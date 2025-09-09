Studiu. Peste 110 miliarde de dolari sunt investiți în peste de 500 de proiecte pentru de producția de hidrogen “curat”, la nivel global, în ciuda scepticismului privind tranziția energetică în acest sens. Văzut ca o alternativă promițătoare la petrol și gaz, producția și stocarea sa rămâne costisitoare.
Biziday.ro, 9 septembrie 2025 23:20
Studiul, făcut la solicitarea Consiliului Hidrogenului, un consiliu format din mai multe companii care abordează tema hidrogenului ca sursă de energie, arată că proiecte în valoare de 35 de miliarde de dolari au obținut aprobarea finală pentru investiții, numai în ultimul an, iar investițiile promise au crescut cu peste 50% anual din 2020. Hidrogenul este […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum o oră
23:20
Studiu. Peste 110 miliarde de dolari sunt investiți în peste de 500 de proiecte pentru de producția de hidrogen “curat”, la nivel global, în ciuda scepticismului privind tranziția energetică în acest sens. Văzut ca o alternativă promițătoare la petrol și gaz, producția și stocarea sa rămâne costisitoare. # Biziday.ro
Studiul, făcut la solicitarea Consiliului Hidrogenului, un consiliu format din mai multe companii care abordează tema hidrogenului ca sursă de energie, arată că proiecte în valoare de 35 de miliarde de dolari au obținut aprobarea finală pentru investiții, numai în ultimul an, iar investițiile promise au crescut cu peste 50% anual din 2020. Hidrogenul este […]
Acum 2 ore
22:30
Apple a prezentat seria IPhone 17, care cuprinde și un model mai subțire (Air). Modelele vor intra la vânzare pe 19 septembrie, cu prețuri care variază între 800 și 1.100 de dolari. # Biziday.ro
IPhone Air este cel mai subțire telefon vândut până acum de Apple, cu o grosime de 5,6 milimetri și un ecran de 6,5 inch. Va avea puterea de calcul a unui MacBook și șasiul realizat în proporție de 80% din titan reciclat. Compania a dat asigurări că, în ciuda dimensiunii, bateria are o densitate înaltă […]
Acum 4 ore
21:30
Franța. Președintele l-a desemnat pe Sébastien Lecornu, până acum ministru al Apărării, să formeze guvernul. Analiștii spun că alegerea indică hotărârea lui Emmanuel Macron de a continua cu un guvern minoritar care să-i susțină agenda reformatoare. # Biziday.ro
Sébastien Lecornu (39 de ani) va propune un cabinet de miniștrii după discuțiile cu partidele parlamentare, a anunțat administrația prezidențială franceză. Alegerea acestuia are loc a doua zi după demiterea guvernului de către parlament, cu largă majoritate, în contextul în care fostul premier Francois Bayrou a înaintat un proiect de lege pentru reducerea deficitului bugetar, […]
21:20
Președintele Ucrainei susține că Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump că armata rusă va ocupa întreg Donbasul “în următoarele două – patru luni”. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a acordat un interviu rețelei media americane ABC News în cadrul căruia a afirmat că Vladimir Putin i-ar fi declarat lui Donald Trump și emisarului Steve Witkoff că intenționează să ocupe integral regiunea Donbas din estul Ucrainei în următoarele “două, trei, până la patru luni”. “Donbasul”, spune Zelenski, “este partea cea […]
Acum 6 ore
19:50
Sondaj Inscop. Majoritatea covârșitoare a românilor (aproape 80%) susține orientarea țării spre vest (UE, SUA, NATO). Aproape trei sferturi spun că ar utiliza servicii publice online, dacă ar exista un singur portal digital. # Biziday.ro
Inscop Research a publicat un sondaj privind percepția populației asupra a două teme majore de interes public: direcțiile de politică externă ale României și digitalizarea serviciilor publice. Acesta a fost realizat la cerere think-tank-ului Polithink ce se ocupă de analizarea și interpretarea deciziilor publice. În ceea ce privește politica externă, participanții au fost întrebați care […]
