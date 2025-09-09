Gigi Becali, supărat pe Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: „N-am mai văzut așa ceva!”. Detalii despre accidentarea lui Șut
Fanatik, 10 septembrie 2025 00:50
Gigi Becali a reacționat la adresa lui Mircea Lucescu la scurt timp după finalul meciului Cipru - România 2-2. Ce a spus patronul de la FCSB
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
01:10
Mircea Lucescu a fost întrebat direct despre demisie la finalul meciului din Cipru! Cum a răspuns selecționerul României
Acum o oră
00:50
Gigi Becali, supărat pe Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: „N-am mai văzut așa ceva!”. Detalii despre accidentarea lui Șut # Fanatik
Gigi Becali a reacționat la adresa lui Mircea Lucescu la scurt timp după finalul meciului Cipru - România 2-2. Ce a spus patronul de la FCSB
00:40
Horațiu Moldovan iese la atac după Cipru – România 2-2: ”Comentează unii care nu au o treabă cu fotbalul! Gafează portari mai mari decât mine” # Fanatik
Contestat de multă lume după gafa din amicalul cu Canada, Horațiu Moldovan i-a atacat după Cipru - România 2-2 pe cei care l-au criticat.
Acum 2 ore
00:20
Basarab Panduru nu a avut milă de Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: ”Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?! Ce sunt schimbările astea?” # Fanatik
Basarab Panduru a fost consternat de jocul ”tricolorilor” din meciul Cipru - România 2-2 și i-a reproșat lui Mircea Lucescu schimbările făcute.
00:20
Mircea Lucescu, prima reacție după Cipru - România 2-2, în preliminariile pentru Mondial: „Totul a fost pentru ei, nu mă plâng, dar asta a fost”
00:20
Denis Drăguş a marcat o "dublă" cu Cipru, dar România nu a reuşit să câştige de la 2-0. La final, atacantul a fost dezamăgit de prestaţia echipei după startul excelent.
00:00
Cum se poate califica România la Campionatul Mondial după 2-2 cu Cipru! „Tricolorii” rămân la două meciuri de turneul final # Fanatik
Naţionala României are o campanie cenuşie în preliminariile clasice, dar rămâne la două meciuri de Cupa Mondială din 2026. Cum ajung "tricolorii" la turneul final.
00:00
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă # Fanatik
Aceste zodii vor avea parte de o schimbare de destin începând cu data de 10 septembrie. Norocul le poate surâde pe mai multe planuri.
00:00
Ce urmează pentru România după 2-2 în Cipru. Când sunt meciurile care pot aduce o calificare miraculoasă la Campionatul Mondial # Fanatik
"Tricolorii" s-au făcut din nou de râs, 2-2 în Cipru, dar paradoxal păstrează încă șanse la o calificare miraculoasă la Campionatul Mondial, datorită grupei câștigate în Liga Națiunilor. Când au loc meciurile din baraj.
9 septembrie 2025
23:50
Trei minute a rezistat Adrian Șut în Cipru – România! Dezastru pentru echipa națională și FCSB # Fanatik
Adrian Șut a fost ghinionistul serii în meciul Cipru - România din preliminariile pentru Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul de la FCSB
Acum 4 ore
23:30
Alex Musi, un car de nervi la San Marino U21 – România U21. Cum a reacționat căpitanul ”tricolorilor” când a fost schimbat # Fanatik
Schimbat în minutul 60 al meciului dintre San Marino U21 și România U21, Alex Musi a părăsit terenul extrem de nervos și gesticulând către banca tehnică.
23:20
„Clientul” lui Mircea Lucescu ratează meciul crucial cu Austria! Problemă mare pentru selecționer # Fanatik
Continuă problemele pentru Mircea Lucescu la echipa națională a României! Ce s-a întâmplat în meciul din Cipru
23:20
Pontul zilei de miercuri, 10 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului 2025-2026 # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 10 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe retrogradatele din sezonul 2025-2026 din SuperLiga.
