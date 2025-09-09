ANUNȚ Cum va fi vremea în următoarea lună
Profit.ro, 9 septembrie 2025 12:50
Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obișnuite ale perioadei. După prima săptămână cu ploi abundente în anumite zone ale țării, urmează două săptămâni cu ploi puține.
• • •
Acum 5 minute
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0737 lei, de la 5,0716 lei, înregistrat luni.
13:10
Retailerul irlandez Primark, care a deschis în decembrie 2022 primul magazin din România, operațiune anunțată din 2017 de Profit.ro ca fiind pregătită, și a suplimentat în vara lui 2023 prezența pe piața locală cu un nou magazin, în AFI Cotroceni, a deschis un nou magazin, al patrulea de pe piața locală, în Cluj-Napoca.
Acum 15 minute
13:00
Kazahii proprietari ai Rompetrol retrag milioane de dolari din operatorul terminalului petrolier offshore Midia din Marea Neagră, prin care aduc țiței la rafinăria Petromidia # Profit.ro
Gigantul petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, proprietarul Rompetrol, retrage milioane de dolari din capitalul Midia Marine Terminal, operatorul terminalului petrolier offshore din largul portului românesc omonim de la Marea Neagră, prin care este adus grosul cantităților de țiței cu care este aprovizionată rafinăria Petromidia, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Procurorii anticorupție percheziționează, marți, sediul central al Compania Electrocentrale București (ELCEN), în baza unui mandat emis de autoritățile competente. Informația a fost confirmată de către ELCEN printr-un comunicat de presă remis News.ro, în care precizează că procurorii DNA au solicitat documente și informații necesare acțiunii în curs. ELCEN menționează că reprezentanții companiei cooperează „în mod deplin” pentru a facilita desfășurarea verificărilor.
Acum 2 ore
12:10
Electrica și Romgaz vor construi împreună capacități de producere și stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW # Profit.ro
Furnizorul și distribuitorul de energie Electrica și producătorul de gaze Romgaz semnează un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de capacități de producție și capacități de producere și stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW.
12:00
EXCLUSIV Proiect pregătit de PSD - Restricții la TVA pentru achiziții de îmbrăcăminte, bunuri de uz casnic, servicii turistice. Facilități pentru persoane cu handicap, impozit mai mare la unele venituri din dobânzi și CASS la sume date de stat migranților # Profit.ro
Posibilitatea deducerii TVA pentru unele achiziții, cum sunt cele de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice, bunuri de uz casnic, servicii turistice, cazare, masă, transport și agrement, articole de lux, va fi eliminată, cu excepția cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau sunt utilizate în cadrul activității economice, prevede un proiect de lege pregătit de PSD pentru a fi depus în Parlament, potrivit informațiilor Profit.ro.
11:50
Guvernul revizuiește criteriile de încadrare în grad de handicap. Ce fraude și nereguli a constatat ministerul # Profit.ro
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a anunțat că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap, de la dosare incomplete și documente falsificate, la încadrări abuzive și erori procedurale.
11:30
Date oficiale - August 2025, a treia cea mai caldă lună august măsurată vreodată pe Pământ # Profit.ro
Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai caldă lună august din istoria măsurătorilor meteorologice pe Pământ, cu valuri de căldură în Europa de Vest și Asia, potrivit datelor publicate de observatorul european Copernicus.
Acum 4 ore
11:10
VIDEO Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș afirmă că l-a anunțat de ”cel puțin șase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”: Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar # Profit.ro
Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș afirmă că l-a anunțat de ”cel puțin șase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au nceput din 18 august 2024. ” Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloș.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
11:00
În primele șapte luni al anului, exporturile României au crescut cu 3,7%, la 56,587 miliarde euro, față de aceeași perioadă de anul trecut, iar importurile au crescut cu 4,5%, la 75,899 miliarde euro, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
11:00
SUA reziliază acordurile cu țările europene pentru combaterea dezinformării din partea Rusiei, Chinei și Iranului # Profit.ro
SUA au informat țările europene că se retrag din eforturile comune de combatere a dezinformării din țări precum Rusia, China și Iran, potrivit Financial Times (FT), care citează trei oficiali europeni familiarizați cu această chestiune. Decizia afectează inclusiv România, care avea o astfel de colaborare cu SUA începând din iunie 2024.
