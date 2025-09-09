“Mami, pot pleca în Arabia Saudită?”
National.ro, 9 septembrie 2025 17:20
Hugo Larsson, mijlocașul suedez de 21 de ani de la Eintracht Frankfurt, a fost aproape să facă pasul spre Arabia Saudită în această vară. Al Ittihad, clubul la care joacă Karim Benzema și N’Golo Kanté, i-a transmis o ofertă tentantă. Totul s-a blocat însă după un telefon venit de acasă. „Nu vei face asta!” „Am […] The post “Mami, pot pleca în Arabia Saudită?” first appeared on Ziarul National.
De când Donald Trump a anunțat tarifele vamale în aprilie, s-a conturat un tipar: țările care încheie acorduri comerciale cu SUA anunță adesea comenzi mari pentru avioane Boeing. În timpul vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae Myung la Washington, Korean Air a anunțat o comandă de 103 avioane Boeing, în valoare de 36,2 miliarde de dolari. […] The post De ce avioanele Boeing sunt atât de importante în acordurile comerciale ale lui Trump first appeared on Ziarul National.
Parlamentul European se pregătește să adopte o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special a celor legate de moda rapidă – milioane de articole de îmbrăcăminte ieftine importate din China. Fiecare european generează în medie 130 de kilograme de deșeuri alimentare și aproximativ 15 kilograme de deșeuri textile pe an, un sector […] The post UE înfruntă risipa alimentară și moda rapidă first appeared on Ziarul National.
DEZVĂLUIRE-ȘOC: cum a donat FCSB milioane de lei către PSD!/Ce alt Becali apare pe lista sponsorilor de partid # National.ro
Se știe deja că anul trecut a fost unul cu mai multe rânduri de alegeri – inclusiv parlamentare și prezidențiale. Mai nou, s-au aflat detalii interesante cu privire la finanțatorii cu nume sonore ai partidelor politice, în 2024. Printre ei, Gigi Becali, patronul FCSB și deputat, precum și una dintre fiicele latifundiarului din Pipera. Despre […] The post DEZVĂLUIRE-ȘOC: cum a donat FCSB milioane de lei către PSD!/Ce alt Becali apare pe lista sponsorilor de partid first appeared on Ziarul National.
FC Barcelona a pus ochii pe Harry Kane (32 de ani), golgeterul lui Bayern Munchen, văzut drept înlocuitorul perfect pentru Robert Lewandowski. Presa catalană notează că atacantul englez se află în fruntea listei de transferuri a clubului, iar mutarea ar putea prinde contur la finalul acestui sezon. Lewandowski pleacă, Kane vine? Contractul polonezului cu Barça […] The post Barcelona, pregătită de “blestemul” Kane? first appeared on Ziarul National.
China și-a arătat puterea militară. NATO nu se mai poate baza pe avantajul tehnologic din trecut # National.ro
Modernizarea rapidă a forțelor armate chineze nu a fost niciodată mai evidentă decât în cadrul paradei de săptămâna trecută, organizată pentru a comemora 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În fața lui Vladimir Putin, Kim Jong Un și a altor 18 lideri străini, Xi Jinping a anunțat o nouă eră […] The post China și-a arătat puterea militară. NATO nu se mai poate baza pe avantajul tehnologic din trecut first appeared on Ziarul National.
Au ieșit la iveală cifrele. Guvernul a desecretizat sumele plătite pentru zborurile oficiale ale lui Ciucă şi Ciolacu # National.ro
Cât au costat deplasările externe ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Guvernul a făcut publice cheltuielile pentru închirierea aeronavelor de la TAROM folosite de către cei doi foști premieri în vizitele oficiale. Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la TAROM pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae […] The post Au ieșit la iveală cifrele. Guvernul a desecretizat sumele plătite pentru zborurile oficiale ale lui Ciucă şi Ciolacu first appeared on Ziarul National.
Summiturile șefilor de stat sunt pariuri cu miză mare pentru a ajunge la soluții inovatoare. Uneori, însă, impactul lor cel mai important se reflectă asupra poziției participanților. Și summitul din Alaska Donald Trump – Vladimir Putin se înscrie în acest tipar: l-a întărit pe Putin și a prelungit războiul din Ucraina. Întâlnirea de la Anchorage […] The post Trump și modul greșit de a face diplomație cu Rusia. Putin a ieșit triumfător first appeared on Ziarul National.
