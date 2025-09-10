eToro: Investitorii români îşi întorc portofoliile spre piaţa americană, dar inflaţia rămâne principala lor îngrijorare
Bursa, 10 septembrie 2025 16:20
Investitorii individuali îşi recapătă încrederea în piaţa americană după două trimestre de declin şi îşi cresc expunerea pe acţiunile din SUA, arată cel mai recent raport Retail Investor Beat publicat miercuri de platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro. Potrivit sondajului realizat pe un eşantion de 11.000 de investitori din 13 ţări, 38% consideră acum SUA drept regiunea cu cel mai puternic potenţial de randament pe termen lung, în creştere cu 12% faţă de trimestrul anterior. România se plasează pe locul al doilea după Statele Unite: 46% dintre investitorii români au declarat că văd piaţa americană ca fiind cea mai atractivă, o creştere de 15% faţă de trimestrul trecut.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
16:50
Jordan Bardella o acuză pe Ursula von der Leyen că sacrifică interesele Europei prin acordurile comerciale şi politicile energetice # Bursa
Liderul partidului francez Rassemblement National şi copreşedinte al grupului Patrioţi pentru Europa din Parlamentul European, Jordan Bardella, a lansat miercuri, la Strasbourg, un atac dur împotriva Ursulei von der Leyen, acuzând-o că a cedat în faţa Statelor Unite, a Chinei şi a Mercosur, în detrimentul economiei europene.
16:50
AUR, POT şi SOS atacă la CCR patru proiecte din al doilea pachet de reforme al Guvernului Bolojan # Bursa
Parlamentarii partidelor AUR, POT şi SOS au depus la Curtea Constituţională câte două sesizări pe patru dintre proiectele incluse în al doilea pachet de reforme propus de Guvernul Bolojan.
Acum 15 minute
16:40
Lidera grupului Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Iratxe García, a lansat critici dure la adresa Ursulei von der Leyen, în dezbaterea anuală privind starea Uniunii, contestând poziţiile Comisiei Europene asupra relaţiilor cu Statele Unite, conflictului din Gaza, războiului din Ucraina, agendei climatice şi Europei sociale.
16:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri formarea unei alianţe cu Ucraina pentru producţia de drone.
Acum 30 minute
16:30
Europarlamentarul PSD Dan Nica a atras atenţia, în plenul Parlamentului European, asupra mai multor probleme majore care afectează România, solicitând Comisiei Europene măsuri concrete pentru sprijinirea fermierilor şi protejarea frontierelor estice ale Uniunii.
16:30
Liderul PPE, Manfred Weber, a transmis un mesaj de unitate şi responsabilitate după discursul Ursulei von der Leyen privind starea Uniunii, subliniind că Europa trebuie să rămână fermă şi să acţioneze decisiv.
Acum o oră
16:20
eToro: Investitorii români îşi întorc portofoliile spre piaţa americană, dar inflaţia rămâne principala lor îngrijorare # Bursa
Investitorii individuali îşi recapătă încrederea în piaţa americană după două trimestre de declin şi îşi cresc expunerea pe acţiunile din SUA, arată cel mai recent raport Retail Investor Beat publicat miercuri de platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro. Potrivit sondajului realizat pe un eşantion de 11.000 de investitori din 13 ţări, 38% consideră acum SUA drept regiunea cu cel mai puternic potenţial de randament pe termen lung, în creştere cu 12% faţă de trimestrul anterior. România se plasează pe locul al doilea după Statele Unite: 46% dintre investitorii români au declarat că văd piaţa americană ca fiind cea mai atractivă, o creştere de 15% faţă de trimestrul trecut.
16:20
Kaspersky isi consolideaza linia de produse de top, Kaspersky Next, cu doua solutii inovatoare noi: Kaspersky Next XDR Optimum si Kaspersky Next MXDR Optimum, concepute special pentru companii mici si mijlocii.
16:20
Gheorghe Piperea cere demisia Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European de la Strasbourg # Bursa
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea i-a cerut Ursulei von der Leyen să demisioneze din funcţia de preşedintă a Comisiei Europene, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului European de la Strasbourg.
16:20
OMV Petrom SA: Proiectul Neptun Deep atrage noi cumpărători şi va livra gaze pe piaţa europeană începând cu 2027 # Bursa
Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, destinat să devină cel mai mare proiect de producţie de gaze din Uniunea Europeană, a atras noi cumpărători.
