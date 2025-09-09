Trafic restricționat pe DN1, în zona Otopeni, până la finalizarea lucrărilor la noua stație de metrou. Rute alternative
StirileProtv.ro, 9 septembrie 2025 21:50
Traficul rutier pe DN1, în zona Otopeni, este restricționat de marți seară, ca urmare a lucrărilor la viitoarea stație de metrou de pe Magistrala 6. Circulația va fi menținută pe două benzi pe sens, cu mutarea parapetului median.
Acum 30 minute
22:10
Casa Albă: Atacul Israelului asupra Doha „nu servește obiectivelor israeliene sau americane” # StirileProtv.ro
Atacul Israelului asupra Doha „nu promovează obiectivele israeliene sau americane”, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, deşi preşedintele Donald Trump crede că eliminarea Hamas „este un obiectiv demn” de urmărit.
22:00
Peştera Mare din Andreneasa, unică în România. Recomandare pentru turiștii care vor o drumeție spectaculoasă, dar ușoară # StirileProtv.ro
Asociaţia Visit Mures, fondată de Consiliul Judeţean Mureş, Muzeul Judeţean şi de Serviciul Salvamont Salvaspeo, a recomandat pentru această toamnă o drumeţie pe Valea Superioară a Mureşului, la Peştera Mare din Andreneasa, unică în România.
Acum o oră
21:50
Trafic restricționat pe DN1, în zona Otopeni, până la finalizarea lucrărilor la noua stație de metrou. Rute alternative # StirileProtv.ro
Traficul rutier pe DN1, în zona Otopeni, este restricționat de marți seară, ca urmare a lucrărilor la viitoarea stație de metrou de pe Magistrala 6. Circulația va fi menținută pe două benzi pe sens, cu mutarea parapetului median.
21:30
Horoscop 10 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își poate întâlni sufletul pereche # StirileProtv.ro
Horoscop 10 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. S-au adunat multe treburi și vom da zor să le ducem pe toate la bun sfârșit.
Acum 2 ore
21:10
Până unde poate duce criza de imagine generată de Trump. Americanii de la Coca-Cola încep să se prezinte ”Made in Germany” # StirileProtv.ro
Pe măsură ce reputația globală a mărcilor din Statele Unite scade, unele firme americane apelează la strategii de marketing neobișnuite. Coca-Cola, de exemplu, un brand practic sinonim cu America, se promovează acum ca ”Made in Germany”.
21:10
Vladimir Putin le-a spus lui Donald Trump şi trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, că intenţionează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei în câteva luni, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu.
20:30
Vladimir Putin a cerut să aibă în camera sa de hotel din China faimoasele păpuși Labubu, dezvăluie presa de stat rusă. Iar media chineză evidențiază speculații potrivit cărora Putin ar fi fost însoțit în China de nepoata sa, vorbitoare de mandarină.
20:30
Președintele suveranist al Poloniei, Karol Nawrocki: ”Vladimir Putin este gata să invadeze și alte țări” # StirileProtv.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, relatează AFP.
20:30
Premierul francez şi-a prezentat oficial demisia. Macron este în căutarea unui înlocuitor, pentru a cincea oară în doi ani # StirileProtv.ro
Emmanuel Macron caută al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după demiterea lui Francois Bayrou în urma opoziției față de planurile sale bugetare, relatează Reuters.
Acum 4 ore
20:10
Giorgia Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, la New York. Ce a declarat șefa guvernului italian # StirileProtv.ro
Călătoria premierului italian Giorgia Meloni alături de fiica sa în weekend la New York a stârnit critici din partea adversarilor săi politici, aceștia acuzând-o pe șefa guvernului italian că neglijează problemele statului, relatează marți dpa.
19:50
Ce măsuri a luat Primăria Capitalei pentru fluidizarea traficului auto la începutul anului școlar # StirileProtv.ro
Primăria Capitalei iese cu noi arme în lupta împotriva traficului matinal, intensificat acum de începerea școlii.
