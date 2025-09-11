Raport al stării democrației. După anularea alegerilor prezidențiale, România înregistrează printre cele mai mari scăderi din Europa în privința desfășurării proceselor electorale și al respectării statului de drept. Este depășită doar de Moldova, Slovacia sau Kosovo.
Raportul anual este întocmit de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA), cu sediul în Stockholm, urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări și întocmește patru clasament pentru indicatorii-cheie: reprezentarea (urmărește legislația în materie electorală, organizarea alegerilor și procesele electorale), respectarea drepturilor omului, respectarea statului de drept și implicarea (urmărește gradul de […]
Raport al stării democrației. După anularea alegerilor prezidențiale, România înregistrează printre cele mai mari scăderi din Europa în privința desfășurării proceselor electorale și al respectării statului de drept. Este depășită doar de Moldova, Slovacia sau Kosovo.
Raportul anual este întocmit de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA), cu sediul în Stockholm, urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări și întocmește patru clasament pentru indicatorii-cheie: reprezentarea (urmărește legislația în materie electorală, organizarea alegerilor și procesele electorale), respectarea drepturilor omului, respectarea statului de drept și implicarea (urmărește gradul de […]
Transferul românului Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev i-a revoltat pe suporteri, după ce s-a descoperit că fotbalistul a distribuit clipuri cu propagandiști pro-ruși. Blănuță și-a cerut scuze și a susținut că nu știa cine sunt acei oameni, iar clubul nu-i va rezilia contractul.
Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost cumpărat la începutul lunii de Dinamo Kiev de la U Craiova 1948, club retrogradat în liga a treia din România și, între timp, exclus din competițiile oficiale din cauza datoriilor. Suma de transfer a fost de două milioane de euro, conform site-ului de profil Transfermarkt. După mutare, s-a […]
Analiză ISW. Numărul mare și tipul dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian polonez sugerează că acțiunea a fost intenționată și pregătită din timp. Rusia testează coordonarea NATO, înaintea exercițiului Zapad, și intensifică războiul hibrid, vizând inclusiv hubul logistic pentru Ucraina.
Analiza ISW relevă că, având în vedere numărul neobișnuit de amplu al dronelor ce au pătruns în spațiul aerian al Poloniei – 19 drone (de trei ori mai multe decât cele căzute, în total, de la începutul războiului din Ucraina), precum și reacția premierului Donald Tusk, experții militari, oficialii NATO și aliații consideră intruziunea o […]
Studiu. Politicienii din 51 de țări au folosit o retorică homofobă sau transfobă în timpul alegerilor de anul trecut, de la prezentarea identității LGBTQ+ ca o amenințare străină până la condamnarea "ideologiei de gen".
Studiul, realizat în 60 de țări, a constatat că în 51 dintre acestea, politicienii au folosit o retorică homofobă sau transfobă. Cu toate acestea, au existat și progrese în ceea ce privește reprezentarea LGBTQ+ în unele țări. Persoanele homosexuale, bisexuale și transgender au candidat pentru funcții publice în 36 de țări, inclusiv pentru prima dată […]
Război Rusia – Ucraina. Serviciul de informații militar ucrainean (GUR) transmite că a atacat cu o dronă o navă de război rusească, în Marea Neagră, în apropiere de un port din regiunea Krasnodar.
Forțele serviciilor de informații militare ucrainene au lovit cu o dronă o navă de război MPSV07 a Flotei Ruse a Mării Negre, în largul coastei Novorossiiskului, din regiunea Krasnodar, pe 10 septembrie. Nava a fost avariată grav și scoasă temporar din serviciu. Ucrainenii au publicat imagini cu o dronă care a lovit puntea navei. ”Ca […]
Inflația anuală a urcat până aproape de 10%, în august, după creșterea TVA. Statistica oficială a calculat un impact lunar de +2%, față de iulie 2025, creșterea cea mai mare fiind la servicii (în special restaurante) și mărfuri nealimentare (combustibili). Dintre alimente, cel mai mult s-a scumpit pâinea.
