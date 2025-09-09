Doi oameni înjunghiați pe o stradă din județul Constanța

Cotidianul de Hunedoara, 9 septembrie 2025 21:50

O femeie şi un bărbat au fost răniţi prin înjunghiere şi transportaţi la spital, în urma unui conflict care a avut loc [...] The post Doi oameni înjunghiați pe o stradă din județul Constanța appeared first on Cotidianul RO.

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 10 minute
22:20
Cipru – România. Meci decisiv pentru calificare Cotidianul de Hunedoara
Echipa naţională de fotbal a României întâlnește selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H [...] The post Cipru – România. Meci decisiv pentru calificare appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
21:50
21:40
Macron a numit un nou premier Cotidianul de Hunedoara
Emmanuel Macron i-a încredințat într-o primă fază sarcina de a 'consulta' partidele în vederea 'construirii acordurilor esențiale pentru deciziile [...] The post Macron a numit un nou premier appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Acum 2 ore
20:50
Țintele eliminate în atacul israelian din Qatar Cotidianul de Hunedoara
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat marți de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul [...] The post Țintele eliminate în atacul israelian din Qatar appeared first on Cotidianul RO.
20:40
România primește finanțarea de care depind autostrăzile A7 și A8 Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a adoptat, marți, alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a [...] The post România primește finanțarea de care depind autostrăzile A7 și A8 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
20:10
Politicienii coboară nivelul limbajului: „L-o fi durut la bască” Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru social democrat al Finanțelor, Adrian Câciu, îl atacă dur pe liberalul Marcel Boloș după dezvăluirile făcute de acesta despre Marcel Ciolacu [...] The post Politicienii coboară nivelul limbajului: „L-o fi durut la bască” appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Ștefan Oprea (AUR), apel către ministrul Sănătății: ”Orice întârziere înseamnă crime cu premeditare!” Cotidianul de Hunedoara
Liderul Comisiei AUR pentru sănătate, Ștefan Oprea, condamnă autoritățile pentru ”blocarea finanțării tratamentelor... [...] The post Ștefan Oprea (AUR), apel către ministrul Sănătății: ”Orice întârziere înseamnă crime cu premeditare!” appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Planul Udrea–Alexandrov pentru Transilvania Smart City, la un pas de eșec  Cotidianul de Hunedoara
Adunarea Generală a Creditorilor companiei REALTOPFARMA SA, dezvoltatorul proiectului imobiliar Transilvania Smart City, a votat împotriva planului [...] The post Planul Udrea–Alexandrov pentru Transilvania Smart City, la un pas de eșec  appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Sorin Grindeanu, candidat la premiul Nobel pentru economie? Cotidianul de Hunedoara
Dar oare știe lumea despre ce vorbește ? Sorin Grindeanu, unul din greii coaliției de guvernare, în mod sigur știe. [...] The post Sorin Grindeanu, candidat la premiul Nobel pentru economie? appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Haos în Nepal. Parlamentul, în flăcări Cotidianul de Hunedoara
Sute de manifestanți nepalezi au pătruns și au incendiat marți clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat țara în haos, [...] The post Haos în Nepal. Parlamentul, în flăcări appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
18:20
Acuzatul de trădare a fost reținut Cotidianul de Hunedoara
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism... [...] The post Acuzatul de trădare a fost reținut appeared first on Cotidianul RO.
