La 40 de ani, portarul Steve Mandanda se retrage din activitate
News.ro, 10 septembrie 2025 21:10
Portarul Steve Mandanda, în vârstă de 40 de ani, a anunţat că se retrage din activitate, într-un interviu acordat publicaţiei L'Équipe.
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
21:20
Medicul Aurora Stănescu: Pe toate vaccinurile cifrele sunt în trend descrescător continuu, însă pandemia de COVID-19 a accentuat această scădere # News.ro
Rata de vaccinare în România a scăzut constant, în ultimul deceniu, însă cele mai importante scăderi s-au înregistrat după pandemia de COVID-19 când, în urma campaniilor anti-vaccinare derulate online, procentele privind imunizarea au scăzut cu până la 30 pentru boli precum hepatita, rujeola sau difteria.
21:20
Prinţul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles, pentru un „ceai privat”. Nu se mai văzuseră de aproape doi ani # News.ro
Prinţul Harry a luat ceaiul cu Regele Charles miercuri, la Clarence House, aceasta fiind prima lor întâlnire faţă în faţă după 20 de luni, în ceea ce ar putea fi primul pas către repararea unei rupturi foarte mediatizate între tată şi fiu, relatează Reuters şi Sky News.
Acum 30 minute
21:10
21:10
De ce nu se mai vaccinează românii? Medicul Adriana Pistol: Din diverse motive, populaţia a fost confuzată cu privire la vaccinare # News.ro
Adriana Pistol, profesor universitar şi preşedinte al Societăţii Române de Epidemiologie, afirmă că oamenii care refuză vaccinarea trebuie să fie atenţi la cei care le transmit mesaje antivacciniste. Adriana Pistol explică faptul că persoanele care au dubii cu privire la vaccinare trebuie să discute cu specialişti în boli infecţioase, epidemiologie sau microbiologie.
Acum o oră
20:50
Medicul Adriana Pistol afirmă că, pentru bolile extrem de contagioase, precum rujeola, este nevoie de acoperire vaccinală foarte înaltă pentru a se preveni epidemii # News.ro
Medicul Adriana Pistol, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, afirmă că oamenii trebuie să înţeleagă că pentru boli extrem de contagioase, cum ar fi rujeola, cu cât acoperirea vaccinală este mai mică, cu atât numărul copiilor expuşi la îmbolnăvire este mai mare. Adriana Pistol atrage atenţia inclusiv asupra faptului că numeroşi părinţi care totuşi acceptă vaccinarea întârzie imunizarea, expunându-şi copiii.
20:50
Capetele de porc găsite în faţa unor moschei din Franţa au fost depuse de către persoane de naţionalitate străină care au părăsit imediat teritoriul, anunţă procurorii # News.ro
Parchetul din Paris a anunţat miercuri seara că cele nouă capete de porc găsite marţi în apropierea unor moschei din Paris şi împrejurimi au fost depuse „de persoane de naţionalitate străină” care „au părăsit ţara” şi care au avut o „dorinţă clară de a provoca tulburări în interiorul naţiunii”, relatează presa franceză.
20:30
Trump menţionează „încălcarea spaţiului aerian polonez” de către Rusia într-un mesaj enigmatic # News.ro
Donald Trump a menţionat „încălcarea spaţiului aerian polonez” de către Rusia într-un mesaj extrem de scurt şi neclar, ca o şaradă, cu un ton aproape dezinteresat, publicat miercuri pe reţeaua sa Truth Social.
Acum 2 ore
20:20
Edinson Cavani a plătit pentru operaţia fiicei unui jurnalist urguayan: A fost ca un înger păzitor # News.ro
Jurnalistul uruguayan Rafa Cotelo a povestit, marţi, cum Edinson Cavani, care joacă la Boca Juniors, i-a salvat fiica adolescentă, care avea nevoie de o operaţie chirurgicală foarte costisitoare în urmă cu aproximativ un an, la Buenos Aires.
20:10
Ministrul Energiei, discuţii cu delegaţia FMI, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri discuţii cu delegaţia FMI, la sediul ministerului, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea Economiei, dar şi despre modul în care, pe o piaţă complet liberalizată, operatorii încep să scadă preţurile pentru a atrage clienţi, spune ministrul.
