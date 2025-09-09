O cursă inedită va avea loc la Brașov, pentru achiziționarea de aparatură nouă pentru Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

14:10

Un tânăr de 26 de ani nu mai are voie să se apropie de doi consăteni, de 55, respectiv 79 de ani, după ce i-ar fi amenințat în stradă cu acte de violență. Totul s-a întâmplat în 5 septembrie, în jurul orei 19.00, în Părău. „Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au fost [...]