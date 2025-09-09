Cum l-a dat jos Gen Z pe prim-ministrul Nepalului /  Interzicerea rețelelor sociale, eroare fatală / Tinerii nepalezi au protestat și împotriva corupției generalizate 

G4Media, 9 septembrie 2025 20:20

Prim-ministrul Nepalului a demisionat după ce mai mult de o duzină de persoane au fost ucise și sute au fost rănite în timpul protestelor conduse...   G4Media.ro.

Acum 15 minute
20:40
SpaceX cumpără licențe de spectru wireless de la EchoStar, într-o tranzacție de 17 miliarde de dolari, crucială pentru extinderea afacerii de conectivitate 5G a Starlink G4Media
SpaceX, compania lui Elon Musk, a anunțat luni că va cumpăra licențe de spectru wireless de la EchoStar pentru rețeaua sa de sateliți Starlink, pentru...   G4Media.ro.
20:40
Restricţii de trafic pe DN1, în zona Otopeni, sunt lucrări la viitoarea staţie de metrou G4Media
Restricţii de trafic sunt instituite începând de marţi pe DN1 – Calea Bucureştilor (zona Otopeni), în vederea desfăşurării lucrărilor la viitoarea staţie de metrou „Otopeni”,...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:30
Angajaţii Microsoft vor trebui să muncească de la birou timp de trei zile pe săptămână, începând din 2026 / În prima fază sunt vizați angajații care locuiesc la o distanță de până la 80 de km de sediul central G4Media
Grupul informatic american Microsoft va introduce anul următor obligaţia ca angajaţii să muncească de la birou timp de cel puţin trei zile pe săptămână, a...   G4Media.ro.
Acum o oră
20:20
20:10
Socialista Teresa Ribera începe să se distanţeze de conservatoarea Ursula von der Leyen (analiză EFE) G4Media
Vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene (CE) pentru o tranziţie curată, echitabilă şi competitivă, socialista spaniolă Teresa Ribera, se distanţează într-un ritm accelerat de principala responsabila...   G4Media.ro.
20:10
Guvernul spaniol vrea interzicerea fumatului pe terasele barurilor și restaurantelor G4Media
Un proiect de lege privind tutunul, aprobat de miniștrii spanioli, interzice fumatul și utilizarea țigărilor electronice pe terasele barurilor și restaurantelor, precum și în alte...   G4Media.ro.
20:00
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Aryana Jessyca Camarasan studiază bucătăria și în același timp lucrează ca sous-chef la un local de lângă Alicante/ Antonio Segura (chef-proprietar al restaurantului MOON): „Nu știu multe despre preparatele românești, dar aș dori să aflu” G4Media
La câțiva pași de Mediterană, lângă cunoscuta localitate turistică Alicante, se află restaurantul Moon. Un loc mic, cald, de familie, în care aerul cald al verii se...   G4Media.ro.
20:00
Investigație Context: Boții AI de TikTok umflă dezinformările rusești pentru alegerile din Republica Moldova. Cum am descoperit 100 de conturi și 2.000 de clipuri toxice G4Media
TikTok-ul din Republica Moldova este inundat de clipuri menite să convingă utilizatorii că religia ortodoxă este atacată de Uniunea Europeană, că alegerile vor fi anulate...   G4Media.ro.
20:00
„Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări”, avertizează noul preşedinte polonez Karol Nawrocki aflat în vizită în Finlanda G4Media
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:40
Volkswagen se află în negocieri avansate cu guvernul SUA / Germanii vor să realizeze un acord de investiții cu Casa Albă – Reuters G4Media
Volkswagen se află în negocieri avansate cu guvernul Statelor Unite privind investiții substanțiale în cea de-a doua cea mai mare piață auto din lume. Germanii...   G4Media.ro.
19:40
Animale de companie antrenate să fie soldați de pază. Câinii sunt tot mai căutați de bogații lumii să-i apere de bandele de hoți G4Media
În ultimii ani, spargerile din locuințele sportivilor profesioniști au devenit un fenomen alarmant. Casele acestora, pline de bunuri de lux, sunt ținte pentru grupările criminale...   G4Media.ro.