20:10
Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar # News.ro
Eurodeputaţii au adoptat miercuri o rezoluţie iniţiată de Siegfried Mureşan (PPE) prin care cere Comisiei Europene accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar pentru această ţară candidată. Demersul intervine a doua zi după ce preşedinta Maia Sandu a susţinut un discurs în Parlamentul European în care a avertizat că ţara sa nu va supravieţui ameninţării lui Vladimir Putin, dacă nu este primită în familia europeană.
20:00
Ursula von der Leyen: UE ia în calcul accelerarea renunţării la petrolul şi gazele ruseşti, sub presiunea SUA # News.ro
Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei eliminări mai rapide a combustibililor fosili din Rusia, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, transmite Reuters.
20:00
Ministrul de Externe, întâlnire cu şefii de misiune ai statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti. Oana Ţoiu a exprimat preocuparea şi solidaritatea deplină a României cu Polonia, ca urmare a încălcării spaţiului aerian, de către drone ruseşti # News.ro
Ministrul afacerilor externe al României, Oana Ţoiu, a participat miercuri, la o reuniune de lucru cu şefii de misiune ai statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti. Întrevederea a fost organizată în contextul deţinerii de către Danemarca a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul discuţiilor, ministrul a exprimat preocuparea şi solidaritatea deplină a României cu Polonia, ca urmare a încălcării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti.
19:40
Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA; acţiunile Oracle urcă spectaculos # News.ro
Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite au venit sub aşteptări, întărind aşteptările că Rezerva Federală (Fed) va reduce dobânzile în acest an, transmite Reuters.
19:30
Ministrul Justiţiei a prezentat la Cluj-Napoca un proiect privind utilizarea forţei de muncă a persoanelor private de libertate, în domeniul privat, la nivelul judeţului, în scopul facilitării procesului de reintegrare în societate # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a prezentat la Cluj-Napoca un proiect care prevede utilizarea forţei de muncă a persoanelor private de libertate, în domeniul privat, la nivelul judeţului, în scopul facilitării procesului de reintegrare în societate.
Acum 4 ore
19:20
Calvarul continuă pentru fostul arbitru David Coote: El va fi judecat pentru acte de pedofilie # News.ro
Fostul arbitru din Premier League, David Coote, va fi audiat, joi, de un tribunal din Nottingham, după descoperirea unui filmuleţ în computerul său, a anunţat poliţia din Nottinghamshire.
19:20
Virgil Popescu: Investiţiile în dezvoltarea producţiei energiei nucleare şi a energiei cu gaze naturale, în acord cu taxonomia UE. Decizia CJUE în procesul intentat de Austria confirmă: strategia după care m-am ghidat ca ministru al Energiei a fost corect # News.ro
Europarlamentarul Virgil Popescu afirmă că investiţiile în dezvoltarea producţiei energiei nucleare şi a energiei cu gaze naturale sunt în acord cu taxonomia Uniunii Europene, menţionând decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în procesul deschis de Austria împotriva regulilor UE care clasifică gazele naturale şi energia nucleară ca investiţii prietenoase cu mediul. ”Decizia CJUE de astăzi, în procesul intentat de Austria, confirmă că acţiunile şi strategia după care m-am ghidat ca ministru al Energiei au fost corecte”, adaugă Popescu.
19:10
Handbal feminin: CSM Bucureşti, a treia victorie în Liga Naţională şi devine lider al clasamentului # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Dunărea Brăila, scor 38-33 (19-17), în meci jucat în devans la etapa a III-a a Ligii Naţionale. Cu 6 puncte, CSM Bucureşti urcă deocamdată pe primul loc al clasamentului.
18:30
„Nu e vina mea”: Erling Haaland a cerut scuze portarului Republicii Moldova, după ce a marcat cinci goluri # News.ro
Portarul Republicii Moldova, Cristian Avram, a încasat, marţi seară, unsprezece goluri de la Norvegia (11-1), dintre care cinci de la Erling Haaland. O cvintuplă pentru care atacantul central al Manchester City s-a scuzat.
18:30
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare # News.ro
Ministerul rus de Externe a acuzat miercuri Polonia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” cu privire la intruziunea în spaţiul aerian polonez a unor drone despre care Varşovia susţine că au fost trimise de Rusia.
