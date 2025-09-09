Bărbat din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, adus în ţară de Poliţia Română/ El are o condamnare la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism

18:00

Fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu (PSD) s-a lansat într-un atac la adresa lui Marcel Boloş, arătând că ştia că e mincinos dar nu se aştepta să fie şi lipsit de caracter şi i-a cerut să explice de ce a depăsit, în doar o lună, deficitul propus tot de el. ”L-o fi durut la bască, pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”, se întreabă Câciu. Reacţia după a social-democratului vine după ce fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a declarat că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap” şi că acesta i-a spus că ”îl doare în organul genital de deficit”.