După cum era de așteptat, guvernul lui François Bayrou a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională, aruncând Franța într-o nouă criză politică. Trei sute șaizeci și patru de deputați au votat pentru căderea guvernului de coaliție centrist, la zece luni după ce administrația lui Michel Barnier s-a prăbușit în circumstanțe similare. Bayrou a fost […] The post Franța lui Macron se îndreaptă spre haos first appeared on Ziarul National.
Am urcat la catedră în septembrie 1980. Cu prejudecăți. Ce să caut eu să predau divizibilitatea la clasa a V-a, când mă pregăteam de un doctorat în teoria câmpului? Au fost cei mai frumoși 15 ani din viața mea. Cât o nouă facultate. De mentor, de formator, de optimizator de destine. Catedra era ca un […] The post Educația: din lacul Deca, în puțul David first appeared on Ziarul National.
România pierde anual mii de medici și asistente către sistemele medicale occidentale. Ce înseamnă asta pentru accesul pacienților la îngrijire și ce soluții există? Un fenomen care nu se oprește De peste 15 ani, România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din sănătate: plecarea medicilor și asistenților medicali în străinătate. Conform datelor […] The post Migrația personalului medical și impactul ei asupra accesului la sănătate în România first appeared on Ziarul National.
Caz șocant în Drobeta Turnu Severin! O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți morți într-un apartament # National.ro
Descoperire cumplită, făcută marți dimineață, într-o locuință aflată într-un bloc din Drobeta Turnu Severin. O mamă și fiul ei în vârstă de doar șapte ani au fost găsiți fără suflare în casă, după ce pompierii mehedințeni au fost chemați să spargă ușa apartamentului, alertați de o rudă a femeii. Vă avertizăm că urmează detalii cu […] The post Caz șocant în Drobeta Turnu Severin! O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți morți într-un apartament first appeared on Ziarul National.
1. Bolojan: ”Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare.” Că ne place, că nu ne place, cu soluția asta putea să vină și femeia de serviciu care șmotruiește într-un birou de contabilitate. Păcat că femeia aia n-a ajuns premier, că ar fi fost mai simpatică decât Bolojan și i-am […] The post Bolojan, această teorie a chibritului fără fosfor first appeared on Ziarul National.
FACIAS solicită șefei MAE, Oana Țoiu, transparență în cazul românilor răniți în Tunisia și lăsați fără sprijin consular # National.ro
Reprezentanții FACIAS cer șefei MAE, Oana Țoiu, să clarifice de urgență situația celor doi români care au fost răniți, la începutul acestei luni, într-un accident rutier ce a avut loc în Tunisia. „Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministrului Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, să clarifice de urgență situația celor doi cetățeni români […] The post FACIAS solicită șefei MAE, Oana Țoiu, transparență în cazul românilor răniți în Tunisia și lăsați fără sprijin consular first appeared on Ziarul National.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac marți, 9 septembrie, percheziții la opt adrese situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, una dintre locații fiind sediul unei companii de stat. E vorba despre ELCEN. Știre în curs de actualizare! The post BREAKING NEWS: Percheziții DNA la ELCEN. Surse: Ar fi vizați doi directori first appeared on Ziarul National.
Caz cutremurător în județul Sibiu! Copil de 10 ani, găsit legat cu un lanț și încuiat în casă. Tatăl său, reținut # National.ro
Situație cutremurătoare în județul Sibiu – un copil în vârstă de 10 ani a ajuns în grija autorităților, după ce tatăl său l-ar fi legat cu un lanț de piciorul unei mese. Între timp, s-a aflat și motivul incredibil pentru care bărbatul ar fi recurs la acest gest, înainte de a pleca din casa unde-l […] The post Caz cutremurător în județul Sibiu! Copil de 10 ani, găsit legat cu un lanț și încuiat în casă. Tatăl său, reținut first appeared on Ziarul National.
