„O singură dronă este o greșeală, dar mai multe drone nu sunt tot greșeli”
HotNews.ro, 10 septembrie 2025 08:50
Faptul că drone ale Rusiei au încălcat spațiul aerian al Poloniei reprezintă „mai mult decât un test – un test la care NATO trebuie să răspundă”, a declarat un fost înalt oficial al SUA pentru…
Acum 5 minute
09:10
STOICA & ASOCIAȚII obține suspendarea executării unei amenzi aplicate de Consiliul Concurenţei # HotNews.ro
Echipa de avocaţi din cadrul STOICA & ASOCIAȚII, formată din Valeriu Stoica (Founding Partner), Dan-Rareş Răducanu (Senior Partner) și Oana Zamă (Partner), a reușit, în data de 4 septembrie 2025, să obțină suspendarea executării unei amenzi aplicate de…
Acum 15 minute
09:00
Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa” # HotNews.ro
Kiev a afirmat miercuri că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul” și va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns ferm”, după ce Polonia a denunțat un…
Acum 30 minute
08:50
Faptul că drone ale Rusiei au încălcat spațiul aerian al Poloniei reprezintă „mai mult decât un test – un test la care NATO trebuie să răspundă”, a declarat un fost înalt oficial al SUA pentru…
Acum o oră
08:30
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei # HotNews.ro
Cel mai nou atac al Rusiei în Ucraina a determinat Polonia să își mobilizeze miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian. Este pentru prima…
Acum 2 ore
08:00
eMAG, restructurare în Ungaria. Vrea să vândă depozitul de 100 milioane de euro, primul construit în afara României și cel mai mare din regiune # HotNews.ro
eMAG vrea să vândă depozitul de peste 100.000 de metri pătrați din Ungaria, primul său centru logistic construit în afara României și cel mai mare din Europa Centrală și de Est, în care a investit…
07:50
Pompierii intervin, miercuri dimineaţă, pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din Piatra Neamţ. „În aceste momente, forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ intervin în municipiul Piatra-Neamţ…
07:20
ULTIMA ORĂ Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO # HotNews.ro
Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului…
Acum 4 ore
07:10
Creditul cu buletinul nu a dispărut, doar a trecut Dunărea. Trucurile folosite de unele IFN-uri din România și Bulgaria pentru a-și înșela clienții # HotNews.ro
Țara vecină are o problemă serioasă în ceea ce privește protecția consumatorului în domeniul creditelor de consum mici. La o populație de mai puțin de 7 milioane de locuitori, aici există aproximativ 200 de instituții…
07:10
Am fost voluntar în centrele de plasament. Ce m-a învățat această experiență în legătură cu un cunoscut caz recent de violență # HotNews.ro
Naționalismul nu este patriotism. Naționalism înseamnă să te crezi superior altora, în timp ce patriotismul înseamnă să ai sentimentul că aparții unei comunități la viața căreia să contribui. Agresarea unui livrator din Bangladesh de către…
07:00
INTERVIU Contestare a politicii Guvernului Bolojan: „Mi-e teamă că România va pierde tot ce-a câştigat în ultimii ani” # HotNews.ro
„Nu ştiu dacă aţi observat că cei care au susţinut politicile lui Traian Băsescu îl văd pe Ilie Bolojan drept un continuator fidel”, afirmă profesorul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice de la SNSPA.…
Acum 12 ore
01:10
VIDEO Cazul unei tinere ucrainence ucise într-un tren în Carolina de Nord ia proporţii politice în SUA # HotNews.ro
După mai multe săptămâni de tăcere mediatică, presa americană a început să scrie tot mai mult despre un atac brutal care a avut loc luna trecută într-un tren din Carolina de Nord şi căruia i-a…
01:10
Trump își completează declarația inițială și arată clar cu degetul spre Netanyahu: „Din păcate, prea târziu pentru a opri atacul” Israelului asupra Qatarului # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat marți că decizia Tel Avivului de a ataca orașul Doha, din Qatar, a fost luată exclusiv de premierul israelian Benjamin Netanyahu, scriu Reuters, CNN și The Guardian. „Bombardarea unilaterală…
00:20
Ministerul Sănătăţii va primi bani ca să acopere toate tratamentele în străinătate de pe lista de aşteptare # HotNews.ro
Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, a informat marţi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care anunță în acest context că ministerul…
00:00
Israelul își apără bombardamentul din Qatar în fața familiilor ostaticilor, spunând că monitorizează „fiecare detaliu, mai ales în lumina evenimentelor din ultimele ore” # HotNews.ro
