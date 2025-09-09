Pontul zilei de miercuri, 10 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului 2025-2026

Fanatik, 9 septembrie 2025 23:20

Cu pontul zilei de miercuri, 10 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe retrogradatele din sezonul 2025-2026 din SuperLiga.

Acum 10 minute
23:50
Trei minute a rezistat Adrian Șut în Cipru – România! Dezastru pentru echipa națională și FCSB Fanatik
Adrian Șut a fost ghinionistul serii în meciul Cipru - România din preliminariile pentru Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul de la FCSB
Acum 30 minute
23:30
Alex Musi, un car de nervi la San Marino U21 – România U21. Cum a reacționat căpitanul ”tricolorilor” când a fost schimbat Fanatik
Schimbat în minutul 60 al meciului dintre San Marino U21 și România U21, Alex Musi a părăsit terenul extrem de nervos și gesticulând către banca tehnică.
Acum o oră
23:20
„Clientul” lui Mircea Lucescu ratează meciul crucial cu Austria! Problemă mare pentru selecționer Fanatik
Continuă problemele pentru Mircea Lucescu la echipa națională a României! Ce s-a întâmplat în meciul din Cipru
23:20
23:10
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș Fanatik
Dan Alexa și Gabi Tamaș concurează la Asia Express. Cum arată însă viața antrenorului și ce s-a întâmplat în ultimii ani?
Acum 2 ore
22:50
E aproape de Campionatul Mondial și poate salva echipa din SuperLiga de la dezastru! Care sunt condițiile pentru încasarea a minim 600.000 de euro Fanatik
Echipa din Superliga poate încasa minim 600.000 de euro de la FIFA în anumite condiții, sumă care ar acoperi datoriile din acest moment ale clubului. Toate detaliile
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 10 septembrie 2025. Câștig de 390 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 10 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 390 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:30
Denis Drăguş a rupt blestemul! Goluri de mare atacant în Cipru – România. De când nu mai marcase „tricolorul” Fanatik
Denis Drăguş a avut un start fulminant de meci cu Cipru. A marcat două goluri în primele 18 minute, reuşind să rupă blestemul, Atacantul nu a mai înscris din luna aprilie.
Acum 4 ore
21:50
Un jucător de la FCSB, ca şi calificat la Cupa Mondială din 2026! Gigi Becali încasează de la FIFA suma cheltuită pe transfer Fanatik
România speră să ajungă după o pauză de 28 de ani la Cupa Mondială, dar unul dintre jucătorii campioanei FCSB este cu un picior la turneul final din SUA. Gigi Becali încasează o sumă uriaşă de la FIFA.
21:40
Mihai Stoica, încântat de decizia lui Gigi Becali cu privire la Vlad Chiricheș: „Nimeni nu îi poate spune de ce a făcut asta” Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre rolul important al lui Vlad Chiricheș la FCSB, după ce patronul Gigi Becali a decis ca experimentatul fotbalist să rămână în lotul pentru Superliga.
21:10
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: ”N-a lăsat niciun bilet, nimic” Fanatik
Apar noi informații în cazul tragediei de la Drobeta Turnu Severin, unde o femeie și băiețelul ei de 7 ani au fost găsiți fără suflare. Autoritățile investighează circumstanțele.
21:00
Culisele rupturii dintre Dennis Man şi fraţii Becali: “Este un băiat mai ciudăţel! El ne suna să rezolvăm şi când nu îi mergea cablul”. Ce ofertă de Serie A a refuzat Fanatik
Victor Becali, suporter declarat al „câinilor”, a fost invitatul special al lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK DINAMO. Printre altele, el a vorbit și despre ruptura dintre firma sa de impresariat și Dennis Man
20:40
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani Fanatik
Ce preț are rochia roz purtată de Aryna Sabalenka, după ce a luat trofeul US Open 2025. Jucătoarea nu a dat mult pe ea.
