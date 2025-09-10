Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului

Newsweek.ro, 10 septembrie 2025 16:20

Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
16:50
Întâlnire oficială, între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina. Ce au discutat? Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut o întâlnire ofi...
16:50
Schelete umane descoperite în munții Ceahlău. De câți ani s-ar afla acolo? Newsweek.ro
Schelete umane descoperite în munții Ceahlău. De câți ani s-ar afla acolo? ce spun autoritățile desp...
Acum 15 minute
16:40
Bunică obligată să-și vândă casa după ce a pierdut procesul cu o vecină. S-au luat de la un gard Newsweek.ro
Bunică obligată să-și vândă casa după ce a pierdut procesul cu o vecină. S-au luat de la un gard. Cu...
Acum o oră
16:20
16:00
Nicușor Dan, despre concedierile din administrația locală: „Va fi o discuție săptămâna viitoare” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că va fi săptămâna viitoare o discuție despre concedierile din admin...
Acum 2 ore
15:50
Directorul Societății Naționale a Sării: ministrul Economiei că atacă compania în loc să o sprijine Newsweek.ro
Constantin-Dan Dobrea, directorul general al Societății Naționale a Sării spune că „ministrul Econom...
15:30
Cum se apără soția de 43 ani a lui Bruce Willis acuzată că l-a dus la un azil? Newsweek.ro
Emma Heming Willis a decis să-l mute pe Bruce într-o casă separată, la doar un kilometru distanță, p...
15:20
Compania care ducea mercenarii lui Potra în Congo, evaziune de 14.000.000 lei. Jurgen Faff, audiat Newsweek.ro
Omul de afaceri sibian Jurgen Faff, care deține compania aeriană Fly Lili, este vizat într-un dosar ...
15:10
Care români pot ieși la pensie doar în luna septembrie? Altfel, vor mai munci încă un an Newsweek.ro
Există o categorie de români care poate ieși la pensie doar în luna septembrie. Altfel, sunt obligaț...
15:10
Camera de Comerț și Industrie a României preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a preluat, în data de 10 septembrie 2025, președinți...
15:00
Nicuşor Dan, despre spion: Sunt informaţii pe care le am. Nu pot să spun mai mult decât ce e public Newsweek.ro
Nicuşor Dan a declarat, despre cazul spionului moldovean reţinut, că sunt informaţii pe care le are,...
Acum 4 ore
14:50
128 de persoane care lucrau la negru, prinse de autorități. Ce spune Ministrul Muncii Newsweek.ro
128 de persoane care lucrau la negru au fost prinse de autorități. „Combatem munca la negru, pentru ...
14:40
Criza din industria auto europeană: Producătorii cer UE flexibilitate și susținere ca în China Newsweek.ro
Sufocați de consturile uriașe ale electrificării și reticența șoferilor de a trece la mașini electri...
14:30
Polonia în alertă după atacul cu drone rusești. Militarii trebuie să se prezinte la unități în 6 ore Newsweek.ro
De astăzi soldații polonezi pot fi chemați să se prezinte la unitatea lor în termen de șase ore. Tot...
14:10
Avertismentul Ministerului de Externe: Verificați zborurile înainte de a pleca în Polonia Newsweek.ro
MAE îi avertizează pe români să verifice zborurile înainte de a pleca în Polonia. Patru aeroporturi ...
14:00
Alexandru Bălan, acuzat de spionaj pentru Rusia, dus în fața instanței. DIICOT a cerut arestarea Newsweek.ro
Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Republ...
13:50
Date șocante! Rata de suicid, 10,6 la 100.000 în UE. Cea mai mare, în Slovenia. Cum e în România? Newsweek.ro
Rata medie de suicid a ajuns la 10,6 la 100.000 de oameni la nivelul UE, potrivit datelor Eurostat. ...
13:40
Oana Țoiu: Încălcarea spațiului aerian al Poloniei este inacceptabilă Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, transmite că încălcarea spațiului aerian al Poloniei este i...
13:30
Polonia a cerut NATO activarea articolului 4 din tratat. Ce urmează să facă aliații? Newsweek.ro
Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, după ce în cursul nopţii au existat 1...
13:20
Rusificarea Europei propagată de Călin Georgescu: &#34;Zidul Bucureștiului și al Chișinăului vor cădea&#34; Newsweek.ro
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale susținut de propaganda rusă, a lansat noi declarații...
13:20
„Contribuiți cu Taiwan” pentru pace și prosperitate globală Newsweek.ro
Astăzi, lumea se confruntă cu incertitudini și provocări tot mai mari – de la conflicte prelungite ș...
13:10
Nicușor Dan: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, după încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez î...
13:00
Cod galben de viituri pe râuri de pe raza a nouă judeţe, pe parcursul zilei de joi Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atenţionare Co...
13:00
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce? Newsweek.ro
Un număr mare de pensionari iau bani în plus la pensie. 800.000 pensionari iau bani în plus la pensi...
Acum 6 ore
12:20
Congresman republican: „Rusia a atacat Polonia cu drone Shahed”. Trump, somat să înarmeze Ucraina Newsweek.ro
Incidentul dronelor rusești pe teritoriul Poloniei a stârnit reacții dure în SUA. Republicanul Joe W...
12:20
Ce salariu iei la supermarket? Ai nevoie de 8 clase. Se oferă și tichete Newsweek.ro
Ce salariu iei la supermarket? Trebuie să ai opt clase și cazier curat. Se oferă și tichete de masă,...