23:10
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș # Fanatik
Dan Alexa și Gabi Tamaș concurează la Asia Express. Cum arată însă viața antrenorului și ce s-a întâmplat în ultimii ani?
22:50
E aproape de Campionatul Mondial și poate salva echipa din SuperLiga de la dezastru! Care sunt condițiile pentru încasarea a minim 600.000 de euro # Fanatik
Echipa din Superliga poate încasa minim 600.000 de euro de la FIFA în anumite condiții, sumă care ar acoperi datoriile din acest moment ale clubului. Toate detaliile
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 10 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 390 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:30
Denis Drăguş a rupt blestemul! Goluri de mare atacant în Cipru – România. De când nu mai marcase „tricolorul” # Fanatik
Denis Drăguş a avut un start fulminant de meci cu Cipru. A marcat două goluri în primele 18 minute, reuşind să rupă blestemul, Atacantul nu a mai înscris din luna aprilie.
21:50
Un jucător de la FCSB, ca şi calificat la Cupa Mondială din 2026! Gigi Becali încasează de la FIFA suma cheltuită pe transfer # Fanatik
România speră să ajungă după o pauză de 28 de ani la Cupa Mondială, dar unul dintre jucătorii campioanei FCSB este cu un picior la turneul final din SUA. Gigi Becali încasează o sumă uriaşă de la FIFA.
21:40
Mihai Stoica, încântat de decizia lui Gigi Becali cu privire la Vlad Chiricheș: „Nimeni nu îi poate spune de ce a făcut asta” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre rolul important al lui Vlad Chiricheș la FCSB, după ce patronul Gigi Becali a decis ca experimentatul fotbalist să rămână în lotul pentru Superliga.
Acum 6 ore
21:10
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: ”N-a lăsat niciun bilet, nimic” # Fanatik
Apar noi informații în cazul tragediei de la Drobeta Turnu Severin, unde o femeie și băiețelul ei de 7 ani au fost găsiți fără suflare. Autoritățile investighează circumstanțele.
21:00
Culisele rupturii dintre Dennis Man şi fraţii Becali: “Este un băiat mai ciudăţel! El ne suna să rezolvăm şi când nu îi mergea cablul”. Ce ofertă de Serie A a refuzat # Fanatik
Victor Becali, suporter declarat al „câinilor”, a fost invitatul special al lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK DINAMO. Printre altele, el a vorbit și despre ruptura dintre firma sa de impresariat și Dennis Man
20:40
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani # Fanatik
Ce preț are rochia roz purtată de Aryna Sabalenka, după ce a luat trofeul US Open 2025. Jucătoarea nu a dat mult pe ea.
20:20
Fenerbahce l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Jose Mourinho! Adversara FCSB-ului va fi pregătită de un nume important # Fanatik
Fenerbahce a decis să-l demită pe Jose Mourinho după ce echipa a ratat calificarea în Champions League, iar turcii au făcut anunțul oficial cu privire la înlocuitorul acestuia.
20:10
Fanatik SuperLiga, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Cipru – România # Fanatik
Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici va avea alături invitați de marcă după Cipru - România.
19:50
Cât costă, de fapt, iPhone 17 Air. Prețurile oficiale și cât trebuie să plătești în România pentru noul model Apple # Fanatik
iPhone 17 Air vine cu un preț surprinzător! Află cât costă în România și cât plătești dacă îl comanzi direct din SUA sau Europa. Detalii complete aici.
19:40
Fostul fotbalist de la FCSB divorțează la trei luni de la nuntă. Celebrul cuplu e istorie: ”S-a terminat” # Fanatik
Un fost jucător de la FCSB se separă de soție la doar 3 luni de la cununia religioasă. Povestea dintre ei s-a încheiat.
