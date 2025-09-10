PPC Energie prelungește oferta cu preț redus PPC Energie Verde până la 30 septembrie (preț garantat timp de 1 an)
Adevarul.ro, 10 septembrie 2025 16:30
PPC Energie prelungește până la data de 30 septembrie oferta PPC Energie Verde, un produs cu energie provenită din surse 100% regenerabile și preț fix al energiei active de 0,649 lei/kWh (garantat timp de 1 an).
Acum 10 minute
16:45
Un bărbat a fost amendat după ce a comandat de pe Temu. De ce va plăti de 14 ori mai mult decât pentru produsele cumpărate # Adevarul.ro
Un bărbat s-a trezit cu o amendă de peste 14 ori mai mare decât suma cheltuită pentru o comandă de pe Temu.
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:15
Suspiciunile anchetatorilor în cazul profesoarei și al copilului său găsiți morți într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Pentru ce era inculpată femeia # Adevarul.ro
Autoritățile din Mehedinți au declanșat o anchetă amplă după ce o profesoară și copilul ei au fost găsiți morți într-un apartament din Drobeta Turnu Severin.
16:15
De ce nu se va schimba nimic? Cel puțin, nimic în bine. Discuțiile privindu-i pe magistrați pleacă, voit sau nu, de la o confuzie. Se construiesc pe o confuzie. Concluziile sunt trase dintr-o confuzie.
16:15
Salrom îl acuză pe ministrul Economiei că lansează, în continuare, „afirmații iresponsabile și nefondate” la adresa Societății Naționale a Sării # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului- Dinel-Radu Miruță, continuă să lanseze în spațiul public „afirmații iresponsabile și nefondate la adresa Societății Naționale a Sării - Salrom (SNS SA)”, acuză conducerea companiei.
16:00
Cum explică Mircea Lucescu nefolosirea lui Baiaram și a lui Mitriță: „Ia ochii, dar aleargă foarte puțin” # Adevarul.ro
Principalul reproșa adus lui Mircea Lucescu după remiza cu Cipru este că, într-un moment în care atacul trebuia întărit, nu a apelat la cei mai în formă oameni ofensivi.
16:00
Testul de sânge care ar putea revoluționa lupta împotriva Alzheimerului. Cum funcționează # Adevarul.ro
Mai mult de 1.000 de persoane din Marea Britanie, suspecte de demență, vor beneficia de un test de sânge pentru Alzheimer, despre care oamenii de știință speră că ar putea revoluționa diagnosticul acestei boli.
16:00
Parlamentul European sprijină Chișinăul şi acuză Rusia de tentative de destabilizare a Republicii Moldova înainte de alegeri # Adevarul.ro
Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care trage un semnal de alarmă privind intensificarea tentativelor Rusiei de a influența alegerile din 28 septembrie din Republica Moldova şi şi-a declarat sprijinul pentru guvernul de la Chişinău.
Acum 2 ore
15:45
Nicuşor Dan, despre concedierile din primării: „Discuţia se va purta săptămâna viitoare, cu sau fără mine” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat miercuri situația concedierilor din primării, arătând că această temă va fi discutată de coaliție săptămâna viitoare, indiferent dacă va participa sau nu.
15:45
Alba Iulia țintește un record mondial cu o masă de 2,7 km construită din materiale reciclabile # Adevarul.ro
Orașul Alba Iulia va încerca să intre în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din lume construită din materiale reciclabile.
15:45
Au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două artere importante din București. Traseele STB care vor fi modificate # Adevarul.ro
Au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două dintre cele mai importante artere ale Capitalei – Bulevardul Basarabia și Bulevardul Theodor Pallady.
15:45
Parlamentul a respins înființarea unei comisii de anchetă privind abuzurile sexuale din universități. Deputat AUR: „Protejaţi agresorii sexuali” # Adevarul.ro
Parlamentul a respins, miercuri, un proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la investigarea „abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.
