ANUNȚ Cum va fi vremea în următoarea lună

Sindicatul Național Petrom, una dintre cele mai mari și mai puternice organizații de profil din România, cu peste 21.000 de membri, salariați ai OMV Petrom, ai subsidiarelor sale, ai mai multor contractori și parteneri ai acesteia, precum și ai firmelor care operează benzinăriile Petrom și OMV, a întrebat oficial în urmă cu un an și jumătate Ministerul Energiei, autoritate publică în domeniu, dar și acționar minoritar al companiei controlate de austriecii de la OMV, dacă OMV Petrom și alte 8 societăți cu salariați membri ai sindicatului se numără printre cele ai căror angajați sunt obligați prin lege să asigure cel puțin o treime din activitatea ″normală″, în cazul în care intră în grevă.