19:40
LIVE VIDEO Apple lansează oficial seria iPhone 17 și noi modele de Apple Watch, AirPods / Gigantul tech ar putea anunța și iOS 26 G4Media
Apple organizează un eveniment în care va lansa cele mai noi modele din gamele sale de căști, ceasuri inteligente și smartphones. Într-un eveniment awe dropping...   G4Media.ro.
19:40
Dan Motreanu cere simplificarea procedurilor privind accesarea fondurilor europene: “România a adăugat reguli în plus, care nu erau obligatorii și au complicat inutil procesul” G4Media
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a propus în Parlamentul European o serie de amendamente care vizează simplificarea procedurilor pentru accesarea fondurilor europene, în condițiile în care...   G4Media.ro.
19:40
Familia Murdoch rezolvă disputa privind succesiunea / Lachlan, unul dintre fiii mogulului rămâne la conducerea imperiului media de orientare conservatoare / Alti trei frați părăsesc afacerea cu totul G4Media
Lachlan, fiul ales al lui Rupert Murdoch, va rămâne la conducerea afacerii familiei, prevenind o provocare previzibilă din partea fraților săi cu privire la orientarea...   G4Media.ro.
19:20
Ministerul Educaţiei: Cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică/ Activitatea, afectată total în cinci şcoli din judeţul Dolj G4Media
Cursurile şcolare s-au desfăşurat normal, marţi, în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, anunţă Ministerul...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: României îi este atribuită a doua cea mai mare sumă din Uniunea Europeană prin programul SAFE pentru apărare G4Media
Comisia Europeană a alocat marți României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), aceasta fiind a...   G4Media.ro.
18:40
Angajaţii de la Curtea Regală de Justiţie au acoperit muralul lui Banksy în care un judecător bate un protestatar cu ciocanul / Poliția a reținut în weekend aproape 900 de persoane din cauza susținerii grupului Palestine Action G4Media
O pictură realizată de Banksy, înfăţişând un judecător care loveşte cu ciocanul un protestatar neajutorat, a apărut pe zidurile Curţii Regale de Justiţie din Londra,...   G4Media.ro.
18:20
Meloni respinge criticile legate de weekendul petrecut cu fiica sa la New York: Am decis să îndeplinesc cel mai frumos şi natural rol al meu, acela de mamă G4Media
Călătoria premierului italian Giorgia Meloni alături de fiica sa în weekend la New York a stârnit critici din partea adversarilor săi politici, aceştia acuzând-o pe...   G4Media.ro.
18:10
Protestatarii din Nepal au incendiat Parlamentul / Soţia unui fost premier a murit după ce locuinţa i-a fost incendiată G4Media
Sute de manifestanţi nepalezi au pătruns şi au incendiat marţi clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat ţara în haos, în...   G4Media.ro.
18:10
Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijinul serviciilor din România și Cehia G4Media
Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a reținut luni un agent belarus în cadrul unei operațiuni realizate în cooperare cu servicii partenere din mai...   G4Media.ro.
17:50
Sondaj Inscop: 78.9% dintre respondenți vor ca România să păstreze direcția Vest, doar 7.8% au optat pentru Est G4Media
Un sondaj Inscop realizat la comanda comanda Polithink arată că majoritatea covârșitoare a respondenților (78.9%) vor ca România să păstreze direcția Vest și doar 7.8%...   G4Media.ro.
17:50
România ar putea să beneficieze de 16,6 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, ce vizează consolidarea pregătirii pentru apărare în întreaga Uniune Europeană G4Media
Comisia Europeană a adoptat, marţi, alocarea provizorie a unei asistenţe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a consolida pregătirea pentru apărare în...   G4Media.ro.
17:50
Un incendiu de vegetaţie ameninţă pădurea seculară de sequoia gigant din California de peste 2000 de ani / Incendiul Garnet arde în Pădurea Națională Sierra de două săptămâni G4Media
Un incendiu forestier izbucnit în California, Statele Unite, a ajuns în zona McKinley Grove, în centrul statului, ameninţând copacii sequoia cu o vechime de peste...   G4Media.ro.
17:40
VIDEO | O rasă de câini este în pericol de dispariție: mai puțin de 1.000 de exemplare au mai rămas în lume / Sunt numiți eroii necunoscuți ai războaielor mondiale G4Media
De-a lungul istoriei, câinii au ocupat un loc cheie în viața oamenilor, nu doar ca prieteni de nădejde, ci și ca parteneri de muncă, gardieni și protectori....   G4Media.ro.