18:20
Ministrul Agriculturii: Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol. Aceştia vor beneficia de 11,5 milioane EUR, a doua cea mai mare alocare din acest pachet # News.ro
Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an, anunţă ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El arată că Fermierii noştri vor beneficia de 11,5 milioane EUR, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet.
18:20
Investitorul britanic Ghai Sant Ram va dezvolta un nou proiect rezidenţial în România, Horizon City, investiţie de 130 de milioane de euro # News.ro
Investitorul britanic Ghai Sant Ram anunţă lansarea oficială a unui nou proiect rezidenţial în România, Horizon City, în nordul Capitalei, o investiţie de 130 de milioane de euro pe o suprafaţă de teren de aproape 23.000 mp.
18:20
Radisson aduce în România brandul Radisson Individuals, la Timişoara. Noul hotel se va deschide în primul trimestru al anului 2026, investiţia depăşind 10 milioane de euro # News.ro
Brandul Radisson Individuals intră pe piaţa românească, după ce Radisson Hotel Group a semnat un acord cu Galaxy Hotel Timişoara. Proprietatea nou construită urmează să fie inaugurată în primul trimestru al anului 2026. Investiţia depăşeşte 10 milioane de euro, fiind finanţată de Lucian Popa, proprietarul hotelului. Proiectul marchează intrarea brandului Radisson Individuals pe piaţa românească.
18:00
Fifor (PSD): În timp ce românii sunt bulversaţi de „reformele" cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO şi UE tot mai mult, preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune # News.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD) spune că, în timp ce românii sunt bulversaţi de „reformele" cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO şi UE tot mai mult, preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune, ceea ce reprezintă un semnal extrem de periculos – pentru aliaţi, pentru investitori şi, mai ales, pentru români. Fifor arată că România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un proiect de ţară.
18:00
Bărbatul care ar fi divulgat secrete de stat unor ofiţeri KGB din Belarus, putând pune astfel în pericol securitatea naţională a României, arestat preventiv # News.ro
Cetăţeanul româno-moldovean în vârstă de 47 de ani suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, ”în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, a fost arestat preventiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti.
18:00
17:40
Grupul Houthi din Yemen afirmă că Israelul efectuează, miercuri, atacuri aeriene intense asupra capitalei Sanaa, relatează The Associated Press.
17:30
Fostul fotbalist argentinian Javier Pastore deschide un muzeu la Cordoba, localitatea sa natală din Argentina # News.ro
Fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, Javier Pastore, doreşte să împărtăşească experienţa sa de viaţă cu locuitorii oraşului său natal, Córdoba, din Argentina, prin deschiderea unui muzeu.
17:30
Orizont Sonor, festivalul de podcast, radio şi creaţie sonoră, revine cu o nouă ediţie, între 25-28 septembrie la Bucureşti # News.ro
Festivalul Orizont Sonor, care se va desfăşura la Bucureşti între 25 şi 28 septembrie, este organizat de Institutul Francez din România, în parteneriat cu asociaţiile Semi Silent şi Art I.K.S. din România, Making Waves (FR) şi festivalul Longueur d’Ondes (Brest).
17:30
Statele Unite sunt alături de aliaţii lor, afirmă ambasadorul american la NATO. Berlinul şi alte voci consideră incursiunea dronelor un „incident grav” care arată că Moscova „testează” NATO. Mesajul lui Mark Rutte către Rusia # News.ro
Statele Unite sunt umăr la umăr cu aliaţii lor, a asigurat miercuri ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, în urma intruziunii de drone în spaţiul aerian al Poloniei, ceea ce a determinat Varşovia să procedeze la doborârea lor, fiind pentru prima oară când o ţară NATO deschide focul de la invazia rusă în Ucraina.
Acum 6 ore
16:50
Armata rusă susţine că nu are intenţia de a lovi Polonia şi se oferă să aibă „consultări” cu Varşovia pe această temă # News.ro
Armata rusă a dat asigurări miercuri că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenţie în sensul unei provocări, aşa cum acuză Varşovia.
16:40
Coface: Economia Italiei raportează o evoluţie incertă. Rata şomajului atinge un nivel record de 6%, iar PIB-ul înregistrează o scădere de 0,1% în trimestrul al doilea # News.ro
În ciuda indicatorilor încurajatori recenţi privind ocuparea forţei de muncă şi finanţele publice, economia italiană se luptă să accelereze, arată o analiză Coface. În al doilea trimestru al anului 2025, PIB-ul italian a scăzut cu 0,1% faţă de trimestrul anterior, înregistrând prima contracţie din ultimii doi ani.