12:10
„Cupa lui Iisus”, cel mai vechi obiect legat de viața lui Hristos. Cel ce o folosea intra în transă Newsweek.ro
Un vas ceramic supranumit „Cupa lui Iisus”, a fost descoperit de arheologi marini în largul coastelo...
12:00
Burse sociale 2025-2026. Ce acte trebuie să conțină dosarul și până când trebuie depus Newsweek.ro
Dosarul pentru acordarea bursei sociale se depune la secretariatul școlii până la data de 2 octombri...
11:50
Mircea Lucescu nu va demisiona de la națională. Cum s-a agățat de 2 ori de scaunul de selecționer? Newsweek.ro
Mircea Lucescu nu va demisiona de la naționala de fotbal a României. El a mai cunosuct momente proas...
11:40
Avertismentul șefului spionilor ucraineni. Când ar putea Rusia ataca Europa: &#34;Aceasta e realitatea” Newsweek.ro
Șeful spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov, avertizează că Rusia va deveni o amenințare rea...
11:40
U Craiova 1948 primește o depunctare de 94 de puncte: A mai văzut fotbalul așa ceva? Newsweek.ro
FC “U” Craiova 1948 a primit cea mai mare depunctare din istoria fotbalului. Clubul a fost sancționa...
11:30
Contraamiral: Vom doborî dronele dacă Putin le „scapă” în România așa cum a făcut Polonia Newsweek.ro
În cazul unui atac cu drone al Rusiei precum cel înregistrat în Polonia în noaptea de marți spre mie...
11:30
Mihai Daraban, discuții strategice privind parteneriatul româno-american cu The Heritage Foundation Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) Mihai Daraban a purtat discuții strate...
11:20
Precizări ale FRGR privind acuzațiile aduse în raportul ARADS Newsweek.ro
Federatia Română de Gimnastică Ritmică aduce la cunoştinta publicului următoarelor precizări şi argu...
11:20
NATO, despre dronele rusești căzute în Polonia: Nu e atac rus. Alertă aeriană în România și Polonia Newsweek.ro
NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în Polonia drept un atac, deși Varșovia a catalogat ev...
11:10
Apple a lansat primul iPhone Air. E foarte subțire, dar costă cu 200$ mai mult ca iPhone 17 Newsweek.ro
Apple a lansat noua gamă de smartphone-uri iPhone 17. În premieră, aceasta include un model iPhone A...
11:00
Reacția NATO după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Ce spune despre incident? Newsweek.ro
NATO a reacționat după atacul din Polonia
Acum 8 ore
10:50
Val de ieșiri la pensie în armată. Când vom avea o nouă formulă de calcul a pensiilor militare? Newsweek.ro
Val de ieșiri la pensie în armată. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că, în prezent, aproxi...
10:40
METEO Au fost emise alerte de ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară Newsweek.ro
Meteorologii au anunțat ploi torențiale și vânt puternic în mai multe zone ale țării. Vor fi rafale ...
10:30
Crăciunul vine mai repede. Țara unde festivitățile încep pe 1 octombrie, prin decret prezidențial Newsweek.ro
Festivitățile legate de Crăciun încep la 1 octombrie în Venezuela. Președintele a spus că va da un d...
10:20
Dezvăluiri șocante în Groenlanda: Autoritățile daneze au forțat femeile inuite să nu aibă copii Newsweek.ro
O anchetă independentă dezvăluie că autoritățile daneze au forțat femeile inuite din Groenlanda să n...
10:10
Creștere demografică în România. Câți copii s-au născut luna trecută? O creștere de 21% Newsweek.ro
România crește demografic. Conform rapoartelor INS ,în luna iulie s-au înregistrat certificatele de ...
09:50
Alertă aeriană în România. F-16, ridicate deasupra Tulcei după atacul cu drone rusești din Ucraina Newsweek.ro
Atacul masiv cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei a generat reacții în lanț la granița estică a ...
09:40
România primește de la UE 16.680.000.000 € prin SAFE, bani pentru apărare și autostrăzile A7 și A8 Newsweek.ro
Comisia Europeană alocă României aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE, pentru consolidare...
09:20
Cătălin Scărlătescu de la Masterchef s-a despărțit de Doina Teodoru. Cine le-a stricat casa? Newsweek.ro
Cunoscutul bucătar Cătălin Scărlătescu de la Masterchef s-a despărțit de Doina Teodoru. Se pare că n...
09:10
Vouchere de vacanță pentru profesori 2025. Cum primești banii și cum pot fi folosiți Newsweek.ro
Vouchere de vacanță pentru profesori 2025. Ministerul Educației a oficializat regulamentul de acorda...
Acum 12 ore
08:50
Cursa reînarmării: Australia desfășoară flota de drone subacvatice „Ghost Shark”. Costă 941.000.000€ Newsweek.ro
Australia va desfășura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni, denumite „Ghost Shar...
08:30
42.000 lei salariu pentru șeful Elcen Claudiu Crețu, acuzat de mită. A fost ofițer Newsweek.ro
DNA a făcut descinderi la Electrocentrale București. Șeful Elcen Claudiu Crețu este acuzat de luare ...
08:20
Israelul atacă devastator în Capitala Qatarului. 5 lideri Hamas uciși. SUA au știut de operațiune Newsweek.ro
Forțele israeliene au lansat marți un atac aerian asupra capitalei Qatarului, Doha, vizând lideri de...
08:10
Armata Indiei participă la „manevrele nucleare” organizate de Rusia și Belarus. NATO în alertă Newsweek.ro
Rusia și Belarus au început manevrele militare „Zapad-2025”, primele după cele ce au precedat invada...