19:30
Polonia a arestat un spion bielorus și va expulza un diplomat “care a susținut acțiunile agresive ale acestui stat împotriva noastră”. Arestarea, în urma unei misiuni în colaborare cu serviciile din România, Moldova, Cehia și Ungaria. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de prim-ministrul polonez pe rețeaua X. Directorul serviciilor naționale de informații a completat că spionul este implicat în activități atât în țară, cât și în Ungaria. Ministerul polonez de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Belarusului la Varșovia pentru a-i comunica faptul că un diplomat implicat în activități […]
18:20
UE a alocat României aproape 17 miliarde de euro pentru a-și consolida capacitățile de apărare, prin mecanismul SAFE. Banii vor fi folosiți pentru achiziția de tehnică militară și dezvoltarea infrastructurii. Lista proiectelor finanțate urmează să fie negociată și finalizată. # Biziday.ro
Guvernul a anunțat că România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE). Alocările au fost anunțate astăzi de Comisia Europeană, iar România primește cea de-a doua alocare ca mărime dintre statele care și-au exprimat interesul pentru acest program. “Participarea la programul SAFE are trei implicații majore. […]
Acum 8 ore
17:30
Orientul Mijlociu. Israelul a atacat ținte Hamas din capitala Qatarului. Sunt raportate explozii puternice la Doha. Presa arabă relatează că liderii de rang înalt ai grupării teroriste erau prezenți în una din clădirile lovite de israelieni. # Biziday.ro
La scurt timp după ce au fost raportate explozii puternice la Doha, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că au efectuat atacuri care au vizat “conducerea de vârf a organizației teroriste Hamas”, într-o operațiune comună cu agenția de securitate Shin Bet. Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația de negocieri Hamas […]
16:40
ANAF avertizează asupra unei tentative de fraudă desfășurată pe mail, în numele instituției. Mesajele conțin informații înșelătoare și linkuri periculoase, care pot pune în pericol securitatea datelor personale și financiare. # Biziday.ro
“Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariția unor mesaje false transmise în numele instituției, utilizând adresa de email info@anaf.io. Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF și urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Mesajele false pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale […]
16:40
Incendiu la Grădina Zoologică din București. O anexă în care este depozitat fân arde cu flacără deschisă. Sunt degajări mari de fum. Focul se manifestă pe o suprafață de 2000 mp. Din primele informații, nu sunt victime. # Biziday.ro
“Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice București, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul București”, transmite ISU București-Ilfov. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD. În acest moment, incendiul se manifestă cu flacără […]
Acum 12 ore
16:00
Germania. Pană masivă de curent în Berlin, marți dimineața, în urma unui incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate. Autoritățile nu exclud un incendiu cu “motivație politică”. # Biziday.ro
Zeci de mii de locuințe și clădiri din capitala Germaniei au rămas fără electricitate, în jurul orei 03:00 local (04:00 ora României), potrivit autorităților. Incendiul la cei doi stâlpi a izbucnit în cartierul Johannisthal din sud-estul orașului și a fost stins, conform unei purtătoare de cuvânt a poliției. Pana de curent a vizat 43 de […]
15:00
Raport OCDE. Profesorii din România câștigă în medie cu 14% mai mult decât alți absolvenți de studii superioare, în timp ce, în celelalte țări OCDE, profesorii câștigă, de obicei, cu 19% mai puțin. # Biziday.ro