16:40
Un bărbat şi un adolescent au murit după ce un autoturism şi un TIR s-au ciocnit, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare # News.ro
Un bărbat de 46 de ani şi un băiat de 14 ani au murit, miercuri după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare spre Tăuţii-Măgherăuş. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.
16:40
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de armament, în absenţa dezbaterii publice şi a avizului Parlamentului # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de armament, în absenţa dezbaterii publice şi a avizului Parlamentului, anunţă senatorul Petrişor Peiu.
16:30
OPINIE - Radu Szekely, consilier onorific al Ministrului Educaţiei, Daniel David: Alegem, măcar acum, să câştigăm împreună? # News.ro
Astăzi, în conflictul dintre profesori şi Ministerul Educaţiei, toată lumea pierde. Copiii pierd timp, încredere şi energie. Profesorii simt că duc singuri povara austerităţii. Minist(e)rul se îneacă în explicaţii şi îşi pierde credibilitatea, încercând să navigheze o situaţie economică pe care nu a generat-o. Sindicatele se rezumă la lozinci urlate, despre care liderii lor ştiu că nu mai pot schimba nimic, dar vând iluzii deşarte oamenilor de bună credinţă pentru a-şi legitima propria poziţie (sau viitorul politic).
16:30
Ambasadorul României în SUA, despre Visa Waiver: România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum # News.ro
Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor, anunţă Ambasada României în SUA. Ambasadorul României în SUA, Adrei Muraru, a transmis, despre Visa Waiver, că România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum.
16:30
Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat, după o altercaţie cu un agent de control antidoping # News.ro
Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA), responsabilă cu combaterea dopajului în tenis, a anunţat, miercuri, într-un comunicat că Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat pentru două săptămâni şi sancţionat cu o amendă de 30.000 de dolari australieni (aproximativ 17.000 de euro).
16:20
Tenis de masă: Elizabeta Samara, eşec la debutul pe tabloul de la WTT Champions Macao 2025 # News.ro
Jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara (35 mondial) a suferit un eşec la debutul pe tabloul de la WTT Champions Macao 2025.
16:20
Cushman & Wakefield Echinox: Gradul de ocupare a hotelurilor din România a crescut cu aproximativ 4% în primul semestru, în timp ce tariful mediu zilnic a înregistrat o creştere de circa 8% # News.ro
Gradul de ocupare a hotelurilor din România a crescut cu aproximativ 4% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce tariful mediu zilnic (ADR) a înregistrat o creştere de circa 8%, arată un studiu al companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor STR, care monitorizează performanţa hotelieră a unui eşantion reprezentativ de proprietăţi.
16:10
UPDATE - Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer a câştigat prima etapă din Turul României # News.ro
Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) s-a impus în prima etapă din Turul României, disputată pe traseul Craiova – Târgu Cărbuneşti – Horezu – Râmnicu Vâlcea, pe o distanţă de 175 km.
16:00
Precedent important: Munteanu Law Office obţine soluţii definitive favorabile promitenţilor-cumpărători în dosare majore de insolvenţă ale unor dezvoltatori imobiliari # News.ro
Procedurile de insolvenţă comportă multiple riscuri pentru creditorii societăţilor debitoare, atât din perspectiva complexităţii demersurilor juridice necesar a fi întreprinse, cât şi din perspectiva recuperării efective a creanţelor înscrise la masa credală. În particular, dosarele de insolvenţă ale dezvoltatorilor imobiliari relevă situaţia dificilă în care se află cei care au încheiat antecontracte asupra unor locuinţe în curs de edificare, mai ales în contextul în care înscrierea la masa credală a creanţelor rezultate din promisiunile de vânzare se realizează, de cele mai multe ori, sub condiţie suspensivă şi, implicit, fără drept de vot în cadrul procedurii.
16:00
Coaliţia se reuneşte în şedinţă, de la ora 18.00. Discuţii privind restanţa legată de concedierile din administraţie şi pachetul de relansare economică pregătit de PSD # News.ro
Coaliţia se reuneşte în şedinţă, miercuri, de la ora 18.00, pe agendă aflându-se discuţii privind restanţa legată de concedierile din administraţie şi pachetul de relansare economică pe care PSD vrea să îl prezinte în această săptămână.
