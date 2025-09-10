Burse sociale 2025-2026. Ce acte trebuie să conțină dosarul și până când trebuie depus
Newsweek.ro, 10 septembrie 2025 12:00
Dosarul pentru acordarea bursei sociale se depune la secretariatul școlii până la data de 2 octombri...
Acum 10 minute
12:10
„Cupa lui Iisus”, cel mai vechi obiect legat de viața lui Hristos. Cel ce o folosea intra în transă # Newsweek.ro
Un vas ceramic supranumit „Cupa lui Iisus”, a fost descoperit de arheologi marini în largul coastelo...
Acum 30 minute
12:00
Burse sociale 2025-2026. Ce acte trebuie să conțină dosarul și până când trebuie depus # Newsweek.ro
Dosarul pentru acordarea bursei sociale se depune la secretariatul școlii până la data de 2 octombri...
11:50
Mircea Lucescu nu va demisiona de la națională. Cum s-a agățat de 2 ori de scaunul de selecționer? # Newsweek.ro
Mircea Lucescu nu va demisiona de la naționala de fotbal a României. El a mai cunosuct momente proas...
Acum o oră
11:40
Avertismentul șefului spionilor ucraineni. Când ar putea Rusia ataca Europa: "Aceasta e realitatea” # Newsweek.ro
Șeful spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov, avertizează că Rusia va deveni o amenințare rea...
11:40
FC “U” Craiova 1948 a primit cea mai mare depunctare din istoria fotbalului. Clubul a fost sancționa...
11:30
Contraamiral: Vom doborî dronele dacă Putin le „scapă” în România așa cum a făcut Polonia # Newsweek.ro
În cazul unui atac cu drone al Rusiei precum cel înregistrat în Polonia în noaptea de marți spre mie...
11:30
Mihai Daraban, discuții strategice privind parteneriatul româno-american cu The Heritage Foundation # Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) Mihai Daraban a purtat discuții strate...
11:20
Federatia Română de Gimnastică Ritmică aduce la cunoştinta publicului următoarelor precizări şi argu...
11:20
NATO, despre dronele rusești căzute în Polonia: Nu e atac rus. Alertă aeriană în România și Polonia # Newsweek.ro
NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în Polonia drept un atac, deși Varșovia a catalogat ev...
Acum 2 ore
11:10
Apple a lansat primul iPhone Air. E foarte subțire, dar costă cu 200$ mai mult ca iPhone 17 # Newsweek.ro
Apple a lansat noua gamă de smartphone-uri iPhone 17. În premieră, aceasta include un model iPhone A...
11:00
Reacția NATO după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Ce spune despre incident? # Newsweek.ro
NATO a reacționat după atacul din Polonia
10:50
Val de ieșiri la pensie în armată. Când vom avea o nouă formulă de calcul a pensiilor militare? # Newsweek.ro
Val de ieșiri la pensie în armată. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că, în prezent, aproxi...
10:40
Meteorologii au anunțat ploi torențiale și vânt puternic în mai multe zone ale țării. Vor fi rafale ...
10:30
Crăciunul vine mai repede. Țara unde festivitățile încep pe 1 octombrie, prin decret prezidențial # Newsweek.ro
Festivitățile legate de Crăciun încep la 1 octombrie în Venezuela. Președintele a spus că va da un d...
10:20
Dezvăluiri șocante în Groenlanda: Autoritățile daneze au forțat femeile inuite să nu aibă copii # Newsweek.ro
O anchetă independentă dezvăluie că autoritățile daneze au forțat femeile inuite din Groenlanda să n...
Acum 4 ore
10:10
Creștere demografică în România. Câți copii s-au născut luna trecută? O creștere de 21% # Newsweek.ro
România crește demografic. Conform rapoartelor INS ,în luna iulie s-au înregistrat certificatele de ...
09:50
Alertă aeriană în România. F-16, ridicate deasupra Tulcei după atacul cu drone rusești din Ucraina # Newsweek.ro
Atacul masiv cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei a generat reacții în lanț la granița estică a ...
09:40
România primește de la UE 16.680.000.000 € prin SAFE, bani pentru apărare și autostrăzile A7 și A8 # Newsweek.ro
Comisia Europeană alocă României aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE, pentru consolidare...
09:20
Cătălin Scărlătescu de la Masterchef s-a despărțit de Doina Teodoru. Cine le-a stricat casa? # Newsweek.ro
Cunoscutul bucătar Cătălin Scărlătescu de la Masterchef s-a despărțit de Doina Teodoru. Se pare că n...
09:10
Vouchere de vacanță pentru profesori 2025. Ministerul Educației a oficializat regulamentul de acorda...
08:50
Cursa reînarmării: Australia desfășoară flota de drone subacvatice „Ghost Shark”. Costă 941.000.000€ # Newsweek.ro
Australia va desfășura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni, denumite „Ghost Shar...
08:30
DNA a făcut descinderi la Electrocentrale București. Șeful Elcen Claudiu Crețu este acuzat de luare ...
08:20
Israelul atacă devastator în Capitala Qatarului. 5 lideri Hamas uciși. SUA au știut de operațiune # Newsweek.ro
Forțele israeliene au lansat marți un atac aerian asupra capitalei Qatarului, Doha, vizând lideri de...
Acum 6 ore
08:10
Armata Indiei participă la „manevrele nucleare” organizate de Rusia și Belarus. NATO în alertă # Newsweek.ro
Rusia și Belarus au început manevrele militare „Zapad-2025”, primele după cele ce au precedat invada...
