MVM, compania maghiară care vrea să cumpere E.ON România, semnează un contract de achiziție a gazelor cu Shell, dar tot rămâne dependentă de Rusia
HotNews.ro, 10 septembrie 2025 12:00
Compania ungară MVM a semnat un contract pentru achiziția de gaze naturale de la Shell, cel mai mare comerciant de gaz natural lichefiat din lume. Acesta este cel mai mare și cel mai lung contract…
• • •
Acum 10 minute
12:10
Compania lui Mark Zuckerberg a manipulat cercetări despre impactul asupra copiilor a produsului care credea că va fi viitorul internetului. Acuzații grave în Congresul SUA # HotNews.ro
Meta, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg, a ascuns, „tăiat, și manipulat” cercetări interne îngrijorătoare despre siguranța copiilor care folosesc produsele sale de realitate virtuală, au declarat marți doi avertizori de integritate în fața…
12:10
Varșovia a cerut oficial activarea articolului 4 al Tratatului NATO, după intrarea dronelor rusești în Polonia / Ce prevede acesta # HotNews.ro
NATO a anunțat că este în strânsă legătură cu Polonia și alți aliați în legătură cu dronele care au intrat în spațiul aerian polonez, scrie Reuters. Premierul Donald Tusk a anunțat miercuri că Polonia va…
Acum 30 minute
12:00
11:50
Vremea se răcește. Avertizări de ploi torențiale și vânt puternic / Ce zone sunt vizate HARTĂ # HotNews.ro
Meteorologii anunță că vremea se va răci în următoarele două zile și vor fi ploi în cea mai mare parte a țării. Au fost emise trei avertizări cod galben de averse torențiale și vânt puternic,…
11:50
În ultimii ani, denunțarea iregularităților a progresat considerabil, devenind un aspect cheie al guvernanței corporative din cadrul unei organizații. A început odată cu adoptarea Directivei Uniunii Europene (UE) privind denunțarea iregularităților (2019/1937) și a fost…
Acum o oră
11:40
Cifre alarmante. România, ultima țară europeană la capacitatea de a ține copiii în școală # HotNews.ro
România este ultima țară europeană la capitolul abandon școlar și are unul dintre cele mai slab finanțate sisteme de educație din lume, arată raportul Education at a Glance 2025 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare…
11:40
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, stat NATO, țara noastră va „răspunde ferm” la orice încercare a Moscovei de a pune în pericol…
11:30
Reacția Ministerul Energiei în cazul de corupție de la Elcen / Cum pot fi schimbați șefii companiei # HotNews.ro
Consiliul de Administrație al ELCEN București are atribuția exclusivă de a numi un director provizoriu, pentru o perioadă de maximum 5 luni, fără derularea unei proceduri de selecție. Mandatul astfel acordat are caracter temporar și…
11:30
Sancțiuni UE împotriva Israelului. Comisia Europeană propune suspendarea parțială a acordului de asociere, sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți # HotNews.ro
Anunțul fără precedent al șefei executivului european a fost făcut în cadrul discursului despre Starea Uniunii și întâmpinat cu aplauze – dar și dezaprobare din partea extremei drepte – în Parlamentul European, scriu Reuters și…
11:30
Cancerul de prostată, tot mai agresiv la românii sub 50 de ani. 1 din 5 pacienți, depistat precoce prin screening, la Centrul Cancerului de Prostată București # HotNews.ro
Septembrie marchează Luna Internațională de Conștientizare a Cancerului de Prostată, un demers global care atrage atenția asupra incidenței și impactului acestei afecțiuni. Informarea corectã, prevenția și diagnosticului precoce sunt esențiale pentru creșterea șanselor de tratament…
11:20
Președintele american Donald Trump a cerut Uniunii Europene să impună taxe vamale de până la 100% împotriva Chinei și Indiei din cauza achizițiilor acestora de petrol rusesc, într-o mișcare menită să intensifice presiunea asupra Moscovei…
11:20
Rusia denunță „o încălcare gravă a dreptului internațional” după atacul Israelului în Qatar # HotNews.ro
Rusia a condamnat miercuri atacul Israelului împotriva membrilor Hamas în capitala Qatarului, Doha, și a îndemnat toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar escalada și mai mult conflictul din Orientul Mijlociu, transmite…
11:20
