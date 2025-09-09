Asia Express sezonul 8, 9 septembrie 2025. Greșeala care i-a costat mult pe Anda Adam și Joseph. Ce s-a întâmplat la joc
Antena1, 9 septembrie 2025 21:50
Anda Adam și Joseph au avut parte de un incident care i-a făcut să piardă timp prețios, la prima probă din a treia ediție de la Asia Express sezonul 8 din 9 septembrie 2025.
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
21:00
Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc a început grădinița. Cât de mult a crescut Liam # Antena1
Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf au trăit emoții intense ieri, atunci când Liam, fiul lor cel mare, a început grădinița.
Acum 4 ore
18:50
Cele 3 zodii care scapă de singurătate începând cu 10 septembrie 2025! Acești nativi vor începe să zâmbească din nou # Antena1
Astrologii au realizat horoscopul pentru perioada următoare și au arătat care sunt cele 3 zodii care scapă de singurătate începând cu data de 10 septembrie 2025. Descoperă care sunt nativii pentru care viața devine mai bună.
18:50
Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Cum se pot proteja de înșelătoria care le golește conturile bancare # Antena1
A fost emis un avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone, pentru că există o înșelătorie periculoasă care poate goli conturile bancare.
Acum 6 ore
18:10
S-au împlinit trei ani de la decesul Reginei Elisabeta a II-a, iar soția nepotului său i-a adus un omagiu subtil. Iată cum a apărut Kate Middleton.
18:00
(P) Mai multe locuri de muncă disponibile, odată cu venirea toamnei. Candidații se pregătesc să reintre în forță pe piața muncii # Antena1
Odată cu venirea toamnei, crește numărul de locuri de muncă scoase în piața de angajatori, dar și numărul de candidați care doresc să se angajeze.
16:40
Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu după moartea mamei sale. Partenerul ei a făcut primele declarații # Antena1
George Restivan a dezvăluit când va avea loc cununia civilă dintre el și Adriana Bahmuțeanu și nu s-a abținut să recunoască motivul pentru care mama vedetei și-a pierdut viața. Iată ce a spus despre situația nefericită în care se află.
Acum 8 ore
16:10
Cine e soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David este profesor universitar la Cluj-Napoca # Antena1
Oana Alexandra David este căsătorită din anul 2012 cu Daniel David, actualul ministru al Educației și Cercetării.
16:10
Soția lui Gabi Tamaș, ședință foto sexy pe plajă. Cum arată partenera concurentului de la Asia Express în costum de baie # Antena1
Gabi Tamaș este unul dintre cei mai importanți fotbaliști autohtoni și poate fi urmărit în competiția Asia Express, alături de Dan Alexa. Iată cum arată soția sa.
15:40
Experții au dezvăluit cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios. Cum arată # Antena1
Cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios care traversează Sistemul Solar a fost dezvăluită.
15:30
Michaela Prosan, mesaj copleșitor cu ocazia aniversării fiului său. Puțini știu că actrița are un băiețel # Antena1
Michaela Prosan, declarație rară de iubire pentru fiul său. Iată ce a postat actrița din Iubire cu parfum de lavandă și cum o alintă cel mic pe mama lui!
15:20
O mai ții minte pe Cristina Rancov de la Insula Iubirii sezonul 7? Cum arată acum și ce business-uri are # Antena1
15:10
Încălzirea globală ar putea crește riscul obezității, avertizează experții, cu efecte semnificative atunci când vine vorba de comportamentul consumatorilor.
15:00
Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc a început grădinița. Cât de mult a crescut Liam. Imagini rare # Antena1
14:50
Cum va fi vremea până pe 6 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (9 septembrie-6 octombrie 2025) # Antena1
Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarele 4 săptămâni, adică pentru perioada 9 septembrie-6 octombrie 2025. Descoperă cum va fi vremea în București și în țară.
14:30
Mireasa sezonul 12. Liviu vrea o pauză de la cunoașterea cu Ștefania: ”Nu vreau o persoană posesivă” # Antena1
Cunoașterea dintre Liviu și Ștefania a ajuns în impas. La party, el a socializat cu Emily, iar Ștefania a fost foarte deranjată.
Acum 12 ore
14:10
Chat-ul zilei la Mireasa, 9 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 9 septembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
14:10
Emi (NT) vine în platoul MediCOOL, astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Ce vor afla telespectatorii # Antena1
Cel de-al nouălea sezon MediCOOL a început în forță, alături de dr. Mihail Pautov!
14:00
La ce operație estetică a apelat de curând Ema Oprișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 7. "E și pentru sănătatea mea" # Antena1
Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a ales să își facă o nouă intervenție estetică, de această dată pentru că a simțit că are mare nevoie.