Institutul Național de Statistică anunță că, la final lunii august 2025, prețurile au crescut pe medie, față de aceeași lună a anului trecut cu +9,85%. Creșterea TVA-ului, de la 1 august, a adus un salt lunat de +2,1%, cu un impact mai mare la servicii (+2,87%) și la mărfuri nealimentare (+2,1%), în timp ce alimentele […]
Franța intră în linie dreaptă, pe drumul spre interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Raportul parlamentar în acest sens numește TikTok "un ocean de mizerie" și recomandă interzicerea completă a accesului pentru copiii de până în 15 ani și o "stingere digitală" după ora 22, pentru cei de peste această vârstă.
Comisia parlamentară de anchetă privind efectele psihologice ale TikTok asupra minorilor a formulat 43 de recomandări pentru a combate ceea ce numește “o rețea scăpată de sub control care țintește cu precădere tinerii, atacându-i cu un ocean de mizerie”. După audieri care au durat peste 90 de ore, parlamentarii au ajuns la concluzia că algoritmul […]
Nicușor Dan spune că coaliția și măsurile aplicate de aceasta funcționează, în ciuda neînțelegerilor: "Guvernul a reușit să treacă de două asumări cu șase pachete de măsuri importante. Am avut vizite ale agențiilor de rating care au păstrat rating-ul recomandat investițiilor".
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru postul național de televiziune. În cadrul acestuia a vorbit și despre încălcarea spațiului aerian Poloniei de drone rusești. “Polonia și aliații ei au doborât o parte din aceste drone. Procedura a fost una clasică, articolul 4 din tratatul NATO vorbește de consultare, era absolut necesar ca asta […]
Asasinat politic în SUA. Activistul extremist de dreapta Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump, a fost împușcat în timp ce participa la un eveniment într-un campus din Utah. Starea sa este necunoscută. Un suspect se află în arest.
Conform informațiilor din presa internațională, Charlie Kirk, cunoscut drept un apropiat al republicanilor și mai ales al lui Donald Trump, a fost împușcat în timp ce vorbea în curtea Universității Utah Valley. Acesta participa la turneul The American Comeback Tour, găzduit de filiala TPUSA din Utah Valley. Pe rețelele de socializare există înregistrări video cu studenți din campus fugind. […]
Armata israeliană a bombardat poziții ale rebelilor houthi din capitala Yemenului, la o zi după atentatul asupra delegației de negociatori ai Hamas, în Qatar. Autoritățile yemenite anunță nouă morți și 118 răniți.
Armata israeliană (IDF) a confirmat atacul asupra Sana’a, detaliind că printre ținte s-au aflat tabere militare, sediul departamentului de “propagandă” al rebelilor și un depozit de combustibil. Potrivit portalului media arab Al-Araby, atacul a vizat și sediile Ministerului Finanțelor și Ministerului Apărării. #Israel has launched new strikes on #Yemen‘s capital Sana’a. Local sources confirm that […]
Larry Ellison, cofondatorul Oracle, l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Acțiunile Oracle au crescut cu 40%, miercuri, după publicarea rezultatelor financiare.
Acțiunile Oracle au crescut cu peste 40%, miercuri, după ce compania a raportat o cerere foarte mare pentru serviciile sale de cloud, din partea clienților din domeniul inteligenței artificiale. Gigantul american este pe cale să înregistreze cea mai bună zi a sa pe bursă din 1992 și se apropie rapid de pragul de o mie […]
Sondaj. Imigrația a devenit principala temă care-i preocupă pe votanții britanici, pentru prima dată după Brexit. Aproape jumătate dintre cetățeni consieră că imigrația are un impact negativ asupra țării, față de 22% care văd rolul benefic.
Sky News scrie că votul britanicilor pentru ieșirea din Uniunea Europeană s-a bazat pe o convingere că, în acest fel, vor recăpăta controlul asupra deciziilor, iar campania dinaintea scrutinului a stat sub semnul îngrijorărilor legate de imigrație. Totuși, pe măsură ce anii au trecut, perspectivele economice au rămas din nou în plan secund, tot în […]
Raport UNICEF. Numărul copiilor obezi l-a depășit pe cel al copiilor subponderali la nivel global, pentru prima dată. Unul din cinci copii cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani este supraponderal.
