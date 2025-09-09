Meloni răspunde criticilor după weekendul petrecut cu fiica sa la New York
Bursa, 9 septembrie 2025 20:20
Premierul italian Giorgia Meloni a respins criticile venite din partea opoziţiei, după ce a petrecut weekendul la New York alături de fiica sa Ginevra, potrivit Agerpres. Adversarii politici au acuzat-o că neglijează problemele statului, în timp ce şefa guvernului a subliniat că a ales să îşi îndeplinească and #8222;cel mai natural and #8221; rol, cel de mamă.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
20:50
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pregăteşte ultima variantă a Ordonanţei de Urgenţă pentru blocarea deşeurilor care intră în ţară fals marcate drept produse hand.
Acum 30 minute
20:30
Membru politic: Cel puţin doi lideri ai Hamas şi un ofiţer local au fost ucişi în atacul aerian israelian în Qatar # Bursa
Cel puţin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost ucişi în atacul aerian efectuat de Israel în Qatar, printre aceştia numărându-se fiul negociatorului-şef Khalil al-Hayya.
20:30
Electrica informează investitorii că a semnat astăzi, 9 octombrie 2025, în prezenţa Ministrului Energiei, dl. Bogdan Ivan, un Memorandum de înţelegere cu Romgaz referitor la dezvoltarea in comun a unor capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip Greenfield
Acum o oră
20:20
Premierul italian Giorgia Meloni a respins criticile venite din partea opoziţiei, după ce a petrecut weekendul la New York alături de fiica sa Ginevra, potrivit Agerpres. Adversarii politici au acuzat-o că neglijează problemele statului, în timp ce şefa guvernului a subliniat că a ales să îşi îndeplinească and #8222;cel mai natural and #8221; rol, cel de mamă.
20:10
Germania va lansa un program care prevede furnizarea către Ucraina a and #39;câtorva mii de drone cu rază lungă de acţiune and #39; destinate unor and #39;atacuri în profunzimea and #39; teritoriului împotriva and #39;maşinăriei de război ruseşti and #39;, în valoare totală de 300 de milioane de euro.
20:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron caută al cincilea prim-ministru în mai puţin de doi ani, după ce partidele de opoziţie s-au unit luni pentru a-l demite pe prim-ministrul de centru-dreapta Francois Bayrou din cauza planurilor sale nepopulare de reducere a bugetului.
20:00
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki avertizează: and #8222;Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări and #8221; # Bursa
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat astăzi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în and #8222;bunele intenţii ale lui Vladimir Putin and #8221;
Acum 2 ore
19:40
Ministerul Educaţiei: Cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre instituţiile de învăţământ # Bursa
Cursurile şcolare s-au desfăşurat normal marţi în 98,2% din cele aproximativ 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din România.
19:30
Ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, în cadrul întâlnirii fiind purtate discuţii despre necesitatea continuării unor demersuri şi proiecte care vizează eficientizarea şi modernizarea întregului sistem de justiţie din România
19:20
Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat marţi că, în fostul guvern, utilizarea fondului de rezervă în locul rectificărilor bugetare a fost o propunere venită din partea ministrului Finanţelor.
19:20
Grupul Softbinator raportează o creştere semnificativă a profitabilităţii în primul semestru din 2025 # Bursa
Softbinator Technologies, companie românească ce furnizează servicii complete de dezvoltare produse software (management de produs, design de produs, dezvoltare software, dezvoltare AI/ML şi marketing de produs), anunţă că raportează, la nivel consolidat, o cifră de afaceri de 12,8 milioane de lei în primul semestru din 2025, în scădere cu 9% faţă de perioada similară a anului trecut
19:20
Moşteanu, despre cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: România primeşte a două cea mai mare suma din UE # Bursa
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat astăzi, despre cei 16,7 miliarde de euro primiţi de România prin programul european SAFE, că sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei ci şi către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi şi căi ferate
19:20
Belarus a condamnat marţi decizia Republicii Cehe de a expulza un diplomat belarus, calificând-o drept and #8222;nefondată şi motivată politic and #8221;, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Ministerul de Externe de la Minsk a avertizat că îşi rezervă dreptul de a lua măsuri de retorsiune şi a cerut Pragăi să renunţe la and #8222;acţiuni ostile and #8221;.