Prima imunitate la Asia Express, prima rușine. Lacrimi, crize și dive care confundă emisiunea cu FashionWeek # National.ro
Episodul din 8 septembrie 2025 al Asia Express a fost mai degrabă un circ decât o competiție: concurenți care pedalează ca hamsterașii pentru o tabletă, Olga Barcari plângând ca într-o telenovelă și Calina Roman urlând la mama ei de parcă ar fi chelneriță. Pe scurt: lacrimi, țipete și prima imunitate presărată cu invidie. Sală de […] The post Prima imunitate la Asia Express, prima rușine. Lacrimi, crize și dive care confundă emisiunea cu FashionWeek first appeared on Ziarul National.
Vremea se strică în mai multe zone din țară. Avertizare ANM de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt – HARTA/Cum va fi în București # National.ro
Vremea se strică, în această a doua zi a săptămânii, în mai multe zone din țară, unde sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, 9 septembrie, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul orar 10 – 23, pentru 15 județe. […] The post Vremea se strică în mai multe zone din țară. Avertizare ANM de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt – HARTA/Cum va fi în București first appeared on Ziarul National.
Fostul ministru Boloş susține că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”/Reacția fostului premier # National.ro
Fostul ministru al Finanțelor din Guvernul Ciolacu, Marcel Boloș, a ieșit cu dezvăluiri incredibile. Fostul ministru PNL a declarat că l-a avertizat în mai multe rânduri pe Ciolacu, premier la acea vreme, cu privire la deficitul bugetar. Însă Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital de deficit”. Fostul ministru de Finanţe Boloş […] The post Fostul ministru Boloş susține că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”/Reacția fostului premier first appeared on Ziarul National.
Premierul Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare” – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că în România trebuie să crească vârsta de pensionare la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale. Dacă nu se va face acest lucru, susține șeful Guvernului, „vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani”. Bolojan a afirmat, luni […] The post Premierul Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
BERBEC Astăzi, s-ar putea să vă simțiți blocat sau reținut, totuși, și ar fi înțelept să încetiniți pentru a vă gestiona responsabilitățile înainte de a continua. Poate fi frustrant dacă te bazezi pe alții, deoarece este posibil ca oamenii să nu țină ritmul preferat. Este temporar, iar acesta poate fi un moment bun pentru a […] The post Horoscop 9 septembrie 2025 – În general, este un moment bun first appeared on Ziarul National.
Controversa privind influența miliardarului american George Soros în România revine în atenția publică, după ce Inpolitics.ro a început publicarea documentelor interne ale Fundației Soros pentru o Societate Deschisă, care arată cum au fost direcționate sponsorizările în primii ani de după Revoluție. Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob arată pe site-ul său că listele includ personalități marcante din […] The post Lista Soros zguduie România: Cât au încasat Nicușor Dan, Rebengiuc și Dăianu first appeared on Ziarul National.
Profesorii continuă protestele: boicot în școli și presiuni pentru demisia ministrului Educației # National.ro
Profesorii au continuat luni protestele masive, chiar în prima zi de școală, când mii de cadre didactice au ieșit în stradă la București. În paralel, sindicaliștii din învățământ au avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, dar negocierile nu au adus rezultate concrete. Profesorii anunță referendum pentru grevă generală Sindicaliștii au precizat că profesorii vor […] The post Profesorii continuă protestele: boicot în școli și presiuni pentru demisia ministrului Educației first appeared on Ziarul National.
Fostul director adjunct al SIS Moldova, anchetat de DIICOT pentru spionaj împotriva României # National.ro
Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost prins în România și va fi dus la sediul DIICOT. El este cercetat pentru trădare prin transmiterea de informații secrete de stat către o putere străină. Alexandru Bălan, acuzat de colaborare cu KGB-ul din Belarus Potrivit Poliției Române, […] The post Fostul director adjunct al SIS Moldova, anchetat de DIICOT pentru spionaj împotriva României first appeared on Ziarul National.
Europa se clatină și România se prăbușește. Din Franța până în Germania, din Olanda până în Cehia, guvernele își scot popoarele la mezat, pregătind anul 2026 ca pe cel mai dur capitol din istoria modernă. Criza economică nu mai este o fantomă, ci un monstru care dă buzna în casele noastre, iar politicienii, în loc […] The post 2026, anul Apocalipsei financiare. România, sacrificată pe altarul austerității! first appeared on Ziarul National.