15:30
Kremlinul evită un răspuns privind dronele din Polonia: „Acest lucru nu este de competența noastră” # Adevarul.ro
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat miercuri să comenteze situația dronelor care au pătruns în noaptea precedentă în spațiul aerian al Poloniei, îndrumând jurnaliștii către Ministerul rus al Apărării.
15:30
Stenograme explozive în dosarul directorului ELCEN, Claudiu Crețu: „A pretins 1,5 milioane de euro” # Adevarul.ro
Documentele procurorilor arată discuții între afaceriști și directorii ELCEN, în care se vorbește despre licitații, comisioane și „relațiile” pe care le aveau în companie.
15:30
Suspendare ciudată dictată de ITIA. Lleyton Hewitt, tras pe bară pentru două săptămâni # Adevarul.ro
Lleyton Hewitt, fostul lider mondial, este acum căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a Australiei, a primit o suspendare de două săptămâni și a fost amendat.
15:30
Explozii şi panică lângă capitala Lituaniei, după ce mai multe vagoane cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc # Adevarul.ro
Un incident grav a avut loc miercuri dimineață în apropierea capitalei Lituaniei, Vilnius, unde mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz lichefiat au luat foc, provocând explozii și panică în rândul locuitorilor.
15:15
Noutăţile Apple: iPhone Air, gama iPhone 17, AirPods Pro 3 și Apple Watch. Detalii tehnice şi preţuri # Adevarul.ro
Apple a lansat noua gamă iPhone 17, marcând o reproiectare semnificativă prin modelul ultra-subțire iPhone Air.
15:15
Franța arde: Proteste violente și baricade în Paris, în timp ce furia împotriva lui Macron atinge un nou prag # Adevarul.ro
O nouă criză socială a izbucnit miercuri dimineață în Franța, unde mii de protestatari au declanșat o amplă campanie de tip „Blocăm Tot”, paralizând infrastructura de transport și provocând incidente violente în marile orașe, inclusiv în capitală.
15:15
Cultura favoritismelor și discriminării adâncește criza de personal în companiile românești # Adevarul.ro
HoReCa și Serviciile devin tot mai deschise și mai atractive pentru angajați, în timp ce Producția sau Administrația publică se confruntă cu blocaje care frânează adaptarea, potrivit unui studiu care subliniază însă existența unei culturi a favoritismului și a discriminării la locul de muncă.
15:15
Nicuşor Dan, despre spionul moldovean: „Nu pot să spun mai mult decât ce e public. Sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contra-spionaj” # Adevarul.ro
Nicuşor Dan a declarat miercuri că „sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contraspionaj”. Despre cazul spionului moldovean reţinut, preşedintele a declarat că nu poate să spună mai mult decât ce este public.
15:15
Centrul Capitalei se transformă, între 11 și 13 septembrie, într-o scenă uriașă pentru muzică, artă și experiențe multisenzoriale, odată cu revenirea Unforgettable Festival, cel mai mare eveniment pop-simfonic din România.
15:15
Scandal la sediul Poliției Ilfov, după ce Călin Georgescu s-a prezentat pentru controlul judiciar # Adevarul.ro
Un bărbat a făcut scandal la sediul Poliției Ilfov, unde fostul candidat în alegerile prezidențiale Călin Georgescu a mers, miercuri, pentru a semna controlul judiciar.
15:00
Percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, într-un dosar de evaziune fiscală. Cum ar fi fentat statul firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo # Adevarul.ro
Polițiștii din Capitală efectuează miercuri, 10 septembrie, mai multe percheziții în București și județul Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală. Vizată ar fi „Fly Lili”, compania aeriană cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo.
15:00
Premierul Poloniei: „Suntem mai aproape de război ca oricând”. Reacția șefului NATO. Fotografii cu dronele lui Putin doborâte # Adevarul.ro
Prim-ministrul Poloniei a avertizat astăzi că „suntem mai aproape de război decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”, după ce țara sa a fost forțată să doboare drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.
15:00
Filmul „Jaful Secolului” („Traffic”), regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.
15:00
Un turist aflat în drumeție pe Ceahlău a făcut o descoperire macabră: rămășițe umane într-o zonă greu accesibilă a masivului.
Acum 4 ore
14:45
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024 # Adevarul.ro
Zvonurile apărute în spațiul public privind „cosmetizarea” bugetului astfel încât agențiile de rating să nu retrogradeze România au stârnit ample reacții. Economiștii consultați de „Adevărul” au explicat ce riscă Guvernul Ciolacu dacă se dovedește că a măsluit bugetul pe 2024.
14:45
Clipe de coșmar în timpul unui zbor. „Au fost aruncați în tavan, apoi au căzut la podea” # Adevarul.ro
Mai mulți pasageri și membri ai echipajului au fost trântiți în tavan și la podea după ce avionul în care se aflau a intrat într-o furtună. Majoritatea nu purtau centura de siguranță, din cauză că semnalul era stins.
14:30
Momentul în care una dintre dronele rusești a fost doborâtă de sistemul antiaerian polonez: „S-a auzit o bubuitură în apropiere” # Adevarul.ro
O dronă rusească care pătruns în spațiul aerian al Poloniei a fost doborâtă de antiaeriană. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.
14:30
Nunțile, botezurile și mesele la restaurant se vor scumpi dacă statul crește TVA în HoReCa # Adevarul.ro
O eventuală creștere a TVA nu va lovi doar restaurantele, hotelurile și cafenelele, ci va fi suportată direct de consumatori, susțin patronatele din industria ospitalității, avertizând că prețurile la mese festive, nunți, botezuri, onomastici sau simple ieșiri cu prietenii, vor crește inevitabil.
14:00
Am fost prezent, marți, în plenul Parlamentului European, în timpul discursului rostit de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
14:00
Bărbat de pe lista Most Wanted, adus în România. Are o condamnare la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism # Adevarul.ro
Un bărbat de pe lista Most Wanted a fost adus în ţară din Marea Britanie, a anunţat Inspectoratul General al Poliţiei Române.
14:00
Viktor Orban, după doborârea dronelor rusești: „Încălcarea integrităţii teritoriale a Poloniei este inacceptabilă” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat la intruziunea unei drone în spațiul aerian polonez, condamnând incidentul, dar și justificând politica sa de apropiere de Rusia prin apelul la pace.
14:00
Nicușor Dan preconizează că sfârșitul anului viitor va aduce finalul dificultăților economice în României: „Există voință de reformă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan preconizează, în contextul situației economice dificile a țării, că sfârșitul lui 2026 este capătul tunelului. Șeful statului remarcă însă că România nu are un plan de ţară în acest moment, dar există voință de reformă.
14:00
MAE avertizează: verificați zborurile! Aeroporturi închise în Polonia după incidentul cu dronele ruseşti # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Polonia să verifice situaţia zborurilor înainte de plecare, în contextul închiderii temporare a mai multor aeroporturi, din motive de securitate.
14:00
Qatarul afirmă că are dreptul să răspundă la atacul israelian care a ucis șase persoane în Doha # Adevarul.ro
Premierul qatarez, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a acuzat Israelul de sabotarea procesului de pace și a calificat atacul drept „terorism de stat”.
13:45
Fostul director SIS, reținut pentru tentativă de trădare, dus la instanță cu propunere de arestare preventivă # Adevarul.ro
Alexandru Bălan, a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a transmis informații clasificate către ofițeri ai KGB din Belarus. Procurorii cer arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
13:45
Profesor bătut de un elev la un liceu din Galați, după ce i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în incinta unității de învățământ # Adevarul.ro
Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să fumeze în incinta unității de învățământ. Adolescentul violent riscă exmatricularea.
13:30
Trump anunță eliberarea unei tinere cu cetățenie israeliană și rusă răpită în Irak în 2023. „A fost torturată timp de mai multe luni” # Adevarul.ro
Donald Trump a confirmat marți eliberarea lui Elizabeth Tsurkov, o tânără cu cetățenie israeliană și rusă, răpită în Irak în 2023 și torturată timp de mai multe luni.
