul 12–14 septembrie, iar Centrul Reduta devine locul unde cinefilii pot descoperi unele dintre cele mai așteptate producții ale toamnei. Publicul brașovean va putea vedea, în avanpremieră națională, cel mai recent film semnat Tudor Giurgiu, Pădurea de molizi, inspirat de unul dintre cele mai întunecate momente din istoria României. Proiecția e cu atât mai specială cu [...]
13:50
FOTO Jandarmii brașoveni au salvat un bărbat care și-a prins piciorul sub roata unei camionete, la Săcele # BizBrasov.ro
Un echipaj de jandarmi, aflat în patrulare la Săcele, a intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor unui bărbat, a cărui picior a fost prins sub roata unei camionete. „Jandarmii au acționat cu calm și profesionalism, contribuind la eliberarea victimei și solicitând sprijinul medical specializat. Până la sosirea ambulanței, colegii noștri au acordat primul ajutor [...]
Acum 24 ore
13:10
Bărbatul din Apața care a ucis un câine a fost arestat preventiv. „În urma administrării probatoriului, prin ordonanța procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, din data de 7 septembrie a.c., s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbat, iar după ce a fost prezentat de către procurorul [...]
13:10
La 20 de ani s-a pus la volan și a condus fără a avea permis, beat și cu numere false la autoturism # BizBrasov.ro
Ieri dimineață în jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au oprit, pentru control, un autoturism care circula în zona localității Cincu. Agenții au constatat că tânărul de la volan, în vârstă de 20 de ani, nu este deținător de permis de conducere, iar numărul de înmatriculare montat pe autoturism este [...]
12:30
FOTO/VIDEO Telecabina de pe Tâmpa va porni până la data de 15 octombrie. Se lucrează inclusiv duminica # BizBrasov.ro
Telecabina de pe Tâmpa și restaurantul Panoramic – două simboluri ale Brașovului – vor fi redeschise cel mai târziu la 15 octombrie 2025, conform surselor Biz Brașov. Pornite în urmă cu un an, lucrările au fost mult mai complexe decât se estima inițial. Renovarea și modernizarea stației de la bază și a celei din vârful [...]
12:30
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 18.30, în Sala Operei Brașov, va fi deschisă cea de-a 73-a stagiune cu un titlu însemnat din lirica universală, una dintre cele mai recente premiere ale noastre: spectacolul cu opera „La rondine” de Giacomo Puccini. Lucrarea vorbește despre dorințe, vise spulberate, despre contrastul între căutarea fericirii și dificultățile [...]
12:30
„Răscoală” pe o stradă din Zărnești în care a fost implicată și o adolescentă. Un tânăr a fost bătut cu bestialitate și tăiat cu drujba # BizBrasov.ro
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Braşov a formulat propunerea de arestare preventivă pentru un bărbat de 44 de ani din Zărnești cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, în timp ce se [...]
12:00
Trei extremiști de dreapta au atacat cu ciocanul membrii unei formații de rock alternativ pentru că erau de stânga și aveau „idei pacifiste”. Doi agresori și-au recunoscut fapele și au fost condamnați # BizBrasov.ro
Un incident foarte grav s-a petrecut în București în luna martie a acestui an: trei extremiști de dreapta au atacat cu pumnii și un ciocan membrii unei formații de rock acuzați că sunt „de stânga”, intenționând, în plus, să dea foc imobilului în care aceștia își repetau piesele. G4Media.ro a descoperit detaliile acestei agresiuni după [...]
11:20
Prezența urșilor la Brașov. Percepțiile oamenilor se bat cap în cap: pentru unii, ursul nu există, pentru alții apare chiar în toiul zilei. Un brașovean: „În 20 de ani de mers la Pietrele lui Solomon, inclusiv noaptea, nu am văzut vreodată un urs. Ia-ți un fluier și poartă cu tine un bear spray” # BizBrasov.ro
Urșii s-au obișnuit cu prezența oamenilor și rămân ore întregi în zone de picnic și pe trasee aglomerate. În schimb, oamenii oscilează între negarea pericolului și panica exagerată, între ironii și solicitări de măsuri drastice. „În 20+ de ani de mers la Pietrele lui Solomon, inclusiv noaptea, nu am văzut vreodată un urs. Ia-ți un [...]
11:20
Cod galben de vreme rea în județul Brașov, începând cu ora 12. Averse torențiale, descărcări electrice și grindină # BizBrasov.ro
Vremea se schimbă radical în mai multe județe. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de vreme rea în cursul zilei de luni, până la ora 23.00, în nordul Crişanei, Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte, inclusiv pentru partea sud-vestică a județului Brașov Conform meteorologilor, luni, 8 septembrie, între orele 12.00 şi [...]
11:00
Românii care nu vor să își mai țină banii „la saltea” pot investi într-o nouă ediție „Tezaur”. Dobânzile anuale ajung la 7,85% # BizBrasov.ro
Ministerul Finanțelor a lansat de astăzi, 8 septembrie 2025, cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Astfel, în perioada 8 septembrie-3 octombrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,9%, 7,5%, respectiv 7,85%. Veniturile [...]
10:50
EXCLUSIV Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Trei noi destinații de la și la Brașov, începând din martie 2026 (surse) # BizBrasov.ro
Sursele Biz Brașov susțin că low costul maghiar Wizz Air va crește numărul de aeronave la baza de la Chișinău, iar una dintre destinațiile avute în vedere pentru zboruri de la Chișinău și retur este Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând cu programul de vară din aviație – care debutează la sfârșitul lunii martie 2026. Tot [...]
10:40
Festivalul Enescu: Recital de excepție organizat de Filarmonica Brașov la Aula Universității Transilvania # BizBrasov.ro
În 10 septembrie, de la ora 19:00, Filarmonica Brașov invită publicul meloman în Aula Universității Transilvania din Brașov, care găzduiește un recital de excepție susținut de Luiza Borac, una dintre pianistele de referință ale generației sale. Evenimentul are loc în cadrul programului Festivalul Enescu în țară și este desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu. [...]
10:30
Brașovul își deschide din nou porțile artei contemporane, în cadrul celei de-a 19-a ediții a Nopții Albe a Galeriilor (NAG), un eveniment național dedicat promovării scenei artistice independente, organizat în mai multe orașe din țară. Ediția din acest an va avea loc între 3 și 5 octombrie 2025, pe parcursul a trei seri dedicate expozițiilor, [...]
10:30
Primăria Municipiului Brașov continuă să susțină accesul copiilor la educația timpurie prin extinderea capacității creșelor. Începând cu acest an școlar, numărul locurilor disponibile va fi suplimentat cu aproape 20%, ceea ce înseamnă că 205 antepreșcolari în plus vor beneficia de servicii de educație și îngrijire în cadrul creșelor din municipiu. Planul de învățământ prevedea inițial [...]
10:10
De mâine, Grădina Zoologică își schimbă programul și va putea fi vizitată de marți până duminică în intervalul orar 09:00-19:00. Ultimele bilete vor fi puse în vânzare la ora 18:15. Parcul va fi închis în ziua de luni, cu excepția sărbătorilor legale sau a unor evenimente speciale organizate de instituție. Tariful biletelor va rămâne același, [...]
10:00
Probleme mari cu țeava de alimentare cu apă potabilă pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea. Circulația va fi oprită din nou, iar lucrările vor dura până la 2 zile # BizBrasov.ro
După ce săptămâna trecută, joi, o țeavă de alimentare cu apă a zonei Dobrogeanu Gherea s-a spart iar apa a inundat strada, ieri a apărut o nouă avarie iar aseară s-a constatat că situația este mult mai gravă decât o simplă spărtură a conductei: „Echipele de intervenție au constatat că un tronson de aproximativ 30 [...]
09:20
Un stop cardiac care a dat șansă la viață unor pacienți de pe listele de așteptare. Prelevare de organe, ieri, la Spitalul Clinic de Urgență Brașov # BizBrasov.ro
Ieri, la Spitalul Clinic Judetean de Urgență Braşov s-a realizat o nouă intervenţie de prelevare organe prin bunăvoinţa unei familii care a fost de acord cu donarea de organe. Datorită gestului altruist al familiei unui pacient în vârstă de 43 ani, care a suferit un stop cardiac, resuscitat, alți pacienți aflați în suferință, pe listă [...]
05:50
210.000 de lei pentru „digitalizarea” parcărilor de reședință din Brașov. Sistemul va permite proceduri de atribuire online și va identifica rapid și tentativele de fraudă # BizBrasov.ro
Primăria Brașov deține din 2005 un Sistem Informațional Geospațial – Bancă de Date Geospațiale (GIS) care are rolul de a colecta, organiza, analiza și vizualiza informațiilor legate de poziția geografică a diverselor elemente din municipiu – terenuri, rețele, clădiri, resurse naturale sau infrastructură. Pentru a integra în acest sistem și parcările de reședință, edilii vor [...]
05:40
Vânătoarea direct din telecabină, pe lista de preferințe a dictatorului Ceaușescu când se plictisea în vacanțele petrecute la Predeal # BizBrasov.ro
În iarna anului 1981, Nicolae Ceauşescu se afla la Predeal şi brusc s-a hotărât că vrea să se relaxeze la o vânătoare. Numai că era o mică mare problemă: ce vânătoare să îi ofere în miez de iarnă, pe Valea Prahovei, în Munţii Bucegi? În afară de capră neagră, nu prea existau soluţii. Deşi, sezonul [...]