FOTO „Blocați totul”. Franța, paralizată azi de proteste: „Există o bulă de exasperare în țară” / Mobilizare de amploare a forțelor de ordine / Deja sunt zeci de persoane reţinute # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe miercuri la demonstrațiile „Blocați totul”, care vizează paralizarea transporturilor, a școlilor și a vieții de zi cu zi din Franța. Protestele organizate la cererea grupurile locale,…
Acum 2 ore
11:10
Soluția găsită de Suedia la o problemă spinoasă generată de dezvoltarea inteligenței artificiale # HotNews.ro
Organizația suedeză de gestiune colectivă a drepturilor de autor pentru muzică a introdus o licență care permite companiilor de inteligență artificială să utilizeze legal melodii protejate prin drepturi de autor, pentru antrenarea modelelor lor de…
11:00
Cartoon Network Campionii Climei – De ce e important ca cei mici să înțeleagă ciclul de viață al electronicelor # HotNews.ro
Oriunde ne uităm, gadgeturile electronice ne modelează viața de zi cu zi – telefoane, tablete, laptopuri, console de jocuri. Pentru copii, tehnologia a devenit un companion esențial pentru învățare, joacă și conectare. Iar prin inițiativa…
10:40
Doi șefi de la ELCEN, inclusiv directorul general, Claudiu Crețu, puși sub control judiciar în dosarul de luare de mită # HotNews.ro
Director general și directorul comercial al Societății Comerciale Electrocentrale București SA (ELCEN București), Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi, au fost puși sub control judiciar de procurorii anticorupție pentru o perioadă de 60 de zile, cei…
10:30
Atacul Israelului în Qatar a șocat Casa Albă și a provocat furie printre consilierii președintelui Trump # HotNews.ro
Marți dimineață, armata americană a observat avioane de luptă israeliene zburând spre est, în direcția Golfului Persic. Statele Unite au cerut clarificări, dar până când Israelul le-a oferit, rachetele erau deja lansate, au declarat pentru…
10:20
O incursiune deliberată, dar nu un atac: dezvăluire din interiorul NATO despre operațiunea de doborâre a dronelor rusești în Polonia # HotNews.ro
Un oficial al NATO a declarat de asemenea că Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire regulată miercuri dimineață și va aborda și incidentul din Polonia, scrie Reuters. NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești…
Acum 4 ore
10:00
Ursula von der Leyen susține un discurs despre starea Uniunii, în ziua în care dronele rusești au ajuns în Polonia # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își va prezenta miercuri prioritățile pentru anul următor, după o vară dificilă, dominată de un acord comercial foarte criticat cu SUA și pe fondul războiului din Ucraina care…
10:00
FC Dinamo a anunţat, miercuri, că a împrumutat doi jucători, portarul Yanis Găgeatu şi extrema Ahmed Bala, la echipe din Liga a III-a, potrivit News.ro. Yanis Găgeatu va evolua în acest sezon competiţional în Liga…
10:00
„Situația este gravă”. Donald Tusk acuză „o provocare la scară largă” din partea Moscovei, după ce Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian # HotNews.ro
Șeful guvernului de la Varșovia a sugerat miercuri dimineață că incursiunea dronelor rusești în Polonia nu a fost accidentală și a acuzat „o provocare” din partea Moscovei, scrie Reuters. Polonia este pregătită să reacționeze la…
09:30
O dronă a lovit o casă în estul Poloniei, anunță Varșovia / „Oamenii au auzit explozia și au văzut avioanele de vânătoare poloneze” # HotNews.ro
O dronă a lovit o clădire rezidențială în Wyryki, în estul Poloniei, dar nimeni nu a fost rănit, relatează postul privat de televiziune Polsat News, citând poliția locală. Polonia a doborât miercuri dimineață mai multe…
09:20
Alertă cu drone rusești lângă granița României. Armata a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 # HotNews.ro
România a ridicat două aeronave de luptă de la sol după ce radarele MApN au detectat un grup de drone rusești în apropiere de granița țării noastre, a anunțat armata, la scurt timp după ce…
09:20
FOTO/VIDEO Imagini cu locul unde a fost găsită una dintre dronele rusești doborâte în Polonia # HotNews.ro
Una dintre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei a fost găsită prăbușită într-un sat din apropierea graniței cu Belarus, potrivit presei poloneze. Poliția a descoperit o dronă avariată în satul Czosnowka din…
09:10
STOICA & ASOCIAȚII obține suspendarea executării unei amenzi aplicate de Consiliul Concurenţei # HotNews.ro
