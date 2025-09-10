Israelul bombardează Qatarul, aliat al SUA, pentru a lovi lideri Hamas implicați în negocieri de pace. Atacul fără precedent, calificat „regretabil” de Casa Albă

17:00

Insuficiența interconexiunilor între sistemele energetice ale țărilor UE, în principal între cele din centrul Europei și cele din sud-est, care duce la penurie de capacități de transport pentru schimburi transfrontaliere de energie, a scumpit în medie vara trecută electricitatea angro tranzacționată pe piața pentru ziua următoare (PZU) din România cu peste 26%, față de scenariul în care ar fi fost respectată pe scară largă norma europeană potrivit căreia fiecare stat trebuie să asigure un nivel minim de capacitate disponibilă pentru exportul și importul de energie de 70% din capacitatea națională totală de transport.