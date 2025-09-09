Cum l-a dat jos Gen Z pe prim-ministrul Nepalului / Interzicerea rețelelor sociale, eroare fatală / Tinerii nepalezi au protestat și împotriva corupției generalizate
G4Media, 9 septembrie 2025 20:20
Prim-ministrul Nepalului a demisionat după ce mai mult de o duzină de persoane au fost ucise și sute au fost rănite în timpul protestelor conduse... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
20:40
SpaceX cumpără licențe de spectru wireless de la EchoStar, într-o tranzacție de 17 miliarde de dolari, crucială pentru extinderea afacerii de conectivitate 5G a Starlink # G4Media
SpaceX, compania lui Elon Musk, a anunțat luni că va cumpăra licențe de spectru wireless de la EchoStar pentru rețeaua sa de sateliți Starlink, pentru... G4Media.ro.
20:40
Restricţii de trafic sunt instituite începând de marţi pe DN1 – Calea Bucureştilor (zona Otopeni), în vederea desfăşurării lucrărilor la viitoarea staţie de metrou „Otopeni”,... G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:30
Angajaţii Microsoft vor trebui să muncească de la birou timp de trei zile pe săptămână, începând din 2026 / În prima fază sunt vizați angajații care locuiesc la o distanță de până la 80 de km de sediul central # G4Media
Grupul informatic american Microsoft va introduce anul următor obligaţia ca angajaţii să muncească de la birou timp de cel puţin trei zile pe săptămână, a... G4Media.ro.
Acum o oră
20:20
Cum l-a dat jos Gen Z pe prim-ministrul Nepalului / Interzicerea rețelelor sociale, eroare fatală / Tinerii nepalezi au protestat și împotriva corupției generalizate # G4Media
Prim-ministrul Nepalului a demisionat după ce mai mult de o duzină de persoane au fost ucise și sute au fost rănite în timpul protestelor conduse... G4Media.ro.
20:10
Socialista Teresa Ribera începe să se distanţeze de conservatoarea Ursula von der Leyen (analiză EFE) # G4Media
Vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene (CE) pentru o tranziţie curată, echitabilă şi competitivă, socialista spaniolă Teresa Ribera, se distanţează într-un ritm accelerat de principala responsabila... G4Media.ro.
20:10
Un proiect de lege privind tutunul, aprobat de miniștrii spanioli, interzice fumatul și utilizarea țigărilor electronice pe terasele barurilor și restaurantelor, precum și în alte... G4Media.ro.
20:00
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Aryana Jessyca Camarasan studiază bucătăria și în același timp lucrează ca sous-chef la un local de lângă Alicante/ Antonio Segura (chef-proprietar al restaurantului MOON): „Nu știu multe despre preparatele românești, dar aș dori să aflu” # G4Media
La câțiva pași de Mediterană, lângă cunoscuta localitate turistică Alicante, se află restaurantul Moon. Un loc mic, cald, de familie, în care aerul cald al verii se... G4Media.ro.
20:00
Investigație Context: Boții AI de TikTok umflă dezinformările rusești pentru alegerile din Republica Moldova. Cum am descoperit 100 de conturi și 2.000 de clipuri toxice # G4Media
TikTok-ul din Republica Moldova este inundat de clipuri menite să convingă utilizatorii că religia ortodoxă este atacată de Uniunea Europeană, că alegerile vor fi anulate... G4Media.ro.
20:00
„Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări”, avertizează noul preşedinte polonez Karol Nawrocki aflat în vizită în Finlanda # G4Media
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele... G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:40
Volkswagen se află în negocieri avansate cu guvernul SUA / Germanii vor să realizeze un acord de investiții cu Casa Albă – Reuters # G4Media
Volkswagen se află în negocieri avansate cu guvernul Statelor Unite privind investiții substanțiale în cea de-a doua cea mai mare piață auto din lume. Germanii... G4Media.ro.
19:40
Animale de companie antrenate să fie soldați de pază. Câinii sunt tot mai căutați de bogații lumii să-i apere de bandele de hoți # G4Media
În ultimii ani, spargerile din locuințele sportivilor profesioniști au devenit un fenomen alarmant. Casele acestora, pline de bunuri de lux, sunt ținte pentru grupările criminale... G4Media.ro.