05:40
Începând din acest an școlar, într-o clasă de liceu pot fi 34 de elevi. Inspectoratele școlare pot aproba depășirea numărului maxim de elevi dintr-o clasă cu 4 elevi # BizBrasov.ro
Inspectoratele școlare vor putea aproba, în situații excepționale, depășiri sau diminuări ale numărului maxim de elevi dintr-o clasă, cu cel mult 2 beneficiari sub efectivul minim și, respectiv, cu cel mult 4 beneficiari peste efectivul maxim, fără avizul ministerului Educației, conform unui ordin al ministerului, publicat în Monitorul Oficial (MO). Ordinul modifică Regulamentul cadru de organizare [...]
05:40
CJ Brașov a semnat contractul pentru extinderea secției ATI de la Maternitate și înființarea „băncii de lapte”. Lucrările vor fi executate de către un constructor din Codlea # BizBrasov.ro
În luna iunie, Consiliul Județean Brașov a lansat licitația ce vizează extinderea secției ATI pentru nou-născuţi, dar şi pentru amenajarea și dotarea unei Secţii de Imagistică și a unei „bănci de lapte”. La procedură a fost depusă o singură ofertă, iar după analiza din punct de vedere tehnic și financiar a fost declarată eligibilă. Astfel, contractul [...]
04:00
Parter sau ultimul etaj? Ce trebuie să știi înainte de alegerea apartamentului/ Avantaje și dezavantaje # BizBrasov.ro
Când vine vorba de alegerea unei locuințe, mulți dintre noi ne uităm mai întâi la suprafață, la zona unde se află, la compartimentare și, evident, la preț. Există însă și două aspecte esențiale de luat în calcul când iei decizia achiziționării unei locuinței: poziționarea și etajul la care se află. Pe termen lung, acești doi factori care [...]
03:40
De ce nu ar trebui să folosești telefonul când stai pe toaletă. Avertismentul specialiștilor: „Scurtați timpul petrecut pe WC” # BizBrasov.ro
Un nou studiu arată că persoanele care folosesc telefonul în timp ce sunt la toaletă au un risc cu 46% mai mare de a dezvolta hemoroizi – vene inflamate în zona rectului inferior, cauzate de presiune crescută. Cercetătorii americani au analizat 125 de pacienți care urmau să facă o colonoscopie: peste 40% aveau hemoroizi, iar 93% au declarat [...]
Ieri
02:00
Deprinderile de alimentație sănătoasă se capătă, în primul rând, în familie și se păstrează întreaga viață. Părinții trebuie să fie atenți nu doar la ce mănâncă acasă copilul, ci și la ce aleg să pună în pachețelul pe care acesta îl ia la școală. Copiii au nevoie de multă energie pentru a se dezvolta și [...]
7 septembrie 2025
18:30
Trafic blocat pe Dobrogeanu Gherea. Compania Apa estimează reluarea furnizării de apă la ora 22.00. Locuitorii au la dispoziție o cisternă cu apă # BizBrasov.ro
Echipele de intervenție ale Companiei Apa sunt în teren la această oră, lucrează la remedierea avariei la conducta de pe strada Dobrogeanu Gherea. Străzile afectate de avarie sunt Dobrogeanu Gherea și Cincinat Pavelescu, a transmis purtătorul de cuvânt al Companiei Apa, Alina Bălătescu, care a mai spus că traficul în zonă este blocat în prezent. [...]
17:40
Eclipsă totală de Lună, în această seară. Satelitul natural va avea o culoare roșiatică. Și nu e nicio conspirație… # BizBrasov.ro
Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România, în această noapte! Luna va putea fi văzută pe cer și, între orele 20:30 și 22, va sta în umbra Pământului, care va bloca razele Soarelui. Astfel, satelitul natural va avea o culoare roșiatică. Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu” explică faptul că fenomenul începe la ora 18:28, cu intrarea Lunii [...]
17:20
Foto Arhivă După avaria din 4 septembrie, la care au intervenit angajații Companiei Apa, strada Dobrogeanu Gherea s-a inundat din nou, după cum ne-a transmis un localnic de pe strada amintită. Aceeași conductă, din câte se pare din fotografii, s-a spart din nou. Revenim cu amănunte.