Într-o notă adresată marți seară familiilor ostaticilor israelieni care sunt ținuți captivi în continuare în Fâșia Gaza, coordonatorul israelian pentru eliberarea ostaticilor, Gal Hirsch, a apărat atacurile efectuate la Doha, în Qatar, și care i-au…
9 septembrie 2025
23:20
VIDEO Un incendiu de vegetație amenință pădurea seculară de sequoia gigant din California # HotNews.ro
Un incendiu forestier izbucnit în California, Statele Unite, a ajuns în zona McKinley Grove, în centrul acestui stat american, amenințând copacii sequoia cu o vechime de peste 2.000 de ani, relatează marți agenția de știri…
23:20
O țară membră NATO anunță că va sprijini Qatarul „cu toate mijloacele”, după bombardamentul Israelului # HotNews.ro
Președintele Recep Tayyip Erdogan i-a transmis marți emirului Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, într-o convorbire la telefon, că Turcia, țară membră NATO, va sprijini Doha „cu toate mijloacele” după atacul Israelului împotriva liderilor Hamas,…
22:50
Ministrul Apărării, despre creşterea vârstei de pensionare a militarilor: „Trecerea în rezervă se face la 50 de ani şi 8 luni. Este foarte puţin” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că nu a existat o discuţie în cadrul coaliţiei de guvernare privind creşterea vârstei de pensionare a militarilor, el afirmând că trecerea în rezervă în Armată se face acum la…
22:40
Ce stat membru UE va fi cel mai mare beneficiar de credite al programului SAFE. România, pe locul doi # HotNews.ro
Comisia Europeană a adoptat, marţi, alocarea provizorie a unei asistenţe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru 19 state UE prin programul SAFE („Acţiune de securitate pentru Europa”). Polonia va primi cea mai…
22:30
Un gigant american din domeniul tehnologiei spune adio unei politici din timpul pandemiei. Ce vor fi obligați angajații săi să facă # HotNews.ro
Grupul informatic american Microsoft va introduce anul următor obligația ca angajații să muncească de la birou timp de cel puțin trei zile pe săptămână, a anunțat marți compania, într-o postare pe blog, potrivit Reuters. Această…
22:20
Restricţii de trafic începând din această noapte pe DN 1, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou „Otopeni” # HotNews.ro
Traficul rutier este restricţionat începând de marţi seară pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens,…
22:00
Trump se distanțează de atacul „nefericit” al Israelului asupra „aliatului apropiat” al SUA. Declarația Casei Albe, în care fiecare cuvânt a fost ales cu mare grijă # HotNews.ro
Casa Albă a descris atacul de marți al Israelului efectuar asupra capitalei Qatarului, Doha, ca fiind contrar obiectivului președintelui Donald Trump de a se ajunge la pace în Fâșia Gaza, relatează CNN, Sky News și…
21:40
Nou premier desemnat în Franța după căderea guvernului. Numele anunțat de președintele Macron # HotNews.ro
Sebastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial de centru-dreapta Renaissance, deşi anterior a fost un conservator, a fost numit…
21:20
Războiul din Fâșia Gaza se poate încheia „imediat”, susține Benjamin Netanyahu după atacul din Doha. În ce condiții # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți seară, într-o conferință de presă, că războiul din Fâșia Gaza se poate „încheia imediat” dacă propunerea președintelui american Donald Trump pentru un acord este acceptată, relatează BBC News,…
21:10
Germania va furniza Ucrainei mii de drone cu rază lungă pentru „lovituri în profunzime împotriva mașinăriei de război rusești” # HotNews.ro
Germania va lansa un program care prevede furnizarea către Ucraina a „câtorva mii de drone cu rază lungă de acțiune” destinate unor „atacuri în profunzimea” teritoriului împotriva „mașinăriei de război rusești”, în valoare totală de…
20:50
„Inacceptabil, oricare ar fi motivul”. Cum reacționează liderii europeni la atacul Israelului în Qatar # HotNews.ro
Liderii mai multor state europene condamnă atacul fără precedent lansat în Doha, capitala Qatarului, de către forțele armate israeliene, care spun că au vizat conducerea organizației teroriste Hamas, scrie CNN. Marea Britanie: Premierul Keir Starmer…
20:50
Declarația care l-a enervat pe Mircea Lucescu! A refuzat să-l mai convoace pe jucătorul român: „Atât i-a trebuit! Știți cât de orgolios e selecționerul și că nu uită” # HotNews.ro