17:40
Cătălin Drulă (USR): Organizarea alegerilor nu este o decizie de oportunitate / Legea nu se poate negocia G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, marţi, că alegerile pentru Primăria Capitalei nu reprezintă „o decizie de oportunitate” şi că organizarea scrutinului nu este un...   G4Media.ro.
17:40
Salată cu fructe de vară / Simplă cu pepene roșu, burrata, mozzarella și un strop de mentă proaspătă G4Media
Pentru a ne bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară și de ultimele fructe ale verii câteva salate sunt exact ce avem nevoie. Astăzi...   G4Media.ro.
17:40
Primarul interimar al Capitalei anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului: au început lucrările pe bulevardul Magheru G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului, transmite Agerpres. „Am început lucrările pe Bulevardul Magheru. Granitul vechi nu îl...   G4Media.ro.
17:30
Preşedintele croat acuză guvernul țării sale, care a primit un ministru israelian, că susţine epurarea etnică din Gaza G4Media
Preşedintele croat Zoran Milanovic a declarat marţi că guvernul conservator al ţării sale sprijină „epurarea etnică” pe care Israelul o realizează în Fâşia Gaza, după...   G4Media.ro.
17:30
Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul...   G4Media.ro.
17:30
Cauţiune de 150.000 de euro pentru procurorul general din Spania, trimis oficial în judecată pentru încălcarea secretului judiciar G4Media
Tribunalul Suprem spaniol a confirmat marţi trimiterea oficială în judecată a procurorului general Alvaro Garcia Ortiz pentru încălcarea secretului judiciar, şi a stabilit pentru el...   G4Media.ro.
17:20
Carlos Alcaraz își lasă echipa fără lider: Retragere din Cupa Davis după triumful de la US Open G4Media
Carlos Alcaraz este omul momentului în tenisul de câmp masculin, ibericul reușind al șaselea său titlu de Grand Slam la US Open. Triumfător în fața...   G4Media.ro.
17:20
Sorin Grindeanu anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică la care lucrează, pe care îl va...   G4Media.ro.
17:20
Expoziția Bukovina Blue Project, în pavilionul României la Expo 2025 Osaka G4Media
Între 30 august și 13 octombrie 2025, Roland Pangrati prezintă în premieră expoziția Bukovina Blue Project, în pavilionul României la Expo 2025 Osaka. Numită uneori...   G4Media.ro.
17:20
Ministrul Investițiilor: Există discuţii din ce în ce mai avansate pe zona de relansare economică, pentru pachetul 3 de măsuri guvernamentale G4Media
Există discuţii din ce în ce mai avansate cu privire la măsuri de relansare a economiei ce vor intra în pachetul 3 gândit de Guvern,...   G4Media.ro.
17:20
AUR acuză PSD că i-a plagiat proiectul de eliminare a CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, invalizi, veterani și alte categorii vulnerabile G4Media
AUR acuză PSD că i-a plagiat proiectul de eliminare a CASS (contribuției pentru sănătate de 10% din venit) pentru mamele aflate în concediu de creștere...   G4Media.ro.
17:10
Rheinmetall a construit cea mai mare fabrică europeană de obuze de 155 mm în timp record / România, parte importantă din plan G4Media
Germania a deschis oficial, la Unterlüß, cea mai mare fabrică de muniție de artilerie calibrul 155 mm din Europa, construită în timp record… doar 15...   G4Media.ro.
17:10
VIDEO Ionuț Moșteanu: Avem contracte în jur de 15 miliarde de dolari cu SUA / Există semnale că americanii se concentrează pe Indo-Pacific, dar asta nu înseamnă automat că o să plece soldați din România G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România este un partener strategic al SUA, cu contracte de achiziție de echipamente militare, finalizate și în derulare,...   G4Media.ro.
17:10
Ședințele Consiliului Local Constanța se vor ține în format fizic, au decis judecătorii / Decizia nu este definitivă / Primarul Vergil Chițac a continuat să organizeze ședințele în format online și după terminarea pandemiei COVID G4Media
Instanța a decis, marți, ca ședințele Consiliului Local Constanța să se desfășoare în format fizic. Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă, însă instanța a hotărât să suspende efectele regulamentului...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:50
Spania le interzice miniştrilor israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvirşi Bezalel Smotrich să intre pe teritoriul său G4Media
Guvernul de la Madrid a anunţat marţi interzicerea intrării pe teritoriul Spaniei a ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, şi a ministrului de finanţe, Bezalel Smotrich,...   G4Media.ro.