10:40
Cu mare întârziere, Google a publicat limitele de folosire ale modelului lingvistic Gemini pentru diferitele tipuri de abonamente pe care le vinde.
10:30
Compania Visual Fan, care prin divizia Allview Solar Energy este angrenată în proiecte de stocare a energiei, raportează majorare explozivă a afacerilor.
10:30
Xpeng, producător chinez de vehicule electrice, vrea să lanseze marca Mona pe piețele internaționale începând cu 2026, consolidând competiția cu rivalii chinezi și constructorii auto tradiționali din Europa și din alte regiuni, a declarat directorul general He Xiaopeng într-un interviu pentru CNBC.
10:20
10:10
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat că va avansa prin decret începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, o practică obișnuită în țara sa.
09:40
Nu mai e nevoie să alegi ce experiență păstrezi în memorie. Quick Resume suspendă simultan jocuri diferite și le face disponibile aproape instant. Dacă înțelegi unde să controlezi lista și cum să blochezi titlurile importante, trecerea dintre campanii și multiplayer devine la fel de fluidă ca schimbarea unor tab-uri într-un browser.
09:30
Executivul clarifică afirmațiile lui Bolojan: Guvernul nu are în vedere creșterea vârstei standard de pensionare. Premierul s-a referit la categoriile exceptate # Profit.ro
Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare, transmite purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, după ce premierul Bolojan a declarat la TVR că trebuie crescută vârsta de pensionare.
09:20
Revista presei din Republica Moldova - Spionaj și propagandă în Republica Electorală Moldova # Profit.ro
Cele mai importante știri din 9 septembrie din Republica Moldova.
Acum 6 ore
09:10
Vinul zilei: un vin roșu elegant și catifelat, cu note de vișinată, cafea prăjită și fum, gust complex de vișine confiate, prune afumate, ciocolată neagră și scorțișoară. Cotat cu 96 puncte Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea de azi, Capo Zafferano Rosso Appassimento Puglia 2023, este un vin roșu italian spectaculos, de la o celebră cramă din regiunea Puglia.
09:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile, în așa fel încât populația cu vârste între 50 și 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.
09:00
În primele minute contează să pui bazele corecte, ca să nu mai revii zilnic în setări. Ține iPhone-ul lângă ceas, deschide aplicația Watch și urmează asocierea. Alege înregistrarea de fitness și activitate, iar la permisiuni permite accesul la Locație doar când folosești funcțiile precise, nu mereu. Activează detectarea accidentelor și a căderilor dacă modelul tău o suportă, pentru un plus de siguranță. La final, alege sincronizarea aplicațiilor existente pe iPhone doar pentru cele necesare în prima fază.
08:50
O curte de apel din New York a confirmat condamnarea lui Donald Trump din primă instanță la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe fondul unor acuzații de viol, relatează AFP și Reuters.
08:50
Exporturile Chinei către Statele Unite au scăzut cu 33% în august, în timp ce creșterea totală a exporturilor a încetinit la cel mai redus ritm din ultimele șase luni, pe fondul măsurilor dure ale președintelui Donald Trump împotriva reexporturilor și al diminuării efectelor livrărilor în avans, relatează CNBC.
08:40
Acordul de 1,5 miliarde de dolari dintre Anthropic și autorii cărților piratate a fost respins de judecător # Profit.ro
Judecătorul procesului în care Anthropic a fost acuzat că și-a antrenat AI-ul cu cărți piratate a respins acordul dintre cele două părți.
08:20
Seria de smartphone-uri iPhone 17, dar și alte produse Apple, vor fi prezentate în seara acestei zile în cadrul celui mai important eveniment organizat anul acesta de gigantul american.
08:00
Disclaimăr: acesta este un fragment explicativ. Pentru că degeaba îți explică cineva pe larg și cu amănunte cum să înoți sau cum să mergi pe bicicletă. Când intri în apă sau urci în șa, realitatea sună altfel.
08:00
Interviu cu Valentin Zamfir – COO d.velop Eastern Europe.
