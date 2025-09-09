Bursă a locurilor de muncă pentru absolvenţi
Ziarul Lumina, 9 septembrie 2025
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti va organiza, la 10 octombrie, la Palatul Copiilor din Capitală, bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.„Scopul principal al acţiunii este
Fraților, voi căutați dovadă că Hristos grăiește întru mine, Care nu este slab față de voi, ci puternic în voi, căci, deși a fost răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu este însă viu. Și
Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea Întâi, Cap. 9, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 92„Teologul adaugă și aceasta cu folos, dăruindu-ne
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Să trecem pe țărmul celălalt. Și, lăsând ei mulțimea, L-au luat cu ei în corabie, așa cum era, căci erau cu El și alte corăbii. Și s-a pornit o furtună mare de vânt
Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora erau trei surori originare din Bitinia (Asia Mică). Ele s-au retras în timpul împăratului Maximian (285-305) pe un deal înalt, ca la două stadii de apele calde ce ieşeau pe atunci la Pitia, unde trăiau în post şi rugăciune. În timpul persecuţiei declanşate de împăraţii Diocleţian şi Maximian, guvernatorul oraşului Bitinia, Fronton, le-a arestat, deoarece au refuzat să aducă jertfe idolilor.
Primul campus multifuncţional destinat tinerilor cu autism este în curs de realizare pe un teren de 21.500 mp din Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu. Proiectul, inițiat de Steluţa Moisescu, mama unui tânăr cu autism
Poşta Română şi Romfilatelia au introdus ieri în circulaţie emisiunea „Compozitori celebri. George Enescu”, dedicată marcării a 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și formată
O nouă rută turistică, pe care autorităţile din Vâlcea au numit-o Drumul Călugărului (DC 171), a fost modernizată şi îi aşteaptă pe turişti să o descopere, au anunţat reprezentanţii Consiliului
Traseul de lungă distanță Via Transilvanica, care străbate 10 județe și leagă Mănăstirea Putna de Drobeta-Turnu Severin, ar putea să beneficieze de 6-7 milioane de euro prin Granturile Spaţiului Economic
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis recent detalii privind modificările legislative referitoare la contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS). Astfel, conform Legii 141/2025,
În meditațiile lui, Constantin Noica vorbea, referitor la dimensiunea spiritualității românești, despre sufletul păstorului și sufletul stătător al plugarului, deduse, prin interpretare reflexivă, din mitul
Eugene Rose? Un tânăr însetat de adevăr. Dornic să găsească o breșă prin care sufletul să iasă dintre prea strâmtele limite ale văzutului, pieritorului.Pe urmele profetului noii lumi, Nietzsche, a vrut
COMPĂTIMIREȘarpele a fost milos cu mine, a văzut rana verzuie lăbărțată pe trupul meu și nu m-a mușcat ci m-a întrebat când m-am pricopsit cu ea. M-am născut cu ea dar la
La Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET), situat pe strada Memorandului nr. 21 din Cluj-Napoca, va avea loc, în data de 11 septembrie 2025, începând cu ora 18:00, vernisajul expoziției „Portul popular - noi
În fiecare an, la 8 septembrie, în toată lumea este marcată Ziua Internațională a Alfabetizării (ILD). Adoptarea acestei zile a fost o inițiativă a Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului, iar
Vali Șerban este licențiată în Filologie și are studii postuniversitare de Biblioteconomie și Știința informării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București. A publicat poezii, eseuri
„Cea mai crudă şi mai îngrozitoare dintre pedepse”, crucificarea, după cum ne spune Cicero, era administrată criminalilor care nu aveau cetăţenie romană, dar şi rebelilor, sclavilor ş.a. Autoritatea
Avva Phortas este unul dintre asceții care au rămas în memoria posterității cu o singură apoftegmă. El a zis: „«Dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, știe cum să mă rânduiască; dacă nu vrea, pentru ce să
Duminică, 7 septembrie, Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din orașul american Seattle și-a sărbătorit hramul, prilej de bucurie și întărire sufletească pentru întreaga comunitate. Întrucât
La începutul fiecărui an școlar, familiile vulnerabile se confruntă cu cheltuieli greu de suportat, iar lipsurile materiale îi împing pe mulți copii spre abandon școlar. Pentru a veni în sprijinul acestora,
În același grup al membrilor marginali ai Rugului Aprins se numără și părintele Mihail Avramescu, figură cu totul pitorească și, uneori, excentrică a interbelicului românesc. Evreu convertit la ortodoxie,
Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat marți, 9 septembrie 2025, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale și cu
A devenit deja o tradiție ca Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și Clubul de arte combinate „Dan Paul Norocea” din comuna Broșteni, județul Vrancea, să organizeze o școală de vară în timpul
