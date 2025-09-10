Acţiunile grupului minier Anglo American au urcat marţi cu 9%, după anunţul privind fuziunea cu Teck Resources din Canada
Acţiunile grupului minier Anglo American, listate la Londra, au crescut marţi cu 9% după anunţul privind fuziunea cu compania canadiană Teck Resources, într-o tranzacţie prezentată drept o fuziune de pe poziţii de egalitate, transmite CNBC.
Creşterea locurilor de muncă din SUA, revizuită în scădere cu 911.000, semnalând o economie mai fragilă decât se credea # News.ro
Piaţa muncii din SUA a creat mult mai puţine locuri de muncă decât s-a estimat iniţial, în decurs de un an, potrivit unui raport publicat marţi de Departamentul Muncii, care alimentează îngrijorările privind starea economiei şi acurateţea colectării datelor, transmite CNBC.
Meciul Cipru-România: Denis Drăguş - Mai avem meciuri de jucat, atâta timp cât sunt şanse trebuie să mergem până la capăt! # News.ro
Denis Drăguş, atacantul echipei naţionale a României, a marcat cele două goluri ale tricolorilor în Cipru şi spune că trebuie să avem încredere până la final.
Israelul atacă liderii Hamas în Qatar, un aliat al Washingtonului. Casa Albă califică bombardamentul ca fiind regretabil. În ce context intervine această escaladare neaşteptată # News.ro
Israelul a lansat marţi un atac aerian fără precedent în Qatar vizându-i pe liderii Hamas şi intensificându-şi astfel acţiunea militară în Orientul Mijlociu prin ceea ce Casa Albă susţine că a fost un atac unilateral ce nu promovează interesele americane şi israeliene, relatează Reuters.
Meciul Cipru – România: Suporterii au scandat “Demisia!” / Se gândeşte Mircea Lucescu la plecarea de la naţională? # News.ro
Mai mulţi suporteri ai echipei naţionale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marţi seară, la plecarea de la stadion.
Nicolae Stanciu a declarat, marţi seară, după remiza cu Cipru, scor 2-2, că după părerea sa naţionala tricoloră a pierdut orice şansă la calificarea directă la Cupa Mondială.
Meciul Cipru – România: Basarab Panduru - Cum mama naibii am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt? # News.ro
Fostul fotbalist Basarab Panduru a declarat, marţi seară, la Prrima TV, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu înţelege cum de echipa tricoloră a ajuns atât de slabă.
Meciul Cipru – România: Mircea Lucescu – În repriza a doua parcă le-au îngheţat picioarele. Păcat pentru acest rezultat. Este şi o lecţie / Un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm # News.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, marţi seară, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea, el menţionând că în repriza a doua jucătorilor săi “parcă le-au îngheţat picioarele”. Lucescu s-a plâns şi de arbitraj.
Horaţiu Moldovan, portarul echipei naţionale a României, crede că trebuie ca tricolorii trebuie să-şi joace şansa până la capăt, abia după aceea să se gândească la baraj.
Cupa Mondială 2026 – calificări: Norvegia a distrus Moldova, cu 11-1, Austria a învins Bosnia # News.ro
Echipa naţională a Norvegiei a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 11-1, echipa naţională a Moldovei, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. În grupa României, Austria s-a impus în deplasare, cu Bosnia, scor 2-1.
Preşedintele Donald Trump a încercat marţi să se distanţeze şi mai mult de atacul Israelului din Qatar, postând o adăugire la o declaraţie anterioară a Casei Albe în care specifică faptul că decizia a fost luată de liderul Israelului şi că SUA au aflat prea târziu pentru a interveni, relatează CNN.
ISJ Satu Mare face verificări după ce la o grădiniţă din municipiu copiii au primit cravate de ”pionieri” sau ”şoimi ai patriei”, fiind prezentate materiale despre Ceauşescu: E esenţial ca activităţile să fie adaptate nivelului de înţelegere al copiilor # News.ro
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare face verificări după ce la o grădiniţă din municipiu copiii au primit, în prima zi a noului an şcolar, cravate de ”pionieri” sau ”şoimi ai patriei”, fiind prezentate materiale despre Nicolae Ceauşescu. Activitatea ar fi fost organizată ”cu scopul de a familiariza copiii cu aspecte din viaţa de odinioară, prin intermediul jocului şi al poveştilor”, însă ISJ atrage atenţia că ”este esenţial ca activităţile să fie adaptate nivelului de înţelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotaţie politică sau ideologică”.