20:20
Fenerbahce l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Jose Mourinho! Adversara FCSB-ului va fi pregătită de un nume important Fanatik
Fenerbahce a decis să-l demită pe Jose Mourinho după ce echipa a ratat calificarea în Champions League, iar turcii au făcut anunțul oficial cu privire la înlocuitorul acestuia.
20:10
Fanatik SuperLiga, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Cipru – România Fanatik
Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici va avea alături invitați de marcă după Cipru - România.
Acum 6 ore
19:50
Cât costă, de fapt, iPhone 17 Air. Prețurile oficiale și cât trebuie să plătești în România pentru noul model Apple Fanatik
iPhone 17 Air vine cu un preț surprinzător! Află cât costă în România și cât plătești dacă îl comanzi direct din SUA sau Europa. Detalii complete aici.
19:40
Fostul fotbalist de la FCSB divorțează la trei luni de la nuntă. Celebrul cuplu e istorie: ”S-a terminat” Fanatik
Un fost jucător de la FCSB se separă de soție la doar 3 luni de la cununia religioasă. Povestea dintre ei s-a încheiat.
19:10
Conducerea Rapidului a ieșit la atac după ce transferul lui Alin Fică în Giulești a picat: „Sunt foarte multe inepții. E prima oară când se întâmplă asta” Fanatik
Un personaj important din conducerea Rapidului a oferit detalii despre transferul lui Alin Fică la formația giuleșteană, care a căzut în ultimele minute ale perioadei de mercato.
19:00
Ce urmează după ce Israel a atacat statul Qatar. Lumea e din nou pe un butoi cu pulbere: „S-a pierdut această posibilitate” Fanatik
Ce se întâmplă după ce Israel a atacat statul Qatar? De ce este îngrijorătoare acțiunea din Doha? Un analist de politică externă ne lămurește!
18:40
Atac israelian în Qatar: o bombă a zguduit hotelul din Doha în care e cazat Florinel Coman! Fanatik
Florinel Coman trăiește momente de panică în Qatar, după ce o bombă a explodat în apropierea hotelului un de este cazat în Doha.
18:30
Piața neagră a jocurilor de noroc, adevăratul câștigător al populismului fiscal din România și UE! 81 de milioane de europeni sunt expuși Fanatik
Dintr-un raport publicat recent reiese un adevăr îngrijorător: 92% din conținutul de gambling accesat online în UE a venit din surse neautorizate. 81 de milioane de europeni, expuși serviciilor ilegale.
18:10
Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 10 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top după Cipru – România Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile echipei naționale, dar și ultimele evenimente tari din România, miercuri, 10 septembrie, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”
18:10
Reforma lui Bolojan la Buzău. Elevi de gimnaziu, obligați să meargă 14 km pe un traseu cu urși, după ce școala le-a fost închisă Fanatik
Situație teribilă în Buzău. Clasele de gimnaziu ale unei școli au fost închise, iar elevii fac naveta pe un traseu dificil. Merg în fiecare zi 14 km într-o zonă populată de urși
18:00
Am aflat de ce Mircea Lucescu folosește aceeași echipă care a dezamăgit cu Canada! Discurs de mare antrenor înainte de Cipru – România: „Băieți, luați toată obida, frustrarea, criticile și transformați-le în orgoliu”. Exclusiv Fanatik
Fin psiholog, Mircea Lucescu a umblat, în stilul propriu, la orgoliul tricolorilor. Selecționerul României le-a explicat jucătorilor, la prânz, de ce a ales să meargă pe mâna aceluiași prim "11" care a dezamăgit contra Canadei.
Acum 8 ore
17:50
Un fost mare atacant al naționalei României a analizat problemele „tricolorilor” înainte de meciul cu Cipru: „Mă îngrijorează și Drăguș” Fanatik
Cipru - România va avea loc marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, iar un fost golgheter al „tricolorilor” a vorbit despre importanța duelului din preliminarii.