Conform raportului ”Education at a Glance 2025”, publicat de OCDE, salariile profesorilor din învățământul primar sunt relativ mari, mai mari decât cele ale cadrelor didactice din alte țări membre sau partenere ale organizației. Profesorii din învățământul primar câștigă, în medie, cu 14% mai mult decât angajații cu studii superioare, în timp în ce în țările […]
13:30
Identitatea artistului stradal “Banksy” ar putea fi dezvăluită în instanță, după 25 de ani în care acesta a acționat în anonimat. Poliția londoneză îl anchetează pentru cea mai recentă creație, realizată pe o clădire-monument istoric. # Biziday.ro
Cel mai recent desen al artistului înfățișează un magistrat care ridică ciocanul folosit în sala de judecată asupra unui protestatar și a fost realizat pe clădirea Curții Regale de Justiție, un monument istoric. Protestatarul reprezentat ține în mână o pancartă albă pătată cu sânge. Poliția Metropolitană precizează că Bansky este investigat pentru distrugere/deteriorare intenționată, iar […]
12:50
București. Percheziții la ELCEN, operatorul termocentralelor din capitală, și la sediile unor firme, într-un dosar privind fapte de corupție care au avut loc în acest an. Procurorii DNA au cerut mai multe documente. # Biziday.ro
DNA informează, printr-un comunicat de presă, că face opt percheziții în București și Ilfov la sediul unei companii de stat și la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Compania Electrocentrale București (ELCEN) a confirmat că este vorba de sediul său central și a transmis că sprijină ancheta DNA. ECLEN […]
12:00
Lachlan Murdoch preia de la tatăl său, mogulul Rupert, controlul asupra imperiului media, care cuprinde postul Fox News și publicația Wall Street Journal. Anterior, Rupert a încercat să le limiteze celorlalți copii drepturile de vot în cadrul companiei, însă aceștia vor primi acum câte 1,1 miliarde de dolari. # Biziday.ro
În baza înțelegerii, ceilalți copii ai lui Rupert Murdoch – James, Elisabeth și Prudence – își vor vinde acțiunile la Fox and News Corp, într-un interval de șase luni. O persoană familiarizată cu detaliile tranzacției a spus că aceștia vor primi, în schimb, câte 1,1 miliarde de dolari. Sky News scrie că așa-zisa luptă internă […]
11:20
Război în Ucraina. Kievul se confruntă cu un deficit de armament pentru apărarea aeriană, după ce Departamentul american al Apărării a redus livrările exact în timp ce Moscova își intensifică atacurile aeriene. # Biziday.ro
Presiunea asupra Ucrainei a crescut după luni de livrări de armament neregulate și sub așteptări, după o directivă a Pentagonului din iunie. Oficialii și analiștii au avertizat că, dacă Moscova escaladează sau pur și simplu își menține ritmul mai ridicat de atacuri cu rachete și drone, unitățile ucrainene de apărare aeriană se vor confrunta cu […]
Acum 24 ore
11:00
România cumpără o corvetă ușoară din clasa Hisar, produsă în Turcia. Comisiile reunite de apărăre din parlament au avizat în unanimitate achiziția, demarată în 2024. # Biziday.ro
”Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat ieri, 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa Hisar, produsă în Turcia. Procedura de achiziție a navei a fost demarată la sfârșitul anului 2024 și a fost aprobată de CSAT în luna martie 2025”, transmite MApN. Ministrul apărării […]
10:10
SUA. Democrații au publicat o presupusă felicitare pe care Donald Trump i-a trimis-o condamnatului sexual Jeffrey Epstein. Conține un desen cu silueta unei femei, alături de un mesaj ce elogiază prietenia dintre cei doi: “Un prieten este un lucru minunat. La mulți ani – fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”. # Biziday.ro
Scrisoarea poartă presupusa semnătură a președintelui american. Pe desen, în interiorul siluetei femeii, președintele Trump a inclus un dialog vag, criptic, ce face referințe repetate la secretele pe care “Donald” și “Jeffrey” le împărtășesc. Desenul a fost făcut public de către democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, care au intrat în posesia unui […]