Cazul unei tinere ucrainence ucise într-un tren în Carolina de Nord ia proporţii politice în SUA # News.ro
După mai multe săptămâni de tăcere mediatică, presa americană a început să scrie tot mai mult despre un atac brutal care a avut loc într-un tren din Carolina de Nord şi căruia i-a căzut victimă o tânără refugiată ucraineană, Irina Zaruţka, cu atât mai mult cu cât cazul a început să fie invocat inclusiv de administraţia Trump pentru a-şi justifica politicile anticriminalitate.
Radu Miruţă: Când îi auziţi pe cei de la PSD că se miră de vreo decizie, să ştiţi că au avut la masă miniştri care au votat în unanimitate decizia respectivă. Şi atunci este un discurs dublu # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat că atunci când social-democraţii se miră de vreo decizie luată în cadrul coaliţiei trebuie să se ştie că ei au avut miniştri în Guvern care au votat-o în unanimitate. ”Şi atunci este un discurs dublu”, a arătat el.
Echipa naţională U21 a României a dispus marţi seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa naţională U21 a statului San Marino, în grupa A a calificărilor pentru Euro 2027 U21.
Bărbat din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, adus în ţară de Poliţia Română/ El are o condamnare la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism # News.ro
Un bărbat de 40 de ani din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional şi aflat pe lista Most Wanted după ce a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism, va fi adus în ţară de poliţişti în noaptea de marţi spre miercuri. El va fi adus din Marea Britanie.
Radu Miruţă: Am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român. Aveau salariu şi de 30.000 de lei # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat că a semnat un ordin prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român, care aveau salariul şi de 30.000 de lei pe lună. El le-a cerut acestora să prezinte un raport de activitate pe care nu au fost în stare să îl dea.
Preliminarii CM-2026: România înfruntă Cipru. În acest moment, scorul este 2-1 pentru tricolori
Naţionala României înfruntă selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026.
Iranul a declarat marţi că a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), după ce şi-a suspendat colaborarea cu AIEA în urma atacurilor din iunie ale Israelului şi Statelor Unite, relatează AFP.
Ionuţ Moşteanu: Proiectul privind reducerea numărului de angajaţi din administraţie nu va fi gata până pe 15 septembrie. Asta e natura coaliţiei, sunt diferenţe de viziune # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu (USR), susţine că nu crede că până în 15 septembrie va fi finalizat proiectul privind reducerea numărului de angajaţi din administraţie, el precizând că aceste măsuri s-ar aplica oricum de la 1 ianuarie şi că deciziile luate acum trebuie să fie corecte.
Preliminarii CM-2026: România înfruntă Cipru. După o repriză, scorul este 2-1 pentru tricolori
Naţionala României înfruntă selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026.
Alexandru Rogobete: Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei/ Ministerul Sănătăţii va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că ministerul va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor pentru programul de tratamente în străinătate. El explică faptul că pe lista de aşteptare sunt 30 de adulţi şi 13 copii, majoritatea având nevoie de tratament pentru afecţiuni oncologice, dar şi pentru boli rare, afecţiuni genetice sau transplanturi.
David Popovici anunţă un eveniment special în România pentru anul viitor: Sprint With The Stars. “Abia aştept!” # News.ro
Sprint With The Stars, o competiţie deosebită în cadrul căreia înotătorii amatori au ocazia să concureze cu unii dintre cei mai buni înotători din lume, va avea loc anul viitor şi în România, iar gazdă va fi chiar multiplul campion David Popovici. El a făcut anunţul în social media, adăugând că abia aşteaptă evenimentul.
Radu Miruţă: În mijlocul Fabricii de pulberi de la Făgăraş este o groapă de gunoi care, destul de des, ia foc/ Am vorbit la Garda de Mediu, a fost făcută plângere penală # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat că în mijlocul Fabricii de pulberi de la Făgăraş este o groapă de gunoi care ia foc ”destul de des”, pe un teren care aparţine primăriei din localitate. El a precizat că pentru rezolvarea acestei situaţii a vorbit cu reprezentanţii Gărzii de Mediu şi a fost făcută o plângere penală.