Peste 100 de copii au participat marți, 9 septembrie, la momentul deschiderii noului an școlar la Grădinița „Buna Vestire” din București a Patriarhiei Române. Momentul a debutat cu săvârșirea unei slujbe de
235 de elevi ai Liceului Tehnologic Special Nr. 3 din București au primit, la început de an școlar, ghiozdane complet echipate din partea Protoieriei Sector 2 Capitală în cadrul unei acțiuni social‑filantropice
În duminica dinaintea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, în prezenţa cre
Zi de sărbătoare pentru comunitatea Parohiei „Nașterea Maicii Domnului"-Greci din Buzău
Biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”-Greci din municipiul Buzău și‑a sărbătorit luni, 8 septembrie 2025, ocrotitoarea. În ziua hramului lăcașului de cult, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de
Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, joi, 4 septembrie 2025, la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a
Vizita Înaltpreasfințitului Părinte Makarios, Arhiepiscopul Kenyei, în Arhiepiscopia Timișoarei
Zilele trecute, Înaltpreasfințitul Părinte Makarios, Arhiepiscop al Kenyei și Exarh al Africii Orientale, din cadrul Patriarhiei Alexandriei și a întregii Africi, a efectuat o vizită în Arhiepiscopia
Duminică, 7 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, au sfințit un nou așezământ
Anul școlar 2025‑2026 a debutat sub ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu, căci începutul cursurilor a coincis cu sărbătorirea liturgică a Nașterii Maicii Domnului.La Seminarul Teologic „Veniamin
La sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Maicii
La sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, Mănăstirea de la Piatra Fântânele, județul Bistrița‑Năsăud, situată în Pasul Tihuța, la cota 1.200, la granița dintre Transilvania și
În ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat la Mănăstirea Recea, județul Mureș, unde a slujit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul
Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Mc.Severian; Sf. Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic
Sfinţii Părinți Ioachim şi Ana au primit-o pe Maica Domnului la adânci bătrâneţi, în urma rugăciunilor neîncetate făcute cu multe lacrimi şi cu post. Au crescut-o în frica de Dumnezeu până la vârsta de
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Luați seama la ce auziți: Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura; iar vouă, celor ce ascultați, vi se va da cu prisosință. Căci celui ce are i se va da; dar, de la cel ce
Fraților, mă tem ca, nu cumva venind, să nu vă găsesc pe voi așa precum voiesc, iar eu să fiu găsit de voi așa precum nu voiți; mă tem adică de certuri, de pizmă, de mânii, de întărâtări, de clevetiri,
An de an, la 9 septembrie, îi sărbătorim liturgic pe Sfinții Ioachim și Ana, bunicii după mamă ai Mântuitorului Hristos, întruchipând discreția sfințeniei și a rugăciunii stăruitoare: oameni buni,
Cuvintele sfinților au fost întotdeauna balsam vindecător și mir sfințitor pentru cei care le-au citit sau le-au ascultat, împlinindu-le ulterior în situațiile concrete ale vieții. Însă orice cuvânt despre
Întronizarea Patriarhului Miron Cristea reprezintă momentul proclamării solemne a Patriarhiei Române. În fapt, învestirea Patriarhului reprezintă încununarea înfiinţării Patriarhiei Române sau, mai exact, în
În acest început de toamnă, editorul și preotul profesor Theodor Damian a numărat câteva bucurii importante, între care una, chiar recent, în ziua de 4 septembrie. Prezent în București, la Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), domnia-sa a sărbătorit, împreună cu o seamă de scriitori, prieteni și cititori, 30 de ani de apariție neîntreruptă a revistei „Lumină lină/ Gracious light”, pe care a fondat-o la New York.
La Mănăstirea Turnu, jud. Prahova, duminică, 14 septembrie, va avea loc un eveniment cultural care marchează ziua Înălțării Sfintei Cruci. Fundația Turnu Ajutor și Speranță aduce împreună în fața
Muzeul Național de Artă al României (MNAR) propune iubitorilor de muzică, balet, operă și film un eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional „George Enescu”: proiecții de spectacole
Târgul iconarilor și al meșterilor cruceri este, de mai bine de două decenii, o tradiție a Muzeului Național al Țăranului Român. An de an, prăznuim împreună Ziua Crucii cu un târg-expoziție, unde
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează în perioada 13-14 septembrie târgul „Ziua Crucii. Cârstovul Viilor”, care aduce în prim-plan tradițiile și obiceiurile de la sat.Duminică, 14
Ajuns la ediția a V-a, Festivalul Scrisorilor explorează tema Love & War ca pe o poveste care traversează epocile și ne atinge pe toți: iubirea și violența, tandrețea și pierderea, toate prinse între r
Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, ratele la împrumuturi sau facturile lunare la utilităţi, în timp ce peste două treimi din totalul familiilor au declarat că au sup
Infracţionalitatea în mediul şcolar în perioada 2024-2025 este pe un trend descrescător, cu 27% mai puține cazuri comparativ cu 2023-2024, a declarat, joia trecută, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor
