Un tânăr a jefuit 3 persoane amenințându-le cu un cuțit. Un martor care a încercat să-l prindă a fost rănit
Adevarul.ro, 10 septembrie 2025 09:00
Un tânăr de 24 de ani din Baia Mare este cercetat pentru tâlhărie calificată, după ce marți seara a amenințat cu un cuțit trei persoane pe strada Dragoș Vodă și le-a sustras telefoanele și bani.
Acum 15 minute
09:00
Acum o oră
08:30
Trump cere Europei taxe de 100% pe importurile din China și India pentru a presa Rusia să încheie războiul # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a cerut Uniunii Europene să impună taxe vamale de până la 100% pentru importurile din China și India.
08:15
Scriitori bucureșteni din toate generațiile, sărbătoresc ziua orașului la Palatul Suțu, din București.
Acum 2 ore
08:00
21 de șefi de companii de stat au fost concediați. Miruță: „Aveau salarii și de 30.000 de lei, nu fost în stare să îmi dea un raport de activitate” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a semnat ordinul de demitere pentru 21 de administratori speciali din companii de stat, unii dintre aceștia având salarii lunare de până la 30.000 de lei.
07:45
Un bărbat s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din Piatra Neamţ. ISU intervine pentru salvarea acestuia # Adevarul.ro
Pompierii ISU Neamț sunt în alertă și intervin pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei.
07:30
Atacurile Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar pun în pericol negocierile pentru eliberarea ostaticilor. Reacția lui Trump # Adevarul.ro
Israelul a lansat un atac fără precedent împotriva conducerii Hamas în capitala Qatarului, care a jucat un rol cheie în negocierile pentru încetarea focului în Gaza, punând în pericol negocierile privind eliberarea ostaticilor.
07:30
Vreme mai caldă decât în mod obișnuit: maxime de peste 30 de grade în sud. Unde sunt așteptate ploi # Adevarul.ro
Vremea se va menține călduroasă, cu o maximă termică de 31-33 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat, trecător cu ușoare intensificări. Temperatura minimă va fi de 16-18 grade, anunță meteorologii.
Acum 4 ore
07:00
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații din R. Moldova a primit date sensibile din România și apoi le-a tranzacționat cu KGB Belarus.
07:00
Cum au votat europarlamentarii, din greșeală, o rezoluție care critică strategia Uniunii Europene în Ucraina # Adevarul.ro
Europarlamentarii de dreapta (PPE) și de stânga (S&D) au votat marți, 9 septembrie, din greșeală o propunere care critică strategia Bruxelles-ului în Ucraina.
06:45
Microsoft cere angajaților să vină la birou 3 zile pe săptămână: „Când oamenii lucrează împreună, sunt mai energici, mai motivați și obțin rezultate mai bune” # Adevarul.ro
Microsoft va solicita angajaților să lucreze la birou trei zile pe săptămână anul viitor, o schimbare majoră pentru unul dintre ultimii giganți tehnologici care favorizează munca la distanță.
06:30
Polonia anunță că drone rusești au „încălcat în mod repetat” spațiul aerian. Armata a mobilizat avioanele poloneze și ale NATO # Adevarul.ro
Armata poloneză a a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.
06:15
Află de ce pun grădinarii folie de aluminiu la ghivece: truc simplu care protejează plantele de dăunători și menține solul sănătos.
05:45
Cât de confortabilă este majoritatea Guvernului Bolojan în Parlament. „Opoziția vinde doar lozinci și sloganuri. PSD își va însuși în continuare rolul” # Adevarul.ro
Majoritatea parlamentară de care se bucură cabinetul condus de Ilie Bolojan este semnificativ mai mare decât în cazul altor cabinete anterioare, care în unele cazuri au guvernat și cu mai puțin de 100 de parlamentari.
05:15
Un clip al liberalilor clujeni privind bazinul „David Popovici” stârnește ironii: „Va fi botezat Cristi din Banat” # Adevarul.ro
Un clip realizat de TNL Cluj a stârnit valuri de ironii online, luând în vizor administrația lui Emil Boc și promisiunile legate de viitorul bazin de înot „David Popovici”. În material se arăta că bazinul va avea doar 8 culoare, în timp ce standardul olimpic cere 10.
