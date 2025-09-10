eToro: Investitorii români îşi întorc portofoliile spre piaţa americană, dar inflaţia rămâne principala lor îngrijorare

Investitorii individuali îşi recapătă încrederea în piaţa americană după două trimestre de declin şi îşi cresc expunerea pe acţiunile din SUA, arată cel mai recent raport Retail Investor Beat publicat miercuri de platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro. Potrivit sondajului realizat pe un eşantion de 11.000 de investitori din 13 ţări, 38% consideră acum SUA drept regiunea cu cel mai puternic potenţial de randament pe termen lung, în creştere cu 12% faţă de trimestrul anterior. România se plasează pe locul al doilea după Statele Unite: 46% dintre investitorii români au declarat că văd piaţa americană ca fiind cea mai atractivă, o creştere de 15% faţă de trimestrul trecut.