09:30
August 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată vreodată la nivel global. Temperatura a fost cu aproape jumătate de grad peste media înregistrată în perioada 1991 – 2020. # Biziday.ro
Serviciul European Copernicus transmite că luna august 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată vreodată. Temperatura a fost cu 0,49 grade peste media înregistrată în perioada 1991 – 2020. Totuși, vremea a fost cu 0,22 grade mai rece decât cele mai călduroase două luni august, cele din 2023 și 2024. Comparativ […]
08:50
Arad. Trafic oprit pe DN7, la Săvârșin, după ce un tir a lovit un cap de pod și a luat foc. Poliția estimează reluarea circulației pe o rută ocolitoare, după stingerea incendiului. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 7, la kilometrul 461, între localitățile Vărădia de Mureș și Săvârșin din județul Arad, din cauza unui autotren care, pe fondul unei defecțiuni, a lovit un cap de pod și a luat foc. În urma evenimentului, două persoane au fost […]
07:40
SUA încheie cooperarea cu statele europene (inclusiv cu România) pentru combaterea știrilor false generate de Rusia, China, Iran și alte state ostile, cu scopul de a manipula opinia publică din țările democratice. Potrivit FT, o notificare în acest sens a fost transmisă de Departamentul de Stat. # Biziday.ro
Financial Times citează trei diplomați, potrivit cărora Departamentul de Stat al SUA a transmis săptămâna trecută țărilor europene notificări privind rezilierea memorandumurilor de cooperare privind detectarea și combaterea influenței maligne, prin știri false, pe care Rusia, China și alte state ostile le lansează în mod coordonat pentru destabilizarea democrațiilor occidentale. Semnate anul trecut, sub Administrația […]
00:20
Fost șef al spionajului moldovean, descoperit de SRI, în colaborare cu mai multe servicii europene de informații, ca agent al KGB din Belarus. Pentru că are și cetățenia română, el este pus de DIICOT sub acuzare pentru trădare. # Biziday.ro
UPDATE, ora 20:40. SIS din Moldova confirmă că a fost reținut un fost ofițer de rang înalt, într-o acțiune în colaborare cu SRI din România și cu instituții din Cehia, Polonia și Ungaria. Suspectul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Știrea în formă inițială. Procurorii […]
Ieri
23:30
Studiu. Particulele fine din aer (generate de poluare) cresc riscul de a dezvolta insuficiență cardiacă și de a face accident vasculat cerebral. Acestea pot pătrunde în sânge, provocând inflamații și suprasolicitarea inimii. # Biziday.ro
Studiul, prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid (cea mai mare conferință ce ține de sănătatea inimii), a analizat datele a peste 299 de mii de participanți incluși în proiectul UK Biobank – o bază de date medicală și de cercetare pentru studiul influenței geneticii și mediului asupra sănătății. Evoluția stării de […]
22:40
Ilie Bolojan arată că măsurile aplicate în educație vor avea un impact de 10%, bani ce vor fi folosiți pentru investițiile viitoare în domeniu. Recunoaște că salariile nu sunt suficient de mari, dar “asta poate România în acest moment”. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a acordat luni seara un interviu la TVR1, în cadrul căruia a abordat subiectele de interes zilele acestea. Prima parte a discuției s-a concentrat pe situația din sistemul de educație. Premierul a spus că o bună parte din orele din școli sunt predate de suplinitori sau sunt adăugate la plata cu ora, iar […]
22:20
Ministerul Justiției a lansat o consultare publică pentru a modifica legea, astfel încât femicidul să fie pedepsit mai aspru. Între măsurile propuse, pedeapsa cu închisoarea pe viață sau până la 25 de ani. # Biziday.ro