Echipa de avocaţi din cadrul STOICA & ASOCIAȚII, formată din Valeriu Stoica (Founding Partner), Dan-Rareş Răducanu (Senior Partner) și Oana Zamă (Partner), a reușit, în data de 4 septembrie 2025, să obțină suspendarea executării unei amenzi aplicate de…
09:00
Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa” # HotNews.ro
Kiev a afirmat miercuri că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul” și va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns ferm”, după ce Polonia a denunțat un…
08:50
Faptul că drone ale Rusiei au încălcat spațiul aerian al Poloniei reprezintă „mai mult decât un test – un test la care NATO trebuie să răspundă”, a declarat un fost înalt oficial al SUA pentru…
08:30
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei # HotNews.ro
Cel mai nou atac al Rusiei în Ucraina a determinat Polonia să își mobilizeze miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian. Este pentru prima…
Acum 6 ore
08:00
eMAG, restructurare în Ungaria. Vrea să vândă depozitul de 100 milioane de euro, primul construit în afara României și cel mai mare din regiune # HotNews.ro
eMAG vrea să vândă depozitul de peste 100.000 de metri pătrați din Ungaria, primul său centru logistic construit în afara României și cel mai mare din Europa Centrală și de Est, în care a investit…
07:50
Pompierii intervin, miercuri dimineaţă, pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din Piatra Neamţ. „În aceste momente, forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ intervin în municipiul Piatra-Neamţ…
07:20
ULTIMA ORĂ Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO # HotNews.ro
Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului…
07:10
Creditul cu buletinul nu a dispărut, doar a trecut Dunărea. Trucurile folosite de unele IFN-uri din România și Bulgaria pentru a-și înșela clienții # HotNews.ro
Țara vecină are o problemă serioasă în ceea ce privește protecția consumatorului în domeniul creditelor de consum mici. La o populație de mai puțin de 7 milioane de locuitori, aici există aproximativ 200 de instituții…
07:10
Am fost voluntar în centrele de plasament. Ce m-a învățat această experiență în legătură cu un cunoscut caz recent de violență # HotNews.ro
Naționalismul nu este patriotism. Naționalism înseamnă să te crezi superior altora, în timp ce patriotismul înseamnă să ai sentimentul că aparții unei comunități la viața căreia să contribui. Agresarea unui livrator din Bangladesh de către…
07:00
INTERVIU Contestare a politicii Guvernului Bolojan: „Mi-e teamă că România va pierde tot ce-a câştigat în ultimii ani” # HotNews.ro
„Nu ştiu dacă aţi observat că cei care au susţinut politicile lui Traian Băsescu îl văd pe Ilie Bolojan drept un continuator fidel”, afirmă profesorul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice de la SNSPA.…
Acum 12 ore
01:10
VIDEO Cazul unei tinere ucrainence ucise într-un tren în Carolina de Nord ia proporţii politice în SUA # HotNews.ro
După mai multe săptămâni de tăcere mediatică, presa americană a început să scrie tot mai mult despre un atac brutal care a avut loc luna trecută într-un tren din Carolina de Nord şi căruia i-a…
01:10
Trump își completează declarația inițială și arată clar cu degetul spre Netanyahu: „Din păcate, prea târziu pentru a opri atacul” Israelului asupra Qatarului # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat marți că decizia Tel Avivului de a ataca orașul Doha, din Qatar, a fost luată exclusiv de premierul israelian Benjamin Netanyahu, scriu Reuters, CNN și The Guardian. „Bombardarea unilaterală…
00:20
Ministerul Sănătăţii va primi bani ca să acopere toate tratamentele în străinătate de pe lista de aşteptare # HotNews.ro
Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, a informat marţi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care anunță în acest context că ministerul…
00:00
Israelul își apără bombardamentul din Qatar în fața familiilor ostaticilor, spunând că monitorizează „fiecare detaliu, mai ales în lumina evenimentelor din ultimele ore” # HotNews.ro
Într-o notă adresată marți seară familiilor ostaticilor israelieni care sunt ținuți captivi în continuare în Fâșia Gaza, coordonatorul israelian pentru eliberarea ostaticilor, Gal Hirsch, a apărat atacurile efectuate la Doha, în Qatar, și care i-au…
