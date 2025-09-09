Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Internaţionalul român la care a renunţat Zeljko Kopic
Antena Sport, 9 septembrie 2025 14:20
Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Zeljko Kopic a renunţat la Răzvan Paşcalău, fundaşul de 21 de ani care face parte din lotul naţionalei de tineret. "Câinii" au anunţat plecarea lui Răzvan Paşcalău, pe conturile oficiale ale clubului, la o zi după ce s-a încheiat perioada de transferuri în Liga 1.
• • •
Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru
S-a aflat motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. "Tricolorii" îi vor înfrunta pe ciprioţi în etapa a cincea a grupei preliminare pentru calificarea la Campionatul Mondial. Duelul se va disputa azi, de la 21:45. Selecţionerul a decis să folosească aceeaşi echipă de start în partida din
Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Internaţionalul român la care a renunţat Zeljko Kopic
Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Zeljko Kopic a renunţat la Răzvan Paşcalău, fundaşul de 21 de ani care face parte din lotul naţionalei de tineret. "Câinii" au anunţat plecarea lui Răzvan Paşcalău, pe conturile oficiale ale clubului, la o zi după ce s-a încheiat perioada de transferuri în Liga 1.
În septembrie 2015, marocanul Houssine Kharja semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract. Fotbalist important, cu 78 de selecții la naționala Marocului și trecut pe la Sporting Lisabona, Roma, Inter sau Fiorentina, Kharja accepta oferta de 10.000 de euro pe lună a lui Gigi Becali și devenea cel mai titrat jucător ajuns
Mihai Stoica, explicaţii după campania de transferuri a FCSB-ului: "Pentru cei care nu înţeleg…"
Mihai Stoica a oferit explicaţii după campania de transferuri a FCSB-ului. Oficialul campioanei a lămurit motivul pentru care la formaţia roş-albastră nu a mai ajuns un alt jucător, pe final de mercato. FCSB a oficializat în total patru transferuri, în vară: Mamadou Thiam, Denis Alibec, Dennis Politic şi Daniel Graovac.
Edi Iordănescu, cu gândul la echipa naţională! Mesajul postat înainte de Cipru – România
România se pregăteşte de duelul cu Cipru, unul decisiv pentru a spera în continuare la calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. Edi Iordănescu a venit şi el cu un mesaj pentru tricolorii pe care i-a adus în 2024 până în optimile de la EURO, înainte de a
Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB
Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare la FCSB, în privinţa lui Vlad Chiricheş. Patronul campioanei l-a "iertat" pe veteranul de 35 de ani şi l-a păstrat în lot pentru meciurile de campionat. FCSB a trimis lista de jucători la LPF, iar numele lui Vlad Chiricheş apare pe ea. Fundaşul intrase în
SuperMondial, diseară, după Asia Express, Antena 1! Răducioiu, faţă în faţă cu Guti, legenda lui Real Madrid
SuperMondial continuă cu un alt interviu de colecţie: Florin Răducioiu în conversaţie cu fostul căpitan al lui Real Madrid, Guti, marţi, 9 septembrie, ora 00:00, doar la
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa (45 de ani) şi Gabi Tamaş (41 de ani) reprezintă unul dintre cele mai spumoase cupluri de la Asia Express – Drumul Eroilor, sezonul 8 al emisiunii care poate fi urmărită de duminică până miercuri, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Cei doi au uimit deja pe toată lumea prin felul în care
Probleme uriaşe la Rapid, înainte de reluarea campionatului. Un titular al lui Costel Gâlcă se operează
Rapid se confruntă cu probleme uriaşe, înainte de reluarea campionatului. Un titular al lui Costel Gâlcă, anume Denis Ciobotariu, e nevoit să se opereze. Fundaşul central al giuleştenilor, în vârstă de 27 de ani, a fost integralist în toate cele opt etape de campionat desfăşurate până acum.
Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: "Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam"
Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat al jucătorului la Rapid. Lucian Marinescu a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la negocierile cu oficialii giuleşteni. Alin Fică a fost la un pas să ajungă la Rapid, "la pachet" cu Leo Bolgado. Iniţial, s-a zvonit că totul a picat după ce impresarul mijlocaşului de
Încă un transfer de top la CFR Cluj. Clujenii l-au prezentat oficial pe jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1
CFR Cluj a oficializat încă un transfer de top, la final de mercato. Clujenii l-au prezentat pe Marcus Coco, un mijlocaş francez de 29 de ani, cu 260 de meciuri bifate în Ligue 1. Coco este cotat la suma de 1,2 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. El s-a despărţit de Nantes în această
Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face
Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Partida de la Larnaca se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Marius Şumudică s-a declarat convins că vor exista schimbări în echipa de start,
A fost publicat lotul României pentru meciul cu Cipru. Partida se va disputa astăzi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Duelul se dispută în etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. Mircea Lucescu se va baza pe 23 de jucători pentru duelul de la Larnaca. România nu-şi
CFR Cluj a dat o nouă lovitură! Neluţu Varga a transferat portarul care a fost şi pe lista lui Gigi Becali
CFR Cluj a mai dat o nouă lovitură, pe final de mercato. Înainte ca perioada de transferuri să se încheie, clujenii au bătut palma cu un portar care a fost dorit în trecut şi de Gigi Becali. Concret, formaţia patronată de Neluţu Varga a ajuns la o înţelegere cu Octavian Vâlceanu, portar în vârstă de
Jucătorul din Liga 1 care îşi poate califica naţionala în premieră la Mondial! A marcat un gol în ultimul meci
Atacantul Hakim Abdallah a marcat un gol pentru selecţionata Madagascarului, care a dispus cu 3-1 de Ciad, luni, în preliminariile africane ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Hakim Abdallah a fost introdus pe teren în min. 90+2 şi a marcat un minut mai târziu golul care a închis tabela.
SuperFAZE, Ep. 2: Gică Craioveanu, despre Mondialul ratat și Generația de Aur: "Singura echipă care putea bate Brazilia eram noi"
SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1! Am fost şi noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 şi 1998 au rămas în inimile românilor. Sunt ultimele la care naţionala noastră a participat! În episodul al doilea din SuperFAZE la Antena
Adversare "de foc" pentru România la barajul pentru Mondial. Noile calcule ale specialiştilor după ultimele rezultate
România poate da peste adversare "de foc" la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Specialiştii au efectuat noi calcule, după ultimele rezultate înregistrate în preliminarii. Luni seara, Danemarca a învins-o pe Grecia cu scorul de 3-0. În urma acestui rezultat, Ţara Galilor a urcat în prima urnă pentru barajul care va avea loc în luna
Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid
Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado, noul jucător al celor de la Rapid. Fundaşul nu a mai fost transferat definitiv de giuleşteni, aşa cum se zvonea iniţial, ci doar împrumutat pentru un sezon. Formaţia de sub Grant a anunţat mutarea aproape de miezul nopţii, cu puţin timp înainte ca perioada de transferuri
Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Fanii au reacţionat imediat: "Va deveni o bestie"
Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham, după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Fundaşul naţionalei a avut nevoie de operaţie, după problemele cu care s-a confruntat la ligamentul încrucişat. Radu Drăguşin a ieşit accidentat din duelul Tottenham – Elfsborg 3-0, din faza grupei principale de Europa League. De atunci, de pe 30
Nottingham Forest a anunţat, luni
Motivul pentru care transferul lui Alin Fică la Rapid a picat. Negocieri în ultimele 10 minute ale perioadei de mercato # Antena Sport
Alin Fică era ca şi transferat la Rapid, dar totul a picat pe ultima sută de metri a perioadei de mercato din Liga 1 şi mijlocaşul de 24 de ani cotat la 1.4 milioane de euro va rămâne la CFR Cluj. Chiar dacă cele două cluburi se înţeleseseră deja, negocieri intense au avut loc cu […] The post Motivul pentru care transferul lui Alin Fică la Rapid a picat. Negocieri în ultimele 10 minute ale perioadei de mercato appeared first on Antena Sport.
