Asia Express sezonul 8, 9 septembrie 2025. Greșeala care i-a costat mult pe Anda Adam și Joseph. Ce s-a întâmplat la joc

Dacă ai auzit de trombofilie și ești însărcinată sau plănuiești să devii mamă, s-ar putea să te întrebi ce este și cum poate afecta sarcina. Trombofilia în sarcină este un subiect important și poate suna un pic complicat, dar nu îți face griji! Vom analiza totul în rândurile de mai jos, ca să știi la ce să te aștepți și cum să te protejezi.