07:40
Aproape 500 de km de trasee cicloturstice vor fi amenajate în județul Suceava. Buget - peste 66 milioane de lei # Profit.ro
Consiliul Județean Suceava inițiat o licitație estimată la 66,3 milioane de lei, fără TVA, care urmărește amenajarea a circa 494 kilometri de trasee cicloturistice de-a lungul traseului Via Transilvanica în județele Suceava, Mureș și Bistrița. Contractul este parte a proiectului care vizează construirea și amenajarea a 3.000 de kilometri de trasee cicloturistice la nivel național, cu un buget de peste 200 milioane de lei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
07:20
BYD va începe producția în Ungaria anul acesta, dar între timp a găsit o breșă pentru a scăpa de tarifele vamale din Europa # Profit.ro
Chinezii de la BYD au descoperit o breșă în sistemul de tarife vamale pe care Uniunea Europeană l-a introdus de anul trecut pentru producătorii chinezi de automobile electrice. Primele mașini fără tarife vamale au fost deja importate în mai multe țări din UE.
Acum 8 ore
07:10
VIDEO Profit.ro Live TV – Alexandru Dan, profesor și expert AI: GPT-5 este mult mai profesionist. În loc să citești un document de 300 de pagini în trei zile, poți să faci asta foarte rapid cu AI # Profit.ro
OpenAI a lansat recent ChatGPT-5, un model de inteligență artificială care schimbă modul de interacțiune și deschide noi oportunități pentru business. Alexandru Dan, profesor și expert AI explică că noul model poate procesa volume uriașe de date, oferă analize detaliate și planuri personalizate, dar a stârnit și nemulțumiri în rândul utilizatorilor, care îl percep mai rece și mai puțin prietenos decât versiunile anterioare.
07:00
Vodafone câștigă contractul pentru un nou sistem informatic de management al tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere. Cât va încasa compania # Profit.ro
Vodafone a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație pentru furnizarea unui nou sistem informatic integrat destinat managementului, gestiunii și controlului tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere în funcție de timp (vinietă), cât și pe baza distanței parcurse.
06:40
Proiectul Visegrad - EXA construiește cea mai mare rețea de fibră optică din Europa Centrală din ultimii 25 de ani FOTO # Profit.ro
EXA Infrastructure, cea mai mare platformă dedicată de infrastructură digitală din Europa, care conectează continentul cu America de Nord, construiește o nouă rețea majoră de fibră optică în Europa Centrală, cel mai mare proiect de acest gen din ultimii 25 de ani.
Acum 12 ore
01:20
EXCLUSIV Craiova va avea în 2026 un hotel de patru stele afiliat rețelei internaționale Accor # Profit.ro
Societatea MKS Prod (județul Dolj) vrea să construiască un hotel de patru stele în orașul Craiova, pe Calea Severinului, care va avea 78 de camere și va fi afiliat la Accor, cel mai mare grup hotelier internațional cu activitate în România, potrivit informațiilor Profit.ro.
01:10
Sistemul bancar și-a majorat excedentul de lichiditate și în august, pentru a doua lună la rând, recuperând mare parte din declinul înregistrat în timpul crizei politico-electorale. Dobânzile au continuat să scadă, dar într-o mai mică măsură decât în luna precedentă.
01:10
Sindicatul Petrom întreabă statul de 1 an și jumătate dacă în caz de grevă e obligat să asigure o treime din activitate. Victorie de etapă împotriva reducerii primei de concediu # Profit.ro
Sindicatul Național Petrom, una dintre cele mai mari și mai puternice organizații de profil din România, cu peste 21.000 de membri, salariați ai OMV Petrom, ai subsidiarelor sale, ai mai multor contractori și parteneri ai acesteia, precum și ai firmelor care operează benzinăriile Petrom și OMV, a întrebat oficial în urmă cu un an și jumătate Ministerul Energiei, autoritate publică în domeniu, dar și acționar minoritar al companiei controlate de austriecii de la OMV, dacă OMV Petrom și alte 8 societăți cu salariați membri ai sindicatului se numără printre cele ai căror angajați sunt obligați prin lege să asigure cel puțin o treime din activitatea ″normală″, în cazul în care intră în grevă.