16:10
Fortim Trusted Advisors: In august, ponderea creditelor in totalul vanzarilor de locuinte a revenit la media ultimilor ani # Bursa
Piaţa rezidenţială din Bucureşti s-a menţinut activă şi în luna august, înregistrând a doua cea mai bună lună din 2025 în ceea ce priveşte tranzacţiile de locuinţe.
16:00
Huawei aduce în România Roadshow-ul european dedicat soluţiilor digitale şi inteligente pentru industrii # Bursa
Huawei a lansat în România ediţia 2025 a Europe Enterprise Roadshow, eveniment itinerant care va trece prin 29 de oraşe din 17 ţări europene, inclusiv Bucureşti, Cluj şi Iaşi. Conceptul presupune un camion extensibil transformat în centru expoziţional mobil, unde sunt prezentate cele mai noi tehnologii TIC axate pe scenarii concrete de utilizare, potrivit unui comunicat al companiei.
Acum 2 ore
15:40
Siegfried Mureşan: Autocraţii încearcă să slăbească UE prin dezinformare şi atacuri cibernetice # Bursa
Europarlamentarul Siegfried Mureşan a transmis, miercuri, într-un mesaj pe platforma X, că Uniunea Europeană este vizată de încercări de slăbire venite atât din exterior, cât şi din interior. Declaraţia a fost făcută după ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut în plenul Parlamentului European primul său discurs privind starea Uniunii după realegere.
15:40
Swixx BioPharma devine partener strategic al Lundbeck pentru distribuţia medicamentelor neurologice în Europa de Sud-Est, Turcia şi America Latină # Bursa
Swixx BioPharma AG, o platformă comercială globală dedicată accesului la medicamente inovatoare la nivel mondial, împreună cu filialele şi companiile sale afiliate, anunţă astăzi semnarea unor acorduri de distribuţie şi servicii cu H. Lundbeck A/S.
15:40
Deputata Andra Claudia Constantinescu, aleasă în circumscripţia Brăila, şi-a anunţat miercuri demisia din grupul parlamentar S.O.S România.
15:30
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, dedicată dezbaterii unui proiect din domeniul culturii, a fost marcată de un schimb dur de replici între Mihail Neamţu (AUR), Csoma Botond (UDMR) şi Alexandru Dimitriu (USR).
15:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacţionat la incidentul cu dronele din spaţiul aerian polonez într-un mod care reflectă tensiunile dintre politica sa externă şi solidaritatea europeană.
15:20
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut miercuri, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, primul discurs privind starea Uniunii după realegerea sa, pledând pentru o Europă mai unită, mai competitivă şi capabilă să îşi decidă singură viitorul.
15:10
Incident la sediul Poliţiei Ilfov: Un bărbat a devenit recalcitrant în timpul controlului judiciar al lui Călin Georgescu # Bursa
Un bărbat a devenit recalcitrant şi a adresat injurii la sediul Poliţiei Judeţene Ilfov, unde se aflau mai mulţi susţinători ai fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu.
15:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că există numeroase persoane pentru care se aplică măsuri de contraspionaj, însă decizia de a face publice astfel de informaţii se ia doar atunci când circumstanţele permit.
15:00
Exim Banca Românească a anunţat ieri lansarea Pachetului Start-Up, o soluţie financiară dedicată companiilor nou-înfiinţate, care oferă servicii integrate fără costuri în primul an de utilizare.
15:00
Târgul Naţional Imobiliar revine la Palatul Parlamentului cu o ediţie de toamnă dedicată sustenabilităţii şi inovaţiei # Bursa
Târgul Naţional Imobiliar - TNI and ZEB EXPO va avea loc în perioada 26-28 septembrie 2025 la Palatul Parlamentului din Bucureşti, aducând în prim-plan cele mai noi oferte imobiliare, tehnologii verzi şi soluţii de finanţare pentru locuinţe.
Acum 4 ore
14:50
Kremlinul evită să comenteze incidentul dronelor din Polonia, în timp ce NATO şi Ucraina cer reacţii ferme # Bursa
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările către Ministerul Apărării.
14:40
Compania elveţiană MET Group, prin filiala sa de trading, MET International AG, a finalizat un Acord Preliminar (Heads of Agreement - HOA) cu Divizia de Infrastructură a Keppel Ltd.
14:20
Nicuşor Dan: Într-o situaţie similară cu ce s-a întâmplat în Polonia, procedurile sunt pregătite pentru ca România să acţioneze la fel # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că România este pregătită să reacţioneze în cazul unei situaţii similare celei din Polonia, unde 19 drone ruseşti au fost doborâte în spaţiul aerian polonez.
14:10
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, la AmCham CEO Business Forum 2025, că mesajul său în privinţa economiei este de stabilitate, apreciind că sfârşitul anului 2026 va marca and #8222;capătul tunelului and #8221; pentru ţara noastră.
14:10
Polithink, think tank independent dedicat guvernanţei şi deciziilor informate, a organizat marţi, 9 septembrie, primul său eveniment public - Statecraft Lab, desfăşurat la Hotel Marmorosch din Bucureşti, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Dezbaterile s-au concentrat pe digitalizare şi politica externă, fiind fundamentate pe un sondaj naţional realizat împreună cu INSCOP în perioada 4-10 august 2025.
14:10
7Card: Wellbeing-ul corporativ transformă industria fitnessului, 70% dintre operatorii din România raportează profitabilitate crescută # Bursa
Noul raport de Wellbeing Corporativ pentru Săli, Studiouri and Aplicaţii de Wellbeing, bazat pe un studiu independent, arată de asemenea că 85% dintre afacerile din domeniul wellbeing-ului obţin în România o retenţie mai mare a membrilor, pe măsură ce parteneriatele cu platforme de wellbeing corporativ devin un canal esenţial de creştere.
14:00
Ministrul de Externe al Lituaniei: Nimeni din Europa şi NATO nu este în siguranţă, pentru că incidentele cu drone pot escalada # Bursa
Atacurile cu drone lansate de Rusia asupra unor state membre NATO riscă să ducă la and #8222;un schimb de forţă militară and #8221;.
13:50
Studiu BARES D and I 2025: HoReCa şi Serviciile devin mai incluzive, în timp ce Producţia şi Administraţia publică pierd teren în faţa discriminării şi pasivităţii # Bursa
În plină criză a forţei de muncă şi sub presiunea tot mai mare a performanţei, organizaţiile ar trebui să creeze medii incluzive şi să valorifice diversitatea pentru a-şi păstra oamenii.
13:50
Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone ruseşti din Polonia şi cere întărirea apărării europene # Bursa
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat, în discursul privind starea Uniunii, susţinut miercuri în Parlamentul European de la Strasbourg, intruziunea a peste zece drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, calificând incidentul drept and #8222;o încălcare nesăbuită şi fără precedent and #8221; a teritoriului european, potrivit presei internaţionale.
13:40
Apple a prezentat la evenimentul anual din 9 septembrie noul iPhone 17, alături de iPhone Air - cel mai subţire model de până acum, cu grosimea de 5,6 mm şi greutatea de 165 g. Lansarea, care a inclus şi Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 şi AirPods Pro 3, este văzută de analişti drept o încercare de a revitaliza sentimentul de inovare, estompat în ultimii ani, potrivit unei analize XTB.
13:40
Veolia România preia pachetul majoritar al General Me.el Electric şi îşi extinde portofoliul în domeniul energiei verzi # Bursa
Veolia România anunţă preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric (GME), una dintre cele mai dinamice companii româneşti specializate în proiectarea, execuţia şi mentenanţa sistemelor electrice, precum şi în producţia de energie electrică solară şi stocarea acesteia în sisteme de baterii.
13:40
DERTOUR va opera, începând din 28 octombrie, zboruri charter directe din Bucureşti către Bahrain, o destinaţie exotică din Orientul Mijlociu, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Cursa săptămânală va fi disponibilă până la 13 ianuarie 2026, urmând să fie reluată între 24 martie şi 12 mai 2026.
13:30
Franţa traversează o nouă criză guvernamentală după căderea cabinetului Bayrou, al patrulea în ultimii doi ani, eveniment care prelungeşte indecizia privind bugetul şi amplifică riscurile pentru economie şi pieţe, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, într-o analiză transmisă redacţiei.
13:30
ELCEN cooperează cu DNA în cadrul unei acţiuni de percheziţie desfăşurate la sediul companiei # Bursa
Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de astăzi, 9 septembrie 2025, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează percheziţii la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autorităţile competente.