19:00
Ministerului de Externe turc, declară că atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar arată că Ierusalimul nu este interesat de pace.
Acum 4 ore
18:50
Antonio Guterres condamnă atacul Israelului asupra Qatarului: and #8222;Încălcare flagrantă a suveranităţii and #8221; # Bursa
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, condamnă atacul Israelului asupra sediului Hamas din Doha.
18:40
Sute de manifestanţi au luat cu asalt clădirea Parlamentului din Kathmandu şi i-au dat foc, în contextul unei crize politice majore din Nepal.
18:40
Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru BBC că administraţia Trump fusese and #8222;informată and #8221; înainte de atacul israelian asupra Doha, eveniment care ridică întrebări legate de gradul de implicare al SUA, având în vedere că aproximativ 10.000 de militari americani sunt staţionaţi în Qatar, stat aliat al Washingtonului, dar care nu face parte din NATO.
18:30
Un parc eolian de 140 MW va fi construit în regiunea Moldovei şi va putea să alimenteze 62.000 de gospodării
18:30
Ţara noastră primeşte 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE pentru investiţii în apărare # Bursa
Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar 'Acţiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).
18:30
Netanyahu: Israelul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru atacul asupra liderilor Hamas din Doha # Bursa
Atacul împotriva conducerii Hamas desfăşurat marţi la Doha, capitala Qatarului, a fost and #8222;o operaţiune complet independentă a Israelului and #8221;, a transmis biroul premierului Benjamin Netanyahu
18:10
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat că organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei este o obligaţie legală, nu and #8222;o decizie de oportunitate and #8221; care poate fi amânată sau evitată.
18:00
Reuters: Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule din cauza unor probleme la camera retrovizoare # Bursa
Producătorul american de automobile Ford a demarat marţi o operaţiune de rechemare în service pentru 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial, din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recenta acţiune dintr-o serie de rechemări în service din acelaşi motiv
18:00
Mai multe explozii au fost auzite marţi în capitala Qatarului, Doha, unde armata israeliană a confirmat că a efectuat o and #8222;lovitură precisă and #8221; asupra unor lideri de rang înalt ai Hamas, potrivit presei internaţionale. Declaraţia armatei israeliene nu precizează locul atacului, însă un oficial de la Tel Aviv a confirmat că ţinta a fost pe teritoriul Qatarului.
17:50
Ungaria a semnat un acord de cumpărare de gaze pe termen lung de la grupul petrolier Shell, acesta fiind unul dintre paşii autorităţilor de la Budapesta de a-şi diversifica sursele de aprovizionare, în contextul în care se apropie termenul limită impus de Uniunea Europeană pentru încetarea importurilor din Rusia
17:40
Grupul VERTIK - care reuneşte compania de consultanţă în management VERTIK şi Asociaţia VERTIK pentru Viitor, un hub de iniţiativă pentru dezvoltare şi investiţii - anunţă că lansează în premieră Financing and IPO Summit 2025, un eveniment dedicat antreprenorilor care îşi doresc să îşi diversifice sursele de finanţare. Susţinut de Banca Europeană de Investiţii şi mai mulţi parteneri locali, summitul va avea loc în 10 octombrie la BT Stup, în Bucureşti
17:40
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io
17:40
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei va avea loc mâine
17:10
BRD Groupe Societe Generale, în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), anunţă că a implementat un proces digital care actualizează automat datele de identitate ale clienţilor.