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose: “Se descurcă bine” # Antena Sport
Mihai Pintilii a anunţat ce schimbare pregăteşte Gigi Becali la FCSB, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose. Secundul campioanei a dat de înţeles că Ionuţ Cercel va fi titularizat în meciurile de campionat. Tânărul fundaş transferat de la Farul în sezonul trecut ar urma să îndeplinească şi regula U21 de la FCSB, regulă […] The post Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose: “Se descurcă bine” appeared first on Antena Sport.
O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final # Antena Sport
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026. La Malabo, tunisienii au avut de aşteptat până în al patrulea minut al prelungirilor pentru golul victoriei şi […] The post O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final appeared first on Antena Sport.
Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial! # Antena Sport
Kosovo a produs o surpriză de proporţii în preliminariile World Cup 2026. Kosovo a învins-o cu 2-0 pe Suedia, naţională care îi are în componenţă pe Viktor Gyokeres şi Alexander Isak. Elvis Rexhbecaj a deschis scorul în minutul 26, iar Vedat Muriqi a marcat şi el, în minutul 42. Alexander Isak, atacant transferat în această […] The post Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial! appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu (56 de ani) l-a criticat pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani) fiindcă acesta a vorbit despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la campioana României. Becali a făcut, iniţial, o ofertă de 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu (23 de ani), după care a crescut suma la 4.5 milioane de […] The post Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Gigi Becali: “Cum să faci aşa ceva?” appeared first on Antena Sport.
Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
Meciul Cipru – România va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii trebuie neapărat să câştige, în încercarea lor de a se califica la Campionatul Mondial direct, fără baraj. Principalele contracandidate ale naţionalei la primul loc în grupa H de calificare la World Cup 2026 au mers fără greşeală până […] The post Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali # Antena Sport
Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund al FCSB-ului, a dat detalii despre cum e alcătuit primul 11 la echipa campioană a României. Pintilii a subliniat că Gigi Becali este de acord să joace un anumit fotbalist atunci când staff-ul îi transmite că acesta a dat randament bun la antrenamente. Mihai Pintilii, despre cum se […] The post Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
E gata! Dani Coman a anunţat ce se întâmplă cu Mario Tudose, după negocierile cu FCSB: “Am încheiat discuţiile” # Antena Sport
Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a anunţat că Mario Tudose nu se va mai transfera la FCSB. În ultimele zile, cele două cluburi au negociat transferul tânărului de 20 de ani. După ce s-a creat o adevărată telenovelă în jurul acestei mutări, în condiţiile în care jumătate din suma de transfer pe […] The post E gata! Dani Coman a anunţat ce se întâmplă cu Mario Tudose, după negocierile cu FCSB: “Am încheiat discuţiile” appeared first on Antena Sport.
O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final # Antena Sport
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026. La Malabo, tunisienii au avut de aşteptat până în al patrulea minut al prelungirilor pentru golul victoriei şi […] The post O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final appeared first on Antena Sport.
Surpriza neplăcută avută de Gabi Tamaş şi Dan Alexa la Asia Express! Primul a început să înjure fără oprire # Antena Sport
Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au avut parte de o surpriză neplăcută atunci când au plecat în căutarea unui loc de dormit la Asia Express, pe Drumul Eroilor. Văzând unde trebuie să doarmă şi unde trebuia să meargă la toaletă, Gabi Tamaş a înjurat încontinuu. Alexa a fost mai […] The post Surpriza neplăcută avută de Gabi Tamaş şi Dan Alexa la Asia Express! Primul a început să înjure fără oprire appeared first on Antena Sport.
Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc # Antena Sport
EA Sports se pregăteşte să lanseze noul joc EA Sports FC 26, noua versiune a jocului cunoscut până în 2022 sub numele de FIFA. În cursul zilei de luni, compania americană a publicat rating-urile generale ale celor mai buni 26 de jucători. Noul joc se va lansa în toată lumea pe data de 26 septembrie […] The post Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj a anunţat oficial despărţirea de jucătorul francez Beni Nkololo (28 de ani). Acesta a fost transferat de CFR la formaţia Panetolikos, din prima ligă a Greciei. CFR Cluj a anunţat astăzi şi plecarea lui Virgiliu Postolachi, ce a fost cedat chiar la marea rivală a lui CFR, U Cluj. Beni Nkololo, cedat de […] The post OFICIAL | Beni Nkololo a plecat de la CFR Cluj! Francezul va evolua în Grecia appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Mii de fani din Moldova au fost la cursa din raliul României appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Elias Charalambous vrea să îmbătrânească pe bancă, la fel ca Mircea Lucescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Elias Charalambous vrea să îmbătrânească pe bancă, la fel ca Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Stadionul din Cipru se umple de români la meciul naţionalei appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Cipru – România, meci de totul sau nimic pentru tricolori appeared first on Antena Sport.
Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium” # Antena Sport
Britanicul Lewis Hamilton nu a urcat pe podium în Formula 1 de când este pilot al echipei Ferrari, dar şeful scuderiei, Frederic Vasseur, nu are niciun dubiu că septuplul campion mondial va ajunge acolo înainte de finalul sezonului, potrivit agenţiei Reuters. Hamilton a pornit de pe locul 10, duminică, în Marele Premiu al Italiei, după […] The post Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium” appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Tamaş şi Alexa au dat de greu din prima la Asia Express appeared first on Antena Sport.
Mihai Pintilii: “Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali”! Cine e antrenorul principal al campioanei # Antena Sport
Mihai Pintilii (40 de ani) a tranşat problema antrenorului principal de la FCSB. El nu a avut nicio problemă să recunoască faptul că la campioana României deciziile le ia Gigi Becali. Pintilii a spus răspicat că antrenorul principal e cipriotul Elias Charalambous (44 de ani). Pintilii este antrenorul secund al FCSB-ului din 2020, de dinainte […] The post Mihai Pintilii: “Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali”! Cine e antrenorul principal al campioanei appeared first on Antena Sport.
Preşedintele clubului turc Fenerbahce Istanbul, Alic Koç, a detaliat luni, într-un interviu oferit publicaţiei turceşti Fanatik, motivele care l-au determinat să se despartă de antrenorul Jose Mourinho la sfârşitul lunii august, în urma eliminării lui Fener de către Benfica Lisabona, în playoff-ul Ligii Campionilor (0-0, 0-1). Întrebat de reporterii de la publicaţia turcă Fanatik, Alic […] The post Fenerbahce a anunţat de ce l-a demis pe Jose Mourinho: “A fost inacceptabil” appeared first on Antena Sport.
Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
7 meciuri se dispută în această seară, de la ora 21:45, în preliminariile World Cup 2026. Campionatele Mondiale din 2026 şi din 2030 se vor vedea în exclusivitate în Universul Antena. Italia o întâlneşte în deplasare pe fosta adversară a României din preliminariile EURO 2024, Israel. Totodată, Croaţia se va duela cu Muntenegru. Elveţia, o […] The post Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost întrebat dacă va face schimbări pentru meciul cu Cipru şi dacă se va baza pe vreun jucător de la FCSB încă din primul minut. La meciul amical cu Canada, pierdut la scor de neprezentare de naţionala României, niciun jucător de la campioana României nu a fost titular. Mihai Popescu […] The post Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor” appeared first on Antena Sport.