Este pentru prima dată când obezitatea a depășit subnutriția ca principală formă de malnutriție în rândul copiilor cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani, potrivit unui nou raport publicat de UNICEF. Din anul 2000, subponderabilitatea a scăzut de la aproape 13%, la 9,2%, în rândul celor cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani, […]
Lituania. Explozii puternice în suburbiile Vilnius, miercuri dimineața. Mai multe vagoane de tren cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc, în timp ce se îndreptau către un terminal din capitala țării.
Potrivit autorităților, o persoană a fost rănită în urma exploziei, arată AP News. Coloane de fum au fost observate în toată capitala Lituaniei, iar locuitorii din zonă au fost sfătuiți să rămână în case. Vagoanele care au luat foc aparțin companiei poloneze Orlen, a declarat poliția. #BREAKING – Explosion at a gas filling station in […]
Percheziții în București și Sibiu într-un dosar în care o companie aeriană este acuzată că nu a plătit taxe la stat în valoare de 12 milioane de lei. Două persoane au fost duse la audieri.
Din comunicatul transmis de autorități reiese că astăzi polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și […]
Franța. Proteste majore în toată țara după ce guvernul a fost înlăturat, iar Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu ca nou prim-ministru. Presa franceză estimează că o sută de mii de persoane participă la manifestații.
Aproximativ 80 de mii de membri ai forțelor de ordine au fost desfășurați în toată țara, inclusiv șase mii în Paris, potrivit ministrului de Interne, Bruno Retailleau. În orașul Nantes, vestul țării, protestatarii au blocat o autostradă cu anvelope și coșuri de gunoi în flăcări. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa oamenii care […]
SUA. Un judecător federal a blocat temporar decizia președintelui Donald Trump de a o demite pe Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed.
Un judecător federal a blocat temporar decizia lui Donald Trump de a o demite Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed. Cook a contestat decizia președintelui american, care a invocat acuzații neconfirmate de fraudă imobiliară pentru a o demite și a cerut judecătorului să impună un ordin de restricție temporar. ”Această decizie recunoaște și reafirmă […]
Președintele Dan susține că, în cazul în care România ar avea intruziuni ale dronelor rusești în spațiul nostru aerian, "procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel ca Polonia – inclusiv prin doborârea acestora".
Președintele Nicușor Dan a declarat că, într-o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat în Polonia – intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al țării, procedurile sunt pregătite pentru ca România să acționeze la fel. “A fost o măsură justificată, toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, ce […]
UE pregătește măsuri de limitare a accesului minorilor la platformele de social-media. Von der Leyen: Părinții, nu algoritmii, trebuie să se ocupe de creșterea copiilor. La fel cum pe vremea mea copiii erau învățați să nu fumeze și să nu bea, cred că este timpul să procedăm la fel cu rețelele de socializare.
Ursula von der Leyen a avertizat, în discursul despre starea Uniunii, asupra pericolelor la care sunt expuși copiii, prin accesul nesupravegheat pe rețelele de socializare. În cuvântarea susținută în fața deputaților europeni, aceasta a subliniat că părinții se confruntă, zilnic, cu temeri legate de hărțuirea online, expunerea la conținut pentru adulți, promovarea autovătămării și “algoritmi […]
Analiză Sky News. Rusia nu testează doar Polonia, ci și modul de reacție al SUA, ca principală forță de descurajare din cadrul NATO.
O analiză Sky News încearcă să găsească răspunsuri legate de intențiile Rusiei, după ceea ce pare a fi fost un atac aerian deliberat asupra unei țări membre NATO – Polonia. Potrivit dreptului internațional, dronele și rachetele sunt aeronave ale Federației Ruse, iar un atac asupra acestora (fie ele și drone de atac) poate fi, de […]
Polonia activează Articolul 4 din Carta NATO, care implică consultări în situația în care un stat membru se simte amenințat. Reuniune de urgență a Alianței, la această oră. Donald Tusk: "Mulțumim pentru mesajele de solidaritate, dar vorbele nu mai sunt suficiente – Polonia va solicita un sprijin mult mai mare din partea NATO".
