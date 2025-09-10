Virgil Popescu: Investiţiile în dezvoltarea producţiei energiei nucleare şi a energiei cu gaze naturale, în acord cu taxonomia UE. Decizia CJUE în procesul intentat de Austria confirmă: strategia după care m-am ghidat ca ministru al Energiei a fost corect
News.ro, 10 septembrie 2025 19:20
Europarlamentarul Virgil Popescu afirmă că investiţiile în dezvoltarea producţiei energiei nucleare şi a energiei cu gaze naturale sunt în acord cu taxonomia Uniunii Europene, menţionând decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în procesul deschis de Austria împotriva regulilor UE care clasifică gazele naturale şi energia nucleară ca investiţii prietenoase cu mediul. ”Decizia CJUE de astăzi, în procesul intentat de Austria, confirmă că acţiunile şi strategia după care m-am ghidat ca ministru al Energiei au fost corecte”, adaugă Popescu.
• • •
Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA; acţiunile Oracle urcă spectaculos # News.ro
Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite au venit sub aşteptări, întărind aşteptările că Rezerva Federală (Fed) va reduce dobânzile în acest an, transmite Reuters.
Ministrul Justiţiei a prezentat la Cluj-Napoca un proiect privind utilizarea forţei de muncă a persoanelor private de libertate, în domeniul privat, la nivelul judeţului, în scopul facilitării procesului de reintegrare în societate # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a prezentat la Cluj-Napoca un proiect care prevede utilizarea forţei de muncă a persoanelor private de libertate, în domeniul privat, la nivelul judeţului, în scopul facilitării procesului de reintegrare în societate.
Calvarul continuă pentru fostul arbitru David Coote: El va fi judecat pentru acte de pedofilie # News.ro
Fostul arbitru din Premier League, David Coote, va fi audiat, joi, de un tribunal din Nottingham, după descoperirea unui filmuleţ în computerul său, a anunţat poliţia din Nottinghamshire.
Handbal feminin: CSM Bucureşti, a treia victorie în Liga Naţională şi devine lider al clasamentului # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Dunărea Brăila, scor 38-33 (19-17), în meci jucat în devans la etapa a III-a a Ligii Naţionale. Cu 6 puncte, CSM Bucureşti urcă deocamdată pe primul loc al clasamentului.
„Nu e vina mea”: Erling Haaland a cerut scuze portarului Republicii Moldova, după ce a marcat cinci goluri # News.ro
Portarul Republicii Moldova, Cristian Avram, a încasat, marţi seară, unsprezece goluri de la Norvegia (11-1), dintre care cinci de la Erling Haaland. O cvintuplă pentru care atacantul central al Manchester City s-a scuzat.
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare # News.ro
Ministerul rus de Externe a acuzat miercuri Polonia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” cu privire la intruziunea în spaţiul aerian polonez a unor drone despre care Varşovia susţine că au fost trimise de Rusia.
Ministrul Agriculturii: Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol. Aceştia vor beneficia de 11,5 milioane EUR, a doua cea mai mare alocare din acest pachet # News.ro
Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an, anunţă ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El arată că Fermierii noştri vor beneficia de 11,5 milioane EUR, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet.
Investitorul britanic Ghai Sant Ram va dezvolta un nou proiect rezidenţial în România, Horizon City, investiţie de 130 de milioane de euro # News.ro
Investitorul britanic Ghai Sant Ram anunţă lansarea oficială a unui nou proiect rezidenţial în România, Horizon City, în nordul Capitalei, o investiţie de 130 de milioane de euro pe o suprafaţă de teren de aproape 23.000 mp.
Radisson aduce în România brandul Radisson Individuals, la Timişoara. Noul hotel se va deschide în primul trimestru al anului 2026, investiţia depăşind 10 milioane de euro # News.ro
Brandul Radisson Individuals intră pe piaţa românească, după ce Radisson Hotel Group a semnat un acord cu Galaxy Hotel Timişoara. Proprietatea nou construită urmează să fie inaugurată în primul trimestru al anului 2026. Investiţia depăşeşte 10 milioane de euro, fiind finanţată de Lucian Popa, proprietarul hotelului. Proiectul marchează intrarea brandului Radisson Individuals pe piaţa românească.
