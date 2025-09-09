Goodyear lansează KMAX GEN-3: noua generație de anvelope pentru camioane axate pe randament kilometric

19:10

Sorin Grindeanu a declarat că nu au fost făcute rectificări bugetare şi s-a folosit Fondul de rezervă la propunerea ministrului Finanţelor, care spunea că aceste cheltuieli vor fi mult mai bine ţinute sub control. „Eu aş vrea să înţelegeţi următorul lucru. Acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul […]