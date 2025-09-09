Pe Storia, găsești anunțuri complete, vezi istoricul anunțurilor, evoluția prețului, câți vânează același anunț cu tine, ca să știi să faci o ofertă la timp și mai ales ce ofertă să faci. Casa ta e clar pe Storia!(P)
Bărbat din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, adus în ţară de Poliţia Română/ El are o condamnare la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism # G4Media
Acum 4 ore
23:10
Care sunt urgențele reale în medicina veterinară. Câinii și pisicile pot fi salvați prin transfuzii de sânge. Medic veterinar: „E foarte important ca orice deținător de animale să știe” # G4Media
22:50
David Popovici anunţă un eveniment special în România pentru anul viitor: Sprint With The Stars. “Abia aştept!” / Înotători amatori au ocazia să concureze cu unii dintre cei mai buni înotători din lume # G4Media
22:50
Radu Miruţă: În mijlocul Fabricii de pulberi de la Făgăraş este o groapă de gunoi care, destul de des, ia foc/ Am vorbit la Garda de Mediu, a fost făcută plângere penală # G4Media
22:40
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția / Crețu e acuzat că a primit 40.000 de lei de la fratele unui afacerist din Republica Moldova cu contracte cu Elcen # G4Media
22:30
Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situaţie „foarte gravă” # G4Media
22:30
Ministrul Sănătății: 30 de adulţi şi 13 copii – pe lista de aşteptare pentru tratamente în străinătate; MS va primi suplimentar 20 de milioane de lei # G4Media
22:20
Una din două femei din Groenlanda, victima contracepţiei forţate / În anii 1970 peste 4000 de femei au fost supuse unei proceduri de montare de sterilet, unele fără a fi informate (raport) / Premierul danez a prezentat scuze victimelor # G4Media
22:10
Firmele coreene au fost avertizate cu privire la vizele americane îndoielnice înainte de raidul la fabrica Hyundai din Statele Unite # G4Media
21:40
De ce câinii ajung să semene atât de mult cu stăpânii lor, potrivit psihologiei. 15 studii internaționale susțin același lucru: asemănarea nu este întâmplătoare # G4Media
21:40
Acum 6 ore
21:30
Parlamentul European a adoptat noi reguli pentru reducerea risipei alimentare. Deșeurile textile sunt vizate și ele. În UE se aruncă 132 kg de alimente pe an, de persoană # G4Media
21:30
21:30
Ministrul Apărării, despre declarațiile privind creșterea vârstei de pensionare: Sunt de acord cu ce zice premierul Bolojan. Trebuie să ne uităm la demografie / În coalție nu s-a discutat până acum despre pensiile militare / Eu cred că trebuie găsită o soluție pe termen mediu # G4Media
21:20
Emmanuel Macron îl numește pe aliatul său, Sébastien Lecornu, noul prim-ministru al Franței # G4Media
21:00
Fosta şefă a diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, a preluat oficial funcția de preşedintă a Adunării Generale a ONU # G4Media
21:00
21:00
Cristian Vasilcoiu revine la ministerul Muncii, ca secretar general adjunct / Din 2021 până în 2024 a fost secretar de stat în același minister # G4Media
20:40
SpaceX cumpără licențe de spectru wireless de la EchoStar, într-o tranzacție de 17 miliarde de dolari, crucială pentru extinderea afacerii de conectivitate 5G a Starlink # G4Media
20:40
20:30
Angajaţii Microsoft vor trebui să muncească de la birou timp de trei zile pe săptămână, începând din 2026 / În prima fază sunt vizați angajații care locuiesc la o distanță de până la 80 de km de sediul central # G4Media
20:20
Cum l-a dat jos Gen Z pe prim-ministrul Nepalului / Interzicerea rețelelor sociale, eroare fatală / Tinerii nepalezi au protestat și împotriva corupției generalizate # G4Media
20:10
Socialista Teresa Ribera începe să se distanţeze de conservatoarea Ursula von der Leyen (analiză EFE) # G4Media
20:10
20:00
