Sfințire de așezământ social filantropic la Mănăstirea Giurgeni
Ziarul Lumina, 9 septembrie 2025 11:20
Duminică, 7 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, au sfințit un nou așezământ
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
11:40
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit sâmbătă, 6 septembrie, la hramul Schitului Coronin, iar luni, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, a slujit la hramul mănăstirii din Băile
11:40
Vizita Înaltpreasfințitului Părinte Makarios, Arhiepiscopul Kenyei, în Arhiepiscopia Timișoarei # Ziarul Lumina
Zilele trecute, Înaltpreasfințitul Părinte Makarios, Arhiepiscop al Kenyei și Exarh al Africii Orientale, din cadrul Patriarhiei Alexandriei și a întregii Africi, a efectuat o vizită în Arhiepiscopia
Acum 30 minute
11:20
Duminică, 7 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, au sfințit un nou așezământ
Acum o oră
11:10
Anul școlar 2025‑2026 a debutat sub ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu, căci începutul cursurilor a coincis cu sărbătorirea liturgică a Nașterii Maicii Domnului.La Seminarul Teologic „Veniamin
Acum 2 ore
10:30
La sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Maicii
10:30
La sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, Mănăstirea de la Piatra Fântânele, județul Bistrița‑Năsăud, situată în Pasul Tihuța, la cota 1.200, la granița dintre Transilvania și
10:30
În ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat la Mănăstirea Recea, județul Mureș, unde a slujit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul
Acum 24 ore
21:00
Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Mc.Severian; Sf. Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic # Ziarul Lumina
Sfinţii Părinți Ioachim şi Ana au primit-o pe Maica Domnului la adânci bătrâneţi, în urma rugăciunilor neîncetate făcute cu multe lacrimi şi cu post. Au crescut-o în frica de Dumnezeu până la vârsta de
21:00
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Luați seama la ce auziți: Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura; iar vouă, celor ce ascultați, vi se va da cu prisosință. Căci celui ce are i se va da; dar, de la cel ce
21:00
Fraților, mă tem ca, nu cumva venind, să nu vă găsesc pe voi așa precum voiesc, iar eu să fiu găsit de voi așa precum nu voiți; mă tem adică de certuri, de pizmă, de mânii, de întărâtări, de clevetiri,
20:50
An de an, la 9 septembrie, îi sărbătorim liturgic pe Sfinții Ioachim și Ana, bunicii după mamă ai Mântuitorului Hristos, întruchipând discreția sfințeniei și a rugăciunii stăruitoare: oameni buni,
20:50
Cuvintele sfinților au fost întotdeauna balsam vindecător și mir sfințitor pentru cei care le-au citit sau le-au ascultat, împlinindu-le ulterior în situațiile concrete ale vieții. Însă orice cuvânt despre
20:50
Întronizarea Patriarhului Miron Cristea reprezintă momentul proclamării solemne a Patriarhiei Române. În fapt, învestirea Patriarhului reprezintă încununarea înfiinţării Patriarhiei Române sau, mai exact, în
20:50
În acest început de toamnă, editorul și preotul profesor Theodor Damian a numărat câteva bucurii importante, între care una, chiar recent, în ziua de 4 septembrie. Prezent în București, la Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), domnia-sa a sărbătorit, împreună cu o seamă de scriitori, prieteni și cititori, 30 de ani de apariție neîntreruptă a revistei „Lumină lină/ Gracious light”, pe care a fondat-o la New York.
20:50
La Mănăstirea Turnu, jud. Prahova, duminică, 14 septembrie, va avea loc un eveniment cultural care marchează ziua Înălțării Sfintei Cruci. Fundația Turnu Ajutor și Speranță aduce împreună în fața
20:50
Muzeul Național de Artă al României (MNAR) propune iubitorilor de muzică, balet, operă și film un eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional „George Enescu”: proiecții de spectacole
20:50
Târgul iconarilor și al meșterilor cruceri este, de mai bine de două decenii, o tradiție a Muzeului Național al Țăranului Român. An de an, prăznuim împreună Ziua Crucii cu un târg-expoziție, unde
20:50
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează în perioada 13-14 septembrie târgul „Ziua Crucii. Cârstovul Viilor”, care aduce în prim-plan tradițiile și obiceiurile de la sat.Duminică, 14
20:50
Ajuns la ediția a V-a, Festivalul Scrisorilor explorează tema Love & War ca pe o poveste care traversează epocile și ne atinge pe toți: iubirea și violența, tandrețea și pierderea, toate prinse între r
20:50
Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, ratele la împrumuturi sau facturile lunare la utilităţi, în timp ce peste două treimi din totalul familiilor au declarat că au sup
20:50
Infracţionalitatea în mediul şcolar în perioada 2024-2025 este pe un trend descrescător, cu 27% mai puține cazuri comparativ cu 2023-2024, a declarat, joia trecută, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor
20:50
Plenul Parlamentului a decis, duminică, înfiinţarea comisiei comune parlamentare în domeniul legislaţiei privind violenţa domestică - „România fără violenţă domestică”. Decizia a fost luată „având î
20:50
Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS şi STS, organizează, în perioada 8-12 septembrie, în judeţele Alba, Bacău, Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita, Neamţ,
20:50