Fifor (PSD): În timp ce românii sunt bulversaţi de „reformele" cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO şi UE tot mai mult, preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune # News.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD) spune că, în timp ce românii sunt bulversaţi de „reformele" cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO şi UE tot mai mult, preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune, ceea ce reprezintă un semnal extrem de periculos – pentru aliaţi, pentru investitori şi, mai ales, pentru români. Fifor arată că România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un proiect de ţară.
Bărbatul care ar fi divulgat secrete de stat unor ofiţeri KGB din Belarus, putând pune astfel în pericol securitatea naţională a României, arestat preventiv # News.ro
Cetăţeanul româno-moldovean în vârstă de 47 de ani suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, ”în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, a fost arestat preventiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti.
Grupul Houthi din Yemen afirmă că Israelul efectuează, miercuri, atacuri aeriene intense asupra capitalei Sanaa, relatează The Associated Press.
Fostul fotbalist argentinian Javier Pastore deschide un muzeu la Cordoba, localitatea sa natală din Argentina # News.ro
Fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, Javier Pastore, doreşte să împărtăşească experienţa sa de viaţă cu locuitorii oraşului său natal, Córdoba, din Argentina, prin deschiderea unui muzeu.
Orizont Sonor, festivalul de podcast, radio şi creaţie sonoră, revine cu o nouă ediţie, între 25-28 septembrie la Bucureşti # News.ro
Festivalul Orizont Sonor, care se va desfăşura la Bucureşti între 25 şi 28 septembrie, este organizat de Institutul Francez din România, în parteneriat cu asociaţiile Semi Silent şi Art I.K.S. din România, Making Waves (FR) şi festivalul Longueur d’Ondes (Brest).
Statele Unite sunt alături de aliaţii lor, afirmă ambasadorul american la NATO. Berlinul şi alte voci consideră incursiunea dronelor un „incident grav” care arată că Moscova „testează” NATO. Mesajul lui Mark Rutte către Rusia # News.ro
Statele Unite sunt umăr la umăr cu aliaţii lor, a asigurat miercuri ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, în urma intruziunii de drone în spaţiul aerian al Poloniei, ceea ce a determinat Varşovia să procedeze la doborârea lor, fiind pentru prima oară când o ţară NATO deschide focul de la invazia rusă în Ucraina.
Armata rusă susţine că nu are intenţia de a lovi Polonia şi se oferă să aibă „consultări” cu Varşovia pe această temă # News.ro
Armata rusă a dat asigurări miercuri că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenţie în sensul unei provocări, aşa cum acuză Varşovia.
Coface: Economia Italiei raportează o evoluţie incertă. Rata şomajului atinge un nivel record de 6%, iar PIB-ul înregistrează o scădere de 0,1% în trimestrul al doilea # News.ro
În ciuda indicatorilor încurajatori recenţi privind ocuparea forţei de muncă şi finanţele publice, economia italiană se luptă să accelereze, arată o analiză Coface. În al doilea trimestru al anului 2025, PIB-ul italian a scăzut cu 0,1% faţă de trimestrul anterior, înregistrând prima contracţie din ultimii doi ani.
Un bărbat şi un adolescent au murit după ce un autoturism şi un TIR s-au ciocnit, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare # News.ro
Un bărbat de 46 de ani şi un băiat de 14 ani au murit, miercuri după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare spre Tăuţii-Măgherăuş. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de armament, în absenţa dezbaterii publice şi a avizului Parlamentului # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de armament, în absenţa dezbaterii publice şi a avizului Parlamentului, anunţă senatorul Petrişor Peiu.
OPINIE - Radu Szekely, consilier onorific al Ministrului Educaţiei, Daniel David: Alegem, măcar acum, să câştigăm împreună? # News.ro
Astăzi, în conflictul dintre profesori şi Ministerul Educaţiei, toată lumea pierde. Copiii pierd timp, încredere şi energie. Profesorii simt că duc singuri povara austerităţii. Minist(e)rul se îneacă în explicaţii şi îşi pierde credibilitatea, încercând să navigheze o situaţie economică pe care nu a generat-o. Sindicatele se rezumă la lozinci urlate, despre care liderii lor ştiu că nu mai pot schimba nimic, dar vând iluzii deşarte oamenilor de bună credinţă pentru a-şi legitima propria poziţie (sau viitorul politic).