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Aryana Jessyca Camarasan studiază bucătăria și în același timp lucrează ca sous-chef la un local de lângă Alicante/ Antonio Segura (chef-proprietar al restaurantului MOON): „Nu știu multe despre preparatele românești, dar aș dori să aflu” # G4Media
20:00
Investigație Context: Boții AI de TikTok umflă dezinformările rusești pentru alegerile din Republica Moldova. Cum am descoperit 100 de conturi și 2.000 de clipuri toxice # G4Media
20:00
„Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări”, avertizează noul preşedinte polonez Karol Nawrocki aflat în vizită în Finlanda # G4Media
19:40
Volkswagen se află în negocieri avansate cu guvernul SUA / Germanii vor să realizeze un acord de investiții cu Casa Albă – Reuters # G4Media
19:40
Animale de companie antrenate să fie soldați de pază. Câinii sunt tot mai căutați de bogații lumii să-i apere de bandele de hoți # G4Media
19:40
LIVE VIDEO Apple lansează oficial seria iPhone 17 și noi modele de Apple Watch, AirPods / Gigantul tech ar putea anunța și iOS 26 # G4Media
19:40
Dan Motreanu cere simplificarea procedurilor privind accesarea fondurilor europene: “România a adăugat reguli în plus, care nu erau obligatorii și au complicat inutil procesul” # G4Media
19:40
Familia Murdoch rezolvă disputa privind succesiunea / Lachlan, unul dintre fiii mogulului rămâne la conducerea imperiului media de orientare conservatoare / Alti trei frați părăsesc afacerea cu totul # G4Media
Acum 8 ore
19:20
Ministerul Educaţiei: Cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică/ Activitatea, afectată total în cinci şcoli din judeţul Dolj # G4Media
18:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: României îi este atribuită a doua cea mai mare sumă din Uniunea Europeană prin programul SAFE pentru apărare # G4Media
18:40
Angajaţii de la Curtea Regală de Justiţie au acoperit muralul lui Banksy în care un judecător bate un protestatar cu ciocanul / Poliția a reținut în weekend aproape 900 de persoane din cauza susținerii grupului Palestine Action # G4Media
18:20
Meloni respinge criticile legate de weekendul petrecut cu fiica sa la New York: Am decis să îndeplinesc cel mai frumos şi natural rol al meu, acela de mamă # G4Media
18:10
Protestatarii din Nepal au incendiat Parlamentul / Soţia unui fost premier a murit după ce locuinţa i-a fost incendiată # G4Media
18:10
17:50
Sondaj Inscop: 78.9% dintre respondenți vor ca România să păstreze direcția Vest, doar 7.8% au optat pentru Est # G4Media
17:50
România ar putea să beneficieze de 16,6 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, ce vizează consolidarea pregătirii pentru apărare în întreaga Uniune Europeană # G4Media
17:50
Un incendiu de vegetaţie ameninţă pădurea seculară de sequoia gigant din California de peste 2000 de ani / Incendiul Garnet arde în Pădurea Națională Sierra de două săptămâni # G4Media
17:40
VIDEO | O rasă de câini este în pericol de dispariție: mai puțin de 1.000 de exemplare au mai rămas în lume / Sunt numiți eroii necunoscuți ai războaielor mondiale # G4Media
17:40
Cătălin Drulă (USR): Organizarea alegerilor nu este o decizie de oportunitate / Legea nu se poate negocia # G4Media
17:40
Salată cu fructe de vară / Simplă cu pepene roșu, burrata, mozzarella și un strop de mentă proaspătă # G4Media
17:40
Primarul interimar al Capitalei anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului: au început lucrările pe bulevardul Magheru # G4Media
Acum 12 ore
17:30
Preşedintele croat acuză guvernul țării sale, care a primit un ministru israelian, că susţine epurarea etnică din Gaza # G4Media
17:30
Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor # G4Media
17:30
Cauţiune de 150.000 de euro pentru procurorul general din Spania, trimis oficial în judecată pentru încălcarea secretului judiciar # G4Media
17:20
Carlos Alcaraz își lasă echipa fără lider: Retragere din Cupa Davis după triumful de la US Open # G4Media