9 septembrie 2025
23:20
VIDEO Un incendiu de vegetație amenință pădurea seculară de sequoia gigant din California # HotNews.ro
Un incendiu forestier izbucnit în California, Statele Unite, a ajuns în zona McKinley Grove, în centrul acestui stat american, amenințând copacii sequoia cu o vechime de peste 2.000 de ani, relatează marți agenția de știri…
23:20
O țară membră NATO anunță că va sprijini Qatarul „cu toate mijloacele”, după bombardamentul Israelului # HotNews.ro
Președintele Recep Tayyip Erdogan i-a transmis marți emirului Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, într-o convorbire la telefon, că Turcia, țară membră NATO, va sprijini Doha „cu toate mijloacele” după atacul Israelului împotriva liderilor Hamas,…
Acum 24 ore
22:50
Ministrul Apărării, despre creşterea vârstei de pensionare a militarilor: „Trecerea în rezervă se face la 50 de ani şi 8 luni. Este foarte puţin” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că nu a existat o discuţie în cadrul coaliţiei de guvernare privind creşterea vârstei de pensionare a militarilor, el afirmând că trecerea în rezervă în Armată se face acum la…
22:40
Ce stat membru UE va fi cel mai mare beneficiar de credite al programului SAFE. România, pe locul doi # HotNews.ro
Comisia Europeană a adoptat, marţi, alocarea provizorie a unei asistenţe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru 19 state UE prin programul SAFE („Acţiune de securitate pentru Europa”). Polonia va primi cea mai…
22:30
Un gigant american din domeniul tehnologiei spune adio unei politici din timpul pandemiei. Ce vor fi obligați angajații săi să facă # HotNews.ro
Grupul informatic american Microsoft va introduce anul următor obligația ca angajații să muncească de la birou timp de cel puțin trei zile pe săptămână, a anunțat marți compania, într-o postare pe blog, potrivit Reuters. Această…
22:20
Restricţii de trafic începând din această noapte pe DN 1, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou „Otopeni” # HotNews.ro
Traficul rutier este restricţionat începând de marţi seară pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens,…
22:00
Trump se distanțează de atacul „nefericit” al Israelului asupra „aliatului apropiat” al SUA. Declarația Casei Albe, în care fiecare cuvânt a fost ales cu mare grijă # HotNews.ro
Casa Albă a descris atacul de marți al Israelului efectuar asupra capitalei Qatarului, Doha, ca fiind contrar obiectivului președintelui Donald Trump de a se ajunge la pace în Fâșia Gaza, relatează CNN, Sky News și…
21:40
Nou premier desemnat în Franța după căderea guvernului. Numele anunțat de președintele Macron # HotNews.ro
Sebastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial de centru-dreapta Renaissance, deşi anterior a fost un conservator, a fost numit…
21:20
Războiul din Fâșia Gaza se poate încheia „imediat”, susține Benjamin Netanyahu după atacul din Doha. În ce condiții # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți seară, într-o conferință de presă, că războiul din Fâșia Gaza se poate „încheia imediat” dacă propunerea președintelui american Donald Trump pentru un acord este acceptată, relatează BBC News,…
21:10
Germania va furniza Ucrainei mii de drone cu rază lungă pentru „lovituri în profunzime împotriva mașinăriei de război rusești” # HotNews.ro
Germania va lansa un program care prevede furnizarea către Ucraina a „câtorva mii de drone cu rază lungă de acțiune” destinate unor „atacuri în profunzimea” teritoriului împotriva „mașinăriei de război rusești”, în valoare totală de…
20:50
„Inacceptabil, oricare ar fi motivul”. Cum reacționează liderii europeni la atacul Israelului în Qatar # HotNews.ro
Liderii mai multor state europene condamnă atacul fără precedent lansat în Doha, capitala Qatarului, de către forțele armate israeliene, care spun că au vizat conducerea organizației teroriste Hamas, scrie CNN. Marea Britanie: Premierul Keir Starmer…
20:50
Declarația care l-a enervat pe Mircea Lucescu! A refuzat să-l mai convoace pe jucătorul român: „Atât i-a trebuit! Știți cât de orgolios e selecționerul și că nu uită” # HotNews.ro
Vlad Dragomir, 26 de ani, e unul dintre cei mai constanți jucători români din străinătate în acest debut de sezon. Mijlocașul crescut la academia celor de la Arsenal nu a fost convocat la națională de…