Ambasadorul României în SUA, despre Visa Waiver: România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum # News.ro
Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor, anunţă Ambasada României în SUA. Ambasadorul României în SUA, Adrei Muraru, a transmis, despre Visa Waiver, că România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum.
Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat, după o altercaţie cu un agent de control antidoping # News.ro
Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA), responsabilă cu combaterea dopajului în tenis, a anunţat, miercuri, într-un comunicat că Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat pentru două săptămâni şi sancţionat cu o amendă de 30.000 de dolari australieni (aproximativ 17.000 de euro).
Tenis de masă: Elizabeta Samara, eşec la debutul pe tabloul de la WTT Champions Macao 2025 # News.ro
Jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara (35 mondial) a suferit un eşec la debutul pe tabloul de la WTT Champions Macao 2025.
Cushman & Wakefield Echinox: Gradul de ocupare a hotelurilor din România a crescut cu aproximativ 4% în primul semestru, în timp ce tariful mediu zilnic a înregistrat o creştere de circa 8% # News.ro
Gradul de ocupare a hotelurilor din România a crescut cu aproximativ 4% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce tariful mediu zilnic (ADR) a înregistrat o creştere de circa 8%, arată un studiu al companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor STR, care monitorizează performanţa hotelieră a unui eşantion reprezentativ de proprietăţi.
UPDATE - Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer a câştigat prima etapă din Turul României # News.ro
Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) s-a impus în prima etapă din Turul României, disputată pe traseul Craiova – Târgu Cărbuneşti – Horezu – Râmnicu Vâlcea, pe o distanţă de 175 km.
Precedent important: Munteanu Law Office obţine soluţii definitive favorabile promitenţilor-cumpărători în dosare majore de insolvenţă ale unor dezvoltatori imobiliari # News.ro
Procedurile de insolvenţă comportă multiple riscuri pentru creditorii societăţilor debitoare, atât din perspectiva complexităţii demersurilor juridice necesar a fi întreprinse, cât şi din perspectiva recuperării efective a creanţelor înscrise la masa credală. În particular, dosarele de insolvenţă ale dezvoltatorilor imobiliari relevă situaţia dificilă în care se află cei care au încheiat antecontracte asupra unor locuinţe în curs de edificare, mai ales în contextul în care înscrierea la masa credală a creanţelor rezultate din promisiunile de vânzare se realizează, de cele mai multe ori, sub condiţie suspensivă şi, implicit, fără drept de vot în cadrul procedurii.
Coaliţia se reuneşte în şedinţă, de la ora 18.00. Discuţii privind restanţa legată de concedierile din administraţie şi pachetul de relansare economică pregătit de PSD # News.ro
Coaliţia se reuneşte în şedinţă, miercuri, de la ora 18.00, pe agendă aflându-se discuţii privind restanţa legată de concedierile din administraţie şi pachetul de relansare economică pe care PSD vrea să îl prezinte în această săptămână.
Eurovision 2026 - Spania solicită excluderea Israelului şi ia în considerare retragerea din concurs # News.ro
Concursul Eurovision este ameninţat cu boicotul. După Slovenia, este rândul Spaniei să solicite UER, organizatorul concursului, să ia măsuri în ceea ce priveşte participarea Israelului. Ministrul spaniol al Culturii, Ernest Urtasun, a menţionat astfel, pe 8 septembrie, la televiziune, posibilitatea de a nu participa, dacă Israelul nu va fi exclus. Decizia ar reveni însă RTE, televiziunea publică spaniolă.
România va fi reprezentată de o delegaţie formată din 39 de sportivi şi 8 antrenori la Campionatele Mondiale de Canotaj, care se vor desfăşura între 21–28 septembrie la Shanghai, China.