Antonio Costa, președintele Consiliului UE, susține că blocul comunitar și Donald Trump au „închis capitolul” relațiilor lor anterior tensionate, după ce s-au angajat să coopereze în privința viitorului Ucrainei, în urma acordurilor privind cheltuielile de apărare și comerțul. ”În ianuarie, toată lumea era foarte îngrijorată, în special în ceea ce privește relațiile noastre cu Statele […] The post Uniunea Europeană s-a împăcat cu Donald Trump? first appeared on Ziarul National.
În Norvegia, cheltuielile publice domină spectrul politic. Raportul calitate-preț a devenit o temă cheie a campaniei electorale, în contextul în care alegătorii se îndreaptă către urnele de vot. Exemple recente de cheltuieli includ un tunel pentru nave cu lungimea de 1.700 de metri, care ar putea costa 700 de milioane de dolari, o renovare parțială […] The post Țara care s-a îmbogățit prea mult first appeared on Ziarul National.
Un român a inventat o poveste halucinantă, pentru a scăpa de deportare! „Negociez cu Manchester City!” # National.ro
Dragoș Lujinschi, un român de 38 de ani, a ajuns în atenția tabloidelor britanice după ce a încercat să evite deportarea din Anglia inventând o poveste halucinantă: ar fi în negocieri cu Manchester City și ar fi „partener de afaceri” cu Bernardo Silva. Plan eșuat în instanță Condamnat în decembrie la 16 luni de închisoare […] The post Un român a inventat o poveste halucinantă, pentru a scăpa de deportare! „Negociez cu Manchester City!” first appeared on Ziarul National.
Dușmanii producătorilor auto europeni: tarifele lui Trump, electrificarea și concurența chineză # National.ro
Producătorii de automobile din Europa se confruntă cu tarifele vamale americane, electrificarea costisitoare și expansiunea rivalilor chinezi pe teritoriul lor. La Salonul auto de la München, care se desfășoară între 9 și 12 septembrie, companiile europene vor prezenta noi modele menite să contracareze BYD, Changan și Guangzhou Automobile Group, notează Reuters. De asemenea, se vor […] The post Dușmanii producătorilor auto europeni: tarifele lui Trump, electrificarea și concurența chineză first appeared on Ziarul National.
După 24 de ani la conducerea lui Tottenham, Daniel Levy (63 de ani) a fost demis, deși clubul a anunțat oficial „demisia” sa din funcția de președinte executiv. Potrivit “The Athletic”, decizia a fost luată la presiunea familiei Lewis, acționarul majoritar, în urma unei analize comandate firmei americane Gibb River. Un mandat lung, dar cu […] The post Cutremur la clubul lui Drăgușin. Americanii taie și spânzură! first appeared on Ziarul National.
Chanel și Dior vor prezenta colecțiile noilor designeri pe podium în următoarele săptămâni, cu scopul de a reînnoi interesul cumpărătorilor pentru o industrie a luxului afectată, care l-a pierdut pe Giorgio Armani. Mizele sunt mari pentru acest sector în valoare de 400 de miliarde de dolari: startul unei luni de prezentări la New York, Londra, […] The post Mize mari pentru high fashion: brandurile pariază pe renașterea luxului first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Șeful PSD, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Dacă PNL și USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că…” # National.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, subliniază că o eventuală candidatură comună PNL-USR la alegerile pentru Primăria Municipiului București (PMB) ar însemna izolarea social-democraților în actuala Coaliție de guvernare. Acesta a declarat, luni, întrebat despre subiectul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, că înainte de orice decizie privind o candidatură sau alta ar trebui gândit un […] The post VIDEO. Șeful PSD, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Dacă PNL și USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că…” first appeared on Ziarul National.
În 2024, Germania a devenit primul furnizor de armament din Europa: exporturile au atins un nivel record, de 13,2 miliarde de euro. Această creștere a exporturilor militare se înscrie într-un context de reînarmare aprobat de 75 % dintre germani. Până la sfârșitul acestui an, Germania va fi alocat 95 de miliarde de euro pentru apărare, […] The post Germania, noua putere militară first appeared on Ziarul National.