17:30
Sondaj INSCOP. Viziunea românilor despre politica externă: Vest sau Est? Opinia cu privire la digitalizarea serviciilor publice Fanatik
Sondajul INSCOP publicat marți, 9 septembrie, arată viziunea românilor despre politica externă. De asemenea, cum stau repondenții la capitolul digitalizării serviciilor publice
17:10
Dorinel Munteanu, mesaj categoric în ziua meciului Cipru – România: ”Nu mai putem avea pretenții” Fanatik
Chiar în ziua partidei Cipru - România, Dorinel Munteanu a avut un mesaj categoric în privința șanselor ”tricolorilor” de a câștiga grupa din preliminarii.
17:10
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist Fanatik
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN vizat într-un dosar de corupție deschis de procurorii DNA? Are o traiectorie tare interesantă!
16:40
LIVE VIDEO San Marino U21 – România U21, preliminarii Euro U21 2027. „Tricolorii mici”, în fața primei victorii din campanie Fanatik
San Marino U21 - România U21 este meciul din etapa a doua de preliminarii pentru Euro 2027. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
16:00
Fotbalistul echipei de Champions League, suspendat 10 luni pentru dopaj! Motivul sfâșietor pentru care a picat testul antidoping Fanatik
Un fotbalist de la o echipă care va evolua în actualul sezon de UEFA Champions League a primit o suspendare de 10 luni pentru dopaj.
Acum 12 ore
15:50
Edi Iordănescu, mesaj de mobilizare maximă înainte de Cipru – România: „Este tot ce contează” Fanatik
Edi Iordănescu a transmis un mesaj de mobilizare înainte de Cipru - România. Ce text a scris fostul selecționer pentru „tricolori”.
15:20
Andrei Nicolescu, apărat de un celebru impresar: “E blamat de mulţi, dar băiatul a făcut o treabă foarte bună la Dinamo!” Fanatik
Un celebru impresar român l-a apărat pe Andrei Nicolescu în direct la FANATIK DINAMO pentru ce a reușit să facă la echipă în ultimii ani din poziția de conducător al clubului.
15:10
Vivi Răchită l-a făcut „pachet” pe Elias Charalambous: „Păi ăla se poate numi antrenor dacă-i face Becali schimbările? Îmi dau foc la licență!” Exclusiv Fanatik
S-au încins spiritele la FANATIK SUPERLIGA! Elias Charalambous a fost punctul de pornire al unei discuții aprinse între analiștii emisiunii. Cum se plasează Vivi Răchită și Robert Niță raportat la situația antrenorului de la FCSB.
15:00
Ciprian Marica se teme de Cipru după rezultatul cu Austria: „Înainte nu-mi imaginam așa ceva”. Ce așteptări are de la Mircea Lucescu Fanatik
Dezamăgit în urma rezultatului naționalei în meciul cu Canada, Ciprian Marica, fostul atacant al României, a spus ce așteptări are de la echipă și de la Mircea Lucescu
14:40
Pierdere uriașă pentru Rapid: s-a accidentat și va lipsi următoarele săptămâni! Ce meciuri ratează Fanatik
Rapid a suferit o pierdere uriașă la nivelul lotului înainte de reluarea SuperLigii. Unul dintre titularii lui Costel Gâlcă va fi indisponibil următoarele săptămâni.
14:30
Cine-i va ancheta pe spionii României din SIE? Proiect de lege susținut de parlamentarii PNL, PSD și AUR Fanatik
Cine îi va cerceta penal pe angajații Serviciului de Informații Externe? Puteri extinse pentru șeful SIE. Ce prevederi apar într-un nou proiect de lege
14:20
“Mă aşteptam să mai schimbe, dar e inspiraţia lui Lucescu” Reacţie promptă după ce “Il Luce” va folosi aceeaşi echipă din 0-3 cu Canada în Cipru – România Fanatik
Victor Becali a rămas surprins, în direct la „FANATIK Dinamo” de faptul că Mircea Lucescu nu a efectuat nicio schimbare în Cipru - România.