National Gallery din Londra va construi o nouă aripă în valoare de 375 de milioane de lire sterline şi va ridica interdicţia privind arta post-1900 # News.ro
National Gallery din Londra a ridicat interdicţia privind colecţionarea picturilor moderne realizate după 1900, ca parte a unui proces de renovare care va include o nouă aripă, posibilă după ce a obţinut o investiţie istorică de 375 de milioane de lire sterline, scrie The Guardian.
Dertour lansează zboruri directe din Bucureşti spre Bahrain, din octombrie. Preţul unui pachet de vacanţă porneşte de la 499 euro/persoană pentru şapte nopţi cu mic dejun la hotel de 4 stele, cu avion # News.ro
Touroperatorul Dertour lansează zboruri directe din Bucureşti spre Bahrain, din octombrie. Zborul charter săptămânal va fi operat în perioadele 28 octombrie 2025 – 13 ianuarie 2026 şi 24 martie 2026 – 12 mai 2026. Preţurile pornesc de la 499 euro/persoană pentru 7 nopţi cu mic dejun la hotel de 4 stele, cu avion şi transferuri de la aeroport incluse, iar pentru pachetele All Inclusive, tarifele încep de la 799 euro/persoană.
Ce este de reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea Uniunii: Lui Putin i se pregăteşte un „zid al dronelor”, dar există şi un mesaj ce riscă să irite Casa Albă # News.ro
Acum cinci ani, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a dedicat primul discurs despre starea Uniunii Europene planurilor sale de a folosi pandemia de Covid drept catalizator pentru schimbări pozitive. Acum, ea spune că „Europa trebuie să lupte”. Discursul preşedintei Comisiei Europene de miercuri a fost marcat de o interpretare sumbră a evenimentelor geopolitice – de la războiul şi vărsarea de sânge din Ucraina şi Gaza, la presiunea economică exercitată de preşedintele american Donald Trump şi la creşterea costurilor, relatează POLITICO.
Amplă anchetă în cazul profesoarei şi a copilului său, găsiţi morţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin/ Prima ipoteză, femeia şi-ar fi ucis copilul, iar apoi s-ar fi spânzurat/ Ce spune vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi # News.ro
Autorităţile din Mehedinţi au declanşat o amplă anchetă în cazul profesoarei care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Potrivit unor surse judiciare, femeia, în vârstă de 57 de ani, şi-ar fi omorât copilul, după care s-ar fi spânzurat. Potrivit „Actual Mehedinţi”, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi afirmă că începând din 2020, la instanţele din acest judeţ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.
Nicuşor Dan, despre concedierile din primării: Este o discuţie pe care coaliţia, cu sau fără mine, o să o aibă săptămâna viitoare, aşa s-au angajat / Mi-aş dori ca discuţiile să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre concedierile din primării, că este o discuţie pe care coaliţia, cu sau fără el, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că aşa s-au angajat. Şeful statului a menţionat că şi-ar dori ca discuţiile din coaliţie să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri.
Kremlinul îndrumă jurnaliştii să adreseze întrebările despre dronele din Polonia către Ministerul Apărării. Moscova afirmă că dronele proveneau din direcţia Ucrainei # News.ro
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările către Ministerul Apărării, relatează TASS.
Reţele Electrice România a investit 19 milioane de lei în modernizarea staţiei de transformare IRUM din Deva # News.ro
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a modrnizat staţia 110/20kV IRUM, din municipiul Deva, pentru a eficientiza activitatea de distribuţie a energiei electrice în zonă, investiţia fiind în valoare totală de peste 19 milioane lei.
Nicuşor Dan, despre spionul moldovean: Sunt informaţii pe care le am, dar pentru că este o anchetă în curs, nu pot să spun mai mult decât ce e public. A fost o colaborare cu partenerii noştri şi cu Eurojust / Serviciile şi-au făcut treaba # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre cazul spionului moldovean reţinut, că sunt informaţii pe care le are, dar pentru că este o anchetă în curs, nu poate să spună mai mult decât ce e public, el precizând că afost o colaborare cu partenerii noştri pe care îi cunoaşteţi şi cu Eurojust.