Ministerul Justiției a transmis un comunicat de presă în care se arată că s-a pornit procesul de consultare publică cu privire la necesitatea și modalitățile de completare a cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid. Măsura vine după ce, în spațiul public cazurile în care femeile au fost ucise au […]
19:20
București. Autoritățile au reevaluat 2.100 de dosare ale persoanelor încadrate cu grad de handicap. Au descoperit că, în realitate, aproape 190 nu au nicio dizabilitate. # Biziday.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a publicat un raport din care reiese că, la reevaluarea a 2.083 de dosare în perioada aprilie – iunie, 554 (adică 26,5%) dintre prezentau fie informații frauduloase (dosare incomplete, documente falsificate), fie greșeli de încadrare (încadrări abuzive, erori procedurale). Defalcat, din cele 2.083 de persoane, 189 au primit apoi certificate de […]
19:10
Friedrich Merz a avertizat că “planul imperialist al lui Putin nu se va încheia cu cucerirea Ucrainei, ci este doar începutul”. Cancelarul german a vorbit de “sarcina istorică” de a dezvolta o nouă arhitectură de securitate. # Biziday.ro
Friedrich Merz a vorbit în cadrul unei conferinței cu ambasadorii Germaniei despre expunerea “zilnică și cu o intensitate crescândă a atacurilor hibride rusești, inclusiv asupra infrastructurii noastre“, menționând și “provocările Moscovei în Marea Nordului și în Marea Baltică“. Cancelarul german a subliniat “sarcinile istorice” pe care națiunile le au în aceste vremuri, precum și necesitatea […]
18:10
Fost șef al spionajului moldovean, descoperit de SRI, în colaborare cu mai multe servicii europene de informații, ca agent al KGB din Belarus. Pentru că are și cetățenia română, el este pus de DIICOT sub acuzare pentru trădare. # Biziday.ro
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au reținut, astăzi, un bărbat de 47 de ani (fără a-i preciza numele), cercetat pentru trădare, după ce a transmis secrete de stat, în formă continuată, în schimbul unor sume de bani. Potrivit G4 Media, este vorba de Alexandru Bălan, fost director adjunct al […]
17:00
Sindicaliștii din educație, după întâlnirea cu Nicușor Dan: Acțiunile de protest vor continua, iar greva generală nu e exclusă. Președintele a luat act de solicitări și a propus o întâlnire în cel mult două luni, pentru ca impactul măsurilor asumate de guvern să fie analizate. # Biziday.ro
Miile de participanți la protestul de azi împotriva măsurilor adoptate de guvern în Educație au plecat din Piața Victoriei către sediul Administrației Prezidențiale, iar o delegație a fost primită de președintele Nicușor Dan. După discuții, liderii de sindicat au declarat că protestele vor continua și că nu este exclusă declanșarea grevei generale în învățământ. Marius […]
16:00
Cea mai mare companie europeană de armament, BAE Systems, prezintă conceptele unor nave de luptă ultrarobotizate, ce pot fi operate cu doar câțiva marinari. Echipate cu drone autonome, lasere și rachete, acestea pot fi construite de trei ori mai repede și răspund crizei de personal din armatele europene. # Biziday.ro
Compania britanică va prezenta săptămâna aceasta, la Londra, un concept nou, de navă-mamă, dotată cu până la 128 de rachete, arme laser, tunuri automate, drone, dar capabilă să desfășoare alte nave mai mici care operează robotizat sau cu un număr de doar șase marinari. Potrivit The Telegraph, Marina Regală Britanică se confruntă cu o criză […]
14:50
PSD a depus în parlament proiecte de lege care modifică Pachetul 1 (asumat în iulie de Guvernul Bolojan), urmând a fi scutiți de la plata CASS deținuții politici, invalizii, dar și familiile care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Sorin Grindeanu spune că, în continuare, nu este de acord cu restructurările din administrația locală. # Biziday.ro