UPDATE, ora 12.30. Într-o informare către parlamentul polonez, prim-ministrul Donald Tusk arată că în total au fost 19 incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al țării sale, iar aeronavele NATO au doborât doar “trei – sau poate patru – drone”. Ultima dronă doborâtă a fost la ora locală 06:45 (7.45, ora României). Între timp, presa […]
Ursula Von der Leyen, în discursul despre Starea Uniunii: Chiar acum se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială. Europa este într-o luptă. Avem nevoie de un zid al dronelor. Democrația noastră este atacată, în special de creșterea manipulării informaționale și a dezinformării.
Discursul președintei Comisiei Europene, în fața Parlamentului European, a fost marcat de momentul extrem de tensionat pentru Europa, cauzat de ceea ce pare a fi fost un atac aerian rusesc asupra Poloniei. Ursula Von der Leyen a început cu un mesaj direct – Europa trebuie să răspundă Rusiei mult mai dur: “Mesajul lui Putin este […]
Comisia Europeană consideră că violarea spațiului aerian polonez NU a fost un accident, ci o provocare. Ursula von der Leyen spune că zece sau mai multe drone Shahed au intrat în Polonia. Șefa diplomației UE: "Rusia nu are de gând să oprească războiul ci să-l escaladeze".
În discursul său despre Starea Uniunii, Ursula von der Leyen a spus că zece sau mai multe drone Shahed au violat spațiul aerian polonez. Este primul oficial care precizează amploarea atacului, precum și faptul că este vorba de drone kamikaze, de atac, iar nu despre drone spion. Mai devreme, prim-ministrul polonez vorbise despre un număr […]
Polonia doboară, pentru prima dată, dronele rusești care au intrat în spațiul său aerian. UPDATE. Armata anunță că operațiunea aeriană s-a încheiat, lăsând de înțeles că aeronave F-35 (invizibile) ale Olandei au participat la operațiune. Totuși, rezerviștii au fost notificați să fie pregătiți de mobilizare rapidă (în șase ore), în contextul operațiunilor de căutare a dronelor doborâte. Rusia și Belarus au mobilizat deja forțe la frontiera cu Polonia pentru exercițiul Zapad, care, teoretic, începe pe 12 septembrie.
UPDATE, ora 9.30. Comandamentul polonez anunță că operațiunile aviației poloneze și aliate, legate de încălcările spațiului aerian polonez, s-au încheiat. Căutarea și localizarea posibilelor locuri de impact ale obiectelor care au încălcat spațiul aerian polonez sunt în curs de desfășurare. “Mulțumim NATO AIRCOM (nr – Comandamentul Aerian NATO) și Forțelor Aeriene Regale Olandeze, ale căror […]
Armata Română a ridicat azi-noapte două aeronave F-16, care au patrulat frontiera cu Ucraina, în timpul unui atac rusesc în zona localității ucrainene Vâlcov. Precizează că nicio dronă nu a intrat în spațiul aerian românesc.
MApN comunică faptul că în noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale Armatei Române au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti […]
SUA. Un judecător federal a blocat temporar decizia președintelui Donald Trump de a o demite pe Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed.
Un judecător federal a blocat temporar decizia lui Donald Trump de a o demite Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed. Cook a contestat decizia președintelui american, care a invocat acuzații neconfirmate de fraudă imobiliară pentru a o demite, și a cerut judecătorului să impună un ordin de restricție temporar. ”Această decizie recunoaște și reafirmă […]
BBC: Donald Trump cere UE să impună taxe de până la 100% pentru importurile din China și India, ca parte a eforturilor de a-l forța pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina.
Liderul american a înaintat această solicitare, despre care prima oară a scris Financial Times, în timpul unei întâlniri de marți cu oficialii europeni, pe tema creșterii presiunii economice asupra Rusiei. Cererea președintelui Trump vine în contextul în care încearcă să negocieze un acord de pace între Moscova și Kiev, dar și al intensificării atacurilor Rusiei […]
Polonia a doborât mai multe drone militare care i-au încălcat spațiul aerian, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei, în această dimineață. Și-a închis spațiul aerian în jurul capitalei și a aeroporturilor din sud-est.