Calvarul continuă pentru Luca Kilian. Fundaşul german în vârstă de 26 de ani, care joacă la FC Köln din 2021, se află într-o spirală teribilă de 18 luni, de când suferă o serie de accidentări grave la genunchi.
Percheziţii în Bucureşti şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală / Este vizată o firmă care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra / Directorul şi contabila, duşi la audieri / Este căutat omul de afaceri Jurgen Faff # News.ro
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Surse judiciare afirmă că este vizată firma Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra. Directorul şi contabila companiei au fost duşi la audieri. În prezent este căutat Jurgen Faff, suspect în dosar.
Galaţi: Profesor bătut de un elev de liceu căruia i-a atras atenţia că nu are voie să fumeze în incinta şcolii/ Cadrul didactic a ajuns la spital, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean face anchetă # News.ro
Un elev de liceu din Galaţi a bătut un profesor, în curtea unităţii de învăţământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenţia acestuia, dar şi altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta şcolii. Profesorul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat o anchetă, elevul agresiv riscând sancţiuni grave, inclusiv exmatricularea.
Nicuşor Dan, după doborârea dronelor ruseşti în Polonia: Noi nu am avut incidente de acest fel. Am avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre situaţia din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian naţional al ţării, că noi nu am avut incidente de acest fel, ci am avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Preşedintele a dat asigurări că, dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, iar oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi.
Consiliul Nord-Atlantic cu cele 32 de ţări NATO s-a reunit la nivel de ambasadori. De câte ori şi în ce împrejurări a mai fost activat până acum Articolul 4 din tratatul alianţei # News.ro
Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ de decizie politică al NATO, s-a întrunit miercuri dimineaţă la nivel de ambasadori reunind reprezentanţii celor 32 de ţări NATO, pentru o reuniune planificată de mult timp. Cu toate acestea, potrivit diplomaţilor, aliaţii au decis ca reuniunea să aibă loc în temeiul articolului 4 din Tratatul alianţei, după ce Polonia a cerut activarea acestui articol în urma intruziunilor din spaţiul său aerian în cursul nopţii, relatează Le Monde.
Încă un deputat şi-a dat demisia din grupul parlamentar S.O.S România. Andra Claudia Constantinescu anunţă că va activa ca neafiliat # News.ro
Încă un deputat şi-a dat demisia din grupul parlamentar S.O.S România. Este vorba de Andra Claudia Constantinescu, care a anunţat conducerea Camerei Deputaţilor că va activa ca neafiliat, după ce a părăsit grupul S.O.S România.
Ministrul Muncii: Combatem munca la negru, pentru ca fiecare zi de muncă să însemne demnitate, nu drepturi încălcate / Inspecţia Muncii a identificat 128 de persoane care lucrau la negru. Au fost aplicate 192 amenzi, în valoare de 3.120.400 lei # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole reacţionează, după ce Inspecţia Muncii a dar aproape 200 de amenzi pentru munca la negru. ”Combatem munca la negru, pentru ca fiecare zi de muncă să însemne demnitate, nu drepturi încălcate”, spune ministrul.
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, Karolina Galecka, relateză The Guardian.
Blocul Naţional Sindical propune avizarea negativă a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate / Sindicaliştii avertizează asupra riscului de abuzuri # News.ro
Blocul Naţional Sindical propune avizarea negativă a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, avertizând asupra riscului de abuzuri. BNS crede în păstrarea implicării angajatorului pentru primele 5 zile sau introducerea unor mecanisme alternative de control.
Viktor Orban: Încălcarea integrităţii teritoriale a Poloniei este inacceptabilă. Incidentul dovedeşte că politica noastră de a solicita pacea este rezonabilă şi raţională. Sprijinim eforturile lui Trump # News.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacţionat la incidentul cu dronele din spaţiul aerian polonez făcând o adevărată echilibristică între ceea ce susţine în politica sa externă. Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, este un naţionalist şi un admirator al lui Donald Trump, ca şi el, însă, spre deosebire de Budapesta, Polonia susţine Ucraina, în timp ce Viktor Orban, care a rămas în relaţii bune cu Vladimir Putin, i-a pus adesea beţe în roate Ucrainei, blocând decizii europene care priveau Kievul.