Sorin Grindeanu susține că sunt “măsuri reparatorii”, care au fost anunțate de PSD încă de la angajarea răspunderii guvernului pe primul pachet de reforme, menit să evite scăderea ratingului de țară. Despre scutirea de CASS a indemnizației de creștere a copilului spune că “este o măsură absolut necesară şi o reparare a unei nedreptăţi făcute […]
13:00
Turcia. Atac armat într-o secție de poliție din Izmir, vestul țării. Doi polițiști au murit și alți doi au fost răniți. Suspectul, un adolescent de 16 ani, a fost arestat. # Biziday.ro
Potrivit ministrului de Interne, Ali Yerlikaya, unul dintre cei doi poliţişti răniţi se află în stare gravă. Atacul a avut loc la secția de poliție Salih Isgoren din districtul Balcova. Suleyman Elban, guvernatorul regiunii Izmir, a precizat că și atacatorul a fost rănit și că nu avea cazier. De-a lungul timpului, autoritățile din Turcia au […]
12:40
București. Câteva mii de persoane participă la protestul din prima zi de școală, deși sindicaliștii anunțau că vor fi zeci de mii. Au plecat în marș din Piața Victoria către Palatul Cotroceni, unde vor fi primiți de președintele Nicușor Dan. # Biziday.ro
La scurt timp după ora 12, miile de participanți la protest au pornit în marș către sediul Administrației Prezidențiale. Potrivit programului anunțat de sindicaliști, o delegație va fi primită de președinte în jurul orei 13:30. Traseul urmat este Piața Victoria – bd. Nicolae Titulescu – Pasaj Basarab – șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni. De menționat […]
12:30
Franța. François Bayrou, al patrulea premier din ultimii trei ani, cere astăzi votul de încredere al parlamentului. Este de așteptat ca guvernul său minoritar să cadă, iar criza politică să se adâncească. # Biziday.ro
Ședința parlamentului va începe în jurul orei 16 (ora României), cu discursul prim-ministrului și cele ale reprezentanților opoziției. Votul este așteptat în jurul orelor 20 – 21. Liderii opoziției au anunțat deja că partidele lor vor vota pentru demiterea guvernului, astfel că președintele Emmanuel Macron va trebui să facă o nouă nominalizare. Macron a clarificat, […]
11:20
Atac armat la Ierusalim. Doi atacatori au deschis focul la întâmplare într-un autobuz. Au ucis patru persoane și au rănit grav alte cinci, înainte de a fi ei înșiși împușcați mortal. # Biziday.ro
Atacul a avut loc la o periferie a Ierusalimului, în intersecția Ramot. Potrivit presei israeliene, cei doi atacatori s-au urcat într-un autobuz și au deschis focul la întâmplare, înainte de a fi la rândul lor împușcați de un militar. Poliția a confirmat că suspecții au fost neutralizați, în timp ce serviciile de urgență au comunicat […]
10:50
Grecia. Premierul Mitsotakis a anunțat un pachet de măsuri în valoare de 1,6 miliarde de euro pentru a combate declinul demografic accelerat. Prevede, printre altele, reduceri ale cotelor de impozitare. # Biziday.ro
Guvernul de la Atena a anunțat reduceri de impozite și alte stimulente financiare, pentru a combate problema declinului populației. Măsurile includ: reducerea cu 2% a tuturor cotelor de impozitare, impozit zero pentru familiile cu venituri mici, cu patru copii, și eliminarea impozitului pe proprietate în zonele rurale cu sub 1.500 de locuitori. Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis […]
10:10
Programul Tezaur. Ministerul Finanțelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat pentru populație, cu scadență la 1, 3 și 5 ani și dobânzi de până la 7,85%. # Biziday.ro
“În perioada 8 septembrie – 3 octombrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.” informează Ministerul Finanțelor. Când […]
09:00
Incident major la bordul unei curse Ryanair, de la Bournemouth (UK), către Girona (Spania). Un pasager beat a încercat să deschidă ușile avionului în timpul zborului. După o încăierare generală, ceilalți pasageri au reușit să-l lege cu centuri de siguranță. Aeronava a aterizat de urgență la Toulouse, unde scandalagiul a fost predat poliției. # Biziday.ro
