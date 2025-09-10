Mai multe părți dintr-o rachetă au fost descoperite în Polonia. Varșovia spune că este o provocare majoră pentru Europa
Adevarul.ro, 10 septembrie 2025 13:30
Mai multe părți dintr-o rachetă au fost descoperite în Polonia, au anunțat autoritățile poloneze. Este pentru prima dată când oficialii anunță un astfel de incident.
• • •
Pe fondul intensificării atacurilor rusești în apropierea granițelor Ucrainei, incidentul din 10 septembrie, când mai multe drone de atac rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, a reaprins temerile privind extinderea conflictului.
Prima confruntare directă între o țară aliată și forțele lui Putin de la începutul războiului din Ucraina. Reacția SUA # Adevarul.ro
Spațiul aerian al Poloniei a fost, în noaptea de marți spre miercuri, scena unei incursiuni fără precedent cu drone de proveniență rusă, în contextul unui nou val de atacuri asupra Ucrainei.
10:00
Zelenski cere un răspuns puternic după ce drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei: „Un precedent extrem de periculos pentru Europa” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că „este nevoie de un răspuns puternic”, după ce dronele rusești au invadat spațiul Poloniei. El avertizează că amânarea restricțiilor împotriva Rusiei nu înseamnă decât o creștere a brutalității atacurilor.
General american, după doborârea dronelor rusești în Polonia: „Sunt teste intenționate ale apărării NATO” # Adevarul.ro
Fostul comandant al forțelor armate americane din Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei nu este întâmplătoare.
O fetiţă de cinci ani a deteriorat o sculptură din aur de 30.000 de euro într-o galerie din Italia # Adevarul.ro
O fetiță poloneză de cinci ani a deteriorat accidental o sculptură valoroasă în formă de păianjen, din aur de 24 de carate, expusă la galeria Orler din Jesolo, lângă Veneția.
Caculatorul ucide speranțele tricolorilor. România mai are doar șanse teoretice să meargă la Mondiale din Grupa H # Adevarul.ro
România a remizat aseară în Cipru, scor 2-2, și și-a compromis șansele de a merge la turneul final din 2026.
Trump critică atacul Israelului din Qatar. „Nu servește obiectivelor israeliene sau americane” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a criticat marți atacul Israelului asupra unor lideri Hamas aflați la Doha și a promis autorităților din Qatar că situația nu se va repeta, într-un efort de a calma tensiunile dintre aliați.
Franţa şi Germania vor ca UE să sancţioneze companiile petroliere ruseşti, inclusiv Lukoil # Adevarul.ro
Franța și Germania îndeamnă Uniunea Europeană să vizeze marile companii petroliere rusești ca parte a următorului pachet de sancțiuni al blocului comunitar, conform propunerilor consultate de Bloomberg.
Alertă aeriană la granița României. Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene # Adevarul.ro
Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat marți noapte un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România, a anunțat MApN.
Un tânăr a jefuit 3 persoane amenințându-le cu un cuțit. Un martor care a încercat să-l prindă a fost rănit # Adevarul.ro
Un tânăr de 24 de ani din Baia Mare este cercetat pentru tâlhărie calificată, după ce marți seara a amenințat cu un cuțit trei persoane pe strada Dragoș Vodă și le-a sustras telefoanele și bani.