18:20
România primește peste 16 miliarde de euro pentru apărare Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a adoptat, marți, alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a [...] The post România primește peste 16 miliarde de euro pentru apărare appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Probleme la mașini Ford. 1,9 milioane rechemate în service Cotidianul de Hunedoara
A informat Ford într-un document trimis către Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier NHTSA)... [...] The post Probleme la mașini Ford. 1,9 milioane rechemate în service appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Târg de bunătăți cu degustare, în Capitală Cotidianul de Hunedoara
Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui timp de trei zile Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale [...] The post Târg de bunătăți cu degustare, în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
17:30
PSD aruncă pisica în curtea lui Boloș Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut [...] The post PSD aruncă pisica în curtea lui Boloș appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Guvernarea paralelă. PSD va prezenta un program al partidului de ”relansare economică” Cotidianul de Hunedoara
Grindeanu a declarat la Parlament că a discutat cu mai mulţi miniştri, cu secretarul general al Guvernului,... [...] The post Guvernarea paralelă. PSD va prezenta un program al partidului de ”relansare economică” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Incendiu la Grădina Zoologică din București Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu a izbucnit marţi la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 metri pătraţi. [...] The post Incendiu la Grădina Zoologică din București appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Culmea negocierilor cu Israelul: Explozii în Doha Cotidianul de Hunedoara
Atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”... [...] The post Culmea negocierilor cu Israelul: Explozii în Doha appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Au pus gând rău hainelor și vacanțelor pe firmă Cotidianul de Hunedoara
PSD face parte din coaliția de guvernare alături de PNL, USR și UDMR, însă nu este clar ce... [...] The post Au pus gând rău hainelor și vacanțelor pe firmă appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Șoșoacă, huduită în Parlamentul European (video) Cotidianul de Hunedoara
Nu-i prea merge Dianei Șoșoacă așa cum vrea ea în Parlamentul European, dar nu pare să-i pese. Politiciana și-a făcut numărul [...] The post Șoșoacă, huduită în Parlamentul European (video) appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Schimbări în cazinourile online după modificările legislative din 2025 Cotidianul de Hunedoara
Schimbările legislative din vara lui 2025 au deschis calea către o revenire semnificativă a bonusurilor în oferta cazinourilor online licențiate. [...] The post Schimbări în cazinourile online după modificările legislative din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
15:40
Zborurile lui Ciucă şi Ciolacu. Guvernul a desecretizat banii plătiți Cotidianul de Hunedoara
Nota de plată pentru închirierea avioanelor de la compania aeriană de stat este... [...] The post Zborurile lui Ciucă şi Ciolacu. Guvernul a desecretizat banii plătiți appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Acte false în dosarele de handicap Cotidianul de Hunedoara
Aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate pe București de Corpul de control al ministrului conțin nereguli, [...] The post Acte false în dosarele de handicap appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Maia Sandu: Kremlinul vrea Moldova Cotidianul de Hunedoara
Maia Sandu le-a spus aliaților europeni că soarta Republicii Moldova și a Uniunii Europene sunt conectate. [...] The post Maia Sandu: Kremlinul vrea Moldova appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Umor pe net: Macron şi colonia România Cotidianul de Hunedoara
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marchează începutul unei noi perioade de... [...] The post Umor pe net: Macron şi colonia România appeared first on Cotidianul RO.
14:40
UPU Hunedoara nu primește pacienți Cotidianul de Hunedoara
Unitatea nu va putea primi pacienţi începând de miercuri dimineaţa, ora 08:00, până joi, la aceeaşi oră. În spaţiul acesteia [...] The post UPU Hunedoara nu primește pacienți appeared first on Cotidianul RO.
14:40
A început procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump Cotidianul de Hunedoara
Suspectul, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, s-a prezentat în fața potențialilor jurați, declarând... [...] The post A început procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
14:40
România caută în Insula Afroditei demnitatea piedută Cotidianul de Hunedoara
La câteva zile după eșecul fără drept de apel în amicalul cu Canada de pe Arena Națională, echipa României [...] The post România caută în Insula Afroditei demnitatea piedută appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
14:10
Creşterea vârstei de pensionare. Avem o nouă reacţie Cotidianul de Hunedoara
A fost întrebat la Parlament dacă în coaliţie se ia în considerare majorarea vârstei de... [...] The post Creşterea vârstei de pensionare. Avem o nouă reacţie appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Partidele au primit mai mulți bani de la privați Cotidianul de Hunedoara
PSD a condus detașat topul veniturilor, dar liberalilor le revine recordul la donații individuale, în mare parte [...] The post Partidele au primit mai mulți bani de la privați appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Bătaie în Bucureşti cu un străin din Burundi Cotidianul de Hunedoara
”Conflictul a avut loc la intersecţia unor străzi din zonă, unde un bărbat de (...) [...] The post Bătaie în Bucureşti cu un străin din Burundi appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Eveniment deosebit cu neurochirurgul Leon Dănăilă Cotidianul de Hunedoara
Toata lumea il cunoaste pe celebrul neurochirurg Leon Dănăilă, dar un eveniment.... [...] The post Eveniment deosebit cu neurochirurgul Leon Dănăilă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Acuzat de trădarea României, audiat la DIICOT Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Bălan, acuzat că a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus, via Budapesta, este audiat [...] The post Acuzat de trădarea României, audiat la DIICOT appeared first on Cotidianul RO.