Virgiliu Postolachi (25 de ani) a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală a echipei patronate de Neluţu Varga, U Cluj. CFR Cluj a anunţat oficial, pe Facebook, plecarea lui Postolachi la echipa antrenată de Neluţu Sabău. Virgiliu Postolachi, transferat de CFR Cluj la U Cluj “Mulțumim, Virgiliu Postolachi! Clubul CFR 1907 […] The post OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj! appeared first on Antena Sport.
“Interesele sunt mari” Mircea Lucescu, un nou discurs dur la adresa arbitrajului: “Sunt obligat să fac nişte comparaţii” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a lăudat echipa Ciprului, înaintea meciului direct din preliminariile World Cup 2026. Adversara de marţi a României a pierdut la limită meciul de sâmbătă din Austria, scor 0-1, în urma unei lovituri de la 11 metri controversate. Marcel Sabitzer a marcat golul unei victorii catalogate drept “norocoasă” chiar şi de către […] The post “Interesele sunt mari” Mircea Lucescu, un nou discurs dur la adresa arbitrajului: “Sunt obligat să fac nişte comparaţii” appeared first on Antena Sport.
Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: “Să nu chemăm răul” # Antena Sport
Foştii fotbalişti Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au ajuns la o închisoare din Filipine în noul sezon Asia Express “Drumul Eroilor”, de la Antena 1. Cei doi s-au pozat în spatele gratiilor şi au glumit în privinţa experienţei. Până la prima probă, Tamaş şi Alexa au explorat străzile din […] The post Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: “Să nu chemăm răul” appeared first on Antena Sport.
“Mergem la Mondial?” Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru – România: “Trebuie” # Antena Sport
Marius Marin este în continuare încrezător în şansele României de calificare la World Cup 2026, înaintea meciului pe care tricolorii îl vor disputa marţi seară, în Cipru. Chiar dacă echipa lui Mircea Lucescu a pierdut fără drept de apel meciul amical cu Canada, scor 0-3, încrederea a lotul echipei lui Mircea Lucescu. Înaintea meciului cu […] The post “Mergem la Mondial?” Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru – România: “Trebuie” appeared first on Antena Sport.
Virgiliu Postolachi (25 de ani) a fost împrumutat de CFR Cluj la marea rivală a echipei patronate de Neluţu Varga, U Cluj. CFR Cluj a anunţat oficial, pe Facebook, împrumutul lui Postolachi la echipa antrenată de Neluţu Sabău. Virgiliu Postolachi, împrumutat de CFR Cluj la U Cluj “Mulțumim, Virgiliu Postolachi! Clubul CFR 1907 […] The post OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost împrumutat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj! appeared first on Antena Sport.
A fost corect ce a făcut McLaren? Să reluăm faptele. În turul 46 al Marelui Premiu al Italiei, ordinea era după cum urmează. Pe prima poziție era Lando Norris (McLaren). La 3,3 secunde în urma sa se afla Oscar Piastri (McLaren). Pe poziția a treia era Verstappen (Red Bull). Primii doi nu făcuseră însă schimbul […] The post A fost corect ce a făcut McLaren? Opinia lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: “Avem şanse să câştigăm” # Antena Sport
Apostolos Mantzios, selecţionerul Ciprului, este plin de încredere înaintea partidei cu România, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. Chiar dacă tricolorii lui Mircea Lucescu s-au impus cu 2-0 în meciul din luna iunie, de pe Arena Naţională, Cipru are încredere după prestaţia din Austria. Sâmbătă, Austria a câştigat cu 1-0 meciul cu […] The post Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: “Avem şanse să câştigăm” appeared first on Antena Sport.
Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică # Antena Sport
Kasper Hjulmand, fostul selecţioner al Danemarcei, semifinalistă la EURO 2020, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei germane de fotbal Bayer Leverkusen, la o săptămână după demiterea tehnicianului olandez Erik ten Hag, a anunţat, luni, clubul, într-un comunicat citat de AFP. La 53 de ani, tehnicianul danez a semnat până în vara anului […] The post Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică appeared first on Antena Sport.