14:40
Conferința antivacciniștilor de la Brașov va fi și pe masa Parchetului. Ministrul Sănătății anunță „o eventuală modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente” # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, că va fi trimis către Parchet raportul pe care îl va realiza Colegiul Medicilor din România după conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală” de la Brașov, unde „majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate nu au legătură cu niciun fundament științific”, scrie Hotnews. Conferința de sâmbătă, eveniment prezentat [...]
14:20
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au întocmit un dosar penal și au dispus reținerea unui bărbat după ce au fost sesizați cu privire la faptul că pe o stradă din comuna Apața, o persoană ar fi lovit un câine „cu un corp contondent și i-ar fi provocat decesul”. Sesizarea a fost făcută ieri. [...]
14:10
3 ore de controale în trafic, peste 60 de abateri de la normele rutiere, sancțiuni în valoare de aproximativ 24.000 de lei. Pe scurt, coordonatele acțiunii în cascadă de ieri a polițiștilor, pe DN 13, în județele Brașov și Mureș, în intervalul orar 10.00 – 13.00. Aparatele de măsurare a vitezei au fost amplasate pe [...]
14:00
Peste 400 de polițiști vor fi prezenți la datorie, angrenați în activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, în ziua deschiderii anului școlar 2025-2026, în 8 septembrie, anunță reprezentanții IPJ Brașov. Siguranța elevilor și cadrelor didactice rămâne o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, mai spun [...]
12:30
Racoș, locul desprins parcă din cărțile de povești, cu un castel, coloane de bazalt și lacul de smarald # BizBrasov.ro
La aproximativ 70 km de Brașov, în defileul râului Olt, se află comuna Racoș. Numele localității nu spune prea multe celor care nu sunt din zonă, deși aici se află o adevărată comoară turistică – un obiectiv unic în România. Este vorba despre un complex geologic care se întinde pe o suprafață de 95,2 ha [...]
11:30
Din anul școlar viitor, o nouă grădiniță pe strada Carpaților, prima ridicată de la zero în cartier # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană continuă programul de construire a unităților de învățământ în cartierele brașovene, în special în zonele rezidențiale noi, astfel încât copiii să aibă la dispoziție creșe, grădinițe și școli în cartierul în care locuiesc. Una dintre investițiile derulate în această perioadă de Primăria Brașov este construirea unei grădinițe pe str. Carpaților, pe terenul donat [...]
11:00
Conducerea Spitalului de Copii din Brașov se delimitează de angajata prezentă la conferința antivaciniștilor și anunță o „analiză internă” # BizBrasov.ro
Reacție după evenimentul antivacciniștilor din Brașov a avut și conducerea Spitalul Clinic de urgență pentru Copii Brasov, dat fiind că un angajat al instituției sanitare brașovene era pe lista participanților. Este vorba despre Carmen Oțelea – medic primar radiologie și imagistică medicală, șef al Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală la Spitalul Clinic de Copii [...]
10:20
CTP, despre antivacciniștii de la Brașov: „Colegiul Medicilor și colegii doctorului Dumnezeilă” # BizBrasov.ro
După conferința antivacciniștilor de la Brașov a reacționat și jurnalistul Cristian Tudor Popescu, amendând în termini duri atitudinea celor ce se declară medici, dar susțin sau participă la astfel de evenimente „pepiniere” pentru teorii ale conspirațiilor. „La conferința de la Brașov, dedicată, de fapt, sub speciosul titlu >, ideii:
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a scris sâmbătă pe Facebook că autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze, după ce la Brașov a fost organizată o conferință pseudoștiințifică intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”. Ministrul a solicitat societăților profesionale „să analizeze prin comisiile de [...]
15:40
Medici din Brașov și din țară, reuniți într-o pseudoconferință medicală, în care se spune că „anul 2025 este anul morților subite. Din cauza vaccinului Covid” # BizBrasov.ro
Sursa foto: facebook Carla Tanasie Era dezinformărilor și teoriilor conspiraționiste cu informații din segmentul medical este departe de a se fi încheiat, iar reacția autorităților este încă firavă. După ce recent medicul pneumolog Flavia Grosan, cunoscută drept antivaccinistă, sugera că relațiile intime cu o persoană vaccinată antiCovid ar aduce partenerului „senzație de ceață mentală și [...]
14:10
Un tânăr de 26 de ani nu mai are voie să se apropie de doi consăteni, de 55, respectiv 79 de ani, după ce i-ar fi amenințat în stradă cu acte de violență. Totul s-a întâmplat în 5 septembrie, în jurul orei 19.00, în Părău. „Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au fost [...]
13:50
Schimbări în modul în care se va face încadrarea în grad de handicap. „Fraudele şi abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili” # BizBrasov.ro
A fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, care a mai spus că prin proiect, se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept. La rândul lui, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizează că îşi propun să elimine [...]
