“Am renunţat” Anunţul făcut de fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă, la 69 de ani
Antena Sport, 9 septembrie 2025 18:50
Victor Piţurcă (69 de ani), fost selecţioner al României, a lămurit odată pentru totdeauna subiectul unei posibile întoarceri a lui în fotbalul românesc. Nu se va întâmpla! Piţurcă a fost dorit ca manager la FC Voluntari, atunci când Gigi Neţoiu era finanţator la formaţia ilfoveană. Nu a acceptat propunerea, dar a fost de acord să
Clipe de coșmar pentru Florinel Coman în Qatar, după ce două bombe au explodat în apropierea hotelului în care este cazat fostul jucător al celor de la FCSB. Anunțul a fost făcut de soția fotbalistului român, care urma să plece în Qatar alături de fiica acestuia. Din primele informații, se pare că este vorba despre
Victor Piţurcă (69 de ani), fost selecţioner al României, a lămurit odată pentru totdeauna subiectul unei posibile întoarceri a lui în fotbalul românesc. Nu se va întâmpla! Piţurcă a fost dorit ca manager la FC Voluntari, atunci când Gigi Neţoiu era finanţator la formaţia ilfoveană. Nu a acceptat propunerea, dar a fost de acord să
Discurs mobilizator al lui Mircea Lucescu, înaintea meciului capital din Cipru: „Vremea voastră nu a trecut” # Antena Sport
România va avea nevoie de o victorie în Cipru pentru a rămâne în cărți pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii au moralul scăzut după înfrângerea usturătoare împotriva Canadei, dar experiența lui Mircea Lucescu își spune cuvântul în astfel de momente. Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a hotărât să nu facă modificări
Victor Angelescu, după ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat: “Sunt multe inepţii” # Antena Sport
Victor Angelescu, preşedintele Rapidului, a explicat de ce Alin Fică nu a mai ajuns în Giuleşti, chiar dacă echipa lui Costel Gâlcă a ajuns la o înţelegere cu CFR Cluj. Totul a căzut spre final, când jucătorul şi impresarul nu au ajuns la un numitor comun cu giuleştenii. Rapid i-a oferit lui Fică un contract
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam! # Antena Sport
Alexandra Duckadam a publicat, în prima zi de şcoală, o imagine emoţionantă cu fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam, Julianne, din liceul cu profil sportiv care îi poartă numele "Eroului de la Sevilla". Julianne Duckadam învaţă în liceul "Helmut Duckadam" din Clinceni. Alexandra Duckadam s-a pozat alături de fiica ei şi a regretatului Helmut
Juventus Torino – Inter este capul de afiș al etapei a treia din acest start de sezon în Serie A. Va fi un test important pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care vine după eșecul de pe teren propriu cu cei de la Udinese. Oficialii Federației de Fotbal din Italia au anunțat o premieră la
Un fotbalist din LaLiga a decis să se retragă din activitate pentru a fi alături de fetiţa lui bolnavă! # Antena Sport
Portarul Jaume Doménech, liber de contract după expirarea contractului cu Valencia în această vară, a decis să pună capăt carierei sale, la 34 de ani, din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale. Spaniolul în vârstă de 34 de ani a explicat pe larg motivele acestei decizii într-un interviu acordat VCF Media la câteva ore
Mihai Pintilii, verdict dur despre jucătorii transferaţi de FCSB în ultima perioadă: “Cam uită fotbalul” # Antena Sport
Mihai Pintilii, fost jucător şi actual antrenor secund la FCSB, a vorbit despre jucătorii noi de la campioana României. Discuţia a plecat de la ratarea transferului lui Mario Tudose de la FC Argeş, Pintilii susţinând că era greu de spus dacă acesta ar fi reuşit să se impună la formaţia roş-albastră. Mai mult, Mihai Pintilii
Ciprian Marica, emoții înaintea meciului cu Cipru: „Sper să fie inspirat Mircea Lucescu” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va disputa marți seară un meci capital în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii înfruntă Cipru, la câteva zile după o înfrângere categorică în fața Canadei, chiar pe Arena Națională. Ciprian Marica s-a declarat îngrijorat de prestația tricolorilor în disputa de la București și se teme de jocul cu
Reacţia tranşantă a lui Victor Becali atunci când a aflat că Mircea Lucescu nu schimbă echipa cu Cipru! # Antena Sport
Impresarul Victor Becali (64 de ani) a comentat decizia selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) de a nu schimba echipa de start în partida cu Cipru faţă de cea din amicalul pierdut cu Canada. Canada ne-a învins cu un scor drastic, 3-0, într-o partidă amicală disputată vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena
Mesajul lui Alexander Isak, după transferul la Liverpool: “Nu oricine are imaginea completă. E mult de discutat” # Antena Sport
Atacantul suedez Alexander Isak subliniază faptul că nu toată lumea are imaginea completă despre mutarea sa de la Newcastle United la Liverpool, campioana Angliei la fotbal, scrie agenţia DPA. După ce a completat un transfer record în fotbalul britanic la data de 1 septembrie, Alexander Isak a spus că el a vrut să îşi exprime
Accidentat în luna martie în cadrul unei acțiuni a naționalei Camerunului, Joyskim Dawa trage din greu în sala de forță pentru a revenit cât mai curând pe gazon și în lotul antrenat de Elias Charalambous. Deși ar putea fi apt de joc la finalul lunii noiembrie, fundașul în vârstă de 29 de ani are șanse
Dinamo riscă să îl piardă gratis pe Kennedy Boateng, la fel cum s-a întâmplat şi cu Homawoo! # Antena Sport
Contractul lui Kennedy Boateng (28 de ani) cu Dinamo expiră în vara anului următor. În iarnă, fundaşul central poate semna cu orice echipă ca jucător liber de contract. Dinamo riscă, astfel, să îl piardă gratis pe Boateng, la fel cum s-a întâmplat şi cu colegul lui Boateng de la naţionala statului Togo, Josue Homawoo (27
Bosnia – Austria LIVE SCORE (21:45). Meci crucial în grupa României. Programul preliminariilor World Cup 2026 # Antena Sport
Bosnia şi Austria se vor întâlni marţi, de la ora 21:45, în acelaşi timp în care se va juca şi meciul Cipru – România. Partida de la Zenica este una extrem de importantă în economia grupei din preliminariile World Cup 2026, în condiţiile în care se întâlnesc primele două echipe din clasament, ambele cu victorii
Fostul tehnician al lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a fost numit antrenor principal al echipei engleze de fotbal Nottingham Forest, după ce Nuno Espirito Santo a fost demis din funcţie, a anunţat marţi clubul, informează Reuters. Forest a confirmat în primele ore ale zilei de marţi că l-a eliberat pe Nuno din funcţie. Antrenorul portughez
Dorinel Munteanu, înainte de Cipru – România: “La primele două locuri nu mai putem avea pretenții” # Antena Sport
România se află pe locul 3 în Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, iar Dorinel Munteanu susţine că tricolorii nu mai au şanse de a prinde una dintre primele două poziţii. Din punctul de vedere al liderului la selecţii al naţionalei (134), doar barajul din Nations League ne mai poate duce la competiţia
Mircea Lucescu îl va folosi pe Horaţiu Moldovan (27 de ani) în poarta naţionalei României în meciurile din această toamnă decisive pentru calificarea tricolorilor la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Mihai Pintilii, antrenorul de la FCSB, şi-ar fi dorit să-l vadă între buturi pe portarul său, Ştefan Târnovanu (25
Presiune uriaşă pe Ralf Rangnick, înainte de meciurile cu Bosnia şi România: “Dacă nu va reuşi, nu va mai continua” # Antena Sport
Ralf Rangnick va demisiona din funcţia de selecţioner al echipei Austriei dacă va rata calificarea la World Cup 2026, a declarat şeful consiliului de supraveghere al Federaţiei austriece, Josef Proell, marţi, citat de DPA. "Dacă nu va reuşi, nu va mai continua. A spus-o clar", a declarat Proell pentru APA, înaintea meciului de marţi, cu
Mesaj pentru Vladislav Blănuţă după ce a semnat cu Dinamo Kiev: “Să marcheze mult şi să câştige trofee” # Antena Sport
Vladislav Blănuţă (23 de ani) a fost cumpărat de Dinamo Kiev de la Craiova lui Adrian Mititelu cu 2.6 milioane de euro. Tudor Băluţă, fost fotbalist al ucrainenilor, a avut un mesaj clar pentru internaţionalul de tineret. Vârful cotat la 1.8 milioane de euro va trebui să marcheze cât mai multe goluri şi să câştige
Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru # Antena Sport
S-a aflat motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. "Tricolorii" îi vor înfrunta pe ciprioţi în etapa a cincea a grupei preliminare pentru calificarea la Campionatul Mondial. Duelul se va disputa azi, de la 21:45. Selecţionerul a decis să folosească aceeaşi echipă de start în partida din
Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Internaţionalul român la care a renunţat Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Zeljko Kopic a renunţat la Răzvan Paşcalău, fundaşul de 21 de ani care face parte din lotul naţionalei de tineret. "Câinii" au anunţat plecarea lui Răzvan Paşcalău, pe conturile oficiale ale clubului, la o zi după ce s-a încheiat perioada de transferuri în Liga 1. Dinamo