13:30
Piaţa hotelieră din România îşi depăşeşte aşteptările în S1 2025, cu creşteri de două cifre la RevPAR # Bursa
Cushman and Wakefield Echinox arată, într-un studiu publicat ieri pe baza datelor STR, că piaţa hotelieră din ţara noastră a înregistrat o evoluţie puternică în primele şase luni din 2025, confirmând tendinţa ascendentă începută în anii anteriori. Gradul de ocupare a crescut cu 4% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, tariful mediu zilnic (ADR) s-a majorat cu 8%, iar veniturile pe cameră disponibilă (RevPAR) au avansat cu 12%.
13:20
CEC Bank a anunţat ieri, pe baza unui sondaj realizat împreună cu comparatorul financiar FinZoom.ro, că 57% dintre români folosesc serviciile de Internet Banking sau Mobile Banking pentru efectuarea de tranzacţii, conform unui comunicat emis redacţiei. Datele arată că 33% dintre respondenţi utilizează aceste servicii în mod curent, săptămânal sau chiar mai des, iar 24,5% le folosesc doar ocazional, mai rar de o dată pe lună.
13:20
Varşovia a cerut oficial activarea articolului 4 din Tratatul NATO, subliniind că Polonia are nevoie de mai mult decât simple declaraţii de sprijin.
Acum 6 ore
12:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat cu fermitate situaţia umanitară din Fâşia Gaza şi a anunţat o serie de măsuri prin care Uniunea Europeană ar urma să reacţioneze la acţiunile guvernului israelian şi la blocajul diplomatic actual
12:20
Von der Leyen: Comerţ diversificat, locuinţe accesibile şi sprijin pentru alimentele europene # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat în plenul Parlamentului European o serie de noi direcţii strategice pentru Uniune, de la consolidarea independenţei comerciale până la măsuri sociale şi sprijin pentru sectorul agroalimentar
12:10
Transportatorul aerian de stat Tarom anunţă că a semnat un parteneriat strategic interline cu compania aeriană Flydubai, prin care oraşele din România vor fi conectate direct cu Dubai şi cu alte destinaţii exotice din Asia şi Africa.
12:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat o schimbare istorică de poziţie în politica energetică a blocului comunitar, declarând că energia nucleară trebuie să joace un rol de bază în mixul european, alături de sursele regenerabile. and #8222;Trebuie să generăm mai multă energie din surse regenerabile locale, dar cu energia nucleară ca bază de producţie stabilă and #8221;
11:50
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, miercuri, că incidentul din Polonia este o violare inacceptabilă a spaţiului aerian al unui stat aliat NATO şi o escaladare periculoasă din partea Rusiei şi se va and #8221;răspunde ferm and #8221; oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană
11:50
Belarusul, aliat al Rusiei şi vecin al Ucrainei şi Poloniei, a afirmat miercuri că a doborât drone deasupra teritoriului său în cursul nopţii, fără a preciza originea acestora, după ce Varşovia a anunţat că drone ruseşti au fost interceptate în spaţiul său aerian
11:50
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, depunerea moţiunii simple pe educaţie
11:50
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că au început deja întâlnirile tehnice dintre reprezentanţii PMB şi cei ai Ministerului Energiei, pentru a stabili următorii paşi în vederea achiziţionării pachetului de acţiuni de la ELCEN
11:40
*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/ursula-von-der-leyen-despre-razboiul-din-ucraina-8222libertatea-ucrainei-este-libertatea-europei8221-46609652 Ursula von der Leyen, despre războiul din Ucraina: and #8222;Libertatea Ucrainei este libertatea Europei and #8221; ---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/ursula-von-der-leyen-in-primul-discurs-privind-starea-uniunii-8222europa-se-afla-intr-o-lupta-pentru-viitorul-nostru8221-25609651 Ursula von der Leyen, în primul discurs privind Starea Uniunii: and #8222;Europa se află într-o luptă pentru viitorul nostru and #8221;---Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti astăzi, în Parlamentul European, discursul anual despre starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.
11:40
Jucătoarea braziliană de tenis Beatriz Haddad Maia, principala favorită, s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Sao Paulo, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, marţi, după o victorie facilă, 6-1, 6-1, cu italianca Miriana Tona
11:40
Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene lucrează la un nou site, mai uşor de utilizat, şi derulează un proiect pe PNRR prin care un asistent virtual 'cu un pic de inteligenţă artificială' răspunde la întrebările din ghidurile de finanţare, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.