Antonio Guterres condamnă atacul Israelului asupra Qatarului: and #8222;Încălcare flagrantă a suveranităţii and #8221;

Franţa traversează o nouă criză guvernamentală după căderea executivului Bayrou, al patrulea în ultimii doi ani, iar instabilitatea ameninţă economia şi pieţele financiare, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Moţiunea de cenzură a fost declanşată de respingerea unui pachet de austeritate de 44 miliarde de euro, menit să reducă deficitul de la 5,4% în acest an la 4,6% anul viitor, dar considerat inacceptabil de socialişti şi de formaţiunea condusă de Marine Le Pen.