În septembrie 2015, marocanul Houssine Kharja semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract. Fotbalist important, cu 78 de selecții la naționala Marocului și trecut pe la Sporting Lisabona, Roma, Inter sau Fiorentina, Kharja accepta oferta de 10.000 de euro pe lună a lui Gigi Becali și devenea cel mai titrat jucător ajuns
Mihai Stoica, explicaţii după campania de transferuri a FCSB-ului: “Pentru cei care nu înţeleg…” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit explicaţii după campania de transferuri a FCSB-ului. Oficialul campioanei a lămurit motivul pentru care la formaţia roş-albastră nu a mai ajuns un alt jucător, pe final de mercato. FCSB a oficializat în total patru transferuri, în vară: Mamadou Thiam, Denis Alibec, Dennis Politic şi Daniel Graovac. Mihai Stoica, explicaţii după campania
Edi Iordănescu, cu gândul la echipa naţională! Mesajul postat înainte de Cipru – România # Antena Sport
România se pregăteşte de duelul cu Cipru, unul decisiv pentru a spera în continuare la calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. Edi Iordănescu a venit şi el cu un mesaj pentru tricolorii pe care i-a adus în 2024 până în optimile de la EURO, înainte de a
Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare la FCSB, în privinţa lui Vlad Chiricheş. Patronul campioanei l-a "iertat" pe veteranul de 35 de ani şi l-a păstrat în lot pentru meciurile de campionat. FCSB a trimis lista de jucători la LPF, iar numele lui Vlad Chiricheş apare pe ea. Fundaşul intrase în
SuperMondial, diseară, după Asia Express, Antena 1! Răducioiu, faţă în faţă cu Guti, legenda lui Real Madrid # Antena Sport
• Antena 1 transmite World Cup în 2026 şi 2030 – Toată lumea la Antena! • SuperMondial: Florin Răducioiu îi ia interivu lui Guti, legenda lui Real Madrid SuperMondial continuă cu un alt interviu de colecţie: Florin
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod # Antena Sport
Dan Alexa (45 de ani) şi Gabi Tamaş (41 de ani) reprezintă unul dintre cele mai spumoase cupluri de la Asia Express – Drumul Eroilor, sezonul 8 al emisiunii care poate fi urmărită de duminică până miercuri, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Cei doi au uimit deja pe toată lumea prin felul în care […] The post Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod appeared first on Antena Sport.
Probleme uriaşe la Rapid, înainte de reluarea campionatului. Un titular al lui Costel Gâlcă se operează # Antena Sport
Rapid se confruntă cu probleme uriaşe, înainte de reluarea campionatului. Un titular al lui Costel Gâlcă, anume Denis Ciobotariu, e nevoit să se opereze. Fundaşul central al giuleştenilor, în vârstă de 27 de ani, a fost integralist în toate cele opt etape de campionat desfăşurate până acum. Probleme uriaşe la Rapid: Denis Ciobotariu se operează […] The post Probleme uriaşe la Rapid, înainte de reluarea campionatului. Un titular al lui Costel Gâlcă se operează appeared first on Antena Sport.
Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” # Antena Sport
Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat al jucătorului la Rapid. Lucian Marinescu a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la negocierile cu oficialii giuleşteni. Alin Fică a fost la un pas să ajungă la Rapid, “la pachet” cu Leo Bolgado. Iniţial, s-a zvonit că totul a picat după ce impresarul mijlocaşului de […] The post Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” appeared first on Antena Sport.
Încă un transfer de top la CFR Cluj. Clujenii l-au prezentat oficial pe jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1 # Antena Sport
CFR Cluj a oficializat încă un transfer de top, la final de mercato. Clujenii l-au prezentat pe Marcus Coco, un mijlocaş francez de 29 de ani, cu 260 de meciuri bifate în Ligue 1. Coco este cotat la suma de 1,2 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. El s-a despărţit de Nantes în această […] The post Încă un transfer de top la CFR Cluj. Clujenii l-au prezentat oficial pe jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1 appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face # Antena Sport
Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Partida de la Larnaca se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Marius Şumudică s-a declarat convins că vor exista schimbări în echipa de start, […] The post Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face appeared first on Antena Sport.
