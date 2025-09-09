New Delhi își caută noi aliați pentru a contracara presiunea Washingtonului/ INDIA și UE poartă negocieri pentru soluționarea problemelor comerciale
Gândul, 9 septembrie 2025 15:50
Uniunea Europeană și India vor purta negocieri comerciale decisive săptămâna aceasta, la New Delhi, pentru a soluționa problemele comerciale, pe fondul tensiunilor globale. New Delhi încearcă să aprofundeze parteneriatele strategice după ce președintele american, Donald Trump, a crescut taxele vamale pentru bunurile indiene la 50% luna trecută, din cauza achizițiilor de petrol rusesc ale Indiei, […]
• • •
Acum 15 minute
16:00
Avertisment ANAF cu privire la răspândirea mesajelor FALSE transmise în numele instituției. Ce sfaturi primesc utilizatorii # Gândul
ANAF trage un semnal de alarmă cu privire la mesajele false trimise utilizatorilor, care par să vină de la instituție. Acestea pot conține informații înșelătoare, cereri nejustificate sau linkuri periculoase care pot aduce prejudicii datelor personale și bancare. Mesajele false sunt trimise utilizatorilor prin intermediul adresei de e-mail info@anaf.io. ANAF amintește că singurele canale oficiale […]
Acum 30 minute
15:50
15:50
Primarul municipiului Reghin, trimis în JUDECATĂ de DNA pentru abuz în serviciu. Inspectorul contabil, acuzat de complicitate # Gândul
Mark Endre Dezso, primarul municipiului Reghin, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în care este acuzat că ar fi semnat şi aprobat ilegal încheierea unui contract de asistenţă juridică între primărie şi un avocat, a transmis DNA într-un comunicat. „Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Târgu […]
15:50
Doi miri au ajuns la spital, după slujba religioasă. Ce au vrut să facă pentru a avea „fotografia perfectă” # Gândul
În goana după „fotografia perfectă”, doi miri din Italia au luat o decizie spontană, după încheierea ceremoniei religioase din biserică. Cei doi tineri îndrăgostiți, înainte să ajungă la petrecerea unde îi așteptau invitații, au vrut să imortalizeze acest moment special din viața de cuplu. Astfel, cei doi tineri, ambii în vârstă de 35 de ani, […]
Acum o oră
15:40
Curtea Constituțională a României a stabilit termen de judecată 24 septembrie pentru cele patru sesizări ale AUR referitoare la pachetele de reforme asumate de Ilie Bolojan. Primele ședințe publice ale CCR sunt pe 16 septembrie. În aceeași zi se va judeca și sesizarea ÎCCJ asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul […]
15:30
Bărbat de 56 de ani, arestat după ce și-a HĂRȚUIT vecinele luni de zile. Le spiona privindu-le prin gaura cheii # Gândul
Un bărbat de 56 de ani din Casnate con Bernate, provincia Como, a fost arestat după ce mai multe femei din blocul în care locuia l-au acuzat că le spiona și le hărțuia constant. Vecinele au povestit anchetatorilor că, timp de luni de zile, bărbatul le urmărea prin gaura cheii și chiar recurgea la gesturi […]
15:30
Associated Press: Oficiali americani și europeni s-au întâlnit la Washington, pentru a discuta forme de presiune economică asupra RUSIEI # Gândul
Oficiali americani și europeni s-au întâlnit luni seara la sediul Departamentului Trezoreriei SUA pentru a discuta despre diferite forme de presiune economică asupra Rusiei. Printre acestea s-au numărat impunerea de noi sancțiuni și taxe vamale pentru achizițiile de petrol rusesc, a declarat o persoană la curent cu întâlnirea pentru Associated Press. Persoana, care a vorbit […]
15:20
Mănânci pui la rotisor din supermarket? Ce spun nutriționiștii și ce conține alimentul, de fapt # Gândul
Te-ai gândit vreodată ce ingrediente se regăsesc în celebrul pui la rotisor pe care îl găsești în supermarket? Nutriționiștii au discutat deschis despre acest aliment care a câștigat tot mai multă popularitate printre consumatori. Iată ce spun specialiștii din domeniul nutriției și ce conține puiul rotisat, de fapt. Puiul la rotisor poate fi găsit atât […]
15:20
Marcel Ciolacu reacționează, după acuzațiile lui Boloș, privind limbajul neadecvat: „Eu nu vorbesc urât. Acest defect nu-l am” # Gândul
Marcel Ciolacu a reacționat, după ce fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, a susținut că fostul premier ar fi afirmat că „îl doare în organul genital”, atunci când l-a atenționat cu privire la deficitul bugetar. Ciolacu a transmis el nu folosește un asemenea limbaj „nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii”. „Am multe defecte, […]