Vlad Dragomir, 26 de ani, e unul dintre cei mai constanți jucători români din străinătate în acest debut de sezon. Mijlocașul crescut la academia celor de la Arsenal nu a fost convocat la națională de…
20:40
„Putin este gata să invadeze alte ţări”. Avertismentul preşedintelui Poloniei, care îl indică pe „singurul lider al lumii libere” ce poate forța Rusia să negocieze # HotNews.ro
Polonia și Finlanda nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, a declarat marți preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în țara nordică, în cadrul unei conferințe comune de presă cu cu…
20:30
Și Polonia anunță arestarea unui „agent din Belarus”. Varșovia a cooperat cu serviciile de informații din România # HotNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți arestarea unui „agent din Belarus” și expulzarea unui diplomat din această țară aliată a Rusiei pentru „activitate agresivă” împotriva Poloniei, relatează agenția France Presse. Potrivit unui mesaj postat…
Acum 24 ore
20:10
August 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată în istorie la nivel mondial, cu o temperatură medie de 16,60 grade Celsius, potrivit serviciului Uniunii Europene pentru schimbări climatice Copernicus. Temperatura medie…
20:10
Cine sunt liderii Hamas vizați de bombardamentul neașteptat al Israelului în Doha și ce știm până acum despre persoanele ucise # HotNews.ro
Țintele cheie ale operațiunii israeliene din Qatar au fost liderul interimar al Hamas, Khalil al-Hayya, fostul lider Khaled Mashaal și șeful departamentului financiar al grupării militante palestiniene Zaher Jabarin, scriu The Jerusalem Post, The Guardian…
19:40
România primește a două cea mai mare suma din UE prin programul de investiții în apărare SAFE / Ce investiții sunt pe listă # HotNews.ro
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți de Comisia Europeană pentru statele membre din acest program. Este a doua alocare…
19:40
Peste zece avioane de vânătoare ale forțelor aeriene israeliene au fost angrenate în atacul asupra unei clădiri din Doha unde Israelul susține că se aflau lideri Hamas, scrie The Times of Israel. Publicația israeliană citează…
19:20
Casa Albă confirmă că a fost informată înainte ca Israelul să lanseze atacul asupra Qatarului. Cum a sunat „ultimul avertisment” al lui Trump pentru Hamas # HotNews.ro
Casa Albă a confirmat marți, pentru BBC News, că administrația Trump a fost informată despre atacul israelian asupra capitalei Qatarului, Doha, înainte ca acesta să aibă loc. Informația că administrația republicană de la Washington a…
18:50
Într-o reacție neobișnuit de rapidă după atacul Israelului asupra Qatarului, Papa Leon avertizează: „Există o știre foarte gravă în acest moment” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea, care de obicei se abține să vorbească spontan, și-a exprimat marți îngrijorarea neobișnuit de puternică cu privire la consecințele atacului Israelului asupra Qatarului, informează Reuters. „Există o știre foarte gravă în…
18:40
Fost ministru PSD de finanțe îl atacă pe Boloș după afirmațiile despre deficit: Minte de rupe. L-a durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu? # HotNews.ro
Fostul ministru PSD de finanțe Adrian Câciu s-a lansat într-un atac la adresa fostului ministru PNL de finanțe Marcel Boloş, după ce acesta din urmă a afirmat că, anul trecut, fostul premier PSD Marcel Ciolacu…
18:10
„Este posibil ca în aceste momente premierul să-l fi asasinat”. Mama unui ostatic israelian, acuzații grave la adresa lui Netanyahu, după atacurile din Doha # HotNews.ro
Mama ostaticului israelian Matan Angrest, aflat în continuare în Fâșia Gaza, afirmă că premierul Benjamin Netanyahu l-ar fi „asasinat” efectiv pe fiul ei prin atacurile puternice ale Israelului efectuate marți asupra orașului Doha, capitala Qatarului.…
18:10
Conform unei analize realizate de Investopedia citate de Money Digest, un american obișnuit cheltuiește 3,45 milioane de dolari de-a lungul vieții pentru a-și împlini visul american. Site-ul a estimat costurile unor etapedin viața unei persoane,…
17:50
Mesajul lui Netanyahu după atacul fără precedent asupra liderilor Hamas în Qatar: O operațiune complet independentă, Israelul își asumă întreaga responsabilitate # HotNews.ro
Atacul împotriva liderilor Hamas efectuat marți la Doha, capitala Qatarului, a fost o operațiune pur israeliană, a transmis biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat în limba engleză. „Acțiunea de astăzi împotriva celor mai importanți teroriști…