Comandamentul Operațional al armatei poloneze a transmis că “lucrează activ pentru a localiza obiectele doborâte. (…) Ca urmare a atacului de astăzi al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spațiului nostru aerian, de către drone. Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la […]
Studiu. Peste 110 miliarde de dolari sunt investiți în peste de 500 de proiecte pentru de producția de hidrogen "curat", la nivel global, în ciuda scepticismului privind tranziția energetică în acest sens. Văzut ca o alternativă promițătoare la petrol și gaz, producția și stocarea sa rămâne costisitoare.
Studiul, făcut la solicitarea Consiliului Hidrogenului, un consiliu format din mai multe companii care abordează tema hidrogenului ca sursă de energie, arată că proiecte în valoare de 35 de miliarde de dolari au obținut aprobarea finală pentru investiții, numai în ultimul an, iar investițiile promise au crescut cu peste 50% anual din 2020. Hidrogenul este […]
Apple a prezentat seria IPhone 17, care cuprinde și un model mai subțire (Air). Modelele vor intra la vânzare pe 19 septembrie, cu prețuri care variază între 800 și 1.100 de dolari.
IPhone Air este cel mai subțire telefon vândut până acum de Apple, cu o grosime de 5,6 milimetri și un ecran de 6,5 inch. Va avea puterea de calcul a unui MacBook și șasiul realizat în proporție de 80% din titan reciclat. Compania a dat asigurări că, în ciuda dimensiunii, bateria are o densitate înaltă […]
Franța. Președintele l-a desemnat pe Sébastien Lecornu, până acum ministru al Apărării, să formeze guvernul. Analiștii spun că alegerea indică hotărârea lui Emmanuel Macron de a continua cu un guvern minoritar care să-i susțină agenda reformatoare.
Sébastien Lecornu (39 de ani) va propune un cabinet de miniștrii după discuțiile cu partidele parlamentare, a anunțat administrația prezidențială franceză. Alegerea acestuia are loc a doua zi după demiterea guvernului de către parlament, cu largă majoritate, în contextul în care fostul premier Francois Bayrou a înaintat un proiect de lege pentru reducerea deficitului bugetar, […]
Președintele Ucrainei susține că Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump că armata rusă va ocupa întreg Donbasul "în următoarele două – patru luni".
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a acordat un interviu rețelei media americane ABC News în cadrul căruia a afirmat că Vladimir Putin i-ar fi declarat lui Donald Trump și emisarului Steve Witkoff că intenționează să ocupe integral regiunea Donbas din estul Ucrainei în următoarele “două, trei, până la patru luni”. “Donbasul”, spune Zelenski, “este partea cea […]
Sondaj Inscop. Majoritatea covârșitoare a românilor (aproape 80%) susține orientarea țării spre vest (UE, SUA, NATO). Aproape trei sferturi spun că ar utiliza servicii publice online, dacă ar exista un singur portal digital.
Inscop Research a publicat un sondaj privind percepția populației asupra a două teme majore de interes public: direcțiile de politică externă ale României și digitalizarea serviciilor publice. Acesta a fost realizat la cerere think-tank-ului Polithink ce se ocupă de analizarea și interpretarea deciziilor publice. În ceea ce privește politica externă, participanții au fost întrebați care […]
Polonia a arestat un spion bielorus și va expulza un diplomat "care a susținut acțiunile agresive ale acestui stat împotriva noastră". Arestarea, în urma unei misiuni în colaborare cu serviciile din România, Moldova, Cehia și Ungaria.
Anunțul a fost făcut de prim-ministrul polonez pe rețeaua X. Directorul serviciilor naționale de informații a completat că spionul este implicat în activități atât în țară, cât și în Ungaria. Ministerul polonez de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Belarusului la Varșovia pentru a-i comunica faptul că un diplomat implicat în activități […]
UE a alocat României aproape 17 miliarde de euro pentru a-și consolida capacitățile de apărare, prin mecanismul SAFE. Banii vor fi folosiți pentru achiziția de tehnică militară și dezvoltarea infrastructurii. Lista proiectelor finanțate urmează să fie negociată și finalizată.