Persoanele fizice pot subscrie, până în 12 septembrie, la titlurile noii ediții Fidelis disponibile prin intermediul Băncii Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank şi TradeVille/Libra Bank. Pentru donatorii de
17:10
În anii când mă aflam în Ținuturile Neamțului, a apărut la Mănăstirea Văratec o carte, rod al conlucrării dintre patru prieteni și slujitori ai cunoscutei vetre monahale. Cel dintâi era Bartolomeu Anania,
16:20
Biserica Ortodoxă sărbătorește an de an, la data de 8 septembrie, praznicul Nașterii Maicii Domnului. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta
16:00
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit luni, 8 septembrie 2025, în ziua prăznuirii Nașterii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie la parohia
15:30
În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 7 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Voievodală „Adormirea Mai
15:30
Ajutorul Bisericii pentru elevi în demersul lor de formare intelectuală se arată în primul rând prin rugăciunile înălțate de slujitorii sfintelor altare la diferite prilejuri, dar și prin acțiuni
15:00
Obștea monahală și numeroși credincioși s‑au bucurat luni, 8 septembrie, de prăznuirea hramului istoric al Mănăstirii Sihăstria. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,
14:10
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce dintru începutul creației Tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere; Cel ce pe omul creat de Tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu
13:20
Prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, Nașterea Maicii Domnului, a fost celebrată în Biserica Ortodoxă Română luni, 8 septembrie. Cu acest prilej, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic
12:50
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a târnosit sâmbătă, 6 septembrie, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Simeria Veche, Protopopiatul Orăștie, lăcaș de închinare ce
12:50
Vineri, 5 septembrie, a avut loc la Moinești Procesiunea Calea sfinților - Sfânta Muceniță Filofteia, ocrotitoarea copiilor și a tinerilor, eveniment ce marchează cea de-a XII‑a ediție a „Zilelor
12:40
Cu prilejul Serbărilor Naționale de la Țebea organizate la 153 de ani de la mutarea la Domnul a eroului național Avram Iancu, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta
12:40
În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor din Târnăveni, județul Mureș, unde a săvârşit slujba de
12:30
Festivitate de absolvire a cursurilor clericale pentru definitivat și gradul II la Craiova # Ziarul Lumina
Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, joi, 4 septembrie 2025, s‑a desfășurat ceremonia de încheiere a cursurilor clericale pen
12:20
În perioada 4‑5 septembrie 2025, peste 80 de tineri din județul Timiș s‑au reunit în cadrul taberei de vară „Tim‑Credo 2025 - Împreună pentru tineri fără violență și fără droguri”, o inițiativă
Ieri
20:30
În afară de cununa duminicilor de peste an şi a sărbătorilor Domnului nostru Iisus Hristos, anul bisericesc mai cuprinde şi cununa sărbătorilor Preasfintei Fecioare Maria şi ale sfinţilor. Prima sărbătoare ma
20:30
Între părinții îmbunătățiți ai Mănăstirii Antim, Părintele Sofian Boghiu strălucea prin smerenie, iubire, blândețe, har și lumină. „Lumina care-l îmbrăca în haina nemuririi e adevărată”, spunea
20:30
Ca să ajungi de la apa Moldovei la cea a Bistriţei, trebuie să treci munții dinspre Suceava spre Neamț, urmând, de la Cornu Luncii și până la Borca, vestitul Drum al Talienilor. Calea, folosită din vechime
20:30
Răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos pe Cruce urmată de învierea Sa reprezintă punctul central al misiunii Sale. Reprezintă golirea, smerenia Sa extremă și punctul culminant al iubirii Sale jertfite. Nu
20:30
(Ev. Ioan XIX, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35)Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc
20:30
Astăzi sărbătorim Sfânta Cruce, ziua în care a fost înălţată înaintea creştinilor din Ierusalim în urmă cu 17 veacuri, după ce fusese descoperită în chip minunat de Sfânta Împărăteasă Elena.
20:20
Regiunea formată din oraşele chineze Shenzhen, Hong Kong şi Guangzhou este cel mai mare cluster mondial de inovare, urmată de Tokyo-Yokohama (Japonia), San Jose-San Francisco (SUA), Beijing (China) și Seul (Coreea
20:20
Comisia Europeană a alocat joi 18,9 milioane de euro Republicii Moldova pentru a-i sprijini reformele, după ce a confirmat că țara a îndeplinit angajamentele din programul de ajutor economic al UE, potrivit
20:20
Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit în ultimele zile cu aproape 30 de lideri străini, invitați fie la un summit de cooperare la Shanghai, fie la parada militară care a marcat 80 de ani de la victoria asupra
20:00
Cele 31 de țări susținătoare ale Kievului, reunite în „Coaliţia Voinţei”, au decis joi, la Paris, cadrul general al garanțiilor de securitate pe care le vor oferi în eventualitatea unui acord de încetare a
20:00
SUA vor elimina treptat programele de asistenţă destinate armatelor europene de la frontiera cu Rusia, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Europei să plătească mai mult pentru propria sa
19:40
La Muzeul Național Cotroceni (MNC) a fost vernisat, recent, un nou proiect expozițional dedicat artei contemporane și artiștilor emergenți intitulat „Salonul Artelor Vizuale. New and Now”. Prima ediție,
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.