Presa britanică relatează că incidentul s-a petrecut joia trecută, dar abia acum au apărut detalii și chiar imagini. The Telegraph a stat de vorbă cu mai mulți pasageri ai cursei Ryanair de la Bournemouth (în sudul Angliei, lângă Southhampton) spre Girona (Spania) care povestesc că, în timpul decolării, un bărbat care părea beat, s-a ridicat […]
08:50
Volkswagen a prezentat ID. Cross, un concept care va sta la baza unui crossover electric din segmentul T-Cross. Va fi disponibil din vara anului viitor, de la prețuri începând de la 28 de mii de euro. # Biziday.ro
Volkswagen a prezentat, duminică, un concept pentru un nou SUV electric de dimensiuni reduse. ID Cross va fi disponibil începând din vara anului viitor și va avea preșuri cuprinse între 28 de mii de euro și 30 de mii de euro. ID.Cross va avea dimensiuni tipice pentru segmentul B-SUV, similare cu cele ale T-Cross. Lungimea […]
07:00
Prețul petrolului scade către nivelurile din august, pe fondul deciziei OPEC de a-și creștere producția din octombrie. Analiștii spun că oferta globală va depăși cererea, ceea ce face probabilă o scădere în continuare a prețurilor carburanților. # Biziday.ro
Deja majoritatea membrilor Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol sunt aproape de nivelul maxim al producției, iar creșterile suplimentare vor veni de la Arabia Saudită și Emitatele Arabe Unite. Financial Times observă că decizia de duminică a OPEC vine într-un moment în care cererea globală de țiței rămâne slabă, ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Secretarul american al Comerțului invită Europa să susțină potențiale sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol din Rusia. Spune că, în acest fel, Vladimir Putin va putea fi forțat să vină la masa negocierilor. # Biziday.ro
Scott Bessent, secretarul american al Comerțului, a declarat la NBC News că, dacă “SUA și Europa pot impune mai multe sancțiuni, de genul tarifelor pentru țările care cumpără petrol rusesc, economia rusă va intra în colaps total, iar acest lucru îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”. Atât Bessent, cât și președintele american […]
21:10
Șapte moduri în care scrierea de mână îți oferă un avantaj cognitiv, conform cercetărilor științifice. (P) # Biziday.ro
„Notează asta!” – de câte ori am auzit această replică în școală sau la facultate, în timp ce toată lumea căuta un stilou pentru a scrie pe hârtie? Pentru mulți dintre noi, această scenă este o amintire din trecut. În prezent, laptopurile, tabletele și telefoanele au înlocuit aproape complet hârtia și stiloul. Cu informațiile stocate […]
19:30
Mesajul ministrului Educației, cu o zi înainte de deschiderea anului școlar: Protestele sindicaliștilor nu trebuie folosite pentru blocarea sistemului de educație. Școala este, în primul rând, a copiilor, așa că îi aștept luni, împreună cu părinții. # Biziday.ro
Mesajul lui Daniel David, prezentat prin intermediul site-ului ministerului, începe prin recunoașterea “dificultăților generate de măsurile fiscal-bugetare, dar dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reforme reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor”. Ca reacție la formele de protest anunțate de liderii sindicali, ministrul spune că “școala este în primul […]
14:10
Criză politică în Japonia. Prim-ministrul Shigeru Ishiba a demisionat, după ce Partidul Liberal Democrat a pierdut majoritatea în ambele camere din parlament. A fost în funcție timp de 11 luni. # Biziday.ro
Demisia a fost anunțată de agențiile japoneze de presă, care au fost preluate ulterior de presa internațională. Luni, partidul urma să decidă dacă organizează sau nu un vot intern pentru alegerea unei noi conduceri. Ishiba a declarat că, după încheierea acordului comercial cu Statele Unite, zilele trecute, este un moment potrivit să demisioneze. Va rămâne […]