14:00
Cum arată nora Terminatorului. Fiul lui Arnold Schwarzenegger s-a căsătorit cu modelul Abby Champion. Cum s-au cunoscut # Antena1
Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit. Iată unde a avut loc ceremonia.
13:40
Mireasa, sezon 6. Roxana Tobă a devenit recent mama unui băiețel. Imagini cu bebelușul fostei concurente # Antena1
Roxana Tobă, fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa, a devenit mamă de curând.
13:40
Viorica Dăncilă, față în față cu testul poligraf, astăzi, în emisiunea Viața fără filtru, de pe Antena Stars # Antena1
Natalia Mateuț aduce, de luni până vineri, de la ora 13:30, invitați de seamă, exclusivități și momente în premieră pentru telespectatorii emisiunii Viața fără filtru, care poate fi urmărită pe Antena Stars și în AntenaPLAY.
13:20
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Andrușca, dezvăluiri despre relația cu Andrei după Insula Iubirii sezonul 9 # Antena1
Ispita Andreea Aurică de la Insula Iubirii, cunoscută mai mult sub numele de Andrușca în emisiune, a atras atenția concurenților cu fizicul ei sculptat și cu zâmbetul cuceritor.
13:10
Declarație șocantă a fostului ministru de Finanțe, în primul episod al campaniei Observator „Cât costă să fii român” # Antena1
Campania „Cât costă să fii român” difuzată în fiecare luni, începând cu 8 septembrie, la Observator Antena 1 a debutat cu declarații halucinante.
13:00
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat # Antena1
Marcel Andrei, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, și-a făcut o schimbare uriașă la înfățișare. Fanii nu l-au recunoscut și au reacționat imediat. Iată cum arată acum Maluma!
12:50
Neymar a moștenit 1 miliard de lire sterline. Cine este bărbatul care i-a lăsat averea și de ce a făcut asta # Antena1
Un bărbat și-a numit idolul singurul moștenitor. Iată de ce Neymar a primit 1 miliard de lire sterline.
12:40
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, extrem de emoționați în prima zi de școală a fiului lor. Cum l-au filmat pe Alexandru # Antena1
Ștefan Bănică a postat în mediul online un filmuleț de la festivitatea de început de an școlar a fiului său. Alexandru a intrat în clasa întâi.
12:20
Cea mai nouă ediție Asia Express, lider detașat de audiență. Diseară, concurenții sunt serviți cu balut pe Drumul Eroilor # Antena1
Aseară, Asia Express – Drumul Eroilor a fost lider detaşat de audiență, pe toate segmentele de public, confirmând încă o dată statutul de cel mai urmărit reality-show de aventură din România.
12:20
Cum poți identifica nivelurile foarte ridicate de stres. Care sunt simptomele ce indică un stres ridicat și constant # Antena1
Atunci când te afli în fața unei potențiale amenințări, creierul reacționează prin activarea unui răspuns de tip „luptă, fugă sau îngheț”. Astfel, te poate ajuta să te menții în siguranță. Uneori, acest lucru se întâmplă chiar dacă nu ai nevoie. Află cum poți identifica nivelurile foarte ridicate de stres.
12:10
Mireasa, sezon 12. Mesajul publicat în online de Costina, după ce Dian a recunoscut că este indecis în privința relației # Antena1
După ce în emisia live de Mireasa de pe 8 septembrie 2025 Dian a recunoscut că este pus pe gânduri în ceea ce o privește pe Costina, fata a publicat un mesaj în mediul online.
12:00
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit cu cel mai mare regret din ultimii ani. Iată ce spunea în urmă cu doar câteva luni despre nepoții care au refuzat să o mai vadă după moartea tatălui lor!
11:50
Cum arată Maria Băsescu la 74 ani. Soția fostului președinte Traian Băsescu, apariție impecabilă la un eveniment # Antena1
Maria Băsescu, fosta Primă Doamnă, va împlini în câteva zile vârsta de 74 ani.
11:50
”Farsă” în miezul nopții într-un bloc. Cine îi deranja, de fapt, pe locatari și ce au declarat autoritățile: „Foarte neliniştiţi” # Antena1
Locuitorii unui bloc au cerut ajutorul autorităților pentru a găsi vinovatul a ceea ce considerau a fi o farsă.
10:10
Învățarea scrisului nu începe doar cu literele. Descoperă cinci metode surprinzătoare și distractive prin care îți poți ajuta copilul să-și dezvolte abilitățile motrice și atenția. Joaca, desenul și detaliile creative fac procesul mult mai ușor și mai plăcut pentru cei mici.
10:10
Sosul tzatziki este una dintre cele mai populare rețete grecești, apreciată pentru simplitatea, prospețimea și versatilitatea sa.