Preliminarii CM-2026: România înfruntă Cipru. Scorul este acum 2-1 pentru tricolori
Naţionala României înfruntă selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026.
Ionuţ Moşteanu, despre creşterea vârstei de pensionare pentru militari: Cei care au intrat în Armată trebuie să fie respectaţi, iar cei care intră acum trebuie să aibă o cale clară despre planul de carieră # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, susţine că nu a existat o discuţie în coaliţie privind creşterea vârstei de pensionare a militarilor, el afirmând că trecerea în rezervă în Armată se face acum la 50 de ani şi opt luni, ceea ce este ”foarte puţin”. Totuşi, ministrul Moşteanu declară că există un contract social cu aceşti oameni şi că soluţia ar trebui găsită prin negocieri cu militarii.
Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situaţie „foarte gravă” # News.ro
Papa Leon al XVI-lea, care de obicei se abţine să vorbească spontan, şi-a exprimat marţi deosebit de puternic îngrijorarea cu privire la consecinţele atacului Israelului din Qatar, relatează Reuters.
Dr. Lorelei Nassar: Mai puţin de 30% dintre români şi-au dus copiii la un control stomatologic, lucru care este cu totul şi cu totul alarmant/ Tot mai mulţi copii şi adolescenţi vin pentru alinierea dinţilor # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial şi implantolog, afirmă că sub o treime dintre români şi-au dus copiii la un control stomatologic, lucru ”cu totul şi cu totul alarmant”. Totuşi, ea remarcă o preocupare crescândă pentru estetica dentară, în condiţiile în care tot mai mulţi copii şi adolescenţi se prezintă la stomatolog pentru alinierea dinţilor.
Preliminarii CM-2026: Start excelent pentru România în confruntarea cu Cipru. Scorul a devenit 2-0 pentru tricolori după nici 20 de minute de joc
Naţionala României înfruntă selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026.
Tricolorii în preliminariile CM-2026: Start excelent pentru România în confruntarea cu Cipru. Drăguş a înscris în minutul 2
Naţionala României înfruntă selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Meciul a început la ora 21.45.
Reacţia Casei Albe la atacurile israeliene din Doha: Nu promovează interesele Israelului, nici ale SUA / Qatarul, informat de SUA despre atacul iminent / Trump a promis Qatarului că astfel de lucruri „nu se vor mai întâmpla” pe teritoriul acestei ţări # News.ro
Atacul Israelului asupra Doha „nu promovează obiectivele israeliene sau americane”, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, deşi preşedintele Donald Trump crede că eliminarea Hamas „este un obiectiv demn” de urmărit, relatează BBC.
Naţionala României înfruntă selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Meciul a început la ora 21.45.
Dr. Lorelei Nassar: Pacheţelul pentru copii trebuie să nu conţină alimente lipicioase/ Un măr sau un morcov ajută la acţiunea de autocurăţire a dinţilor # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial şi implantolog, susţine că pachetul pentru copii la şcoală trebuie să nu conţină alimente lipicioase şi afirmă că nu ar trebui să existe preocupare pentru igiena elevilor între gustarea de la şcoală şi masa de prânz dacă din pachet nu lipseşte un măr sau un morcov, care ajută la acţiunea de autocurăţire a dinţilor.
Dr. Lorelei Nassar: Periajul dentar la copii trebuie să fie la fel de sistematic ca şi la adulţi/ Vom începe de la gingie către dinte, prin mişcări uşoare, folosind o periuţă extra soft sau soft, iar aceste mişcări se numără # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial şi implantolog, afirmă că periajul dentar la copii trebuie să fie la fel de sistematic ca şi la adulţi. ”Vom începe întotdeauna de la roz către alb, de la gingie către dinte, prin mişcări uşoare, folosind o periuţă cu perii moi, extra soft sau soft, şi aceste mişcări pur şi simplu se numără”, explică medicul.