A fost publicat lotul României pentru meciul cu Cipru. Partida se va disputa astăzi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Duelul se dispută în etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. Mircea Lucescu se va baza pe 23 de jucători pentru duelul de la Larnaca. România nu-şi […] The post Lotul României pentru meciul cu Cipru. Jucătorul la care a renunţat Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj a dat o nouă lovitură! Neluţu Varga a transferat portarul care a fost şi pe lista lui Gigi Becali # Antena Sport
CFR Cluj a mai dat o nouă lovitură, pe final de mercato. Înainte ca perioada de transferuri să se încheie, clujenii au bătut palma cu un portar care a fost dorit în trecut şi de Gigi Becali. Concret, formaţia patronată de Neluţu Varga a ajuns la o înţelegere cu Octavian Vâlceanu, portar în vârstă de […] The post CFR Cluj a dat o nouă lovitură! Neluţu Varga a transferat portarul care a fost şi pe lista lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
Jucătorul din Liga 1 care îşi poate califica naţionala în premieră la Mondial! A marcat un gol în ultimul meci # Antena Sport
Atacantul Hakim Abdallah a marcat un gol pentru selecţionata Madagascarului, care a dispus cu 3-1 de Ciad, luni, în preliminariile africane ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Hakim Abdallah a fost introdus pe teren în min. 90+2 şi a marcat un minut mai târziu golul care a închis tabela. Jucătorul din Liga 1 îşi […] The post Jucătorul din Liga 1 care îşi poate califica naţionala în premieră la Mondial! A marcat un gol în ultimul meci appeared first on Antena Sport.
SuperFAZE, Ep. 2: Gică Craioveanu, despre Mondialul ratat și Generația de Aur: “Singura echipă care putea bate Brazilia eram noi” # Antena Sport
SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1! Am fost şi noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 şi 1998 au rămas în inimile românilor. Sunt ultimele la care naţionala noastră a participat! În episodul al doilea din SuperFAZE la Antena […] The post SuperFAZE, Ep. 2: Gică Craioveanu, despre Mondialul ratat și Generația de Aur: “Singura echipă care putea bate Brazilia eram noi” appeared first on Antena Sport.
Adversare “de foc” pentru România la barajul pentru Mondial. Noile calcule ale specialiştilor după ultimele rezultate # Antena Sport
România poate da peste adversare “de foc” la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Specialiştii au efectuat noi calcule, după ultimele rezultate înregistrate în preliminarii. Luni seara, Danemarca a învins-o pe Grecia cu scorul de 3-0. În urma acestui rezultat, Ţara Galilor a urcat în prima urnă pentru barajul care va avea loc în luna […] The post Adversare “de foc” pentru România la barajul pentru Mondial. Noile calcule ale specialiştilor după ultimele rezultate appeared first on Antena Sport.
Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid # Antena Sport
Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado, noul jucător al celor de la Rapid. Fundaşul nu a mai fost transferat definitiv de giuleşteni, aşa cum se zvonea iniţial, ci doar împrumutat pentru un sezon. Formaţia de sub Grant a anunţat mutarea aproape de miezul nopţii, cu puţin timp înainte ca perioada de transferuri […] The post Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid appeared first on Antena Sport.
Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Fanii au reacţionat imediat: “Va deveni o bestie” # Antena Sport
Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham, după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Fundaşul naţionalei a avut nevoie de operaţie, după problemele cu care s-a confruntat la ligamentul încrucişat. Radu Drăguşin a ieşit accidentat din duelul Tottenham – Elfsborg 3-0, din faza grupei principale de Europa League. De atunci, de pe 30 […] The post Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Fanii au reacţionat imediat: “Va deveni o bestie” appeared first on Antena Sport.
Nottingham Forest a anunţat, luni seară, demiterea antrenorului Nuno Espirito Santo, care a condus echipa spre un loc 7 în Premier League sezonul trecut, cel mai bun rezultat al ultimilor 30 de ani. Nuno Espirito Santo a fost demis din funcţia de antrenor al clubului Nottingham Forest, după 21 de luni petrecute în calitate de […] The post Nuno Espirito Santo, demis de Nottingham Forest! appeared first on Antena Sport.