13:30
Mai multe părți dintr-o rachetă au fost descoperite în Polonia. Varșovia spune că este o provocare majoră pentru Europa # Adevarul.ro
Mai multe părți dintr-o rachetă au fost descoperite în Polonia, au anunțat autoritățile poloneze. Este pentru prima dată când oficialii anunță un astfel de incident.
13:30
Oana Țoiu: „Încălcărea spațiului aerian al Polonia este inacceptabilă. Vom colabora cu aliații pentru a ne asigura securitatea și suveranitatea” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, subliniază că încălcarea spațiului aerian al Poloniei „este inacceptabilă”. bombardamentele rusești în imediata apropiere a NATO „sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”, mai transmite Țoiu.
13:15
Secțiunea 3 a A1 Sibiu–Piteşti avansează rapid. Peste 900 de oameni și 200 utilaje se află pe șantier # Adevarul.ro
Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Piteşti avansează susţinut, iar peste 900 de oameni şi aproximativ 200 de utilaje şi echipamente sunt mobilizate pe şantier.
13:15
Pe cine vor suporterii la cârma naționalei de fotbal. Val de contestări la adresa lui „Mircea cel Bătrân” # Adevarul.ro
Naționala României și-a compromis șansele de calificare directă la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 și i-a rămas speranța că va da lovitura la meciul de baraj din primăvară, cu toate că jocul nu oferă optimism.
13:15
Pe fondul intensificării atacurilor rusești în apropierea granițelor Ucrainei, incidentul din 10 septembrie, când mai multe drone de atac rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, a reaprins temerile privind extinderea conflictului.
13:00
MAE polonez l-a convocat pe șeful ambasadei Rusiei după incursiunea dronelor. Moscova încearcă să transfere responsabilitatea către Ucraina # Adevarul.ro
Ministerul polonez al Afacerilor Externe l-a convocat pe însărcinat cu afaceri temporar al Rusiei, Andrei Ordaș, pe fondul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării, relatează agenția de stat rusă , citând un diplomat. Acesta a numit deja declarația conducerii poloneze despre originea
13:00
Excepțiile propuse de PSD redeschid scenariile de ajustări în Educație. David temperează așteptările: „Abia am salvat salariile și bursele” # Adevarul.ro
Modificările anunțate de PSD în privința CASS ar putea deschide poarta și pentru ajustări în educație. Deși ministrul Daniel David considera luni că legea fiscal-bugetară nu va fi modificată, noile propuneri de exceptare de la plata contribuțiilor sugerează că scenariul nu mai e exclus.
Acum 6 ore
12:45
Microsoft cere angajaților să vină la birou 3 zile pe săptămână: „Când oamenii lucrează împreună, sunt mai energici, mai motivați și obțin rezultate mai bune” # Adevarul.ro
Microsoft va solicita angajaților să lucreze la birou trei zile pe săptămână anul viitor, o schimbare majoră pentru unul dintre ultimii giganți tehnologici care favorizează munca la distanță.
12:45
Nicușor Dan spune că „Rusia trebuie oprită”: A demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan susține că „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”. Reacția șefului statului vine după ce mai multe drone au invadat teritoriul Poloniei în noaptea de marți spre miercuri.
12:45
Bursa de la Varșovia a resimțit incursiunea dronelor rusești, pe fondul incertitudinii regionale # Adevarul.ro
Piețele financiare din Polonia au resimțit tensiunea provocată de incidentul recent din spațiul aerian al țării, în care mai multe drone militare rusești au pătruns pe teritoriul polonez.
12:45
Avertismentul lansat de șeful spionilor ucraineni pentru Europa. „Până în 2030 va fi o realitate absolută” # Adevarul.ro
Șeful serviciului de informații militare din Ucraina (HUR), Kirilo Budanov, a tras un semnal de alarmă cu privire la evoluțiile militare ale Rusiei și ce ar putea să însemne asta pentru Europa.