17:40
VIDEO Cum s-au văzut puternicele explozii la fața locului, în Doha, în timpul atacului israelian care a vizat lideri Hamas # HotNews.ro
Coloane groase de fum au fost văzute ridicându-se marți în Doha, capitala Qatarului, imediat după ce Israelul a anunțat că a efectuat acolo un atac împotriva conducerii Hamas, scriu CNN și Sky News. Fumul cenușiu…
17:20
Grădinile Palatului Cotroceni, paradisul Reginei Maria. Istoria parcului unde meditează președinții # HotNews.ro
De la mănăstire ridicată de Șerban Cantacuzino în secolul al XVII-lea la reședință regală în vremea Reginei Maria și, acum, la sediul Administrației Prezidențiale, Complexul Palatului Cotroceni poartă amprenta fiecărei epoci. Parcul, întins astăzi pe…
17:20
Israelul a lansat operațiunea „Ziua Judecății” pentru a decapita la Doha conducerea Hamas # HotNews.ro
Numele oficial al loviturii armatei israeliene de marți împotriva conducerii Hamas de la Doha, capitala Qatarului, a fost „Ațeret HaDin”, ceea ce se traduce aproximativ prin „Ziua Judecății”, potrivit postului israelian Channel 12, citat de…
17:10
Kazahii proprietari ai Rompetrol retrag milioane de dolari din operatorul terminalului petrolier offshore Midia din Marea Neagră, prin care aduc țiței la rafinăria Petromidia # HotNews.ro
Gigantul petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, proprietarul Rompetrol, retrage milioane de dolari din capitalul Midia Marine Terminal, operatorul terminalului petrolier offshore din largul portului românesc omonim de la Marea Neagră, prin care este adus…
17:10
Director al școlii unde copiii de clasa a II-a învață în containere: „Nu au încălzire în pardoseală, scaune cu masaj, jacuzzi gonflabil” / Mesaj și pentru părinții nemulțumiți de programul care începe la prânz # HotNews.ro
Ionel Marius Țolescu, director adjunct al Școlii Gimnaziale 195 „Hamburg” din Sectorul 3, are un mesaj ironic pentru părinții celor aproape 140 de copii de clasa a II-a care învață în containere, din cauza lucrărilor…
17:00
O pană de curent „cu totul ieșită din comun” a lăsat capitala Germaniei în întuneric. Poliția suspectează „o mână criminală” # HotNews.ro
Zeci de mii de locuințe din Berlin erau fără electricitate marți în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a transmis, pentru AFP, poliția locală, care nu exclude o incendiere cu…
16:40
Gest „abject” în Paris: capete de porc găsite în fața mai multor moschei. „Macron”, scris pe unul # HotNews.ro
Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite, marţi dimineaţă, în faţa mai multor moschei din regiunea pariziană şi din capitala Franței, a anunţat prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, care a denunţat aceste…
16:40
Incendiu izbucnit la Grădina Zoologică din București. Pompierii intervin la această oră # HotNews.ro
Pompierii intervin marți după-amiază pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice București. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și sunt degajări mari de fum. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov…
16:30
Reacții din PNL și PSD după declarațiile lui Bolojan despre pensii: „Lucrurile pot arăta și mai prost” / „Pensia nu este un privilegiu” # HotNews.ro
Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, susține că nu se pune problema creșterii vârstei de pensionare. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, spune că premierul Ilie Bolojan s-a referit în interviul de la TVR „la măsuri…
16:20
FOTO Skoda a prezentat un concept radical care oferă o idee despre cum va arăta modelul Octavia peste câțiva ani # HotNews.ro
Skoda a prezentat la salonul auto de la Munchen un concept denumit Vision O care oferă indicii despre cum vor arăta modele Octavia după 2030. Skoda „analizează toate opțiunile de motorizare” pentru noua generație Octavia,…
16:20
„Din motive de securitate națională”. Decizia luată de Polonia, cu puțin timp înainte ca doi dintre vecinii săi să demareze „manevre foarte agresive” # HotNews.ro
Polonia își va închide granița cu Belarus joi la miezul nopții, ora locală, ca urmare a exercițiilor militare Zapad care au loc în Belarus, a anunțat marți premierul Donald Tusk, pe fondul tensiunilor crescânde între…
16:20
Mai multe explozii puternice au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, au declarat martori pentru agenția Reuters, o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare surprinzând una dintre ele. Barak Ravid, unul dintre corespondenții…