Motivul pentru care transferul lui Alin Fică la Rapid a picat. Negocieri în ultimele 10 minute ale perioadei de mercato # Antena Sport
Alin Fică era ca şi transferat la Rapid, dar totul a picat pe ultima sută de metri a perioadei de mercato din Liga 1 şi mijlocaşul de 24 de ani cotat la 1.4 milioane de euro va rămâne la CFR Cluj. Chiar dacă cele două cluburi se înţeleseseră deja, negocieri intense au avut loc cu […] The post Motivul pentru care transferul lui Alin Fică la Rapid a picat. Negocieri în ultimele 10 minute ale perioadei de mercato appeared first on Antena Sport.
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose: “Se descurcă bine” # Antena Sport
Mihai Pintilii a anunţat ce schimbare pregăteşte Gigi Becali la FCSB, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose. Secundul campioanei a dat de înţeles că Ionuţ Cercel va fi titularizat în meciurile de campionat. Tânărul fundaş transferat de la Farul în sezonul trecut ar urma să îndeplinească şi regula U21 de la FCSB, regulă […] The post Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose: “Se descurcă bine” appeared first on Antena Sport.
O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final # Antena Sport
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026. La Malabo, tunisienii au avut de aşteptat până în al patrulea minut al prelungirilor pentru golul victoriei şi […] The post O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final appeared first on Antena Sport.
Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial! # Antena Sport
Kosovo a produs o surpriză de proporţii în preliminariile World Cup 2026. Kosovo a învins-o cu 2-0 pe Suedia, naţională care îi are în componenţă pe Viktor Gyokeres şi Alexander Isak. Elvis Rexhbecaj a deschis scorul în minutul 26, iar Vedat Muriqi a marcat şi el, în minutul 42. Alexander Isak, atacant transferat în această […] The post Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial! appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu (56 de ani) l-a criticat pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani) fiindcă acesta a vorbit despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la campioana României. Becali a făcut, iniţial, o ofertă de 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu (23 de ani), după care a crescut suma la 4.5 milioane de […] The post Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Gigi Becali: “Cum să faci aşa ceva?” appeared first on Antena Sport.
Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
Meciul Cipru – România va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii trebuie neapărat să câştige, în încercarea lor de a se califica la Campionatul Mondial direct, fără baraj. Principalele contracandidate ale naţionalei la primul loc în grupa H de calificare la World Cup 2026 au mers fără greşeală până […] The post Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali # Antena Sport
Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund al FCSB-ului, a dat detalii despre cum e alcătuit primul 11 la echipa campioană a României. Pintilii a subliniat că Gigi Becali este de acord să joace un anumit fotbalist atunci când staff-ul îi transmite că acesta a dat randament bun la antrenamente. Mihai Pintilii, despre cum se […] The post Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
E gata! Dani Coman a anunţat ce se întâmplă cu Mario Tudose, după negocierile cu FCSB: “Am încheiat discuţiile” # Antena Sport
Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a anunţat că Mario Tudose nu se va mai transfera la FCSB. În ultimele zile, cele două cluburi au negociat transferul tânărului de 20 de ani. După ce s-a creat o adevărată telenovelă în jurul acestei mutări, în condiţiile în care jumătate din suma de transfer pe […] The post E gata! Dani Coman a anunţat ce se întâmplă cu Mario Tudose, după negocierile cu FCSB: “Am încheiat discuţiile” appeared first on Antena Sport.
Surpriza neplăcută avută de Gabi Tamaş şi Dan Alexa la Asia Express! Primul a început să înjure fără oprire # Antena Sport
Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au avut parte de o surpriză neplăcută atunci când au plecat în căutarea unui loc de dormit la Asia Express, pe Drumul Eroilor. Văzând unde trebuie să doarmă şi unde trebuia să meargă la toaletă, Gabi Tamaş a înjurat încontinuu. Alexa a fost mai […] The post Surpriza neplăcută avută de Gabi Tamaş şi Dan Alexa la Asia Express! Primul a început să înjure fără oprire appeared first on Antena Sport.
Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc # Antena Sport
EA Sports se pregăteşte să lanseze noul joc EA Sports FC 26, noua versiune a jocului cunoscut până în 2022 sub numele de FIFA. În cursul zilei de luni, compania americană a publicat rating-urile generale ale celor mai buni 26 de jucători. Noul joc se va lansa în toată lumea pe data de 26 septembrie […] The post Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc appeared first on Antena Sport.