UPDATE - Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron. Intrat în politică la 16 ani, el l-a susţinut cândva pe Nicolas Sarkozy # News.ro
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial de centru-dreapta Renaissance, deşi anterior a fost un conservator, a fost numit marţi seara de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma unui vot de cenzură.
Apple a prezentat marţi, în cadrul evenimentului său anual de lansări, două noi modele de iPhone: iPhone Air, un telefon mai subţire, echipat cu ”o baterie cu densitate mare” şi un procesor complet nou, şi iPhone 17, cea mai recentă versiune a smartphone-ului său de top, transmite Reuters.
Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron # News.ro
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial Renaissance, a fost numit marţi seara de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma unui vot de cenzură.
Restricţii de trafic pe DN 1, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou ”Otopeni” de pe Magistrala 6 # News.ro
Traficul rutier este restricţionat, începând de marţi seară, pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median.
Echipa naţională a Armeniei a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Irlandei, în grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. În grupa D, Azerbaidjan şi Ucraina au terminat la egalitate, 1-1.
Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, învinsă în deplasare de campioana Ungariei, Szolnoki Olajbanyasz # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă marţi, în deplasare, de campioana Ungariei, Szolnoki Olajbanyasz, scor 75-65 (41-32), în al treilea amical din intersezon.
Clubul turc Fenerbahce Istanbul a anunţat marţi că antrenorul care îi va succeda lui Jose Mourinho la cârma „canarilor galbeni” este Domenico Tedesco.
Vladimir Putin le-a spus lui Donald Trump şi trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, că intenţionează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei în câteva luni, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu publicat marţi, relatează POLITICO.
Cseke Attila anunţă că se alocă peste 487 de milioane de lei pentru consolidarea seismică a unor blocuri de locuinţe, şcoli, săli de sport şi alte clădiri publice # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că se alocă peste 487 de milioane de lei pentru consolidarea seismică a unor blocuri de locuinţe, şcoli, săli de sport şi alte clădiri publice. Din această sumă, circa 55 de milioane de lei vor fi folosiţi la consolidarea şi reabilitarea termică a Sălii de atletism ”Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv Naţional ”Lia Manoliu” Bucureşti.
Constanţa: Un bărbat şi o femeie, înjunghiaţi de doi bărbaţi, care au fugit ulterior/ Ei au fost prinşi într-o lizieră şi se află în custodia poliţiştilor # News.ro
Un bărbat şi o femeie au fost înjunghiaţi, marţi seara, într-o comună din judeţul Constanţa, de doi bărbaţi care apoi au fugit. Ei au fost prinşi într-o lizieră din apropierea localităţii şi se află în custodia poliţiştilor. Victimele au fost transportate la spital.
Fotbal: Pentru al doilea an consecutiv, se aşteaptă ca Real Madrid să nu participe la ceremonia decernării Balonului de Aur # News.ro
Conform cotidianului spaniol Marca, organizatorii ceremoniei de decernare a Balonului de Aur 2025 se aşteaptă ca Real Madrid să boicoteze pentru a a doua oară evenimentul.
„Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări”, avertizează noul preşedinte polonez Karol Nawrocki aflat în vizită în Finlanda # News.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, relatează AFP.
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Nivelul de alertă ridicat, în Nepal, la 6/9 - ”Evitaţi călătoriile neesenţiale” # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Nepal, unde nivelul de alertă a fost ridicat la 6/9 - ”Evitaţi călătoriile neesenţiale”, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate din această ţară.
Meciul din Grupa I a Cupei Davis dintre Canada şi Israel se va disputa fără spectatori, în acest weekend, la Halifax, Nova Scotia, din cauza preocupărilor tot mai mari legate de securitate, a anunţat marţi Tennis Canada, potrivit Reuters.
Consiliul Judeţean Maramureş a aprobat contractarea a două împrumuturi din Trezoreria Statului, în valoare cumulată de 35 de milioane de lei # News.ro
Consiliul Judeţean Maramureş a aprobat contractarea a două împrumuturi din Trezoreria Statului, în valoare cumulată de 35 de milioane de lei, bani care vor fi folosiţi pentru reabilitarea Palatului Administrativ şi pentru proiectul ”Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”.