17:00
SCUT - o nouă companie care aduce în România protecţie cibernetică unificată la standarde internaţionale # Bursa
Orange Romania anunţă lansarea SCUT (Securitate Cibernetică Unificată în Telecomunicaţii), o companie specializată în securitate cibernetică, menită să răspundă provocărilor generate de creşterea ameninţărilor informatice asupra companiilor şi infrastructurilor critice
17:00
MedLife susţine comunitatea de antreprenori români: a doua ediţie #DrumulCareUneşte pe Via Transilvanica s-a încheiat cu succes # Bursa
MedLife continuă să fie alături de liderii de business din România, încurajând mişcarea şi sănătatea ca stil de viaţă prin proiecte care aduc oamenii împreună
Acum 6 ore
16:50
Startup-ul românesc OptiComm AI transmite un punct de vedere despre modul în care Inteligenţa Artificială schimbă radical rolul agenţilor de vânzări B2B
16:30
5 to go, brand 100% românesc, îşi anunţă extinderea în forţă pe piaţa din Bulgaria şi setează un obiectiv ambiţios de 150 de locaţii deschise în următorii 3-4 ani
16:30
Agenţia de Guvernare Electronică din Republica Moldova se alătură dezvoltării de portofel de identitate digital european prin consorţiul WE BUILD # Bursa
Republica Moldova păşeşte cu încredere în viitorul digital al Europei, Agenţia de Guvernare Electronică fiind inclusă ca parte a unei iniţiative continentale majore
16:10
Teatrul Naţional Bucureşti deschide stagiunea la Chişinău cu spectacole de Andrei Şerban şi Chris Simion-Mercurian # Bursa
Teatrul Naţional and #8222;I.L. Caragiale and #8221; din Bucureşti a anunţat începutul stagiunii 2025-2026 prin participarea cu două spectacole la Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti de la Chişinău, eveniment organizat în perioada 10-21 septembrie, potrivit unui comunicat al instituţiei.
16:00
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marţi în plenul Parlamentului European că ţara sa este ţinta unui atac hibrid orchestrat de Rusia, cu obiectivul de a destabiliza Chişinăul şi de a transforma Moldova într-o platformă împotriva Ucrainei şi Uniunii Europene, potrivit presei din Republica Moldova.
16:00
Cetăţenii români susţin masiv orientarea către Vest, dar privesc cu rezerve raportul dintre integrarea europeană şi independenţa naţională, potrivit unui sondaj INSCOP Research realizat la comanda Polithink în perioada 4-10 august 2025 şi prezentat ieri în cadrul primei ediţii a Statecraft Lab.
15:50
CCR va judeca pe 24 septembrie sesizările depuse de AUR împotriva a patru proiecte asumate de Guvern # Bursa
Curtea Constituţională a anunţat că va dezbate pe 24 septembrie cele patru sesizări de neconstituţionalitate formulate de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva proiectelor de lege adoptate de guvernul Bolojan prin angajarea răspunderii în Parlament, potrivit HotNews. Contestaţiile vizează legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, actul normativ privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 referitoare la guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi proiectul legislativ privind modificarea unor acte normative şi introducerea unor măsuri în domeniul sănătăţii.
15:50
Statele UE nu reuşesc să ajungă la un acord privind obiectivele climatice înaintea summitului COP30 # Bursa
Statele membre ale Uniunii Europene sunt încă în dezacord asupra unor angajamente esenţiale legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu doar două luni înaintea summitului climatic COP30 care va avea loc în Brazilia, între 10 şi 21 noiembrie, potrivit unui document citat de The Guardian.
15:50
Zelenski: Putin i-a transmis lui Trump că vrea să cucerească Donbasul până la sfârşitul anului 2025 # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că Vladimir Putin a transmis Casei Albe şi trimisului special al SUA, Steve Witkoff, intenţia Rusiei de a ocupa regiunea Donbas până la sfârşitul acestui an, relatează presa internaţională.
15:50
Franţa intră în criză guvernamentală după căderea premierului Bayrou. Consecinţe pentru UE şi Ucraina # Bursa
Prim-ministrul francez François Bayrou a pierdut votul de încredere în Parlament, planul său de austeritate de 44 de miliarde de euro fiind respins categoric de deputaţi, transmite Deutsche Welle, de la care trasnmitem cele ce urmează. Doar 194 de parlamentari i-au acordat sprijin, în timp ce 364 au votat împotrivă.
15:40
Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) a confirmat că procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează marţi, 9 septembrie, percheziţii la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autorităţile competente. Reprezentanţii DNA au solicitat documente şi informaţii necesare investigaţiei, potrivit unui comunicat al ELCEN.