01:00
Românii au creditat statul cu încă 3,5 miliarde lei în ultima lună, iar totalul împrumuturilor luate de Guvern de la populație a depșit deja totalul pentru întreg anul trecut # Profit.ro
Programele Fidelis și Tezaur, prin cele mai recente sesiuni lunare încheiate, au adus statului împrumuturi de la populație de circa 3,7 miliarde de lei, ceea ce urcă totalul de la început de an și până în prezent la 34,5 miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro, peste nivelul de 32,7 miliarde lei de anul trecut. Pentru acest an, se prefigurează un nou record la împrumuturile de la populație, având în vedere că suma atrasă anul trecut, depășită acum, a fost un record anual.
01:00
Unicredit si BRD pentru proiectele mari ale Capitalei. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 24 ore
23:10
Nazare: Negocierea finală pentru pachetul de investiții SAFE în apărare a luat în calcul și spațiul fiscal, pentru a respecta traiectoria de deficit # Profit.ro
Autoritățile din România se concentrează, în negocierile pentru pachetul de investiții SAFE pe o planificare solidă, care să reflecte prioritățile strategice ale țării și să confirme angajamentul ferm al Guvernului de a respecta traiectoria de deficit, spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
22:40
Via Transilvanica ar putea să beneficieze de o finanțare de 6 - 7 milioane de euro din Granturile Spațiului Economic European și Norvegiene 2021- 2028 pentru a fi amenajată corespunzător, a declarat ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.
22:20
Bolojan estimează că măsurile care au nemulțumit profesorii vor economisi 10% din bugetul sistemului # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că, la o lună după adoptarea modificărilor în sistemul de educație, guvernanții vor ști care sunt economiile făcute la buget prin implementarea măsurilor care au provocat nemulțumiri în rândul cadrelor didactice. Șeful Guvernului estimează că economiile făcute vor reprezenta 10 procente din bugetul alocat acestui sistem.
21:50
România va cumpăra o corvetă din excedentul armatei turce, cu 223 de milioane de euro. La preț se va adăuga costul altor echipamente. Aviz pozitiv în Comisiile de apărare din Parlament # Profit.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat luni, după participarea în comisiile de apărare, că parlamentarii au dat aviz pozitiv privind achiziționarea unei corvete ușoare, din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO. Prețul de achiziție este de 223 de milioane de euro fără TVA, iar peste acest preț va veni prețul unor echipamente, rachete și a unor echipamente suplimentare.
21:10
ONG-uri și cetățeni cer șefului Romsilva să rezilieze contractului care a deschis drumul forestier din Pădurea Băneasa pentru trafic auto # Profit.ro
”Fundația Centura Verde, Asociația Parcul Natural București, Fundația ECO-CIVICA, Rețeaua pentru Natură Urbană și Grupul Civic „Salvați Codrii Vlăsiei”, alături de mai multe organizații neguvernamentale, grupuri civice și cetățeni, atrag din nou atenția asupra pericolului iminent în care se află Pădurea Băneasa, unde traficul auto a început deja să afecteze grav calitatea mediului și siguranța vizitatorilor”, transmit reprezentanții organizațiilor de mediu.
20:40
Guvernul francez cade din nou. Macron își pierde al patrulea premier în nici doi ani, după ce Francis Bayou nu a primit vot de încredere # Profit.ro
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Națională franceză.
20:40
Moșteanu: Pensiile speciale ale militarilor, cele mai numeroase, nu vor fi atinse în pachetul 3 de măsuri fiscale. „Nu e momentul acum” # Profit.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor și acestea nu vor fi introduse în pachetul 3 de măsuri fiscale, arătând că, dacă ar fi fost o soluție rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Moșteanu a mai spus că e greu cu patru partide, coaliția merge cu frâna de mână trasă, iar acest lucru trebuie să se schimbe.
20:30
Ministerul Finanțelor a împrumutat sub prospect la cele două licitații de la început de săptămână. Cererea a fost una scăzută și randamentele sunt în creștere în ultimele săptămâni, peste mișcările din regiune, "pe fondul incertitudinilor politice", notează Erste.
20:30
20:00
Ministrul Educației: Trebuie regândit bugetul pe anul viitor și plata cu ora. Aenție la comasări, unele sunt de succes, altele nu! # Profit.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor și trebuie să fie atenți la comasările din învățămând, pentru că unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune. El a mai spus că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar.