13:50
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte! Fanatik
Mircea Lucescu a decis ce prim 11 va folosi în meciul împotriva Ciprului, din preliminariile Campionatului Mondial. Selecționerul a surprins prin alcătuirea echipei.
13:30
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari Fanatik
Carlos Alcaraz a sărbătorit cel de-al șaselea trofeu de Grand Slam într-un club exclusivist din New York, alături de câteva frumuseți
12:40
Impresarul lui Alin Fică face lumină în cazul transferului eșuat la Rapid: „A apărut subit acest mesaj de la Pederzoli. Cea mai ciudată negociere pe care am avut-o vreodată” Fanatik
Lucian Marinescu a dezvăluit de ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat. Care va fi viitorul mijlocașului central de la CFR Cluj.
12:10
LIVE VIDEO Cipru – România, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu a ales lotul! Cine este singurul tricolor rămas pe dinafară Fanatik
România joacă un meci decisiv cu Cipru în preliminariile CM 2026. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
12:00
Ministrul Justiției are probleme cu Poliția. Ce se întâmplă cu dosarul lui Radu Marinescu Fanatik
Radu Marinescu, ministru al Justiției, a fost sancționat contravențional de Poliția Craiova, dar a formulat plângere împotriva procesului verbal.
12:00
Una caldă, alta rece! Mihai Pintilii, ultimele detalii despre accidentații de la FCSB: „Mai are nevoie de timp” Fanatik
Mai mulți jucători de la FCSB sunt accidentați, iar Mihai Pintilii a explicat care este situația lor înainte de reluarea campionatului.
11:50
Răzvan Ioan Boanchiș face scut în jurul naționalei României în ziua meciului cu Cipru: „Lustra lui Mircea Lucescu” Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu. Selecționerul naționalei României a fost aspru criticat după înfrângerea suferită în amicalul împotriva Canadei.
11:40
Reacția unui fost ministru PSD, după declarațiile lui Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare: „Exclus!” Fanatik
Premierul Ilie Bolojan a provocat iar vâlvă pe scena politică, după noile declarații privind creșterea vârstei de pensionare. Ce reacție a avut un fost ministru PSD la cele auzite.
11:20
Naționala României, decizie radicală după meciul cu Cipru. Ce vor face „tricolorii” după fluierul final Fanatik
Echipa națională a României o întâlnește pe Cipru în această seară, de la ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondială. Ce vor face „tricolorii” după fluierul final.
11:00
CFR Cluj nu se mai oprește! L-a prezentat oficial pe jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1 Fanatik
CFR Cluj este cea mai activă formație din SuperLiga pe final de mercato din vară 2025. Marți, 9 septembrie, clubul din Gruia l-a prezentat oficial pe Marcus Coco.
Acum 24 ore
10:40
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu” Fanatik
Mirel Rădoi a vorbit despre cel mai interesant transfer din SuperLiga din perioada de mercato, Kurt Zouma. Cu ce jucător îl compară antrenorul oltenilor pe fundașul francez.
10:20
Prima demitere de antrenor în Premier League! Tehnicianul-revelație a fost dat afară după doar 3 etape Fanatik
Premier League se află în pauză, asta în contextul meciurilor echipelor naționale, însă evenimentele nu au cum să se oprească. Un antrenor a fost demis după doar 3 etape.
10:10
Cum vede Marius Șumudică primul 11 al României pentru meciul din Cipru: „Îl vreau pe Baiaram”. Trei schimbări importante față de rușinea cu Canada Fanatik
Marius Șumudică a anunțat cum ar juca împotriva Ciprului, dacă ar fi în locul lui Mircea Lucescu. Pe cine ar titulariza analistul FANATIK SUPERLIGA în Cipru - România din preliminariile CM 2026.
