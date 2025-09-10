Tânăr prins beat și fără permis la volanul unei mașini luate fără permisiune, în Belin
Covasna Media, 10 septembrie 2025 17:50
Tânăr prins beat și fără permis la volanul unei mașini luate fără permisiune, în Belin
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum o oră
17:50
Tânăr prins beat și fără permis la volanul unei mașini luate fără permisiune, în Belin # Covasna Media
Tânăr prins beat și fără permis la volanul unei mașini luate fără permisiune, în Belin
17:50
Sita Buzăului: tânăr prins la volan fără permis
17:40
Șofer cu alcoolemie de peste 1 la mie, depistat în trafic, în Brețcu
Acum 4 ore
15:40
Accident pe DN13E, în zona Câmpul Benedek: motociclist de 48 de ani transportat la spital # Covasna Media
Accident pe DN13E, în zona Câmpul Benedek: motociclist de 48 de ani transportat la spital
15:30
Bărbat din Barcani, reținut pentru că a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals # Covasna Media
Bărbat din Barcani, reținut pentru că a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals
15:30
Întorsura Buzăului: tânăr de 23 de ani arestat preventiv pentru furt
15:20
Tânăr de 17 ani prins și arestat pentru tâlhărie, în Sânzieni
Acum 6 ore
14:00
Atenție la înșelătorii: e-mailuri false „de la ANAF”
Acum 12 ore
07:10
David Alexandru Duculeț: „Nu cred că un concert cu beat-uri realizate de AI este mai frumos... # Covasna Media
David Alexandru Duculeț: „Nu cred că un concert cu beat-uri realizate de AI este mai frumos...
07:00
Proteste în educație: cu grădinițele cum rămâne?
07:00
Informații complete despre firmele din județul Covasna, accesibile gratuit
06:50
Ziua Porților Deschise la adăpostul de câini, pe 13 septembrie
06:50
Încep înscrierile la cursurile de gimnastică susținute de Liviu Botoș
06:50
HYDROKOV: Lucrările majore de infrastructură din Sfântu Gheorghe sunt aproape finalizate # Covasna Media
HYDROKOV: Lucrările majore de infrastructură din Sfântu Gheorghe sunt aproape finalizate
06:40
Horoscop miercuri, 10 septembrie 2025
Ieri
17:10
Motociclist rănit după ce a ieșit de pe carosabil în zona localității Ojdula
16:50
Biciclist băut, accidentat la Sfântu Gheorghe: 1,25 mg/l alcool în aerul expirat
15:40
Sfântu Gheorghe: Încep lucrările de mondernizare pe strada Mică
14:40
Zăbala: „șofer” beat și fără permis a intrat cu mașina în curtea unei case
14:20
Escrocherie telefonică în județul Covasna: o femeie a pierdut 24.000 de lei
12:20
Patrimoniu reînnoit: Aniversare, sală festivă, muzică – sărbătoare la Muzeul Național... # Covasna Media
Patrimoniu reînnoit: Aniversare, sală festivă, muzică – sărbătoare la Muzeul Național...
11:00
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
11:00
Cod galben de vreme instabilă în 15 județe, pe parcursul zilei de marți
07:00
Întorsura și Sita Buzăului: pe traseul Turului României
07:00
Cher, prietena care aduce bucurie oriunde merge
06:40
Horoscop marți, 9 septembrie 2029
06:30
Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri; PRIVAT
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
De la Șugaș Băi până dincolo de limite: 30 de echipe au pedalat aproape 5.000 de km în 24 de... # Covasna Media
De la Șugaș Băi până dincolo de limite: 30 de echipe au pedalat aproape 5.000 de km în 24 de...
13:20
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Amalia: „Și tinerii din județele mai mici au pregătirea necesară, ambiție și dorința de a se implica în administrația publică” # Covasna Media
Amalia: „Și tinerii din județele mai mici au pregătirea necesară, ambiție și dorința de a se implica în administrația publică”
06:40
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
06:40
Horoscop luni, 8 septembrie 2025
06:30
Anunţ public
6 septembrie 2025
07:00
Rutinele create încă din ultimele zile ale vacanţei – ancoră pentru disciplină,...
06:50
Horoscop 6-7 septembrie 2025: Lună plină și eclipsă de Lună
5 septembrie 2025
18:00
Proiect de regenerare urbană la Târgu Secuiesc; aproape 2 milioane de euro pentru extinderea... # Covasna Media
Proiect de regenerare urbană la Târgu Secuiesc; aproape 2 milioane de euro pentru extinderea...
12:50
Retromobil ajunge la Covasna: 50 de vehicule de epocă expuse în premieră la Zilele Orașului # Covasna Media
Retromobil ajunge la Covasna: 50 de vehicule de epocă expuse în premieră la Zilele Orașului
10:40
O donație-surpriză de 50.000 de lei asigură un buget optim pentru ediția aniversară a... # Covasna Media
O donație-surpriză de 50.000 de lei asigură un buget optim pentru ediția aniversară a...
07:10
Cum se pregătesc polițiștii covăsneni pentru începutul noului an școlar
07:00
Cât costă să-ți trimiți copilul la școală în 2025?
07:00
Cum a devenit o idee de gașcă cel mai așteptat eveniment al tinerilor din Covasna
07:00
Profesorii de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului boicotează deschiderea anului școlar pe 8 septembrie # Covasna Media
Profesorii de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului boicotează deschiderea anului școlar pe 8 septembrie
07:00
Atenționări Cod galben de caniculă în mare parte din țară, joi și vineri
06:50
Cățelușa care așteaptă o a doua șansă
06:50
Prima săptămână din septembrie vine cu multe motive să ieși din casă
06:50
M Studio începe stagiunea a 21-a: Noi premiere, proiecte europene și evenimente internaționale # Covasna Media
M Studio începe stagiunea a 21-a: Noi premiere, proiecte europene și evenimente internaționale
06:40
Horoscop vineri, 5 septembrie 2025
4 septembrie 2025
18:20
Ziua eliberării oraşului Sfântu Gheorghe, sărbătorită prin ceremonii militare şi religioase # Covasna Media
Ziua eliberării oraşului Sfântu Gheorghe, sărbătorită prin ceremonii militare şi religioase
17:20
IPJ Covasna: în primele 7 luni, mai puține infracțiuni și accidente grave, mai multe sesizări... # Covasna Media
IPJ Covasna: în primele 7 luni, mai puține infracțiuni și accidente grave, mai multe sesizări...
16:50
Școala Specială din Sfântu Gheorghe este reabilitată și gata să-și primească elevii
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.