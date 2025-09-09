Soțul vedetei Antena 1, Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni. A intrat soțul vedetei în Palat, în timpul interviului soției?

13:40

Un bărbat de 70 de ani a rămas blocat în liftul casei timp de 4 zile, fără să aibă apă și hrană. A trăit un real coșmar, în momentul în care și-a dat seama că nu are nici telefonul la el, pentru a apela după ajutor. Zile întregi, bărbatul din Germania, Osnabruck, s-a chinuit să […]