Pornită pe calea aerului, fără să cunoască oboseala chit că are vârsta la care bulgarii ar numi-o „baba”, în lunga sa vizită de lucru cu gând de diriguire a înarmării până-n dinți a țărilor est-europene care ar urma să le pună, la nevoie, piedică cotropitorilor ruși, „bunicuța” Ursula a tras o sperietură soră cu duduia […] The post Ursula și… castraveții cornichon first appeared on Ziarul National.
În anii 1920, Nikolai Buharin, teoretician economic și favoritul Partidului Comunist, a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Stalin, dar a descoperit că era la fel de vulnerabil la mânia dictatorului ca oricine altcineva. Acuzat de conspirație în 1937, Buharin a fost executat anul următor. Stalin înlocuia sistematic persoanele care îi asiguraseră […] The post Tactica lui Putin pentru controlul elitelor Rusiei first appeared on Ziarul National.
În România, una dintre cele mai frecvente probleme ignorate, atât la femei, cât și la bărbați, este incontinența urinară. O afecțiune care nu pune doar presiune fizică, ci și emoțională, reducând calitatea vieții și încrederea în sine. Institutul Emmanuel aduce acum o tehnologie revoluționară – BTL Emsella, supranumit „scaunul minune” – o metodă non-invazivă, rapidă […] The post Revoluția în sănătatea intimă la Institutul Emmanuel first appeared on Ziarul National.
Cercetările recente arată că sunetele, lumina și mirosurile pot influența echilibrul fizic și emoțional mai mult decât credem. Ce sunt micro-intervențiile senzoriale? Nu întotdeauna schimbările mari sunt cele care fac diferența. În sănătate, micro-intervențiile senzoriale – adică mici ajustări ale mediului care stimulează simțurile – pot avea efecte puternice asupra stării de bine. Vorba psihologilor: […] The post Micro-intervenții senzoriale – cum stimulii subtili pot susține sănătatea holistică first appeared on Ziarul National.
Decizia premierului François Bayrou de a solicita un vot de încredere în guvernul său pare a fi o greșeală gravă de apreciere, care va arunca Franța într-o nouă perioadă de instabilitate profundă. Guvernul de coaliție al lui Bayrou a funcționat cu dificultate în acest an, reușind să creeze doar mai multă dezamăgire și dispreț în […] The post Francezii sunt sătui până peste cap de Macron first appeared on Ziarul National.
PSD propune ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie exceptate de la plata CASS: „Este o măsură absolut necesară și o reparare a unei nedreptăți” # National.ro
PSD propune ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie exceptate de la plata CASS. Reprezentanții formațiunii social-democrate vorbesc despre repararea unei „nedreptăți” făcute prin pachetul 1 de măsuri luate de Guvern. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat în fața presei luni, 8 septembrie, că este vorba de două proiecte […] The post PSD propune ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie exceptate de la plata CASS: „Este o măsură absolut necesară și o reparare a unei nedreptăți” first appeared on Ziarul National.
1. Nepalezii au fost mai preocupați de începerea școlii decât Bolojan. Pentru că li s-a schimbat programul de livrări. Reconfigurare traseu – nu mai sunt copiii acasă la prânz. Ăia mici s-au dus la școală ca să vadă că nu se face școală, în timp ce Statul îi acuză pe profesori că sunt chiulangii. Dacă […] The post Bolojan și colegii lui. Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu first appeared on Ziarul National.
Au „bifat” un record de întârziere! Un tren CFR Călători a „reușit” să parcurgă 80 de kilometri în peste 12 ore # National.ro
Călătorii au urcat în tren, dar nu s-au gândit nicio clipă că aveau să „bifeze” un veritabil maraton pe calea ferată, până să ajungă să parcurgă o distanță de 80 de kilometri într-un timp record – la modul negativ. Întârziere de proporții! Un tren CFR Călători, care circula pe Valea Jiului, a „reușit” să parcurgă […] The post Au „bifat” un record de întârziere! Un tren CFR Călători a „reușit” să parcurgă 80 de kilometri în peste 12 ore first appeared on Ziarul National.
