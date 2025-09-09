SpaceX cumpără licențe de servicii mobile prin satelit cu 17 miliarde dolari

15:50

ANAF atrage contribuabililor atenția referitor la reapariția unor mesaje false transmise în numele instituției, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io, care nu are legătură cu agenția. Multe dintre campaniile de mesaje false care au folosit în trecut imaginea ANAF au avut ca scop înșelarea persoanelor și firmelor să facă diverse plăți sau erau tentative de criptare a datelor celui care primea și accesa linkuri sau atașamente, tot cu scopul de a obține de la victimă sume de bani.