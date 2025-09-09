Guvernarea paralelă. PSD va prezenta un program al partidului de ”relansare economică”
Cotidianul de Hunedoara, 9 septembrie 2025 17:20
Grindeanu a declarat la Parlament că a discutat cu mai mulţi miniştri, cu secretarul general al Guvernului,... [...] The post Guvernarea paralelă. PSD va prezenta un program al partidului de ”relansare economică” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
17:40
Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui timp de trei zile Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale [...] The post Târg de bunătăți cu degustare, în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
17:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut [...] The post PSD aruncă pisica în curtea lui Boloș appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Acum o oră
17:00
Un incendiu a izbucnit marţi la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 metri pătraţi. [...] The post Incendiu la Grădina Zoologică din București appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”... [...] The post Culmea negocierilor cu Israelul: Explozii în Doha appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:40
PSD face parte din coaliția de guvernare alături de PNL, USR și UDMR, însă nu este clar ce... [...] The post Au pus gând rău hainelor și vacanțelor pe firmă appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Nu-i prea merge Dianei Șoșoacă așa cum vrea ea în Parlamentul European, dar nu pare să-i pese. Politiciana și-a făcut numărul [...] The post Șoșoacă, huduită în Parlamentul European (video) appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Schimbările legislative din vara lui 2025 au deschis calea către o revenire semnificativă a bonusurilor în oferta cazinourilor online licențiate. [...] The post Schimbări în cazinourile online după modificările legislative din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:40
Nota de plată pentru închirierea avioanelor de la compania aeriană de stat este... [...] The post Zborurile lui Ciucă şi Ciolacu. Guvernul a desecretizat banii plătiți appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate pe București de Corpul de control al ministrului conțin nereguli, [...] The post Acte false în dosarele de handicap appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Maia Sandu le-a spus aliaților europeni că soarta Republicii Moldova și a Uniunii Europene sunt conectate. [...] The post Maia Sandu: Kremlinul vrea Moldova appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marchează începutul unei noi perioade de... [...] The post Umor pe net: Macron şi colonia România appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Unitatea nu va putea primi pacienţi începând de miercuri dimineaţa, ora 08:00, până joi, la aceeaşi oră. În spaţiul acesteia [...] The post UPU Hunedoara nu primește pacienți appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Suspectul, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, s-a prezentat în fața potențialilor jurați, declarând... [...] The post A început procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
14:40
La câteva zile după eșecul fără drept de apel în amicalul cu Canada de pe Arena Națională, echipa României [...] The post România caută în Insula Afroditei demnitatea piedută appeared first on Cotidianul RO.
14:10
A fost întrebat la Parlament dacă în coaliţie se ia în considerare majorarea vârstei de... [...] The post Creşterea vârstei de pensionare. Avem o nouă reacţie appeared first on Cotidianul RO.
13:50
PSD a condus detașat topul veniturilor, dar liberalilor le revine recordul la donații individuale, în mare parte [...] The post Partidele au primit mai mulți bani de la privați appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
13:40
”Conflictul a avut loc la intersecţia unor străzi din zonă, unde un bărbat de (...) [...] The post Bătaie în Bucureşti cu un străin din Burundi appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Toata lumea il cunoaste pe celebrul neurochirurg Leon Dănăilă, dar un eveniment.... [...] The post Eveniment deosebit cu neurochirurgul Leon Dănăilă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Alexandru Bălan, acuzat că a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus, via Budapesta, este audiat [...] The post Acuzat de trădarea României, audiat la DIICOT appeared first on Cotidianul RO.