10:10
Rețeta de chec pufos cu prune, bun de te lingi pe degete. Desertul perfect și ușor de preparat # Antena1
Checul cu prune este unul dintre acele deserturi care reușesc să îmbine simplitatea preparării cu un gust bogat. Fie că este servit la micul dejun, la cafeaua de după-amiază sau ca desert după o masă de familie, textura sa pufoasă și aroma dulce-acrișoară a prunelor îl fac greu de refuzat.
10:10
10 remedii naturale pentru infecțiile urinare. Cum să reduci disconfortul și să sprijini vindecarea # Antena1
Infecțiile tractului urinar se numără printre cele mai frecvente infecții bacteriene. În completarea tratamentului cu antibiotice, poți apela și la diverse soluții naturale pentru calmarea durerii și usturimii. Descoperă cele mai eficiente remedii naturale pentru infecțiile urinare.
10:10
Ashwagandha (ginsengul indian) - de ce este atât de apreciat, ce beneficii, proprietăți și contraindicații are # Antena1
O plantă foarte puțin cunoscută la noi până de curând, dar folosită de mii de ani în medicina ayurvedică, ashwagandha se bucură de tot mai multă apreciere. Află ce beneficii aduce planta cunoscută și ca ginseng indian, cum se administrează, dar și ce efecte nedorite poate avea.
10:10
O talie subțire nu doar că te face să arăți mai bine, dar îți poate prelungi viața. Țesutul adipos din zona abdominală predispune la diabet, hipertensiune arterială, boli de inimă și chiar cancer. Află ce alimente ajută la arderea grăsimii de pe burtă.
Acum 24 ore
08:10
Dacă ai auzit de trombofilie și ești însărcinată sau plănuiești să devii mamă, s-ar putea să te întrebi ce este și cum poate afecta sarcina. Trombofilia în sarcină este un subiect important și poate suna un pic complicat, dar nu îți face griji! Vom analiza totul în rândurile de mai jos, ca să știi la ce să te aștepți și cum să te protejezi.
00:40
Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Concurenții s-au transformat în supereroi filipinezi. Cum s-au descurcat la probe # Antena1
Asia Express - Drumul Eroilor a început în forță cu probe care au împins limitele concurenților. Echipele au intrat în vria cursei și deja au ieșit la iveală primele tensiuni. La finalul unei zile istovitoare, Irina Fodor a anunțat echipa care a obținut prima imunitate din sezonul 8.
00:00
Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Cine a câștigat prima imunitate de pe Drumul Eroilor. Cum au reacționat adversarii # Antena1
Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat prima imunicate de la Asia Express - Drumul Eroilor, în ediția 2 din 8 septembrie 2025. Adversarii au dezvăluit că rezultatul este o lecție pentru ei toți.
8 septembrie 2025
23:30
Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au distribuit misiunile. Pe cine au încurcat # Antena1
Mara Bănică și Serghei Mizil au ajuns primii la probă și s-au bucurat de un avantaj uriaș, în a doua ediție la Asia Express - Drumul Eroilor, din 8 septembrie 2025. Pe cine au ales să ajute și cui i-au pus bețe în roate.
22:40
Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Echipele au căutat pentru prima dată cazare. În ce condiții au ajuns să doarmă # Antena1
Concurenții s-au confruntat cu una dintre cele mai mari provocări de la Asia Express, cazarea. În timp ce unii dintre ei au avut noroc, altora nu le-a venit să creadă în ce condiții trăiesc localnicii.
Ieri
21:10
Horoscop zilnic 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 9 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:10
Animalul fioros pe care l-au înfruntat gladiatorii. Experții au descoperit dovezile luptelor abia acum # Antena1
Experții au dezvăluit animalul fioros pe care l-au înfruntat gladiatorii, unde aveau loc luptele celebre.
17:30
Un arheolog susține că a găsit în sfârșit Atlantida, orașul mitologic care a fascinat omenirea de sute de ani.
17:20
De câte ori pe zi se spală pe cap Dan Alexa de la Asia Express-Drumul Eroilor! Detaliul ce i-a lăsat mască pe mulți # Antena1
În prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Dan Alexa a dezvăluit de câte ori pe zi se spală pe cap, dar și de cât timp face asta.
17:20
Iancu Guda, specialistul econimic al Observator, le-a prezentat telespectatorilor din această dimineață care sunt sectoarele în care românii sunt plătiți cu cele mai mari salarii, dar și în ce orașe angajatorii sunt atât de darnici. Iată în rândurile de mai jos și explicațiile expertului.
17:20
Cine este noul iubit al ispitei Oana Monea, după ce a declarat ca încă ține legătura cu Marius Avram. "Ești cel mai bun" # Antena1
Oana Monea, ispita surpriză de la Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit pentru prima dată despre noul ei iubit.