19:50
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană # StirileProtv.ro
Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.
19:50
Ochelarii care traduc în timp real și un aspirator ce urcă scările singur, vedetele celui mai mare târg tech din Europa # StirileProtv.ro
Ochelari inteligenți care promit traduceri în timp real, robotul aspirator care urcă singur scările și ceasurile capabile să monitorizeze sănătatea 24 de ore din 24.
19:50
O dronă ucraineană a lovit orașul rusesc Soci, la Marea Neagră, la scurt timp după o reuniune a lui Putin desfășurată acolo # StirileProtv.ro
Dronele ucrainene au atacat coasta rusă a Mării Negre în noaptea de luni spre marți, potrivit Ministerului rus al Apărării și oficialilor locali, la doar câteva ore după ce președintele Vladimir Putin a participat la întâlniri, scrie ABC News.
19:40
A doua zi de școală, cu probleme. Clase mutate în cămine, școli curățate de părinți, elevi trimiși la practică în loc de ore # StirileProtv.ro
Majoritatea elevilor din țară au mers la cursuri în a doua zi a anului școlar. Unii au primit manuale și informații sumare despre materii, alții și-au cunoscut noii profesori.
19:40
Trotinetele electrice, cauza a sute de accidente în România. Un bărbat din Iași, în comă după o căzătură violentă # StirileProtv.ro
Numărul accidentelor cu trotinetele electrice crește alarmant, deși regulile privind folosirea acestor vehicule sunt tot mai aspre.
19:40
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori # StirileProtv.ro
În vreme ce zeci de mii de români nu au un medic de familie, specialiștii pleacă în alte țări. Mulți medici de familie s-au stabilit în Franța, convinși de primele de instalare uriașe, scutirile de taxe și locuințele gratuite.
19:30
Ce mesaje posta pe rețele sociale fostul adjunct SIS din Moldova, Alexandru Bălan. „În spate e FSB-ul Moscovei” # StirileProtv.ro
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, capturat luni seară la Timișoara într-o operațiune internațională, este acuzat de trădare.
19:30
Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei # StirileProtv.ro
Acuzații de corupție la Elcen, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.
19:20
Un nou val de Covid lovește Europa. Creștere bruscă de 50% a îmbolnăvirilor, 11 morți numai în România # StirileProtv.ro
Europa este lovită de nou val de Covid, cu o creștere bruscă de 50% a cazurilor de îmbolnăvire. Doar în prima săptămână din septembrie, România a înregistrat o creștere de 29% a cazurilor și 11 decese.
19:20
Ministerul Educației: Cursurile se desfășoară normal în majoritatea școlilor, cinci unități au activitatea parțial afectată # StirileProtv.ro
Marți, cursurile au decurs normal în 98,2% din cele aproximativ 5.700 de școli de stat, anunță Ministerul Educației, care monitorizează protestele profesorilor.
19:00
Bruna Biancardi, iubita lui Neymar, de nerecunoscut după ce și-a stors un coș. „Fotografiile sunt oribile”. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Neymar și partenera sa, Bruna Biancardi, au atras toate privirile la meciul de fotbal american desfășurat în Brazilia, unde vedete precum Travis Kelce și Patrick Mahomes au făcut spectacol pe teren.
19:00
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE # StirileProtv.ro
România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.
18:50
Violențele din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului, incendiată de protestatari. Bilanțul morților se ridică la 20 # StirileProtv.ro
Sute de protestatari nepalezi au incendiat marți clădirea Parlamentului din Kathmandu, escaladând haosul politic, în ciuda demisiei premierului K.P. Sharma Oli, transmite EFE.
18:50
Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 6,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată” # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi, despre cei 16,7 miliarde de euro primiţi de România prin programul european SAFE, că sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei.