12:50
I-au trecut toate căldurile pe angajații de la ELCEN după ce procurorii DNA au făcut o serie de perchezitii la sediul instituției. [...] The post DNA a dat iama în ELCEN appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Jandarmii din județul Tulcea au fost [...] The post Neînțelegeri la Tulcea. Vecina, dreptate cu pumnul appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Aproximativ 60 000 de oameni sunt așteptați să participe la unul dintre cele mai interesante festivaluri din București [...] The post „Unforgettable”, în Piaţa Constituţiei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Bolojan nu a reușit să atragă în fața [...] The post Ce să vezi. Ciolacu, mai adrăgător decât Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
12:20
AUR nu se lasă. După ce toate cele patru motiuni depuse au căzut la vot, formațiunea condusă de George Simion a depus la CCR patru sesizări de neconstituționalitate [...] The post AUR s-a plâns la CCR de munca lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele privind [...] The post Exporturile cresc, dar România tot cheltuie mai mult decât câștigă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
România are depozitele subterane de gaze pline la 86% din capacitate, una dintre cele mai bune situații din UE, [...] The post România, printre cele mai bune situații la stocurile de gaze appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:40
O explicație a căderii Guvernului Franței după doar 270 de zile de mandat vine de un politician român. Acesta face o paralelă [...] The post De ce a căzut Guvernul Franței appeared first on Cotidianul RO.
11:40
E timpul pentru un nou meci al „Tricolorilor” în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. [...] The post România, favorită în meciul din Cipru – Cum arată cotele la pariuri? appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Vorbim de Vlad Țepeș, vedem cum [...] The post Manualele de istorie, încă o propunere appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Un caz crunt de abuz a ieșit la iveală în Sibiu. Un copil a fost legat cu lanțul și lăsat în casă de tatăl care a mers la cumpărături [...] The post Și-a legat copilul de o masă cu un lanț appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Polițiștii ploieșteni au efectuat, marți, [...] The post Percheziții după spargeri în magazine din mall appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Guvernul il contrazice pe premier. Reprezentanții Executivului susțin că Guvernul nu are în vedere creşterea vârstei de pensionare și explică [...] The post Guvernul înmoaie declarațiile premierului appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Unul dintre cele mai sacre locuri [...] The post Muntele Sinai, controversă uriașă appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Fără a semna niciun contract de furnizare, Rusia și China au reușit deja să remodeleze jocul global al gazelor. [...] The post Acordul pe gaze dintre Rusia și China schimbă piața mondială appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Se schimbă vârsta de pensionare în România. Premierul Ilie Bolojan anunță că dacă se va rămâne la datele actuale, sistemul de pensii nu [...] The post Se schimbă vârsta de pensionare în România appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Un accident mortal s-a produs, marți dimineață, [...] The post Accident mortal. O mașină de poliție a intrat într-o căruță appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
09:30
Laudele aduse premierului Ilie Bolojan de către Gabriel Liiceanu au avut ecou. Unul dintre cei care nu le-au ignorat [...] The post Paleologu: Are ghinion bietul Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Un autotren a fost cuprins de flăcări, marți dimineața [...] The post Autotren cuprins de flăcări, pe DN 7 appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Cum au ajuns politicienii sorosisto-progresiști [...] The post O dau la întors. Useriștii se gudură pe lîngă conservatorii trumpiști appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade [...] The post Seism puternic la Atena appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Depresie, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Depresie, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Depresie appeared first on Cotidianul RO.
08:00
România se confruntă cu un [...] The post Nota reală de plată. Cheltuieli ascunse de guvernele Ciolacu appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Calculele că atacarea partenerilor de guvernare ți-ar [...] The post Premierul lasă PSD-ul în fundul gol appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților [...] The post Fostul judecător CCR spulberă speranțele magistraților appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în legătură cu proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame și veteranii de război că, în general, vin propuneri legislative din Parlament sau de la partide, dar nu toate pot fi puse în [...] The post Bolojan taie avântul lui Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Mircea Roman este unul dintre cei mai valoroși sculptori români contemporani (...) [...] The post Mircea Roman – O personală eveniment appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Selecționata Italiei a obținut o victorie spectaculoasă [...] The post Victorie spectaculoasă a Italiei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Kelemen Hunor: Dacă nu rezistă la test, legitimitatea acestui guvern dispare # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seara, că, dacă proiectul privind reforma pensiilor ocupaţionale, [...] The post Kelemen Hunor: Dacă nu rezistă la test, legitimitatea acestui guvern dispare appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că în opinia sa prevederile care privesc magistrații din pachetul de reforme respectă aspectele care țin de [...] The post Ce spune Bolojan despre demisie appeared first on Cotidianul RO.