08:00
Cum trebuie să lași roțile după ce parchezi mașina? Și șoferii „bătrâni” greșesc și riscă daune # Newsweek.ro
Roțile mașinii nu se lasă oricum după ce vehiculul este parcat. Specialiștii spun că o anumită poziț...
07:40
Forțele armate poloneze au declarat că au folosit arme pentru a neutraliza obiecte de tip drone care...
07:30
Cum îi va afecta noua impozitare pe românii care locuiesc în Austria? Cât vor câștiga în 2026 # Newsweek.ro
În 2026, tranșele de impozitare vor fi din nou majorate în funcție de inflație – dar numai cu două t...
07:20
Horoscop 11 septembrie. Luna în Taur îi pune pe Raci în centrul atenției. Fecioarele au un avantaj # Newsweek.ro
Horoscop 11 septembrie. Luna în Taur îi pune pe Raci în centrul atenției. Fecioarele au un avantaj. ...
06:50
2.500.000 de pensionari din România primesc pensia pe card. Află care sunt cele mai avantajoase bănc...
Acum 24 ore
21:30
Satu Mare. Copii de grădiniţă, îmbrăcaţi în şoimi ai patriei, au recitat poezii patriotice comuniste # Newsweek.ro
La Satu Mare, copii de grădiniţă, îmbrăcaţi în şoimi ai patriei şi pionieri, au recitat poezii patri...
21:00
Forțele speciale germane au arestat echipajul unei nave în Canalul Kiel. Lansa drone de spionaj # Newsweek.ro
Autoritățile din statele nordice Schleswig-Holstein și Niedersachsen au percheziționat nava de marfă...
21:00
Este revoltă şi criză guvernamentală majoră în Nepal. Parlamentul din Kathmandu este incendiat, tine...
20:10
Pericol din roșii contaminate. Cauzează o intoxicație alimentară mortală. Sute de cazuri în Europa # Newsweek.ro
Aproape 300 de persoane din Europa și Marea Britanie au fost afectate de o epidemie majoră de intoxi...
20:00
Franța dezvoltă o nouă rachetă balistică, de 7.500.000.000 €. Acoperă Europa de un atac nuclear # Newsweek.ro
Franța a început dezvoltarea unei noi rachete balistice nucleare M51.4, care va costa 7,5 miliarde d...
19:50
Sectorul siderurgic european este asediat din toate părţile. Tarifele americane blochează exporturil...
19:40
Primul cristal temporal vizibil cu ochiul liber, creat de fizicieni. La ce poate fi folosit? # Newsweek.ro
Fizicienii au făcut recent o nouă descoperire în domeniul enigmatic al cristalelor temporale. Pentru...
19:30
România primeşte 17.000.000.000 € de la Comisia Europeană, pentru sectorul Apărare, prin Programul S...
19:10
Succes remarcabil al Finanţelor, cu titlurile de stat Fidelis şi Tezaur. Românii, investitorul ţării # Newsweek.ro
Succes remarcabil obţinut de Ministerul Finanţelor, cu titlurile de stat Fidelis şi Tezaur, la ultim...
18:10
Ce va include pachetul 3 de măsuri fiscale? Ministrul Investițiilor anunță schimbări majore # Newsweek.ro
Există discuţii din ce în ce mai avansate cu privire la măsuri de relansare a economiei ce vor intra...
17:50
Demnitate la pensie: ONG-urile vor putea face controale la căminele de bătrâni. Anunț oficial # Newsweek.ro
Un nou mecanism promite pensie și demnitate, prin monitorizare independentă a centrelor rezidențiale...
17:40
Israelul atacă o țară din Golf, la vânătoare de teroriști Hamas. Destinație turistică pentru români # Newsweek.ro
Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas din Qatar, au declarat oficialii, extinzându...
17:30
Povestea celui mai tânăr soldat rus ucis Ucraina. La 18 ani, pe front după 2 săptămâni de pregătire # Newsweek.ro
Putin l-a trimis pe Maksim Suvorov, în vârstă de doar 18 ani și o lună, la luptă după un antrenament...
17:20
România se deplasează în Cipru pentru un meci decisiv din preliminariile Campionatului Mondial 2026,...
17:10
Persoanele încadrate cu grad de handicap nu vor fi chemate la reevaluare. Ce anunțat autoritățile # Newsweek.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități răspunde îngrijorăril...
17:00
Grindeanu, despre restructurările din administrație: Îi treci în șomaj, cheltuieli pentru stat # Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că restrucurările din administrație ar însemn...
16:50
Femeie de 78 de ani moartă după ce a fost călcată de camion. Traversa neregulamentar. Cum s-a petrec...
16:40
Persoana care are un milion de dolari, dar stă în chirie. De ce a făcut această alegere? # Newsweek.ro
Persoana care are un milion de dolari, dar stă în chirie. De ce a făcut această alegere? Ce spune de...
16:40
Pompierii anunță că intervin pentru stingerea unui incendiu fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucur...
16:20
Pană de curent într-o țară europeană. Autoritățile cred că este o acțiune politică. Ce s-a întâmplat...
16:20
Grindeanu: Nu s-a discutat despre creșterea vârstei la pensie pentru pensionarii obișnuiți # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că „nu a existat nicio discuție cu privire la creșterea vârs...