Acum 6 ore
18:00
Adolescent de 16 ani din Târgu Mureș, arestat după ce a spart mai multe mașini și a furat un portofel # StirileProtv.ro
Un tânăr de 16 ani din Târgu Mureș a fost arestat preventiv după ce ar fi spart mai multe mașini, iar dintr-una a furat un portofel.
18:00
Copii de grădiniță îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele din comunism, în Satu Mare, în prima zi a anului școlar # StirileProtv.ro
Reprezentanții Inspectoratului școlar din Satu Mare fac verificări la o grădiniță după ce educatorii au făcut luni, în prima zi a anului scolar, o activitate în care cei mici au fost îmbrăcați în uniforme asemănătoare celor purtate în anii comunismului.
17:50
Emily Blunt, apariție îndrăzneață la premiera filmului „The Smashing Machine”. Ce ținută a purtat actrița - Galerie Foto # StirileProtv.ro
Emily Blunt a avut o apariție extrem de îndrăzneață la premiera filmului The Smashing Machine, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto 2025, luni.
17:50
Pană de curent masivă în Berlin, în urma unui incendiu. Poliţia nu exclude o „motivaţie politică” # StirileProtv.ro
Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără electricitate marți, în jurul prânzului, din cauza unui incendiu la doi stâlpi de electricitate, iar poliția locală nu exclude o posibilă incendiere cu motivație politică, a declarat pentru AFP.
17:40
O tânără din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-urile din oraș timp de trei ani # StirileProtv.ro
Caz neobișnuit în Cluj-Napoca. O tânără de 19 ani, condamnată în primă instanță pentru furt, nu mai are voie să intre în niciun complex comercial din oraș timp de 3 ani.
17:40
Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE # StirileProtv.ro
Viktor Orban a cerut bani de la Uniunea Europeană, ca recompensă pentru că Ungaria a oprit, prin gardurile sale ridicate la frontieră, peste un milion de migranți să intre ilegal în Europa.
17:30
Mai prieteni cu Putin, decât cu Trump. Ungaria spune că SUA nu i-au cerut să nu mai ia petrol din Rusia și transmite un mesaj # StirileProtv.ro
Donald Trump nu a cerut Ungariei să oprească achizițiile de petrol rusesc, a declarat Peter Szijjarto, ministrul de Externe maghiar. Afirmația vine după ce Trump a cerut Europei să nu alimenteze mașinăria de război rusă prin importuri de gaze.
17:30
Ipoteză înfiorătoare în cazul profesoarei și fiului ei, găsiți morți în Drobeta Turnu-Severin. Femeia și-ar fi ucis băiatul # StirileProtv.ro
Tragedie îngrozitoare, în Drobeta-Turnu Severin! O profesoară și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți, în casă. Primele rezultate ale anchetatorilor ar indica faptul că femeia și-ar fi ucis copilul, apoi și-ar fi luat viața.
17:30
Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule la nivel mondial. Compania acuză probleme la camera retrovizoare # StirileProtv.ro
Ford rechemă în service 1,9 milioane de vehicule la nivel mondial din cauza unor probleme la camera retrovizoare, anunță Reuters.
17:20
Pîslaru: Discuții avansate pentru Pachetul 3 de măsuri economice. IMM-urile ar putea primi granturi de până la 40% # StirileProtv.ro
Există discuţii din ce în ce mai avansate cu privire la măsuri de relansare a economiei ce vor intra în pachetul 3 gândit de Guvern, a declarat, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
17:10
Israelul a lansat un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite la Doha # StirileProtv.ro
Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas din Qatar, extinzându-și acțiunile militare care s-au desfășurat în tot Orientul Mijlociu, incluzând acum și statul arab din Golf unde gruparea islamistă palestiniană are de mult timp baza politică.
17:00
Grindeanu, despre restructurări: Reducem cheltuielile statului, dar nu prin concedieri masive. Poziția PSD rămâne neschimbată # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri.