15:30
Revolut primeşte aprobarea preliminară a Băncii Centrale a Emiratelor Arabe Unite pentru licenţele de plăţi # Bursa
Revolut a obţinut aprobarea preliminară pentru licenţele de tip Stored Value Facilities şi Retail Payment Services (Category II) din partea Băncii Centrale a Emiratelor Arabe Unite (CBUAE), ceea ce marchează un pas esenţial pentru lansarea aplicaţiei financiare globale pe piaţa din Emirate, potrivit unui comunicat al companiei.
15:20
77% dintre europeni intenţionează să călătorească între iunie şi noiembrie anul acesta, iar 22% îşi planifică vacanţele în septembrie, potrivit celui mai recent raport and #8222;Monitoring Sentiment for Intra-European Travel and #8221; al Comisiei Europene pentru Turism (ETC). Regiunea mediteraneană este preferată pentru clima estivală prelungită, iar coastele Turciei devin o alegere de top pentru cei care doresc să prelungească vara.
15:20
OMNIASIG a accelerat în 2024 implementarea strategiei de sustenabilitate, în linie cu obiectivele Grupului Vienna Insurance Group (VIG), vizând reducerea emisiilor, investiţii responsabile şi implicare socială, potrivit unui comunicat transmis de companie. Strategia este structurată pe şase arii - clienţi, angajaţi, societate, managementul activelor, subscriere retail şi subscriere corporate - toate având obiective clare, cu ţinta neutralităţii climatice până în 2050.
15:20
Visual Fan îşi dublează cifra de afaceri şi îşi majorează profitul de cinci ori în primul semestru # Bursa
Visual Fan S.A. (simbol bursier ALW), deţinătoarea brandului Allview, a raportat pentru primul semestru din 2025 o creştere de aproape cinci ori a profitului net, până la 5,8 milioane lei, şi dublarea cifrei de afaceri la 76 milioane lei, comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit unui comunicat al companiei. Marja netă de profit s-a consolidat la 7,63%.
15:10
Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au aprobat în unanimitate solicitarea Ministerului Apărării Naţionale privind achiziţia unei corvete uşoare din clasa HISAR, se arată într-un comunicat al forului parlamentar.
15:10
Creşterea numărului de procese împotriva companiilor de inteligenţă artificială modelează progresul tehnologic şi strategiile de afaceri, arată Bogdan Maioreanu, analist eToro, într-un comentariu publicat ieri. În prezent, sunt peste 60 de litigii active numai în SUA, vizând companii precum OpenAI, Microsoft, Meta, Anthropic, Stability AI, Google sau Midjourney, iar acţiuni similare se desfăşoară şi în Europa şi China.
15:10
Franţa traversează o nouă criză guvernamentală după căderea executivului Bayrou, al patrulea în ultimii doi ani, iar instabilitatea ameninţă economia şi pieţele financiare, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Moţiunea de cenzură a fost declanşată de respingerea unui pachet de austeritate de 44 miliarde de euro, menit să reducă deficitul de la 5,4% în acest an la 4,6% anul viitor, dar considerat inacceptabil de socialişti şi de formaţiunea condusă de Marine Le Pen.
15:10
Piaţa criptomonedelor intră în primele faze ale unui posibil sezon al altcoinurilor, perioadă în care monede precum Ethereum (ETH), Solana sau Cardano depăşesc performanţa Bitcoin (BTC), arată Vugar Usi Zade, director operaţional al Bitget. Dominanţa BTC a scăzut în ultimele luni de la 65% la 58-60%, în timp ce raportul ETH/BTC urcă, semnalând o mutare de capital către Ethereum şi alte monede digitale majore.
15:00
Armata Israelului a emis un ordin de and #8222;evacuare completă and #8221; pentru locuitorii oraşului Gaza şi ai tuturor cartierelor acestuia, unde trăiesc aproximativ un milion de palestinieni, transmite Euronews, de la care relatăm cele ce urmează. Măsura face parte din operaţiunea prin care Israelul urmăreşte preluarea controlului total asupra Fâşiei Gaza.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.