Acum 2 ore
15:10
Cariera și relațiile par promițătoare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 10 septembrie 2025. Berbec În general, ești bun la a evalua alte persoane și a le percepe gândurile și sentimentele, dar astăzi acest talent este amplificat de o intuiție sporită. Ar trebui să te simți deosebit de entuziast și optimist astăzi. […]
15:10
Marian Neacșu, reacție acidă la afirmațiile lui Marcel Boloș despre Marcel Ciolacu: „E o declarație cretină” # Gândul
„E o declarație cretină, după părerea mea”, a fost reacția vicepremierului Marian Neacșu (PSD) la dezvăluirea halucinantă făcută de Marcel Boloș, care a declarat că fostului premier Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. „Au fost făcute o serie de informări în ședințele de Guvern, care cuprindeau, […]
15:00
Cum a transformat Lucia Prăjișteanu în 10 ani conceptul de parcuri de distracții în România # Gândul
Anul acesta se împlinesc 10 ani de la deschiderea Miramagica Herăstrău, proiectul de entertainment care a revoluționat domeniul parcurilor de distracții din România. În spatele acestei reușite se află Lucia Prăjișteanu, CEO Britta Trading, antreprenor vizionar și pionier în industria de entertainment pentru copii și familii. Deschis publicului în luna septembrie 2015, Miramagica Herăstrău a […]
14:50
Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE # Gândul
Refuzul multinaționalelor sau al antreprenorilor români de a angaja foști bugetari ar reprezenta o formă de discriminare, avertizează Cristian Jura, membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). „În situația în care o companie care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ar refuza să angajeze o persoană doar pe criteriul că acea persoană are statutul […]
14:50
România, campioană europeană la abandon școlar. Un sfert din viitorul țării nici nu învață, nici nu muncește # Gândul
România este țara europeană codașă la capacitatea de a-i ține pe copii și tineri activi în școală. Concret, o treime dintre adolescenți și 1 din 6 copii nu erau înscriși în școală, în anul 2023. Mai grav, politicile guvernamentale nu stimulează retenția elevilor în școală, abandonul prematur al formelor de educație fiind un fenomen. Un […]
14:40
Șofer din Burundi, BĂTUT de un pieton, în București. Doi polițiști, aflați în timpul liber, au intervenit și l-au imobilizat pe agresor # Gândul
Un bărbat, originar din Burundi, aflat la volanul unei mașini, a fost asaltat fizic de un român, luni seară, în sectorul 6 al Capitalei. Motivul conflictului ar fi fost acordarea priorității pe trecerea de pietoni. Agresorul a lovit și un tânăr în vârstă de 18 ani. Doi polițiști, aflați în timpul liber, au intervenit și […]
14:40
Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României” # Gândul
Valentin Stan consideră în emisiunea Marius Tucă din 8 septembrie 2025 că poziționarea actualei conduceri politice și a instituțiilor românești legate de securitate reprezintă un pericol major pentru România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Conform lui Valentin Stan, întreaga administrație, de la Ministerul Afacerilor Externe până la președinție, este formată din „nulități incompetente” […]
14:40
Octavia Geamănu, în vârstă de 41 de ani, a făcut noi dezvăluiri despre modul în care a fost nevoită să renunțe la colaborarea cu Antena 1. Octavia Geamănu a prezentat jurnalul de știri de la Antena 1 mult timp, însă de ceva vreme nu mai apare la TV. Vedeta a afirmat că a fost […]
14:40
Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată # Gândul
Cel puțin 10 oameni au murit și mai bine de 40 sunt răniți în Mexic, după ce un tren a lovit un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată, au anunțat autoritățile locale. „Avem un total de 41 de răniți și 10 decese”, a declarat într-o conferință de presă Adrian Hernandez, coordonatorul general […]
14:40
Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă # Gândul
Președintele Donald J. Trump a găzduit vineri, 4 septembrie, la Casa Albă, o cină, unde au fost invitați cei mai importanți lideri din domeniul tehnologiei. Printre numele prolifice prezente la eveniment s-au aflat Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, Tim Cook, CEO-ul Apple, sau cofondatorul Microsoft Bill Gates. Marele absent a fost Elon Musk, CEO-ul Tesla și […]
14:40
Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia” # Gândul
