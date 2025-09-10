Nicuşor Dan: Sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contraspionaj

13:20

CEC Bank a anunţat ieri, pe baza unui sondaj realizat împreună cu comparatorul financiar FinZoom.ro, că 57% dintre români folosesc serviciile de Internet Banking sau Mobile Banking pentru efectuarea de tranzacţii, conform unui comunicat emis redacţiei. Datele arată că 33% dintre respondenţi utilizează aceste servicii în mod curent, săptămânal sau chiar mai des, iar 24,5% le folosesc doar ocazional, mai rar de o dată pe lună.