Guvernul a anunțat că România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE). Alocările au fost anunțate astăzi de Comisia Europeană, iar România primește cea de-a doua alocare ca mărime dintre statele care și-au exprimat interesul pentru acest program. “Participarea la programul SAFE are trei implicații majore. […]
Orientul Mijlociu. Israelul a atacat ținte Hamas din capitala Qatarului. Sunt raportate explozii puternice la Doha. Presa arabă relatează că liderii de rang înalt ai grupării teroriste erau prezenți în una din clădirile lovite de israelieni.
La scurt timp după ce au fost raportate explozii puternice la Doha, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că au efectuat atacuri care au vizat “conducerea de vârf a organizației teroriste Hamas”, într-o operațiune comună cu agenția de securitate Shin Bet. Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația de negocieri Hamas […]
ANAF avertizează asupra unei tentative de fraudă desfășurată pe mail, în numele instituției. Mesajele conțin informații înșelătoare și linkuri periculoase, care pot pune în pericol securitatea datelor personale și financiare.
“Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariția unor mesaje false transmise în numele instituției, utilizând adresa de email info@anaf.io. Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF și urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Mesajele false pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale […]
Incendiu la Grădina Zoologică din București. O anexă în care este depozitat fân arde cu flacără deschisă. Sunt degajări mari de fum. Focul se manifestă pe o suprafață de 2000 mp. Din primele informații, nu sunt victime.
“Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice București, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul București”, transmite ISU București-Ilfov. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD. În acest moment, incendiul se manifestă cu flacără […]
Germania. Pană masivă de curent în Berlin, marți dimineața, în urma unui incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate. Autoritățile nu exclud un incendiu cu "motivație politică".
Zeci de mii de locuințe și clădiri din capitala Germaniei au rămas fără electricitate, în jurul orei 03:00 local (04:00 ora României), potrivit autorităților. Incendiul la cei doi stâlpi a izbucnit în cartierul Johannisthal din sud-estul orașului și a fost stins, conform unei purtătoare de cuvânt a poliției. Pana de curent a vizat 43 de […]
Raport OCDE. Profesorii din România câștigă în medie cu 14% mai mult decât alți absolvenți de studii superioare, în timp ce, în celelalte țări OCDE, profesorii câștigă, de obicei, cu 19% mai puțin.
Conform raportului ”Education at a Glance 2025”, publicat de OCDE, salariile profesorilor din învățământul primar sunt relativ mari, mai mari decât cele ale cadrelor didactice din alte țări membre sau partenere ale organizației. Profesorii din învățământul primar câștigă, în medie, cu 14% mai mult decât angajații cu studii superioare, în timp în ce în țările […]
Identitatea artistului stradal "Banksy" ar putea fi dezvăluită în instanță, după 25 de ani în care acesta a acționat în anonimat. Poliția londoneză îl anchetează pentru cea mai recentă creație, realizată pe o clădire-monument istoric.
Cel mai recent desen al artistului înfățișează un magistrat care ridică ciocanul folosit în sala de judecată asupra unui protestatar și a fost realizat pe clădirea Curții Regale de Justiție, un monument istoric. Protestatarul reprezentat ține în mână o pancartă albă pătată cu sânge. Poliția Metropolitană precizează că Bansky este investigat pentru distrugere/deteriorare intenționată, iar […]
București. Percheziții la ELCEN, operatorul termocentralelor din capit
DNA informează, printr-un comunicat de presă, că face opt percheziții în București și Ilfov la sediul unei companii de stat și la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Compania Electrocentrale București (ELCEN) a confirmat că este vorba de sediul său central și a transmis că sprijină ancheta DNA. ECLEN […]
Lachlan Murdoch preia de la tatăl său, mogulul Rupert, controlul asupra imperiului media, care cuprinde postul Fox News și publicația Wall Street Journal. Anterior, Rupert a încercat să le limiteze celorlalți copii drepturile de vot în cadrul companiei, însă aceștia vor primi acum câte 1,1 miliarde de dolari. # Biziday.ro