„Stabilitatea noastră este și stabilitatea voastră, pacea noastră este și pacea voastră”. Așa și-a început discursul din Parlamentul European, Maia Sandu, care a spus „povestea Moldovei”, din punctul zero al democrației. În plenara de la Strasbourg, președinta Moldovei a primit aplauze, îmbrățișări și …o strigătură. Președinta Moldovei a transmis un „avertisment” din plenul legislativului european. […]
14:30
Vineri avem U Cluj – Rapid și sunt multe lucruri de discutat. Costel Gâlcă cere un mijlocaș de mai bine de 2 luni, dar transferul lui Alin Fica, de la CFR Cluj, a picat aseară. A venit fundașul Leo Bolgado în Giulești pentru că s-a accidentat Denis Ciobotariu, dar Gâlcă așteaptă și un mijlocaș. Autorul […]
14:20
Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel # Gândul
În anul 2023, Michael Caine anunța că se retrage din lumina reflectoarelor. Acum, la 2 ani distanță, scena cinematografică internațională pare să vină cu noi surprize: actorul s-ar reîntoarce. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel. Celebrul actor în vârstă de 92 de ani are în vedere să reapară pe scena cinematografică, […]
Acum 4 ore
14:10
Razie de proporții pe Litoral. ANSVA a dat amenzi de peste 6 milioane lei, oprind activitatea în 88 de cazuri # Gândul
Siguranța cetățeanului este problematică pe Litoralul românesc, relevă un amplu control demarat deAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în perioada iunie-septembrie. Campania de control a avut ca aplicarea unor sancțiuni drastice aplicate numeroșilor operatori economici care au încălcat normele de siguranță alimentară. Comandamentul Sezon Estival 2025 al ANSVSA a verificat 3.237 de unități […]
14:10
Scandal în coaliție. USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea șefului ASF în Parlament: „Au făcut zid în jurul ASF” # Gândul
O nouă situație tensionată apare în interiorul coaliției. USR a solicitat marți în Comisia pentru buget din Camera Deputaților o audiere în Parlament a președintele ASF, Alexandru Petrescu, precum și pe vicepreședintele Sorin Mititelu. Reprezentanții partidului au transmis că PSD, PNL și UDMR s-au opus inițiativei. Din totalul deputaților prezenți, doar 10 au votat pentru […]
14:00
TRAGEDIE în Drobeta Turnu Severin. Mamă și fiul ei, de 7 ani, găsiți morți în casă. Detaliul care i-a șocat pe polițiști # Gândul
O femeie de 57 de ani și fiul ei în vârstă de 7 ani au fost găsiți morți în casă, marți, 9 septembrie, în centrul orașului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. Decesul a survenit prin spânzurare. Ce au descoperit anchetatorii Anchetatorii încearcă să afle ce s-a întâmplat înainte de tragedie. Sora femeii de 57 de […]
14:00
În emisiunea Marius Tucă din 8 septembrie 2025, Valentin Stan a explicat pe înțelesul tuturor situația legată de războiul comercial și tarifele impuse de SUA și alte mari puteri economice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan explică că, deși Donald Trump amenința cu război comercial și impunea tarife, în realitate nu dorește […]
14:00
Dragoș Pîslaru ACUZĂ fostul Guvern că „în anul electoral 2024 a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele de populație” # Gândul
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a comentat marți, la Interviurile Digi24.ro, dezvăluirea făcută de Marcel Boloș, fostul ministru de Finanțe, în legătură cu replica pe care a primit-o de la Marcel Ciolacu, premier pe atunci, în momentul în care i-a transmis că „deficitul bugetar se duce în cap”. Dragoș Pîslaru nu a precizat […]
13:50
13:40
Valentin Stan: „În acest moment, liderii europeni n-au nicio garanție de SECURITATE concretă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan abordează subiectul privind garanțiile de securitate și tratatele secrete puse în discuție de către Emmanuel Macron în relație cu Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan: „Garanțiile de securitate nu trebuie să fie ținute secrete” Dr. Valentin Stan subliniază faptul că […]
13:40
FOTO / Imagine de colecție cu Irina Loghin și Maria Ciobanu în UNIFORME MILITARE. Cum arătau cele două artiste în 1964 # Gândul
Interpreta de muzică populară Irina Loghin a dat publicității o imagine de colecție în care apare alături de colega sa de breaslă, celebra Maria Ciobanu. Binecunscuta cântăreață de muzică populară Irina Loghin, în vârstă de 86 de ani, le-a făcut o supriză fanilor care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare. Artista a dat publicității […]
13:40