Acum 6 ore
05:00
La Paris, Republica pare să-și fi pierdut reperele. Sindicatele au anunțat o zi națională de blocaj miercuri care ar putea aduce în stradă peste 100.000 de persoane.
04:45
Părinții din Crucea, unde clasa a IX-a de profesională s-a desființat, sunt disperați: „Ce fac oamenii ăia, ce fac copiii ăia?” # Adevarul.ro
Mai mulți părinți din localitatea Crucea, din județul Constanța, care au aflat, cu două zile înainte să înceapă școala, că nu va funcționa clasa a IX-a de profesională la ei în localitate, încă stau cu dosarele copiilor acasă, sperând să se revină asupra deciziei.
04:15
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile de austeritate nu vor avea efect # Adevarul.ro
Un cunoscut economist lansează un semnal de alarmă privind riscul pe care l-ar avea o nouă creștere a TVA. El avertizează că o astfel de decizie nu doar că ar afecta companiile și ar duce consumul în picaj, dar ar echivala cu un șoc pentru întreaga economie.
04:00
Putin reactivează unitatea de sabotaj submarin. Londra avertizează asupra relansării operațiunilor GUGI # Adevarul.ro
Într-un moment în care războiul din Ucraina rămâne în centrul atenției internaționale, Moscova pare să își consolideze discret capacitățile de acțiune în spațiul subacvatic.
03:45
Finanțarea partidelor în 2024: Întoarcerea la practici controversate. Arta de a ocoli legea fără a o încălca ANALIZĂ # Adevarul.ro
Un raportul amplu realizat de Expert Forum cu privire la veniturile partidelor în 2024 arată că banii au venit de multe ori de la aceeași sursă, în unele cazuri prin companii paravan. Astfel renaște o practică mai veche a politicienilor.
03:15
A scăzut numărul românilor cu depozite bancare mai mari de 100.000 de euro. Care sunt motivele # Adevarul.ro
Numărul românilor cu depozite mai mari de 100.000 de euro a scăzut cu peste 4.100 față de finalul lui 2024, ajungând sub pragul de 82.000 de persoane în primul semestru al acestui an.
Acum 8 ore
02:30
Drumul operelor de artă: În ce condiții poate România să facă împrumuturi de la marile muzee ale lumii # Adevarul.ro
Bucureștiul respiră aerul boem al Parisului de la începutul secolului trecut. Asta pentru că din data de 5 septembrie, până pe 14 decembrie, patru capodopere semnate de Henri Matisse se află expuse alături de lucrările lui Theodor Pallady, într-o scenografie aparte.
02:15
Salariile bonelor în România: de la 2.500 la 6.000 de lei pe lună, în funcție de origine și experiență # Adevarul.ro
Tot mai mulți români apelează în ultima perioadă la serviciile specializate ale bonelor din cauza programului prelungit de muncă, care nu coincide cu orele de școală sau grădiniță ale copiilor. Cererea mare a făcut ca și salariul bonelor să crească.
02:00
Va folosi Trump „nucleara” sancțiunilor împotriva Rusiei? General NATO: „Altfel, războiul de uzură va continua și în 2025, probabil și în 2026” # Adevarul.ro
Președintele Trump și șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, susțin trecerea la sancțiuni dure împotriva „mașinăriei de făcut bani” a Rusiei, dar insistă ca UE să nu mai cumpere hidrocarburi rusești. Generalul (r) Virgil Bălăceanu explică sustenabilitatea și impactul unei asemenea decizii.
01:30
De ce nu se îngrașă asiaticii, deși mănâncă zilnic orez și carne? Diferența dintre mâncarea autentică și cea „americanizată” # Adevarul.ro
Pe forumurile internaționale circulă de ani buni aceeași întrebare: cum reușesc asiaticii să rămână supli, în timp ce meniurile chinezești, de exemplu, sunt pline de orange chicken, chow mein și porții uriașe de orez.
01:15
Reacții la propunerea de majorare a vârstei de pensionare: Vor să ne muncească până murim. Nu mai bine nu mai plătim asigurările? # Adevarul.ro
Anunțul premierului Ilie Bolojan că ar putea crește vârsta de pensionare a românilor, a stârnit ample controverse pe rețelele de socializare.