19:40
LIVE VIDEO Apple lansează oficial seria iPhone 17 și noi modele de Apple Watch, AirPods / Gigantul tech ar putea anunța și iOS 26 # G4Media
Apple organizează un eveniment în care va lansa cele mai noi modele din gamele sale de căști, ceasuri inteligente și smartphones. Într-un eveniment awe dropping... G4Media.ro.
19:40
Dan Motreanu cere simplificarea procedurilor privind accesarea fondurilor europene: “România a adăugat reguli în plus, care nu erau obligatorii și au complicat inutil procesul” # G4Media
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a propus în Parlamentul European o serie de amendamente care vizează simplificarea procedurilor pentru accesarea fondurilor europene, în condițiile în care... G4Media.ro.
19:40
Familia Murdoch rezolvă disputa privind succesiunea / Lachlan, unul dintre fiii mogulului rămâne la conducerea imperiului media de orientare conservatoare / Alti trei frați părăsesc afacerea cu totul # G4Media
Lachlan, fiul ales al lui Rupert Murdoch, va rămâne la conducerea afacerii familiei, prevenind o provocare previzibilă din partea fraților săi cu privire la orientarea... G4Media.ro.
19:20
Ministerul Educaţiei: Cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică/ Activitatea, afectată total în cinci şcoli din judeţul Dolj # G4Media
Cursurile şcolare s-au desfăşurat normal, marţi, în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, anunţă Ministerul... G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: României îi este atribuită a doua cea mai mare sumă din Uniunea Europeană prin programul SAFE pentru apărare # G4Media
Comisia Europeană a alocat marți României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), aceasta fiind a... G4Media.ro.
18:40
Angajaţii de la Curtea Regală de Justiţie au acoperit muralul lui Banksy în care un judecător bate un protestatar cu ciocanul / Poliția a reținut în weekend aproape 900 de persoane din cauza susținerii grupului Palestine Action # G4Media
O pictură realizată de Banksy, înfăţişând un judecător care loveşte cu ciocanul un protestatar neajutorat, a apărut pe zidurile Curţii Regale de Justiţie din Londra,... G4Media.ro.
18:20
Meloni respinge criticile legate de weekendul petrecut cu fiica sa la New York: Am decis să îndeplinesc cel mai frumos şi natural rol al meu, acela de mamă # G4Media
Călătoria premierului italian Giorgia Meloni alături de fiica sa în weekend la New York a stârnit critici din partea adversarilor săi politici, aceştia acuzând-o pe... G4Media.ro.
18:10
Protestatarii din Nepal au incendiat Parlamentul / Soţia unui fost premier a murit după ce locuinţa i-a fost incendiată # G4Media
Sute de manifestanţi nepalezi au pătruns şi au incendiat marţi clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat ţara în haos, în... G4Media.ro.
18:10
Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a reținut luni un agent belarus în cadrul unei operațiuni realizate în cooperare cu servicii partenere din mai... G4Media.ro.
17:50
Sondaj Inscop: 78.9% dintre respondenți vor ca România să păstreze direcția Vest, doar 7.8% au optat pentru Est # G4Media
Un sondaj Inscop realizat la comanda comanda Polithink arată că majoritatea covârșitoare a respondenților (78.9%) vor ca România să păstreze direcția Vest și doar 7.8%... G4Media.ro.
17:50
România ar putea să beneficieze de 16,6 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, ce vizează consolidarea pregătirii pentru apărare în întreaga Uniune Europeană # G4Media
Comisia Europeană a adoptat, marţi, alocarea provizorie a unei asistenţe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a consolida pregătirea pentru apărare în... G4Media.ro.
17:50
Un incendiu de vegetaţie ameninţă pădurea seculară de sequoia gigant din California de peste 2000 de ani / Incendiul Garnet arde în Pădurea Națională Sierra de două săptămâni # G4Media
Un incendiu forestier izbucnit în California, Statele Unite, a ajuns în zona McKinley Grove, în centrul statului, ameninţând copacii sequoia cu o vechime de peste... G4Media.ro.
