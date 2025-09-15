Bullying, presiunea rețelelor și emoțiile adolescenților: ateliere speciale la școlile din Întorsura Buzăului
Covasna Media, 15 septembrie 2025 06:50
Bullying, presiunea rețelelor și emoțiile adolescenților: ateliere speciale la școlile din Întorsura Buzăului
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 15 minute
07:10
Campanie gratuită de sterilizare a câinilor, la Întorsura Buzăului
Acum 30 minute
07:00
Aliz Kertész: „O comunitate se dezvoltă cu adevărat atunci când fiecare își găsește un rol în care se simte util” # Covasna Media
Aliz Kertész: „O comunitate se dezvoltă cu adevărat atunci când fiecare își găsește un rol în care se simte util”
Acum o oră
06:50
Bullying, presiunea rețelelor și emoțiile adolescenților: ateliere speciale la școlile din Întorsura Buzăului # Covasna Media
Bullying, presiunea rețelelor și emoțiile adolescenților: ateliere speciale la școlile din Întorsura Buzăului
06:40
Horoscop luni, 15 septembrie 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Horoscop de weekend: 13-14 septembrie 2025
12 septembrie 2025
18:20
EXPERIMENTUM – Pál Nagy și discipolii săi
17:10
Atenție la bancnotele contrafăcute!
16:50
Nepăstrarea distanței corespunzătoare în trafic costă: două accidente într-o singură zi, la... # Covasna Media
Nepăstrarea distanței corespunzătoare în trafic costă: două accidente într-o singură zi, la...
16:40
Patru dosare penale pentru punerea în circulaţie de produse contrafăcute
16:30
Polițiștii, alături de elevi în prima săptămână a noului an școlar
12:50
Comunicat lansare proiect Dezvoltarea activităţii societăţii IMPERIAL DENTAL STUDIO SRL prin... # Covasna Media
Comunicat lansare proiect Dezvoltarea activităţii societăţii IMPERIAL DENTAL STUDIO SRL prin...
10:50
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
10:50
Cod galben de averse însemnate cantitativ pentru 8 județe, vineri
07:00
Toamna se trăiește în mișcare
06:50
Bucurie pe patru picioare – povestea lui Elli
06:40
Horoscop vineri, 12 septembrie 2025
06:40
Acțiune pentru verificarea mijloacelor de transport elevi, desfășurată de polițiștii rutieri... # Covasna Media
Acțiune pentru verificarea mijloacelor de transport elevi, desfășurată de polițiștii rutieri...
06:40
Barajul plutitor de pe Olt reține sticlele PET, dar malurile rămân expuse gunoaielor # Covasna Media
Barajul plutitor de pe Olt reține sticlele PET, dar malurile rămân expuse gunoaielor
11 septembrie 2025
17:50
Bărbatul de 82 de ani, dat dispărut, găsit în mai puțin de o oră după emiterea mesajului... # Covasna Media
Bărbatul de 82 de ani, dat dispărut, găsit în mai puțin de o oră după emiterea mesajului...
16:40
Un bărbat de 28 de ani din județul Covasna, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore # Covasna Media
Un bărbat de 28 de ani din județul Covasna, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore
13:50
Pe 15 septembrie încep nominalizările pentru a doua ediţie Best of Sepsi
13:40
Ziua Pompierilor, celebrată în județul Covasna prin evenimente în trei orașe
13:30
O femeie de 83 de ani din Târgu Secuiesc a ajuns pe patul de spital după ce un minor a încercat... # Covasna Media
O femeie de 83 de ani din Târgu Secuiesc a ajuns pe patul de spital după ce un minor a încercat...
11:20
RO-ALERT: un bărbat de 82 de ani, din Turia, a dispărut
07:10
Proiecție de film în aer liber la Sfântu Gheorghe: „Radu, ești OK?!”
07:00
Plimbări pe două roți pentru persoane cu dizabilități: Ziua cea mai frumoasă 2025
06:50
Sfântu Gheorghe găzduiește cea de-a cincea ediție a Eva FilmMakers Fest
06:50
IPJ Covasna: acțiuni de control în Brețcu și Sânzieni – amenzi de peste 20.000 de lei într-o singură zi # Covasna Media
IPJ Covasna: acțiuni de control în Brețcu și Sânzieni – amenzi de peste 20.000 de lei într-o singură zi
06:40
Horoscop joi, 11 septembrie 2025
10 septembrie 2025
17:50
Tânăr prins beat și fără permis la volanul unei mașini luate fără permisiune, în Belin # Covasna Media
Tânăr prins beat și fără permis la volanul unei mașini luate fără permisiune, în Belin
17:50
Sita Buzăului: tânăr prins la volan fără permis
17:40
Șofer cu alcoolemie de peste 1 la mie, depistat în trafic, în Brețcu
15:40
Accident pe DN13E, în zona Câmpul Benedek: motociclist de 48 de ani transportat la spital # Covasna Media
Accident pe DN13E, în zona Câmpul Benedek: motociclist de 48 de ani transportat la spital
15:30
Bărbat din Barcani, reținut pentru că a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals # Covasna Media
Bărbat din Barcani, reținut pentru că a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals
15:30
Întorsura Buzăului: tânăr de 23 de ani arestat preventiv pentru furt
15:20
Tânăr de 17 ani prins și arestat pentru tâlhărie, în Sânzieni
14:00
Atenție la înșelătorii: e-mailuri false „de la ANAF”
07:10
David Alexandru Duculeț: „Nu cred că un concert cu beat-uri realizate de AI este mai frumos... # Covasna Media
David Alexandru Duculeț: „Nu cred că un concert cu beat-uri realizate de AI este mai frumos...
07:00
Proteste în educație: cu grădinițele cum rămâne?
07:00
Informații complete despre firmele din județul Covasna, accesibile gratuit
06:50
Ziua Porților Deschise la adăpostul de câini, pe 13 septembrie
06:50
Încep înscrierile la cursurile de gimnastică susținute de Liviu Botoș
06:50
HYDROKOV: Lucrările majore de infrastructură din Sfântu Gheorghe sunt aproape finalizate # Covasna Media
HYDROKOV: Lucrările majore de infrastructură din Sfântu Gheorghe sunt aproape finalizate
06:40
Horoscop miercuri, 10 septembrie 2025
9 septembrie 2025
17:10
Motociclist rănit după ce a ieșit de pe carosabil în zona localității Ojdula
16:50
Biciclist băut, accidentat la Sfântu Gheorghe: 1,25 mg/l alcool în aerul expirat
15:40
Sfântu Gheorghe: Încep lucrările de mondernizare pe strada Mică
14:40
Zăbala: „șofer” beat și fără permis a intrat cu mașina în curtea unei case
14:20
Escrocherie telefonică în județul Covasna: o femeie a pierdut 24.000 de lei
12:20
Patrimoniu reînnoit: Aniversare, sală festivă, muzică – sărbătoare la Muzeul Național... # Covasna Media
Patrimoniu reînnoit: Aniversare, sală festivă, muzică – sărbătoare la Muzeul Național...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.