Da, Reforma Statului începe cu noi! Dar cum, de unde, când, cu cine ca de ce știm! Propunere legislativă de modificare a modului în care un parlamentar ales poate fi înlocuit în afara cazurilor prevăzute de lege. Știm cu toții ca parlamentarii sunt aleși pe liste de partid sau pe baza unor candidaturi individuale în […] The post Reforma Statului începe cu noi! first appeared on Ziarul National.
Accident grav în Bihor. Trei oameni au murit în urma impactului devastator dintre o autoutilitară și un autoturism # National.ro
Un accident rutier cu urmări cumplite a avut loc luni dimineață, 8 septembrie, pe o șosea din județul Bihor. Trei oameni și-au pierdut viața în urma impactului puternic dintre o dubiță și un autoturism, produs pe DN 19 E. Trei bărbați au murit, luni dimineață, în urma unui grav accident rutier produs pe DN 19 […] The post Accident grav în Bihor. Trei oameni au murit în urma impactului devastator dintre o autoutilitară și un autoturism first appeared on Ziarul National.
AUR anunţă că atacă la CCR patru proiecte de lege pe care Executivul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituţia” # National.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat că atacă la Curtea Constituţională (CCR) proiectele Guvernului Bolojan. Totul, după eșecul celor patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva actualului Executiv. AUR a criticat, duminică, 7 septembrie, partidele din coaliția de guvernare, după ce Parlamentul a respins moțiunile de cenzură depuse împotriva Cabinetului condus de Ilie Bolojan. […] The post AUR anunţă că atacă la CCR patru proiecte de lege pe care Executivul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituţia” first appeared on Ziarul National.
Noul an școlar. Prima zi de școală, marcată de incertitudine și proteste. Miting al sindicatelor din Educație în Piața Victoriei, urmat de un marș de protest până la Palatul Cotroceni # National.ro
Început de an școlar atipic, marcat de incertitudini, dar și de proteste în rândul cadrelor didactice, nemulțumite de măsurile de austeritate decise de guvernanți. În prima zi a noului an școlar, 2025-2026, aproape că nu se mai știe dacă și în ce școli mai sună clopoțelul. Și în contextul în care unii profesori au anunțat […] The post Noul an școlar. Prima zi de școală, marcată de incertitudine și proteste. Miting al sindicatelor din Educație în Piața Victoriei, urmat de un marș de protest până la Palatul Cotroceni first appeared on Ziarul National.
BERBEC Ai nevoie de mai mult răsfăț de la partenerul tău, sugerează-i asta! În materie financiară, norocul este de partea ta. Afacerea dvs. nu ar putea fi mai bună. Eliminați tensiunile practicând ceva sport. TAUR Nicio știre în relațiile tale. Bucurați-vă de noroc… la jocurile de noroc. Dacă intenționați să începeți un nou proiect de […] The post Horoscop 8 septembrie 2025 – Este o zi bună pentru a începe noi proiecte profesionale first appeared on Ziarul National.
Aduși cu japca de acasă de frica începerii (sau nu) a școlilor de mâine, parlamentarii coaliției s-au așezat cuminți în clasă într-un fel de Duminică a orbilor. De ce orbi? Păi fiecare dintre ei este precum câinele care nu pleacă de la măcelărie evident. Ordonanța numărul doi – un alt pas înapoi! Citind textul acestei […] The post Duminica moțiunilor first appeared on Ziarul National.
Dosarul FBI care sperie România: rețeaua soroșistă și tiparul influențării alegerilor! # National.ro
În Statele Unite ale Americii se pregătește o explozie politică de proporții istorice. Toată presa internațională este cu ochii pe dosarul în lucru al FBI cu privire la fraudarea alegerilor prezidențiale din 2020, o anchetă care, de fapt, vizează întreaga rețea – inclusiv nume grele din Partidul Democrat – construită de controversatul miliardar George Soroș. […] The post Dosarul FBI care sperie România: rețeaua soroșistă și tiparul influențării alegerilor! first appeared on Ziarul National.