16:00
Eurovision 2026 - Spania solicită excluderea Israelului şi ia în considerare retragerea din concurs # News.ro
Concursul Eurovision este ameninţat cu boicotul. După Slovenia, este rândul Spaniei să solicite UER, organizatorul concursului, să ia măsuri în ceea ce priveşte participarea Israelului. Ministrul spaniol al Culturii, Ernest Urtasun, a menţionat astfel, pe 8 septembrie, la televiziune, posibilitatea de a nu participa, dacă Israelul nu va fi exclus. Decizia ar reveni însă RTE, televiziunea publică spaniolă.
16:00
România va fi reprezentată de o delegaţie formată din 39 de sportivi şi 8 antrenori la Campionatele Mondiale de Canotaj, care se vor desfăşura între 21–28 septembrie la Shanghai, China.
15:50
National Gallery din Londra va construi o nouă aripă în valoare de 375 de milioane de lire sterline şi va ridica interdicţia privind arta post-1900 # News.ro
National Gallery din Londra a ridicat interdicţia privind colecţionarea picturilor moderne realizate după 1900, ca parte a unui proces de renovare care va include o nouă aripă, posibilă după ce a obţinut o investiţie istorică de 375 de milioane de lire sterline, scrie The Guardian.
15:50
Dertour lansează zboruri directe din Bucureşti spre Bahrain, din octombrie. Preţul unui pachet de vacanţă porneşte de la 499 euro/persoană pentru şapte nopţi cu mic dejun la hotel de 4 stele, cu avion # News.ro
Touroperatorul Dertour lansează zboruri directe din Bucureşti spre Bahrain, din octombrie. Zborul charter săptămânal va fi operat în perioadele 28 octombrie 2025 – 13 ianuarie 2026 şi 24 martie 2026 – 12 mai 2026. Preţurile pornesc de la 499 euro/persoană pentru 7 nopţi cu mic dejun la hotel de 4 stele, cu avion şi transferuri de la aeroport incluse, iar pentru pachetele All Inclusive, tarifele încep de la 799 euro/persoană.
15:40
Ce este de reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea Uniunii: Lui Putin i se pregăteşte un „zid al dronelor”, dar există şi un mesaj ce riscă să irite Casa Albă # News.ro
Acum cinci ani, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a dedicat primul discurs despre starea Uniunii Europene planurilor sale de a folosi pandemia de Covid drept catalizator pentru schimbări pozitive. Acum, ea spune că „Europa trebuie să lupte”. Discursul preşedintei Comisiei Europene de miercuri a fost marcat de o interpretare sumbră a evenimentelor geopolitice – de la războiul şi vărsarea de sânge din Ucraina şi Gaza, la presiunea economică exercitată de preşedintele american Donald Trump şi la creşterea costurilor, relatează POLITICO.
Acum 8 ore
15:20
15:20
Amplă anchetă în cazul profesoarei şi a copilului său, găsiţi morţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin/ Prima ipoteză, femeia şi-ar fi ucis copilul, iar apoi s-ar fi spânzurat/ Ce spune vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi # News.ro
Autorităţile din Mehedinţi au declanşat o amplă anchetă în cazul profesoarei care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Potrivit unor surse judiciare, femeia, în vârstă de 57 de ani, şi-ar fi omorât copilul, după care s-ar fi spânzurat. Potrivit „Actual Mehedinţi”, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi afirmă că începând din 2020, la instanţele din acest judeţ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.
14:50
Nicuşor Dan, despre concedierile din primării: Este o discuţie pe care coaliţia, cu sau fără mine, o să o aibă săptămâna viitoare, aşa s-au angajat / Mi-aş dori ca discuţiile să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre concedierile din primării, că este o discuţie pe care coaliţia, cu sau fără el, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că aşa s-au angajat. Şeful statului a menţionat că şi-ar dori ca discuţiile din coaliţie să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri.
14:40
Kremlinul îndrumă jurnaliştii să adreseze întrebările despre dronele din Polonia către Ministerul Apărării. Moscova afirmă că dronele proveneau din direcţia Ucrainei # News.ro
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările către Ministerul Apărării, relatează TASS.