Valentin Stan, în cadrul emisiunii Marius Tucă din 8 septembrie 2025, abordează subiectul întâlnirii dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, evidențiind motivele pentru care aceasta nu a avut loc. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan susține că Zelenski este influențat de factori externi și că încearcă să dea vina pe Putin pentru […]
13:40
Zile de coșmar! Un bărbat a rămas blocat în liftul casei timp de 4 zile, fără apă și hrană. Cum a reușit să scape # Gândul
Un bărbat de 70 de ani a rămas blocat în liftul casei timp de 4 zile, fără să aibă apă și hrană. A trăit un real coșmar, în momentul în care și-a dat seama că nu are nici telefonul la el, pentru a apela după ajutor. Zile întregi, bărbatul din Germania, Osnabruck, s-a chinuit să […]
13:40
Acești 2 asiatici au recunoscut ce fac cu banii câștigați în România. „Nu e dificil, e chiar ușor” # Gândul
Acești 2 asiatici au recunoscut ce fac cu banii câștigați în România. Culesul de struguri li se pare o muncă foarte ușoară și bănoasă. Acești 2 asiatici au recunoscut ce fac cu banii câștigați în România În podgoria Jidvei, toamna se așterne treptat și mirosul strugurilor este tot mai îmbietor, semn că se dă startul […]
13:40
PSD ia atitudine față de anunțul lui Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. “Să ne ocupăm de creșterea speranței de viață sănătoase” # Gândul
Premierul a declarat, luni, la TVR, că România trebuie să crească vârsta de pensionare la toate categoriile cu scopul de a evita colapsul sistemului în următorii 5-10 ani. Replica PSD despre vârsta de pensionare a venit imediat, prin vocea unui fost ministru al Muncii. De reamintit că ultima creștere a vârstei de pensionare în România […]
13:40
Jordan Bardella cere organizarea unor ALEGERI legislative sau prezidențiale anticipate pentru soluționarea crizei politice din Franța # Gândul
Președintele partidului Mobilizarea Națională (RN), Jordan Bardella, a propus, marți, organizarea unor alegeri legislative sau prezidențiale anticipate pentru a soluționa criza politică din Franța. „Dacă nu ne întoarcem la poporul francez, fie prin dizolvarea Adunării Naționale, fie prin demisia președintelui Republicii și prin organizarea unor noi alegeri prezidențiale, nu văd cum ar putea ieși ceva […]
13:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că PSD nu SUSȚINE creșterea vârstei de pensionare: „Pensia nu e un privilegiu” # Gândul
Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a declarat marți, în Parlament, că Partidul Social Democrat nu susține creșterea vârstei standard de pensionare și că nu există niciun proiect sau discuție pe acest subiect. „Nu se ia în calcul așa ceva, nu e niciun proiect și nicio discuție despre acest subiect. PSD nu […]
13:30
Temperaturi neobișnuite pentru începutul lui octombrie/ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza pentru prima lună de toamnă. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru luna septembrie și începutul lui octombrie, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare, arată datele ANM. Astfel, în intervalul 8-15 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în […]
13:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre cum Acordul de la Minsk a oferit timp prețios Ucrainei, dar și despre declarația lui Emmanuel Macron, conform căreia s-a stabilit ca 26 de țări să trimită trupe în Ucraina, și despre modul în care aceasta a fost interpretată de către […]
13:00
PETRECERI în toată regula în Franța după căderea Guvernului Bayrou. Participanții susțin mișcarea „Blocăm totul” # Gândul
Mii de persoane au sărbătorit luni seară, în stradă, căderea Guvernului condus de François Bayrou în fața mai multor primării din Franța, în urma apelului mișcării „Blocați totul”. Conform unor surse din Poliție, 200 de demonstrații au reunit „11.000 de persoane” după căderea Guvernului, inclusiv în capitala Paris, arată France24. Cele mai semnificative astfel de […]
12:50
Ce i-a spus cel mai mare BANCHER din lume premierului Bolojan, la București: „Necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni 8 septembrie, la Palatul Victoria, cu o delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, una dintre cele mai prolifice instituții bancare de rang mondial, aflată într-o vizită de lucru în mai multe țări din Europa Centrală și de Est. Tema discuțiilor a vizat situația fiscal-bugetară a României și […]
12:50
Percheziții DNA la ELCEN pentru luare și dare de MITĂ. Directorii companiei, în vizorul anchetatorilor # Gândul
Reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează luni, 9 septembrie 2025, percheziții la sediul central al Electrocentralei București (ELCEN), în baza unui mandat emis de autoritățile competente. Potrivit unui comunicat al companiei, procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare aflate în curs. „Compania Electrocentrale București (ELCEN) confirmă faptul că, în […]
12:50
Pe 9 septembrie, credincioșii ortodocși prăznuiesc pe Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, mama Mântuitorului Iisus Hristos. Este o zi cu puternică încărcătură spirituală, dar și cu numeroase tradiții și obiceiuri populare, păstrate de veacuri în satele românești. Totodată, azi, marți, mii de români își serbează onomastica, purtând numele Ana sau […]
12:40
FOTO / Ce A PĂȚIT Raluca Bădulescu înainte să participe la ”Asia Express”. ”Mi-a perforat plămânul, coasta ceva de vis” # Gândul
Raluca Bădulescu, în vârstă de 50 de ani, a avut un accident înainte de participarea la reality show-ul ”Asia Express”, de la Antena 1. Raluca Bădulescu este o cunoscută vedetă din showbiz-ul românesc. În plan personal, Raluca Bădulescu a format un cuplu cu Florin Stamin timp de 13 ani. Jurata de la emisiunea ”Bravo, […]
12:40
Un tribunal thailandez a decis marți că Thaksin Shinawatra, fost prim-ministru al țării, va trebui să petreacă un an în închisoare pentru condamnări anterioare. Curtea Supremă a Thailandei a decis ca fostul premier, în vârstă de 76 de ani, să își ispășească pedeapsa într-un penitenciar din capitala Bangkok. Decizia vine la doar câteva zile după […]
12:40
Cea mai mare bancă din lume APLAUDĂ reforma fiscală impusă de Bolojan. Ce a discutat premierul cu delegația J.P. Morgan la București # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni 8 septembrie, la Palatul Victoria, cu o delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, una dintre cele mai prolifice instituții bancare de rang mondial, aflată într-o vizită de lucru în mai multe țări din Europa Centrală și de Est. Tema discuțiilor a vizat situația fiscal-bugetară a României și […]
12:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit” # Gândul
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a explicat care ar fi ce mai bună variantă: PFA sau SRL? A prezentat un scenariu și îl regăsiți mai jos. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI. „Ce opțiune rămâne mai avantajoasă în 2026: PFA sau SRL? […]
12:30
Valentin Stan: „Ucrainenii n-au cum să nu cedeze teritorii. Americanii nu le mai dau nici măcar un CENT” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre susținerea conflictului ruso-ucrainean prin sprijinul acordat de SUA în 2022. Acesta prezintă o declarație video a vice-ministrului de externe al Ucrainei, prin care sunt oferite informații-cheie. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Dr. Valentin Stan susține că blocajul negocierilor în războiul […]
Acum 6 ore
12:10
Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj, urma să susțină o prelegere la Universitatea de Vest în calitate de „expert în securitate” # Gândul
Alexandru Bălan, reținut de DIICOT pentru spionaj, venise la Timișoara pentru a susține o prelegere la Universitatea de Vest, în calitate de expert în securitate. Evenimentul axat pe „parcursul pro-european” al Republicii Moldova, în contextul alegerilor parlamentare era programat marți, la ora 10.00. Fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova este acuzat că a divulgat […]
12:10
Valentin Stan: „Ilie Bolojan a confirmat ca trebuie sa ne respectăm ANGAJAMENTELE asumate pe partea de apărare” # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 8 septembrie 2025, Valentin Stan critică dur gestionarea finanțelor publice în contextul costurilor generate de războiul din Ucraina și a angajamentelor financiare ale României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan pune sub semnul întrebării corectitudinea declarațiilor oficiale și afirmă că guvernul, minimalizează impactul financiar prin cifre […]
12:10
Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans. Singura condiție pusă de tânăra în vârstă de 33 de ani # Gândul
Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans. Singura condiție pusă de tânăra în vârstă de 33 de ani. Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans În general, vedetele de pe OnlyFans preferă să câștige bani și veniturile lor sunt substanțiale, dar iată că există și situații excepționale. O vedetă […]