12:50
Eclipsă totală de Lună, în această noapte. Între orele 20:30 și 22, Luna se va afla în umbra Pământului și va avea o culoare “roșiatică”. Fenomenul se termină la miezul nopții. # Biziday.ro
Observatorul Astronomic “Vasile Urseanu” explică faptul că fenomenul începe la ora 18:28, cu intrarea Lunii în penumbră, când se va afla sub orizont. În București, Luna răsare la ora 19:37, când se va afla deja în umbra Pământului. “Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre […]
12:10
Parlamentul dezbate și votează, de la ora 13, moțiunile de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Procedura se va repeta de patru ori, astfel că vor avea loc patru voturi. Opoziția are nevoie de 233 de voturi pentru a demite guvernul, însă are doar 123 de mandate. # Biziday.ro
AUR a anunțat, miercuri seară, că a depus în parlament patru moțiuni de cenzură, pentru tot atâtea proiecte de lege pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, lunea trecută. Singurul proiect care nu a fost vizat de moțiune este cel al reformării sistemului de pensii ale magistraților, care în cele din urmă a fost atacat […]
10:50
SUA. Fostul Chirurg General, din primul mandat al lui Donald Trump, îl îndeamnă pe președinte să-l concedieze pe secretarul american pentru Sănătate. Avertizează că pune în pericol sănătatea americanilor prin politicile sale care limitează accesul la vaccinuri. # Biziday.ro
Chirurgul General al SUA, din primul mandat al președintelui Trump, Jerome Adams, a declarat că președintele SUA ar trebui să-l concedieze pe secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., pentru politicile sale “periculoase” privind vaccinurile, cât și pentru schimbările din Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Adams, care a devenit un critic acerb al deciziilor […]
10:20
Londra. Peste 400 de participanți la o manifestație în sprijinul Palestine Action au fost reținuți. Organizația fusese interzisă de guvern, în iulie, după ce membri ai acesteia au pătruns într-o bază a Forţelor Aeriene şi au avariat avioane militare. # Biziday.ro
Poliţia britanică a arestat, sâmbătă, la Londra, 425 de persoane la o manifestaţie în sprijinul Palestine Action. Este cea mai recentă rundă de arestări ale susţinătorilor grupării pro-palestiniene, care a fost interzisă de guvern, fiind considerată organizaţie teroristă, scrie Reuters. Mai exact, organizația a fost interzisă în iulie, după ce o parte din membrii acesteia […]
09:10
Război în Ucraina. Rușii au lansat un număr record de peste 800 de drone și 13 rachete noaptea trecută, asupra mai multor regiuni ucrainene. Cel puțin trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite la Kiev. Un incendiu a izbucnit în clădirea guvernului ucrainean în urma căderii de resturi dintr-o dronă rusească. # Biziday.ro
Forțele aeriene ucrainene au anunțat că, în noaptea de 7 septembrie, rușii au lansat 805 drone de atac Shahed și 13 rachete. Astfel, apărarea aeriană a anunțat că a doborât 751 de ținte inamice. Potrivit autorităților, atacul încă este în desfășurare și “încă există mai multe drone inamice în spațiul aerian.”. La Kiev, a izbucnit […]
07:40
Lisabona. Primele concluzii privind cauza care a provocat deraierea funicularului Gloria arată că un cablu, care face legătura între cele două vagoane ale sale, s-a rupt cu puțin timp înainte de accident. Deși acesta a fost verificat cu câteva ore înainte, nu au fost constatate nereguli. # Biziday.ro
Raportul Biroului de prevenire şi investigare a accidentelor aeriene şi feroviare (GPIAAF) arată că cablul care leagă cele două vagoane ale funicularului a fost supus unor verificări vizuale cu câteva ore înainte de accident. “Conform dovezilor analizate până în prezent, planul de întreținere programat era la zi, iar în dimineața accidentului a fost efectuată o […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.