17:40
VIDEO | O rasă de câini este în pericol de dispariție: mai puțin de 1.000 de exemplare au mai rămas în lume / Sunt numiți eroii necunoscuți ai războaielor mondiale # G4Media
De-a lungul istoriei, câinii au ocupat un loc cheie în viața oamenilor, nu doar ca prieteni de nădejde, ci și ca parteneri de muncă, gardieni și protectori.... G4Media.ro.
17:40
Cătălin Drulă (USR): Organizarea alegerilor nu este o decizie de oportunitate / Legea nu se poate negocia # G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, marţi, că alegerile pentru Primăria Capitalei nu reprezintă „o decizie de oportunitate” şi că organizarea scrutinului nu este un... G4Media.ro.
17:40
Salată cu fructe de vară / Simplă cu pepene roșu, burrata, mozzarella și un strop de mentă proaspătă # G4Media
Pentru a ne bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară și de ultimele fructe ale verii câteva salate sunt exact ce avem nevoie. Astăzi... G4Media.ro.
17:40
Primarul interimar al Capitalei anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului: au început lucrările pe bulevardul Magheru # G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului, transmite Agerpres. „Am început lucrările pe Bulevardul Magheru. Granitul vechi nu îl... G4Media.ro.
17:30
Preşedintele croat acuză guvernul țării sale, care a primit un ministru israelian, că susţine epurarea etnică din Gaza # G4Media
Preşedintele croat Zoran Milanovic a declarat marţi că guvernul conservator al ţării sale sprijină „epurarea etnică” pe care Israelul o realizează în Fâşia Gaza, după... G4Media.ro.
17:30
Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul... G4Media.ro.
17:30
Cauţiune de 150.000 de euro pentru procurorul general din Spania, trimis oficial în judecată pentru încălcarea secretului judiciar # G4Media
Tribunalul Suprem spaniol a confirmat marţi trimiterea oficială în judecată a procurorului general Alvaro Garcia Ortiz pentru încălcarea secretului judiciar, şi a stabilit pentru el... G4Media.ro.
17:20
Carlos Alcaraz își lasă echipa fără lider: Retragere din Cupa Davis după triumful de la US Open # G4Media
Carlos Alcaraz este omul momentului în tenisul de câmp masculin, ibericul reușind al șaselea său titlu de Grand Slam la US Open. Triumfător în fața... G4Media.ro.
17:20
Sorin Grindeanu anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică la care lucrează, pe care îl va... G4Media.ro.
17:20
Între 30 august și 13 octombrie 2025, Roland Pangrati prezintă în premieră expoziția Bukovina Blue Project, în pavilionul României la Expo 2025 Osaka. Numită uneori... G4Media.ro.
17:20
Ministrul Investițiilor: Există discuţii din ce în ce mai avansate pe zona de relansare economică, pentru pachetul 3 de măsuri guvernamentale # G4Media
Există discuţii din ce în ce mai avansate cu privire la măsuri de relansare a economiei ce vor intra în pachetul 3 gândit de Guvern,... G4Media.ro.
17:20
AUR acuză PSD că i-a plagiat proiectul de eliminare a CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, invalizi, veterani și alte categorii vulnerabile # G4Media
AUR acuză PSD că i-a plagiat proiectul de eliminare a CASS (contribuției pentru sănătate de 10% din venit) pentru mamele aflate în concediu de creștere... G4Media.ro.
17:10
Rheinmetall a construit cea mai mare fabrică europeană de obuze de 155 mm în timp record / România, parte importantă din plan # G4Media
Germania a deschis oficial, la Unterlüß, cea mai mare fabrică de muniție de artilerie calibrul 155 mm din Europa, construită în timp record… doar 15... G4Media.ro.
17:10
VIDEO Ionuț Moșteanu: Avem contracte în jur de 15 miliarde de dolari cu SUA / Există semnale că americanii se concentrează pe Indo-Pacific, dar asta nu înseamnă automat că o să plece soldați din România # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România este un partener strategic al SUA, cu contracte de achiziție de echipamente militare, finalizate și în derulare,... G4Media.ro.