În baza înțelegerii, ceilalți copii ai lui Rupert Murdoch – James, Elisabeth și Prudence – își vor vinde acțiunile la Fox and News Corp, într-un interval de șase luni. O persoană familiarizată cu detaliile tranzacției a spus că aceștia vor primi, în schimb, câte 1,1 miliarde de dolari. Sky News scrie că așa-zisa luptă internă […]
Război în Ucraina. Kievul se confruntă cu un deficit de armament pentru apărarea aeriană, după ce Departamentul american al Apărării a redus livrările exact în timp ce Moscova își intensifică atacurile aeriene. # Biziday.ro
Presiunea asupra Ucrainei a crescut după luni de livrări de armament neregulate și sub așteptări, după o directivă a Pentagonului din iunie. Oficialii și analiștii au avertizat că, dacă Moscova escaladează sau pur și simplu își menține ritmul mai ridicat de atacuri cu rachete și drone, unitățile ucrainene de apărare aeriană se vor confrunta cu […]
România cumpără o corvetă ușoară din clasa Hisar, produsă în Turcia. Comisiile reunite de apărăre din parlament au avizat în unanimitate achiziția, demarată în 2024. # Biziday.ro
”Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat ieri, 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa Hisar, produsă în Turcia. Procedura de achiziție a navei a fost demarată la sfârșitul anului 2024 și a fost aprobată de CSAT în luna martie 2025”, transmite MApN. Ministrul apărării […]
SUA. Democrații au publicat o presupusă felicitare pe care Donald Trump i-a trimis-o condamnatului sexual Jeffrey Epstein. Conține un desen cu silueta unei femei, alături de un mesaj ce elogiază prietenia dintre cei doi: “Un prieten este un lucru minunat. La mulți ani – fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”. # Biziday.ro
Scrisoarea poartă presupusa semnătură a președintelui american. Pe desen, în interiorul siluetei femeii, președintele Trump a inclus un dialog vag, criptic, ce face referințe repetate la secretele pe care “Donald” și “Jeffrey” le împărtășesc. Desenul a fost făcut public de către democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, care au intrat în posesia unui […]
August 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată vreodată la nivel global. Temperatura a fost cu aproape jumătate de grad peste media înregistrată în perioada 1991 – 2020. # Biziday.ro
Serviciul European Copernicus transmite că luna august 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată vreodată. Temperatura a fost cu 0,49 grade peste media înregistrată în perioada 1991 – 2020. Totuși, vremea a fost cu 0,22 grade mai rece decât cele mai călduroase două luni august, cele din 2023 și 2024. Comparativ […]
Arad. Trafic oprit pe DN7, la Săvârșin, după ce un tir a lovit un cap de pod și a luat foc. Poliția estimează reluarea circulației pe o rută ocolitoare, după stingerea incendiului. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 7, la kilometrul 461, între localitățile Vărădia de Mureș și Săvârșin din județul Arad, din cauza unui autotren care, pe fondul unei defecțiuni, a lovit un cap de pod și a luat foc. În urma evenimentului, două persoane au fost […]
SUA încheie cooperarea cu statele europene (inclusiv cu România) pentru combaterea știrilor false generate de Rusia, China, Iran și alte state ostile, cu scopul de a manipula opinia publică din țările democratice. Potrivit FT, o notificare în acest sens a fost transmisă de Departamentul de Stat. # Biziday.ro
Financial Times citează trei diplomați, potrivit cărora Departamentul de Stat al SUA a transmis săptămâna trecută țărilor europene notificări privind rezilierea memorandumurilor de cooperare privind detectarea și combaterea influenței maligne, prin știri false, pe care Rusia, China și alte state ostile le lansează în mod coordonat pentru destabilizarea democrațiilor occidentale. Semnate anul trecut, sub Administrația […]
Fost șef al spionajului moldovean, descoperit de SRI, în colaborare cu mai multe servicii europene de informații, ca agent al KGB din Belarus. Pentru că are și cetățenia română, el este pus de DIICOT sub acuzare pentru trădare. # Biziday.ro
UPDATE, ora 20:40. SIS din Moldova confirmă că a fost reținut un fost ofițer de rang înalt, într-o acțiune în colaborare cu SRI din România și cu instituții din Cehia, Polonia și Ungaria. Suspectul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Știrea în formă inițială. Procurorii […]