12:50
DNA a dat iama în ELCEN Cotidianul de Hunedoara
I-au trecut toate căldurile pe angajații de la ELCEN după ce procurorii DNA au făcut o serie de perchezitii la sediul instituției. [...] The post DNA a dat iama în ELCEN appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Neînțelegeri la Tulcea. Vecina, dreptate cu pumnul Cotidianul de Hunedoara
Jandarmii din județul Tulcea au fost [...] The post Neînțelegeri la Tulcea. Vecina, dreptate cu pumnul appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„Unforgettable”, în Piaţa Constituţiei Cotidianul de Hunedoara
Aproximativ 60 000 de oameni sunt așteptați să participe la unul dintre cele mai interesante festivaluri din București [...] The post „Unforgettable”, în Piaţa Constituţiei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Ce să vezi. Ciolacu, mai adrăgător decât Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Bolojan nu a reușit să atragă în fața [...] The post Ce să vezi. Ciolacu, mai adrăgător decât Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
12:20
AUR s-a plâns la CCR de munca lui Bolojan Cotidianul de Hunedoara
AUR nu se lasă. După ce toate cele patru motiuni depuse au căzut la vot, formațiunea condusă de George Simion a depus la CCR patru sesizări de neconstituționalitate [...] The post AUR s-a plâns la CCR de munca lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Exporturile cresc, dar România tot cheltuie mai mult decât câștigă Cotidianul de Hunedoara
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele privind [...] The post Exporturile cresc, dar România tot cheltuie mai mult decât câștigă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
România, printre cele mai bune situații la stocurile de gaze Cotidianul de Hunedoara
România are depozitele subterane de gaze pline la 86% din capacitate, una dintre cele mai bune situații din UE, [...] The post România, printre cele mai bune situații la stocurile de gaze appeared first on Cotidianul RO.
11:40
De ce a căzut Guvernul Franței Cotidianul de Hunedoara
O explicație a căderii Guvernului Franței după doar 270 de zile de mandat vine de un politician român. Acesta face o paralelă [...] The post De ce a căzut Guvernul Franței appeared first on Cotidianul RO.
11:40
România, favorită în meciul din Cipru – Cum arată cotele la pariuri? Cotidianul de Hunedoara
E timpul pentru un nou meci al „Tricolorilor” în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. [...] The post România, favorită în meciul din Cipru – Cum arată cotele la pariuri? appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Manualele de istorie, încă o propunere Cotidianul de Hunedoara
Vorbim de Vlad Țepeș, vedem cum [...] The post Manualele de istorie, încă o propunere appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Și-a legat copilul de o masă cu un lanț Cotidianul de Hunedoara
Un caz crunt de abuz a ieșit la iveală în Sibiu. Un copil a fost legat cu lanțul și lăsat în casă de tatăl care a mers la cumpărături [...] The post Și-a legat copilul de o masă cu un lanț appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Percheziții după spargeri în magazine din mall Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii ploieșteni au efectuat, marți, [...] The post Percheziții după spargeri în magazine din mall appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Guvernul înmoaie declarațiile premierului Cotidianul de Hunedoara
Guvernul il contrazice pe premier. Reprezentanții Executivului susțin că Guvernul nu are în vedere creşterea vârstei de pensionare și explică [...] The post Guvernul înmoaie declarațiile premierului appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Muntele Sinai, controversă uriașă Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre cele mai sacre locuri [...] The post Muntele Sinai, controversă uriașă appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Acordul pe gaze dintre Rusia și China schimbă piața mondială Cotidianul de Hunedoara
Fără a semna niciun contract de furnizare, Rusia și China au reușit deja să remodeleze jocul global al gazelor. [...] The post Acordul pe gaze dintre Rusia și China schimbă piața mondială appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Se schimbă vârsta de pensionare în România Cotidianul de Hunedoara
Se schimbă vârsta de pensionare în România. Premierul Ilie Bolojan anunță că dacă se va rămâne la datele actuale, sistemul de pensii nu [...] The post Se schimbă vârsta de pensionare în România appeared first on Cotidianul RO.