16:50
Egiptul protestează pe lângă Consiliul de Securitate al ONU după inaugurarea marelui baraj etiopian de pe Nil G4Media
Egiptul a denunţat marţi decizia ‘unilaterală’ a Etiopiei de a exploata Marele baraj al renaşterii (GERD) de pe fluviul Nil, ‘cu încălcarea dreptului internaţional’, transmite...   G4Media.ro.
16:40
Întâlnire între ministrul Justiției și reprezentanții Băncii Mondiale / Pe agenda discuțiilor, modernizarea infrastructurii instanțelor de judecată și a sistemului penitenciar G4Media
Ministrul Justiției s-a întâlnit marți, 9 septembrie, cu reprezentanții Băncii Mondiale, la sediul Ministerului Justiției. Au fost purtate discuții despre necesitatea continuării unor demersuri și...   G4Media.ro.
16:40
Senatorul USR Irineu Darău cere demisia deputatului AUR Valeriu Munteanu, care a criticat CNA pentru acțiunile împotriva manipulărilor pe Tiktok în Republica Moldova: ”M-am săturat de cozi de topor. Rușii ne-au aruncat într-un război hibrid, iar în apărarea noastră comună nu este loc de trădători” G4Media
Irineu Darău (USR), președintele comisiei de învățământ din Senat, i-a cerut marți demisia deputatului AUR Valeriu Munteanu din funcția de președinte al comisiei parlamentare comune...   G4Media.ro.
16:30
Analiză | Sectorul global al ciocolatei, la un pas de criză / Cargill suspendă măcinarea boabelor de cacao în Coasta de Fildeș, pe fondul deteriorării calității producției / În Ghana, al doilea producător mondial, recolta este la cel mai scăzut nivel G4Media
Sectorul global al ciocolatei se confruntă cu noi turbulențe după ce Cargill, unul dintre cei mai mari jucători din industria agroalimentară, a decis să suspende...   G4Media.ro.
16:30
Franţa se pregăteşte pentru mişcarea de protest „Blocăm totul” / Macron doreşte să numească rapid un nou premier G4Media
Franţa se pregăteşte pentru greve şi proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mişcări sub sloganul „Blocăm totul”, pe fondul nemulţumirii generalizate faţă...   G4Media.ro.
16:20
Franța modernizează radarul „Nostradamus” pentru a consolida apărarea Europei împotriva amenințărilor hipersonice G4Media
Franța face un pas decisiv către creșterea autonomiei europene în materie de apărare, după ce a anunțat modernizarea radarului Nostradamus, proiect considerat esențial în detectarea...   G4Media.ro.
16:20
Grindeanu anunţă că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri / Despre restructurările în administraţie: Poziţia PSD este aceeaşi, nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară. Îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. Despre restructurările în administraţie, Grindeanu a precizat că poziţia PSD...   G4Media.ro.
16:20
BREAKING Mai multe explozii au fost auzite în Doha, capitala Qatarului G4Media
Mai multe explozii au fost auzite în capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Un martor ocular a declarat că a văzut...   G4Media.ro.
16:10
Peste 100 de femei din Coreea de Sud, forţate să se prostitueze în anii 1950-1980, au intentat proces împotriva armatei americane și cer despăgubiri G4Media
Mai mult de 100 de femei sud-coreene, forţate să se prostitueze pentru soldaţi americani între anii 1950 şi 1980, au intentat o acţiune inedită în...   G4Media.ro.
16:10
Începe Turul României la ciclism: Cine transmite la tv competiția G4Media
Între 10 și 14 septembrie, 25 de echipe profesioniste din 13 țări vor pedala peste 830 de kilometri în cea mai importantă competiție ciclistă a...   G4Media.ro.
16:10
Tunisia neagă atacul cu drone asupra flotilei umanitare Gretei Thunberg îndreptată spre Gaza, ancorată în portul Tunis G4Media
Guvernul Tunisiei a negat că ar fi atacat cu drone flota de ajutor umanitar cu destinația Gaza, în care se afla și activista de mediu...   G4Media.ro.