17:10
Ședințele Consiliului Local Constanța se vor ține în format fizic, au decis judecătorii / Decizia nu este definitivă / Primarul Vergil Chițac a continuat să organizeze ședințele în format online și după terminarea pandemiei COVID # G4Media
Instanța a decis, marți, ca ședințele Consiliului Local Constanța să se desfășoare în format fizic. Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă, însă instanța a hotărât să suspende efectele regulamentului... G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:50
Spania le interzice miniştrilor israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvirşi Bezalel Smotrich să intre pe teritoriul său # G4Media
Guvernul de la Madrid a anunţat marţi interzicerea intrării pe teritoriul Spaniei a ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, şi a ministrului de finanţe, Bezalel Smotrich,... G4Media.ro.
16:50
Egiptul protestează pe lângă Consiliul de Securitate al ONU după inaugurarea marelui baraj etiopian de pe Nil # G4Media
Egiptul a denunţat marţi decizia ‘unilaterală’ a Etiopiei de a exploata Marele baraj al renaşterii (GERD) de pe fluviul Nil, ‘cu încălcarea dreptului internaţional’, transmite... G4Media.ro.
16:40
Întâlnire între ministrul Justiției și reprezentanții Băncii Mondiale / Pe agenda discuțiilor, modernizarea infrastructurii instanțelor de judecată și a sistemului penitenciar # G4Media
Ministrul Justiției s-a întâlnit marți, 9 septembrie, cu reprezentanții Băncii Mondiale, la sediul Ministerului Justiției. Au fost purtate discuții despre necesitatea continuării unor demersuri și... G4Media.ro.
16:40
Senatorul USR Irineu Darău cere demisia deputatului AUR Valeriu Munteanu, care a criticat CNA pentru acțiunile împotriva manipulărilor pe Tiktok în Republica Moldova: ”M-am săturat de cozi de topor. Rușii ne-au aruncat într-un război hibrid, iar în apărarea noastră comună nu este loc de trădători” # G4Media
Irineu Darău (USR), președintele comisiei de învățământ din Senat, i-a cerut marți demisia deputatului AUR Valeriu Munteanu din funcția de președinte al comisiei parlamentare comune... G4Media.ro.
16:30
Analiză | Sectorul global al ciocolatei, la un pas de criză / Cargill suspendă măcinarea boabelor de cacao în Coasta de Fildeș, pe fondul deteriorării calității producției / În Ghana, al doilea producător mondial, recolta este la cel mai scăzut nivel # G4Media
Sectorul global al ciocolatei se confruntă cu noi turbulențe după ce Cargill, unul dintre cei mai mari jucători din industria agroalimentară, a decis să suspende... G4Media.ro.
16:30
Franţa se pregăteşte pentru mişcarea de protest „Blocăm totul” / Macron doreşte să numească rapid un nou premier # G4Media
Franţa se pregăteşte pentru greve şi proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mişcări sub sloganul „Blocăm totul”, pe fondul nemulţumirii generalizate faţă... G4Media.ro.
16:20
Franța modernizează radarul „Nostradamus” pentru a consolida apărarea Europei împotriva amenințărilor hipersonice # G4Media
Franța face un pas decisiv către creșterea autonomiei europene în materie de apărare, după ce a anunțat modernizarea radarului Nostradamus, proiect considerat esențial în detectarea... G4Media.ro.
16:20
Grindeanu anunţă că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri / Despre restructurările în administraţie: Poziţia PSD este aceeaşi, nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară. Îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. Despre restructurările în administraţie, Grindeanu a precizat că poziţia PSD... G4Media.ro.
16:20
Mai multe explozii au fost auzite în capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Un martor ocular a declarat că a văzut... G4Media.ro.
16:10
Peste 100 de femei din Coreea de Sud, forţate să se prostitueze în anii 1950-1980, au intentat proces împotriva armatei americane și cer despăgubiri # G4Media
Mai mult de 100 de femei sud-coreene, forţate să se prostitueze pentru soldaţi americani între anii 1950 şi 1980, au intentat o acţiune inedită în... G4Media.ro.
16:10
Între 10 și 14 septembrie, 25 de echipe profesioniste din 13 țări vor pedala peste 830 de kilometri în cea mai importantă competiție ciclistă a... G4Media.ro.
16:10
Tunisia neagă atacul cu drone asupra flotilei umanitare Gretei Thunberg îndreptată spre Gaza, ancorată în portul Tunis # G4Media
Guvernul Tunisiei a negat că ar fi atacat cu drone flota de ajutor umanitar cu destinația Gaza, în care se afla și activista de mediu... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.