17:00
Cazul copiilor ascunși în pădure timp de patru ani, în Noua Zeelandă. Primele imagini din ascunzătoarea tatălui fugar # StirileProtv.ro
Poliția a făcut publice primele imagini cu ceea ce consideră a fi unul dintre numeroasele locuri de campare unde un tată fugar din Noua Zeelandă s-a ascuns împreună cu cei trei copii ai săi timp de mai mulți ani.
16:40
Apple lansează azi iPhone 17. Gigantul își va prezenta cel mai subțire model creat vreodată. Vezi LIVE evenimentul # StirileProtv.ro
Apple lansează marți seara noile modele de iPhone 17. Cea mai mare surpriză ar putea fi un model nou, ”iPhone Air”, mai subţire decât telefoanele actuale ale companiei şi inspirat de designul laptopului MacBook Air.
16:40
Dacia a numit pentru prima dată la conducerea sa o femeie. Ce planuri are cu mașina românească nemțoaica adusă de la Mercedes # StirileProtv.ro
Dacia este condusă pentru prima dată în istoria sa de o femeie, după ce Renault a decis să o numească în funcția de CEO a producătorului românesc pe Katrin Adt, fostă vicepreședinte la Mercedes.
16:40
O femeie a făcut accident în timp ce scria mesaje pe telefon, în SUA. „Mi s-a părut foarte ciudat”. VIDEO # StirileProtv.ro
Imaginile surprinse de o cameră de bord arată momentul în care o femeie care trimitea mesaje în timp ce conducea a făcut accident cu o mașină închiriată, după ce a pierdut controlul vehiculului.
16:40
România se deplasează în Cipru pentru un meci decisiv din preliminariile Campionatului Mondial 2026, care se dispută marți, 10 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe GSP Arena din Nicosia.
16:40
Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de mp # StirileProtv.ro
Un incendiu puternic a izbucnit marți la un fânar din Grădina Zoologică București, manifestându-se cu flăcări deschise și degajări masive de fum. Focul a cuprins aproximativ 2.000 de metri pătrați.
Acum 8 ore
16:20
Mario Draghi are un mesaj pentru liderii Uniunii Europene: „Eu mi-am făcut partea, acum e rândul vostru.”
16:10
Parlamentul European a adoptat o nouă lege. Țările din UE, obligate să reducă cu 30% risipa alimentară până în 2030 # StirileProtv.ro
Parlamentul European a adoptat marți o lege care vizează reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special din industria fast fashion, potrivit AFP.
16:00
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale # StirileProtv.ro
Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani.
16:00
Avertisment ANAF: E-mailuri false circulă în numele instituției. Cum își pot proteja contribuabilii datele # StirileProtv.ro
Mesajele transmise în numele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) de la adresa de e-mail info@anaf.io sunt false, avertizează instituţia, într-un comunicat de presă transmis, marţi.
15:30
„Zapad” închide granița polonezo-belarusă. Rușii vor folosi inclusiv Oreșnik la exerciții # StirileProtv.ro
Polonia va închide granița cu Belarus din cauza manevrelor militare comune cu Rusia, „Zapad”, foarte aproape de frontieră, a declarat premierul polonez Donald Tusk.
15:30
Ce spune ministrul Muncii despre majorarea vârstei de pensionare, după declarația lui Ilie Bolojan # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare, subliniind că pensia este un drept câştigat şi că nu există niciun proiect sau discuţie în acest sens.
15:20
Cheltuielile publice pentru educație în România au crescut. Creșterea este mai evidentă la învățământul preșcolar # StirileProtv.ro
EaG 2025, editat de OCDE, arată că, în perioada 2015 – 2022, cheltuielile publice la nivelul învăţământului preşcolar din România au crescut cu 36,7%, iar acest lucru s-a întâmplat în ciuda unei scăderi a numărului de copii înscrişi cu aproape 3%.