Acum 12 ore
01:00
Gustările sănătoase pentru pachetul copiilor la școală nu trebuie să fie complicate sau costisitoare: există numeroase rețete dulci și sărate, rapide și nutritive, care îi vor încânta pe cei mici și le vor asigura energia necesară pe parcursul zilei.
00:30
Negru de supărare, Mircea Lucescu n-a suflat o vorbă despre demisie. Selecționerul s-a luat nejustificat de arbitraj # Adevarul.ro
Selecționerul Mircea Lucescu, 80 de ani, a criticat evoluția echipa din repriza a doua a partidei cu Cipru.
00:30
Dezbaterea care a aprins internetul: Este moral să filmezi actele de caritate? Un citat atribuit lui Jim Carrey stârnește controverse # Adevarul.ro
Un citat atribuit lui Jim Carrey a reaprins, pe Quora, o dezbatere despre felul în care binele făcut în fața camerelor poate deveni o sursă de umilință.
00:15
10 septembrie, ziua în care a murit Avram Iancu, simbol al luptei pentru drepturile românilor din Transilvania # Adevarul.ro
Pe 10 septembrie 1872 a murit Avram Iancu, conducătorul revoluției de la 1848 din Transilvania. El a rămas un simbol al rezistenței și al luptei pentru justiție socială în comunitățile locale.
00:15
Bugetarii, față-n față cu piața reală a muncii. De ce nu le e simplu să facă pasul spre privat # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a îndemnat recent pe bugetarii care vor fi concediați din posturile publice să se angajaze în mediul privat, acolo unde sunt ”locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”, însă procesul nu va fi ușor.
00:00
CTP, după ce Trump le-a cerut susținătorilor 15 dolari să ajungă în rai: „Face un biznis cu Atotputernicul, dar nu cu banii lui, cu banii americanilor!” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a susține că „Trump achiziționează indulgențe pentru sine direct de la Dumnezeu”, după ce președintele SUA a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să ajungă în rai, prin intermediul unor emailuri neobișnuite adresate susținătorilor săi.
00:00
Putin a început o nouă fază a războiului în Ucraina după întoarcerea din China. Kremlinul nu mai mimează pacea # Adevarul.ro
După o vizită menită să consolideze legăturile economice și diplomatice cu Beijingul, Vladimir Putin a reluat atacurile asupra Ucrainei cu o intensitate care marchează o nouă fază a războiului. Kremlinul pare să fi abandonat definitiv orice pretenție de negociere.
9 septembrie 2025
23:45
Despot momeală. Kim Jong-un își expune fiica pentru public, dar moștenitorul real al dinastiei se află, probabil, în Occident # Adevarul.ro
Apariția fiicei liderului nord-coreean Kim Jong-un la parada militară din China a fost, pentru mulți observatori, un nou act regizat în teatrul opac al dinastiei Kim.
23:30
Un român și un georgian, reținuți în Italia pentru tăinuire. Polițiștii au confiscat peste 61.000 de euro și sute de kilograme de argint # Adevarul.ro
Doi bărbați, un georgian de 36 de ani și un român de 46 de ani, au fost reținuți de polițiștii italieni pentru complicitate la tăinuire. Au fost confiscate 324 de kilograme de obiecte din argint și peste 61.000 de euro în numerar.
23:30
Un jucător de tenis din Top 20, pârât că le trimite mesaje rusoaicelor din circuit. Fosta iubită a lui Sinner i-a pus diagnosticul: „E disperat” # Adevarul.ro
Rusoaica Anna Kalinskaya, care recent a întrerupt legătura cu italianul Jannik Sinner, a dezvăluit că este abordată pe rețelele de socializare de diverși jucători.
23:15
Skyranger – noile sisteme mobile de apărare antiaeriană germane, în drum spre Ucraina. Ce rol pot juca în războiul dronelor # Adevarul.ro
Germania urmează să trimită Ucrainei un nou tip de sistem mobil de apărare antiaeriană, destinat să contracareze atacurile cu drone – una dintre cele mai presante amenințări în actuala etapă a conflictului.