Acum 8 ore
19:10
Conducerea Rapidului a ieșit la atac după ce transferul lui Alin Fică în Giulești a picat: „Sunt foarte multe inepții. E prima oară când se întâmplă asta” # Fanatik
Un personaj important din conducerea Rapidului a oferit detalii despre transferul lui Alin Fică la formația giuleșteană, care a căzut în ultimele minute ale perioadei de mercato.
19:00
Ce urmează după ce Israel a atacat statul Qatar. Lumea e din nou pe un butoi cu pulbere: „S-a pierdut această posibilitate” # Fanatik
Ce se întâmplă după ce Israel a atacat statul Qatar? De ce este îngrijorătoare acțiunea din Doha? Un analist de politică externă ne lămurește!
18:40
Atac israelian în Qatar: o bombă a zguduit hotelul din Doha în care e cazat Florinel Coman! # Fanatik
Florinel Coman trăiește momente de panică în Qatar, după ce o bombă a explodat în apropierea hotelului un de este cazat în Doha.
18:30
Piața neagră a jocurilor de noroc, adevăratul câștigător al populismului fiscal din România și UE! 81 de milioane de europeni sunt expuși # Fanatik
Dintr-un raport publicat recent reiese un adevăr îngrijorător: 92% din conținutul de gambling accesat online în UE a venit din surse neautorizate. 81 de milioane de europeni, expuși serviciilor ilegale.
18:10
Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 10 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top după Cipru – România # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile echipei naționale, dar și ultimele evenimente tari din România, miercuri, 10 septembrie, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”
18:10
Reforma lui Bolojan la Buzău. Elevi de gimnaziu, obligați să meargă 14 km pe un traseu cu urși, după ce școala le-a fost închisă # Fanatik
Situație teribilă în Buzău. Clasele de gimnaziu ale unei școli au fost închise, iar elevii fac naveta pe un traseu dificil. Merg în fiecare zi 14 km într-o zonă populată de urși
18:00
Am aflat de ce Mircea Lucescu folosește aceeași echipă care a dezamăgit cu Canada! Discurs de mare antrenor înainte de Cipru – România: „Băieți, luați toată obida, frustrarea, criticile și transformați-le în orgoliu”. Exclusiv # Fanatik
Fin psiholog, Mircea Lucescu a umblat, în stilul propriu, la orgoliul tricolorilor. Selecționerul României le-a explicat jucătorilor, la prânz, de ce a ales să meargă pe mâna aceluiași prim "11" care a dezamăgit contra Canadei.
17:50
Un fost mare atacant al naționalei României a analizat problemele „tricolorilor” înainte de meciul cu Cipru: „Mă îngrijorează și Drăguș” # Fanatik
Cipru - România va avea loc marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, iar un fost golgheter al „tricolorilor” a vorbit despre importanța duelului din preliminarii.
Acum 12 ore
17:30
Sondaj INSCOP. Viziunea românilor despre politica externă: Vest sau Est? Opinia cu privire la digitalizarea serviciilor publice # Fanatik
Sondajul INSCOP publicat marți, 9 septembrie, arată viziunea românilor despre politica externă. De asemenea, cum stau repondenții la capitolul digitalizării serviciilor publice
17:10
Dorinel Munteanu, mesaj categoric în ziua meciului Cipru – România: ”Nu mai putem avea pretenții” # Fanatik
Chiar în ziua partidei Cipru - România, Dorinel Munteanu a avut un mesaj categoric în privința șanselor ”tricolorilor” de a câștiga grupa din preliminarii.
17:10
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist # Fanatik
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN vizat într-un dosar de corupție deschis de procurorii DNA? Are o traiectorie tare interesantă!
16:40
LIVE VIDEO San Marino U21 – România U21, preliminarii Euro U21 2027. „Tricolorii mici”, în fața primei victorii din campanie # Fanatik
San Marino U21 - România U21 este meciul din etapa a doua de preliminarii pentru Euro 2027. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
16:00
Fotbalistul echipei de Champions League, suspendat 10 luni pentru dopaj! Motivul sfâșietor pentru care a picat testul antidoping # Fanatik
Un fotbalist de la o echipă care va evolua în actualul sezon de UEFA Champions League a primit o suspendare de 10 luni pentru dopaj.
