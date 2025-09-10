SuperMondial | Florin Răducioiu, interviu cu galacticul Guti: “Hagi era un model pentru noi. România merită să revină la Mondial”

21:40

Barcelona nu va reveni, pentru moment, pe Camp Nou. Lucrările la arena catalanilor nu sunt gata şi, chiar dacă ar fi vrut să joace cu capacitate redusă din debutul acestui sezon, acest lucru nu se poate. Catalanii nu au primit din partea unei comisii a consiliului oraşului dreptul de a folosi arena, motiv pentru care […]