22:45
Gruparea militară Hamas a publicat lista cu persoanele ucise în urma atacului Israelului din Doha, Qatar. Potrivit grupării, echipa sa de negocieri a supraviețuit.
22:30
Horoscop miercuri, 10 septembrie. Gemenii învață lecția loialității, iar Fecioarele excelează la locul de muncă # Adevarul.ro
Fie că este vorba de iubire, sănătate sau bani, astrele trimit semnale clare, iar Lorina, astrologul Click!, anunţă schimbări importante la început de toamnă mai multe semne zodiacale.
22:30
Brigada Rutieră a anunțat restricții de circulație pe DN1, pentru lucrările la Magistrala 6 de metrou, Secțiunea SUD # Adevarul.ro
Lucrările se vor realiza concomitent pe ambele sensuri de deplasare ale DN1.
22:30
Guvernul francez a căzut. Premierul François Bayrou a pierdut votul de încredere în Parlament cu un scor covârșitor: 364 de voturi contra 194.
22:15
Mesajul transmis de Putin lui Trump privind Donbasul, făcut public de Zelenski: „Două-trei luni, maximum patru luni” # Adevarul.ro
Rusia a invadat pentru prima dată Donbas, care include regiunile Doneţk şi Luhansk, în 2014.
22:00
Imagini virale din Cluj: șofer filmat circulând pe trotuar și trecerea pentru pietoni, înainte de a reveni în trafic # Adevarul.ro
Un episod nobişnuit a stârnit numeroase comentarii pe reţelele sociale, după ce şoferul unei maşini cu numere de Alba a fost filmat în timp ce circula cu mașina pe trotuar şi apoi așteptând, cumințe, la semafor alături de pietoni, înainte să revină pe carosabil.
21:45
Cum ar putea fi afectat Guvernul Bolojan de o decizie nefavorabila a CCR pe tema măsurilor fiscale # Adevarul.ro
Toate cele cinci proiecte ale pachetului II de măsuri fiscal-bugetare asumate de Guvern în Parlament au ajuns pe masa judecătorilor constituționali.
21:45
Ministrul Apărării, după declarația lui Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. „Vor fi tot mai puțini contributori la Pilonul I” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat marți, 9 septembrie, că pensiile militarilor nu au fost încă discutate în coaliție și că „va fi o discuție complicată, care nu va avea o soluție în 2-3 săptămâni”.
21:45
Președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat marți, 9 septembrie, pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, după ce Francois Bayrou a pierdut luni votul de încredere în parlament.
21:15
Ministrul suedez al Sănătății a leșinat pe scenă, în timpul unei conferințe de presă. Imaginile au fost transmise în direct # Adevarul.ro
Un moment neașteptat a întrerupt conferința de presă a guvernului suedez de la Stockholm: ministrul Sănătății, Elisabet Lann, a leșinat chiar pe scenă, sub privirile colegilor și ale jurnaliștilor.
21:00
Greșeala comisă de un șomer din Austria, care și-a luat o vacanță neanunțată în Grecia. Bărbatul, cât pe ce să ajungă în închisoare # Adevarul.ro
Un bărbat de 31 de ani, beneficiar de ajutor de șomaj în Austria, a trebuit să răspundă în fața instanței pentru că și-a luat o vacanță neanunțată în Grecia.
20:45
Diana Șoșoacă a scandalizat Parlamentul European după discursul Maiei Sandu, cu un comentariu controversat # Adevarul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost aplaudată îndelung de eurodeputați după un discurs istoric ținut la Strasbourg. În sală s-a auzit însă și vocea Dianei Șoșoacă, care a strigat un mesaj controversat imediat după intervenția liderului de la Chișinău.
20:30
Cu cât a crescut averea Alina Kabaeva în timpul războiului din Ucraina. Afacerile și cheltuilelie opulente ale amantei lui Putin # Adevarul.ro
Fosta gimnastă rusă Alina Kabaeva, cunoscută drept amanta președintelui rus Vladimir Putin, s-a îmbogățit semnificativ în perioada războiului din Ucraina.
20:30
Noul președinte al Poloniei avertizează în privința lui Putin: „Este gata să invadeze şi alte ţări” # Adevarul.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki, aflat la Helsinki, a declarat că țara sa și Finlanda nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”.