15:50
Edi Iordănescu, mesaj de mobilizare maximă înainte de Cipru – România: „Este tot ce contează” # Fanatik
Edi Iordănescu a transmis un mesaj de mobilizare înainte de Cipru - România. Ce text a scris fostul selecționer pentru „tricolori”.
15:20
Andrei Nicolescu, apărat de un celebru impresar: “E blamat de mulţi, dar băiatul a făcut o treabă foarte bună la Dinamo!” # Fanatik
Un celebru impresar român l-a apărat pe Andrei Nicolescu în direct la FANATIK DINAMO pentru ce a reușit să facă la echipă în ultimii ani din poziția de conducător al clubului.
15:10
Vivi Răchită l-a făcut „pachet” pe Elias Charalambous: „Păi ăla se poate numi antrenor dacă-i face Becali schimbările? Îmi dau foc la licență!” Exclusiv # Fanatik
S-au încins spiritele la FANATIK SUPERLIGA! Elias Charalambous a fost punctul de pornire al unei discuții aprinse între analiștii emisiunii. Cum se plasează Vivi Răchită și Robert Niță raportat la situația antrenorului de la FCSB.
15:00
Ciprian Marica se teme de Cipru după rezultatul cu Austria: „Înainte nu-mi imaginam așa ceva”. Ce așteptări are de la Mircea Lucescu # Fanatik
Dezamăgit în urma rezultatului naționalei în meciul cu Canada, Ciprian Marica, fostul atacant al României, a spus ce așteptări are de la echipă și de la Mircea Lucescu
14:40
Pierdere uriașă pentru Rapid: s-a accidentat și va lipsi următoarele săptămâni! Ce meciuri ratează # Fanatik
Rapid a suferit o pierdere uriașă la nivelul lotului înainte de reluarea SuperLigii. Unul dintre titularii lui Costel Gâlcă va fi indisponibil următoarele săptămâni.
14:30
Cine-i va ancheta pe spionii României din SIE? Proiect de lege susținut de parlamentarii PNL, PSD și AUR # Fanatik
Cine îi va cerceta penal pe angajații Serviciului de Informații Externe? Puteri extinse pentru șeful SIE. Ce prevederi apar într-un nou proiect de lege
14:20
“Mă aşteptam să mai schimbe, dar e inspiraţia lui Lucescu” Reacţie promptă după ce “Il Luce” va folosi aceeaşi echipă din 0-3 cu Canada în Cipru – România # Fanatik
Victor Becali a rămas surprins, în direct la „FANATIK Dinamo” de faptul că Mircea Lucescu nu a efectuat nicio schimbare în Cipru - România.
13:50
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte! # Fanatik
Mircea Lucescu a decis ce prim 11 va folosi în meciul împotriva Ciprului, din preliminariile Campionatului Mondial. Selecționerul a surprins prin alcătuirea echipei.
13:30
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari # Fanatik
Carlos Alcaraz a sărbătorit cel de-al șaselea trofeu de Grand Slam într-un club exclusivist din New York, alături de câteva frumuseți
12:40
Impresarul lui Alin Fică face lumină în cazul transferului eșuat la Rapid: „A apărut subit acest mesaj de la Pederzoli. Cea mai ciudată negociere pe care am avut-o vreodată” # Fanatik
Lucian Marinescu a dezvăluit de ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat. Care va fi viitorul mijlocașului central de la CFR Cluj.
Acum 24 ore
12:10
LIVE VIDEO Cipru – România, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu a ales lotul! Cine este singurul tricolor rămas pe dinafară # Fanatik
România joacă un meci decisiv cu Cipru în preliminariile CM 2026. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
